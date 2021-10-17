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Первый выпуск коммуникационной платформы Fosscord, совместимой с Discord

17.10.2021 08:49

Опубликован первый экспериментальный выпуск серверной части проекта Fosscord, развивающего открытую коммуникационную платформу для организации общения в сообществах при помощи чата, видео и голосовых вызовов. Важным отличием от других открытых проектов подобного назначения, таких как Revolt и Rocket.Chat, является обеспечение совместимости на уровне протокола с проприетарным мессенджером Discord - пользователи Fosscord могут общаться с людьми, продолжающими использовать сервис discord.com. Код проекта написан на языке TypeScript c использованием платформы Node.js и распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сервера подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Сервер, позволяющий развернуть платформу на своих мощностях, включает компоненты с реализацией совместимого с Discord HTTP API, шлюза на базе протокола WebSocket, сети доставки контента, серверов RTC и WebRTC для организации голосовой и видеосвязи, утилит и web-интерфейса для управления. В качестве СУБД применяется MongoDB. Отдельно проектом развивается клиент и CSS-фреймворк для создания интерфейсов в стиле Discord.

Конечной целью проекта является создание клона Discord, полностью обратно совместимого, но предоставляющего расширенные возможности. Клиент Fosscord сможет заменить официальные клиент Discord, а сервер Fosscord позволит запустить совместимый с Discord сервер на собственном оборудовании. Поддержка Discord позволит сгладить переход пользователей на открытую платформу, упростит перенос ботов и даст возможность сохранить прежние рабочие процессы и среду общения - после миграции пользователи по-прежнему смогут общаться с коллегами, продолжающими использовать Discord.

Из достоинств платформы Fosscord отмечается возможность тонкой настройки всех аспектов и ограничений, децентрализованная архитектура с отсутствием единой точки отказа (подразумевается, что клиент может подключаться одновременно к нескольким серверам), возможность расширения функциональности через плагины, изменение внешнего вида через темы оформления и применение сквозного шифрования для конфиденциальных переговоров. Для расширения возможностей сервера предусмотрена поддержка ботов.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/fosscord/fo...)
  2. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  3. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
  4. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  5. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  6. OpenNews: Доступны платформы обмена сообщениями Zulip 3.0 и Mattermost 5.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55980-fosscord
Ключевые слова: fosscord, discord
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Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 09:28, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Опенсорсный стилер акков? Найс.
     
     
  • 2.13, QwertyReg (ok), 11:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Свободное сообщество: альтернатива - это круто! мы приветствуем вклад в СПО!

    Мимопрограммист: вот вам свободная альтернатива Дискорду.

    Свободное сообщество: и зачем оно нужно? варуете учётки, монгадб без пароля, нинужна

    Так же свободное сообщество: а почему у нас 0,1%? а почему так мало контрибьюторов? а почему так мало ПО?

     
     
  • 3.21, Свободное сообщество (?), 12:19, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зачем оно нужно?
     
     
  • 4.22, QwertyReg (ok), 12:34, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И зачем оно нужно?

    "Альтернатива - это всегда хорошо" (с) (тм) (r)

     
  • 3.36, Псевдоним (??), 14:59, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Свободное сообщество: альтернатива - это круто! мы приветствуем вклад в СПО!
    >Мимопрограммист: вот вам свободная альтернатива Дискорду.
    >Проприетарщик выдающий себя за СПОшника: и зачем оно нужно? варуете учётки, монгадб без пароля, нинужна
    >Никто: а почему у нас 0,1%? а почему так мало контрибьюторов? а почему так мало ПО?
    >Проприетарщик QwertyReg заходит на опеннет со своим помойным ведром: видите как СПО воняет!

    Пофиксил

     
  • 2.18, Mattermost (?), 11:55, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    ^ ловите разработчика дискорда, он выдал себя
     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 10:00, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > написан на языке TypeScript c использованием платформы Node.js

    Очередное юное дарование решило, что имеет право разбазаривать чужие деньги.
    > применяется MongoDB

    И чтобы обязательно торчала в Инет без пароля.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:55, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И чтобы обязательно торчала в Инет без пароля.

    мусье вообще работал с монгой?

     

  • 1.4, Аноним (-), 10:09, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    для полной безопасности не хватает pypi и rust.
     
     
  • 2.8, anonymous (??), 11:31, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут pypi (sic)?
     
     
  • 3.60, 1111 (??), 19:26, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а причём тут rust&
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:35, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я понимаю, что альтернатива - это супер! Но хотелось бы хотя бы один/два рабочих, а не перманентно глючащих варианта.
     
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:01, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Жабаскрипт (или оно же, только в профиль, под названием TypeScript) и Нода - это для того, чтобы писать быстро, а не качественно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:38, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень нужно. И в этом деле лучше поздно чем никогда.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:33, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дискорд не поимеет их в короткие сроки? Они вроде довольно болезненно относятся к подобному.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:49, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы тоже болезненно отнесся, если бы делал продукт, на котором планировал заработать, а тут приходят любители свободы и говорят, вот вам бесплатная альтернатива. Потенциально отъедают долю пользователей. С точки зрения пользователей, это конечно удобно.
     
     
  • 3.37, Псевдоним (??), 15:07, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В комнату заходит Вестингауз и предлагает перейти на переменный ток. Эдисон болезненно относится к этому.
     

  • 1.10, Anonymous XE (?), 11:33, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Клиент Fosscord сможет заменить официальные клиент Discord

    Клиент ждём на Qt.

     
     
  • 2.16, Аноним (17), 11:53, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них сервер на ноде, блджад. Какой кьют?
     
     
  • 3.34, BrainFucker (ok), 14:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё равно на чём, главное чтобы не жрал память как сервер Matrix (сотни мегабайт на групчат), который до сих пор в стадии прототипа (хз, это из-за кривизны рук или из-за языка, предназначенного для прототипирования).
     
  • 2.44, Тони Р. (?), 15:55, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не жди! Действуй!
     

  • 1.11, псевдонимус (?), 11:38, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дня не проходит. Прорвало там у них что-ли?
     
     
  • 2.38, Псевдоним (??), 15:10, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот уже и мне предложили альтернативу Оо
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:52, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Конечной целью проекта является создание клона Discord, полностью обратно совместимого, но предоставляющего расширенные возможности.

    Embrace, extend, and extinguish?
    или
    Империя наносит ответный удар?
    (по крайней мере, пытается)

     
  • 1.15, Аноним (17), 11:53, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >совместимой с discord

    а может не надо? Писал ботов для этой шняги - ребята мало того что апи периодически ломают, еще и не имеют внятного интерфейса для дебага ошибок. Т.е например пытаешься отправить сообщение - а тебе прилетает 400 в ответ. И сиди, думай, в чем именно ты накосячил - пушто ошибка может быть и в длинне сообщения, и в некорректном формате вложения, и в том что какое то поле забыл пустым, и в принципе в чем угодно - в любой непонятной ситуации, это будет одно и то же.

     
     
  • 2.19, QwertyReg (ok), 11:56, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну так руки надо выпрямлять, открыть для себя try/catch и регулярно обновлять модуль для работы с сабжем.
     
     
  • 3.39, Псевдоним (??), 15:15, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну так руки надо выпрямлять

    Или просто вникать в комментарии
    >открыть для себя try/catch

    Try/catch видимо работает на магии если умеет получать ошибки с чужого удаленного сервера, не предполагающего этого.
    > надо ... регулярно обновлять модуль для работы с сабжем

    Кому надо? Разработчикам проприетарного мессенджера которые зарабатывают на платных услугах, где реклама на весь экран прямо при регистрации и которые не могут стабилизировать апи или хотя бы разбить его по версиям обеспечив совместимость? Ок, пускай обновляют, а разработчикам ботов нужен другой мессенджер.

     
     
  • 4.42, Аноним (42), 15:54, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть там версии апи.
     

  • 1.23, InuYasha (??), 12:35, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зоопарк. Вот почему у нас нет хороших вещей, а только... well...
    watsapp, telegram, siganal, discord, twitch, zoom, skype, msn, icq и гора их "свободных аналогов" в разной степени неготовности.
    Вот, когда запилят кастомный сервер для быдлограма - это будет UT2k4/Announcer.uax/hijack.wav
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:23, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NebulaChat уже есть.
     

  • 1.24, kissmyass (?), 12:38, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    опенсорсный вариант крэпа

    не помню точно, где читал цитату, но какой-то из топовых клерков дискорда ляпнул, что у них никогда не стояла задача обеспечить шифрование между пользователями, короче про e2e можете забыть...

    в принципе телега по умолчанию такой же шлак (к тому же со своими плюсами и минусами), но там хотя бы опционально есть E2E encryption

     
     
  • 2.28, Аноним (5), 13:09, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в принципе телега по умолчанию такой же шлак

    А еще суперпгайваси телега по мобилке авторизует и связи рисует. Покруче вкунтахта.

     
     
  • 3.54, InuYasha (??), 18:06, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>в принципе телега по умолчанию такой же шлак
    > А еще суперпгайваси телега по мобилке авторизует и связи рисует. Покруче вкунтахта.

    А еще суперпгайваси Сиганал делает то же самое.

     
     
  • 4.61, Аноним (12), 19:29, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше на дбаббе.ру сидерть в комнате про ХЛ.
     
  • 2.51, Аноним (51), 16:46, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >опенсорсный вариант крэпа

    Крэповый вариант годноты

    Пофиксил.

     

  • 1.25, Аноним (25), 12:51, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смотрим на интерфейс, иконку и позиционирование клиента, а затем спокойно идём писать жалобу дискорду на него
     
     
  • 2.31, Ornlo (ok), 14:12, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Писькорд он и так банит тех, кто юзает альтернативные клиенты т.к. таким образом сложнее впаривать пориджам дс нитро.
     

  • 1.26, Аноним (25), 12:55, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Серьёзно? Зайдите на их опен демо и посмотрите, что они сделали. Это КОПИЯ КОДА дискорда. Это и есть он сам.
     
  • 1.27, Аноним (5), 13:08, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А дискорд - это такой чятик для геймеров? Или он вообще зачем?
     
     
  • 2.29, Жорш (?), 13:35, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В частности. Весьма годный на мобиле/десктопе. В гейм-деве вещь удобная - сервер для проекта, компании и клиентов. Такая себе замена IRC + Skype + TeamSpeack.
     
     
  • 3.32, Ornlo (ok), 14:13, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, он удобный, если не считать электрон, проприетарность, и цензуру всего и вся.
     
     
  • 4.52, Аноним (51), 16:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >если не считать электрон

    Как будто это что-то плохое. Выкинь свой третий пень с 512 памяти и поставь что-то актуальное с хотя бы 16гб.

    >проприетарность

    Это плюс. Пoделки от фофан шкoлoлo не котируются.

    >и цензуру всего и вся.

    Токсичное проведение и нетолерантность надо банить, все правильно делают. Просто твой уровень развития ещё на уровне гомо/транс-фобии и непринятия людей с другими взглядами.

     
     
  • 5.55, InuYasha (??), 18:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У кого-то, смотрю, core-i7-6666THz подгорает - аж полёным жиром по интернету запахло )
     
     
  • 6.56, InuYasha (??), 18:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *палёным
     
  • 5.59, Ornlo (ok), 19:05, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала подумал что троллинг, но на третьем пункте проиграл прямо.
     
  • 3.43, macfaq (?), 15:55, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В частности. Весьма годный на мобиле/десктопе. В гейм-деве вещь удобная - сервер
    > для проекта, компании и клиентов. Такая себе замена IRC + Skype
    > + TeamSpeack.

    Сложно сказать, чем он годный.

     
  • 2.48, анан (?), 16:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня в нём вся 100 одногруппников в одном евро вузе по специальности прикладная информатика. Аналогов куда эту толпу перетащить можно было бы просто нет, так как половине и дискорд быд в тягость, а общаться все таки надо. Да и у многих с других вузов там учебные группы - это сейчас популярно, впрочем и стартапы полюбили дис за вместо слака.
     

  • 1.30, Ornlo (ok), 14:10, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и годнота. Отлично! Жду релиз для смартфонов.
     
  • 1.33, Аноним (33), 14:17, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо за новость, словил пару флешбеков времён ICQ.
     
  • 1.35, Msgod (?), 14:39, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже оригинал - ненужное.
    Все эти матриксы слаки их клоны и прочее - фекалии.
    Вот запилит аппле поддержку инвайтов на веб для бедных в фейстайм и аймеседж и пока пока миллион месенжеров.
     
     
  • 2.41, Ornlo (ok), 15:42, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но фейстайм и аймеседж не нужны тем более... Как и весь остальной централизованный шлак.
     
  • 2.45, Аноним (42), 15:57, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, инвайты в аймеседж. Который по номеру телефона. Ну конечно. When pigs fly.
     

  • 1.46, Аноним (42), 16:00, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проект требует несвободную монгу. На этом комментировать дальше смысла не вижу.

    Впрочем, не, следует добавить, что сам дискорд, который _очень_ не любит использование своей ТМ, логотипа, ассетов, кода и прочего, им обязательно пришлёт cease-and-desist. Ждём.

     
     
  • 2.49, Аноним (42), 16:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, клиент забанят на discord.com сразу же, вместе с теми, кто будет достаточно глуп чтобы им воспользоваться. Есть сторонние клиенты типа cutthecord (мод официального) и ripcord (проприетарный клиент дискорда и шлака, написанный с нуля на плюсах и Qt, платная шаровара с безлимитным триалом как у саблайма), и их юзеров иногда банят, но их разрабам хотя бы хватает ума не позиционировать себя как замену всего официального, они сидят себе тихонько и лишний раз не рекламируются.
     

  • 1.47, анан (?), 16:01, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол, а они забавные. Разработка идёт не через github, надеюсь? Сами разработчики не забывают комитить только через vpn с выходом в Сомали? Иначе на что вообще надежда? :) Вон парень уже пилил для F-Droid альтернативный клиент Instagram и он реально был удобным, но пришёл FB и дал по голове с угрозой суда и миллионых штрафов, а тут вообще полное паразитирование на чужой инфраструктуре с целью на поверхности - закопать ориг.
     
     
  • 2.50, Аноним (42), 16:14, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главная ссылка к новости (https://github.com/fosscord/fo...)
     

  • 1.58, Аноним (58), 19:01, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве СУБД применяется MongoDB

    А оригинальный Discord использует Apache Cassandra...

    А вообще, ребята, без геораспределенной сети TURN-релеев такие проекты как subj - это просто Mumble на платформе Electron.

     

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