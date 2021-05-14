Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 4.0

Представлен релиз Zulip 4.0, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Пользователям предоставлена возможность приглушения активности других пользователей, чтобы не видеть их сообщения.

В системе прав доступа реализована новая роль - "модератор", позволяющая предоставлять пользователям дополнительные полномочия для управления разделами публикаций (stream) и обсуждениями, не давая при этом прав на изменение настроек.

Реализована возможность перемещения обсуждений между разделами, в том числе возможность перемещения тем в приватные секции.

Интегрирована поддержка сервиса GIPHY, позволяющая выбирать и вставлять мемы и анимированные изображения.

Добавлена возможность быстрого копирования блоков с кодом в буфер обмена или редактирования выделенного блока во внешнем обработчике.

Вместо отдельной компактной кнопки "Reply" для начала написания ответа добавлена отдельная универсальная область ввода, позволяющая сразу начать набирать текст, показывающая сведения о получателе и более привычная пользователям других приложений для чата.

В подсказке, выводимой при автодополнении ввода, обеспечена индикация присутствия пользователя.

По умолчанию при открытии приложения теперь показывается список недавних обсуждений (Recent topics) с возможностью включения фильтра для просмотра обсуждений, в которых есть сообщения текущего пользователя.

Выделенные звёздочкой избранные сообщения теперь по умолчанию показываются в левой панели, что позволяет использовать данную функциональность для напоминания о том, к каким сообщениям и обсуждениям нужно вернуться.

Расширено число доступных звуковых уведомлений.

Добавлен виджет About, позволяющий быстро узнать сведения о номере версии сервера Zulip.

В web-интерфейсе и десктоп-приложениях реализован вывод предупреждения, если пользователь подключился к серверу, не обновлявшемуся более 18 месяцев.

Проведена работа по увеличению масштабируемости и производительности сервера.

Для интернационализации интерфейса задействована библиотека FormatJS, вместо ранее применяемой библиотеки i18next.

Обеспечена интеграция с открытым прокси Smokescreen, применяемым для предотвращения SSRF-атак на другие сервисы (через Smokescreen можно перенаправить все переходы по внешним ссылкам).

Добавлены модули для интеграции с сервисами Freshping, JotForm и Uptime Robot, улучшена интеграция с Bitbucket, Clubhouse, GitHub, GitLab, NewRelic и Zabbix. Добавлен новый GitHub action для отправки сообщений в Zulip.

В новых установках в качестве СУБД по умолчанию задействован PostgreSQL 13. Обновлён фреймворк Django 3.2.x. Добавлена начальная поддержка Debian 11.

Реализовано клиентское приложение для работы с Zulip из текстового терминала, близкое по функциональности к основному web-клиенту, в том числе на уровне раскладки блоков на экране и клавиатурных комбинаций.



