Первый выпуск коммуникационной платформы Fosscord, совместимой с Discord

|
|
|
|2.13, QwertyReg (ok), 11:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Свободное сообщество: альтернатива - это круто! мы приветствуем вклад в СПО!
Мимопрограммист: вот вам свободная альтернатива Дискорду.
Свободное сообщество: и зачем оно нужно? варуете учётки, монгадб без пароля, нинужна
Так же свободное сообщество: а почему у нас 0,1%? а почему так мало контрибьюторов? а почему так мало ПО?
|
|
|
|3.36, Псевдоним (??), 14:59, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Свободное сообщество: альтернатива - это круто! мы приветствуем вклад в СПО!
>Мимопрограммист: вот вам свободная альтернатива Дискорду.
>Проприетарщик выдающий себя за СПОшника: и зачем оно нужно? варуете учётки, монгадб без пароля, нинужна
>Никто: а почему у нас 0,1%? а почему так мало контрибьюторов? а почему так мало ПО?
>Проприетарщик QwertyReg заходит на опеннет со своим помойным ведром: видите как СПО воняет!
Пофиксил
|
|1.3, YetAnotherOnanym (ok), 10:00, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
> написан на языке TypeScript c использованием платформы Node.js
Очередное юное дарование решило, что имеет право разбазаривать чужие деньги.
> применяется MongoDB
И чтобы обязательно торчала в Инет без пароля.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 11:55, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И чтобы обязательно торчала в Инет без пароля.
мусье вообще работал с монгой?
|
|1.5, Аноним (5), 10:35, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я понимаю, что альтернатива - это супер! Но хотелось бы хотя бы один/два рабочих, а не перманентно глючащих варианта.
|
|
|
|2.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:01, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Жабаскрипт (или оно же, только в профиль, под названием TypeScript) и Нода - это для того, чтобы писать быстро, а не качественно.
|
|1.9, Аноним (9), 11:33, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дискорд не поимеет их в короткие сроки? Они вроде довольно болезненно относятся к подобному.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 11:49, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я бы тоже болезненно отнесся, если бы делал продукт, на котором планировал заработать, а тут приходят любители свободы и говорят, вот вам бесплатная альтернатива. Потенциально отъедают долю пользователей. С точки зрения пользователей, это конечно удобно.
|
|
|
|3.37, Псевдоним (??), 15:07, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В комнату заходит Вестингауз и предлагает перейти на переменный ток. Эдисон болезненно относится к этому.
|
|
|
|
|
|3.34, BrainFucker (ok), 14:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Всё равно на чём, главное чтобы не жрал память как сервер Matrix (сотни мегабайт на групчат), который до сих пор в стадии прототипа (хз, это из-за кривизны рук или из-за языка, предназначенного для прототипирования).
|
|1.14, Аноним (14), 11:52, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Конечной целью проекта является создание клона Discord, полностью обратно совместимого, но предоставляющего расширенные возможности.
Embrace, extend, and extinguish?
или
Империя наносит ответный удар?
(по крайней мере, пытается)
|
|1.15, Аноним (17), 11:53, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>совместимой с discord
а может не надо? Писал ботов для этой шняги - ребята мало того что апи периодически ломают, еще и не имеют внятного интерфейса для дебага ошибок. Т.е например пытаешься отправить сообщение - а тебе прилетает 400 в ответ. И сиди, думай, в чем именно ты накосячил - пушто ошибка может быть и в длинне сообщения, и в некорректном формате вложения, и в том что какое то поле забыл пустым, и в принципе в чем угодно - в любой непонятной ситуации, это будет одно и то же.
|
|
|
|2.19, QwertyReg (ok), 11:56, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Ну так руки надо выпрямлять, открыть для себя try/catch и регулярно обновлять модуль для работы с сабжем.
|
|
|
|3.39, Псевдоним (??), 15:15, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ну так руки надо выпрямлять
Или просто вникать в комментарии
>открыть для себя try/catch
Try/catch видимо работает на магии если умеет получать ошибки с чужого удаленного сервера, не предполагающего этого.
> надо ... регулярно обновлять модуль для работы с сабжем
Кому надо? Разработчикам проприетарного мессенджера которые зарабатывают на платных услугах, где реклама на весь экран прямо при регистрации и которые не могут стабилизировать апи или хотя бы разбить его по версиям обеспечив совместимость? Ок, пускай обновляют, а разработчикам ботов нужен другой мессенджер.
|
|1.23, InuYasha (??), 12:35, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Зоопарк. Вот почему у нас нет хороших вещей, а только... well...
watsapp, telegram, siganal, discord, twitch, zoom, skype, msn, icq и гора их "свободных аналогов" в разной степени неготовности.
Вот, когда запилят кастомный сервер для быдлограма - это будет UT2k4/Announcer.uax/hijack.wav
|
|1.24, kissmyass (?), 12:38, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
опенсорсный вариант крэпа
не помню точно, где читал цитату, но какой-то из топовых клерков дискорда ляпнул, что у них никогда не стояла задача обеспечить шифрование между пользователями, короче про e2e можете забыть...
в принципе телега по умолчанию такой же шлак (к тому же со своими плюсами и минусами), но там хотя бы опционально есть E2E encryption
|
|
|
|2.28, Аноним (5), 13:09, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в принципе телега по умолчанию такой же шлак
А еще суперпгайваси телега по мобилке авторизует и связи рисует. Покруче вкунтахта.
|
|
|
|3.54, InuYasha (??), 18:06, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>в принципе телега по умолчанию такой же шлак
> А еще суперпгайваси телега по мобилке авторизует и связи рисует. Покруче вкунтахта.
А еще суперпгайваси Сиганал делает то же самое.
|
|1.25, Аноним (25), 12:51, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Смотрим на интерфейс, иконку и позиционирование клиента, а затем спокойно идём писать жалобу дискорду на него
|
|
|
|2.31, Ornlo (ok), 14:12, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Писькорд он и так банит тех, кто юзает альтернативные клиенты т.к. таким образом сложнее впаривать пориджам дс нитро.
|
|1.26, Аноним (25), 12:55, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Серьёзно? Зайдите на их опен демо и посмотрите, что они сделали. Это КОПИЯ КОДА дискорда. Это и есть он сам.
|
|
|
|2.29, Жорш (?), 13:35, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В частности. Весьма годный на мобиле/десктопе. В гейм-деве вещь удобная - сервер для проекта, компании и клиентов. Такая себе замена IRC + Skype + TeamSpeack.
|
|
|
|3.32, Ornlo (ok), 14:13, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, он удобный, если не считать электрон, проприетарность, и цензуру всего и вся.
|
|
|
|4.52, Аноним (51), 16:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>если не считать электрон
Как будто это что-то плохое. Выкинь свой третий пень с 512 памяти и поставь что-то актуальное с хотя бы 16гб.
>проприетарность
Это плюс. Пoделки от фофан шкoлoлo не котируются.
>и цензуру всего и вся.
Токсичное проведение и нетолерантность надо банить, все правильно делают. Просто твой уровень развития ещё на уровне гомо/транс-фобии и непринятия людей с другими взглядами.
|
|
|
|5.55, InuYasha (??), 18:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У кого-то, смотрю, core-i7-6666THz подгорает - аж полёным жиром по интернету запахло )
|
|5.59, Ornlo (ok), 19:05, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сначала подумал что троллинг, но на третьем пункте проиграл прямо.
|
|3.43, macfaq (?), 15:55, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В частности. Весьма годный на мобиле/десктопе. В гейм-деве вещь удобная - сервер
> для проекта, компании и клиентов. Такая себе замена IRC + Skype
> + TeamSpeack.
Сложно сказать, чем он годный.
|
|2.48, анан (?), 16:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня в нём вся 100 одногруппников в одном евро вузе по специальности прикладная информатика. Аналогов куда эту толпу перетащить можно было бы просто нет, так как половине и дискорд быд в тягость, а общаться все таки надо. Да и у многих с других вузов там учебные группы - это сейчас популярно, впрочем и стартапы полюбили дис за вместо слака.
|
|1.35, Msgod (?), 14:39, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Даже оригинал - ненужное.
Все эти матриксы слаки их клоны и прочее - фекалии.
Вот запилит аппле поддержку инвайтов на веб для бедных в фейстайм и аймеседж и пока пока миллион месенжеров.
|
|
|
|2.41, Ornlo (ok), 15:42, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Но фейстайм и аймеседж не нужны тем более... Как и весь остальной централизованный шлак.
|
|2.45, Аноним (42), 15:57, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, инвайты в аймеседж. Который по номеру телефона. Ну конечно. When pigs fly.
|
|1.46, Аноним (42), 16:00, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Проект требует несвободную монгу. На этом комментировать дальше смысла не вижу.
Впрочем, не, следует добавить, что сам дискорд, который _очень_ не любит использование своей ТМ, логотипа, ассетов, кода и прочего, им обязательно пришлёт cease-and-desist. Ждём.
|
|
|
|2.49, Аноним (42), 16:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И да, клиент забанят на discord.com сразу же, вместе с теми, кто будет достаточно глуп чтобы им воспользоваться. Есть сторонние клиенты типа cutthecord (мод официального) и ripcord (проприетарный клиент дискорда и шлака, написанный с нуля на плюсах и Qt, платная шаровара с безлимитным триалом как у саблайма), и их юзеров иногда банят, но их разрабам хотя бы хватает ума не позиционировать себя как замену всего официального, они сидят себе тихонько и лишний раз не рекламируются.
|
|1.47, анан (?), 16:01, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лол, а они забавные. Разработка идёт не через github, надеюсь? Сами разработчики не забывают комитить только через vpn с выходом в Сомали? Иначе на что вообще надежда? :) Вон парень уже пилил для F-Droid альтернативный клиент Instagram и он реально был удобным, но пришёл FB и дал по голове с угрозой суда и миллионых штрафов, а тут вообще полное паразитирование на чужой инфраструктуре с целью на поверхности - закопать ориг.
|
|1.58, Аноним (58), 19:01, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В качестве СУБД применяется MongoDB
А оригинальный Discord использует Apache Cassandra...
А вообще, ребята, без геораспределенной сети TURN-релеев такие проекты как subj - это просто Mumble на платформе Electron.
|