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Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 4.0

14.05.2021 13:04

Представлен релиз Zulip 4.0, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Пользователям предоставлена возможность приглушения активности других пользователей, чтобы не видеть их сообщения.
  • В системе прав доступа реализована новая роль - "модератор", позволяющая предоставлять пользователям дополнительные полномочия для управления разделами публикаций (stream) и обсуждениями, не давая при этом прав на изменение настроек.
  • Реализована возможность перемещения обсуждений между разделами, в том числе возможность перемещения тем в приватные секции.
  • Интегрирована поддержка сервиса GIPHY, позволяющая выбирать и вставлять мемы и анимированные изображения.
  • Добавлена возможность быстрого копирования блоков с кодом в буфер обмена или редактирования выделенного блока во внешнем обработчике.
  • Вместо отдельной компактной кнопки "Reply" для начала написания ответа добавлена отдельная универсальная область ввода, позволяющая сразу начать набирать текст, показывающая сведения о получателе и более привычная пользователям других приложений для чата.
  • В подсказке, выводимой при автодополнении ввода, обеспечена индикация присутствия пользователя.
  • По умолчанию при открытии приложения теперь показывается список недавних обсуждений (Recent topics) с возможностью включения фильтра для просмотра обсуждений, в которых есть сообщения текущего пользователя.
  • Выделенные звёздочкой избранные сообщения теперь по умолчанию показываются в левой панели, что позволяет использовать данную функциональность для напоминания о том, к каким сообщениям и обсуждениям нужно вернуться.
  • Расширено число доступных звуковых уведомлений.
  • Добавлен виджет About, позволяющий быстро узнать сведения о номере версии сервера Zulip.
  • В web-интерфейсе и десктоп-приложениях реализован вывод предупреждения, если пользователь подключился к серверу, не обновлявшемуся более 18 месяцев.
  • Проведена работа по увеличению масштабируемости и производительности сервера.
  • Для интернационализации интерфейса задействована библиотека FormatJS, вместо ранее применяемой библиотеки i18next.
  • Обеспечена интеграция с открытым прокси Smokescreen, применяемым для предотвращения SSRF-атак на другие сервисы (через Smokescreen можно перенаправить все переходы по внешним ссылкам).
  • Добавлены модули для интеграции с сервисами Freshping, JotForm и Uptime Robot, улучшена интеграция с Bitbucket, Clubhouse, GitHub, GitLab, NewRelic и Zabbix. Добавлен новый GitHub action для отправки сообщений в Zulip.
  • В новых установках в качестве СУБД по умолчанию задействован PostgreSQL 13. Обновлён фреймворк Django 3.2.x. Добавлена начальная поддержка Debian 11.
  • Реализовано клиентское приложение для работы с Zulip из текстового терминала, близкое по функциональности к основному web-клиенту, в том числе на уровне раскладки блоков на экране и клавиатурных комбинаций.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.com/2021/05...)
  2. OpenNews: Доступны платформы обмена сообщениями Zulip 3.0 и Mattermost 5.25
  3. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  4. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55151-zulip
Ключевые слова: zulip
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:03, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Название как бы символизирует
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 15:23, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Назвние почти похоже на Zalup.
    Только не понятно, можно ли так называть программу?
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 15:41, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно, Pidora не даст соврать
     

  • 1.2, Аноним (1), 15:04, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мессенджер на питоне это как любовь в резинке, движенье есть, результатов нет
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:11, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит питона душить
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 15:19, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже Tornado кулаком не помогает ускорить
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 15:29, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - не скорость, главное - процесс.
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 15:35, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пистон это не выход
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:35, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ключи удобно передает товарищу майору?
     
  • 1.10, Твоя мама (?), 15:41, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непонятно, зачем мессенджеру Django. Ни SPA, ни WebSocket-ы с Django нормально не дружат.
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:43, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код серверной части написан на языке Python

    На чем умели, на том и написали.

     
  • 1.12, zzz (??), 15:57, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже 4.2 - исправили ошибки при upgrade c предыдущих версий
     
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