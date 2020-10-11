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Выпуск Dendrite 0.1.0, коммуникационного сервера с реализацией протокола Matrix

11.10.2020 18:45

Опубликован выпуск Matrix-сервера Dendrite 0.1.0, который ознаменовал переход разработки на стадию бета-тестирования. Dendrite развивается основной командой разработчиков децентрализованной коммуникационной платформы Matrix и позиционируется как реализация второго поколения серверных компонентов Matrix. В отличие от эталонного сервера Synapse, написанного на языке Python, код Dendrite развивается на языке Go. Обе официальные реализации распространяются под лицензией Apache 2.0. В рамках проекта Ruma отдельно развивается вариант сервера Matrix на языке Rust, который распространяется под лицензией MIT.

Новый сервер нацелен на достижение высокой эффективности, надёжности и масштабируемости. Dendrite опережает Synapse по производительности, требует для своей работы существенно меньше памяти и может масштабироваться через балансировку нагрузки на несколько узлов. Архитектура Dendrite поддерживает горизонтальное масштабирование и основывается на разделении обработчиков в форме микросервисов, где каждый экземпляр микросервиса имеет свои таблицы в БД. Диспетчеризацией обращения к микросервисам занимается балансировщик нагрузки. Для распаралелливания операций в коде применяются потоки (go routines), позволяющие задействовать ресурсы всех ядер CPU без разделения на отдельные процессы.

Dendrite поддерживает работу в двух режимах - монолитном и многокомпонентном (polylith). В монолитном режиме все микросервисы скомпонованы в одном исполняемом файле, выполняются в одном процессе и взаимодействуют между собой напрямую. В многокомпонентном (кластерном) режиме микросервисы могут запускаться по-отдельности, в том числе с разнесением по разным узлам. Взаимодействие компонентов в многокомпонентном режиме осуществляется при помощи внутреннего HTTP API и платформы Apache Kafka.

Разработка ведётся на основе спецификаций протокола Matrix и с использованием двух тестовых наборов - общих с Synapse тестов sytest и нового набора Complement. На текущем этапе развития Dendrite успешно проходит 56% тестов Client-Server API и 77% тестов Federation API, при этом фактический охват функциональности оценивается в 70% для Client-Server API и 95% для Federation API.

Стадия бета-тестирования свидетельствует о готовности Dendrite для начального внедрения и переходе к разработке с периодическим формированием новых выпусков. Между выпусками теперь будет обеспечиваться обновление схемы хранения данных в БД (в отличие от установки срезов из репозитория, после обновления содержимое базы теряться не будет). Изменения, нарушающие обратную совместимость, меняющие структуру БД или требующие правки конфигурации, будут предлагаться только в значительных выпусках. Dendrite пока рекомендуется использовать в монолитном режиме совместно с СУБД PostgreSQL для создания небольших исходных серверов (homeserver) и P2P-узлов. Использование SQLite пока не рекомендуется из-за нерешённых проблем с обработкой одновременных операций.

Из пока не реализованных в Dendrite возможностей отмечаются подтверждения получения сообщений, метки о прочтении, push-уведомления, OpenID, привязка к email, поиск на стороне сервера, каталог пользователей, списки игнорирования пользователей, создание групп и сообществ, оценка присутствия пользователя в online, гостевые входы, взаимодействие со сторонними сетями.

Доступны для использования базовая функциональность для работы чат-комнат (создание, инвайты, правила аутентификации), средства федерации участников в комнатах, синхронизация событий после возвращения из offline, учётные записи, профили, индикация набора, загрузка и отдача файлов (Media API), редактирование сообщений, ACL, привязка тегов и работа со списками устройств и ключей для сквозного шифрования.

Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix применяет в качестве транспорта HTTPS+JSON с возможностью использования WebSockets или протокола на базе CoAP+Noise. Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями. Сообщения распространяются по серверам по аналогии с тем, как коммиты распространяются между Git-репозиториями. В случае временного отключения сервера сообщения не теряются, а передаются пользователям после возобновления работы сервера. Поддерживаются различные варианты идентификаторов пользователя, включая email, номер телефона, учётную запись в Facebook и т.п.

В сети отсутствует единая точка отказа или контроля за сообщениями. Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети. Возможно создание шлюзов для взаимодействия Matrix с системами на базе других протоколов, например, подготовлены сервисы для двусторонней отправки сообщений в IRC, Facebook, Telegram, Skype, Hangouts, Email, WhatsApp и Slack. Помимо мгновенного обмена текстовыми сообщениями и организации чатов, система может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, оценка присутствия пользователя в online, подтверждение прочтения, push-уведомления, поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов.


  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2020/1...)
  2. OpenNews: Gitter переходит в экосистему Matrix и объединяется с Matrix-клиентом Element
  3. OpenNews: Matrix-клиент Riot сменил название на Element
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  5. OpenNews: Выпуск Matrix-клиента Riot 1.6 с включением сквозного шифрования
  6. OpenNews: Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53869-matrix
Ключевые слова: matrix, im, dendrite
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  • 1.1, Аноним (1), 19:24, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И на сколько Go быстрее Python?
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:42, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "монолитном и полилитном.."
    есть такое слово - полилитном?
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 19:56, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это новояз от неосиляторов C.
    Кластер не модно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:58, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сербском языке есть. Означает политический.
     

  • 1.5, Онаним (?), 19:55, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда увидел схему - сразу понял, что либо питон, либо раст, либо го.
    Переусложнение банальных, в общем-то, вещей у хипстеров - норма жизни.
     
  • 1.7, Онаним (?), 19:57, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вот этот вот конструктивный адешник
    "пока рекомендуется использовать в монолитном режиме совместно с СУБД PostgreSQL для создания небольших исходных серверов (homeserver)"

    Мать-перемать.
    Закопать и выкинуть. Или выкинуть, потом закопать.

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 19:59, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как по мне самое оно. Запустить на винде в виртуалбоксе это на хомесервере. А потом снести вместе с виртуалкой и виндой из-под которой запускали всё это.
     
     
  • 3.11, Онаним (?), 20:01, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, homeserver там в смысле homeserver системы, а не домашний обогреватель :)
    Посыл в том, что в real world это счастье ляжет под своей монструозностью раньше, чем будет закончено.
     
  • 2.12, Аноним (4), 20:09, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Использование SQLite пока не рекомендуется из-за нерешённых проблем с обработкой одновременных операций."

    Тоесть они всерьёз думают потом его рекомендовать? :))
    Остановите планету я выйду.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:36, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не рекомендовать sqlite, если у ваш свой небольшой узел (homeserver)? Synapse у меня сейчас на sqlite работает, потому что так проще, и этого вполне достаточно.
     

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