Первый выпуск коммуникационной платформы Fosscord, совместимой с Discord

Опубликован первый экспериментальный выпуск серверной части проекта Fosscord, развивающего открытую коммуникационную платформу для организации общения в сообществах при помощи чата, видео и голосовых вызовов. Важным отличием от других открытых проектов подобного назначения, таких как Revolt и Rocket.Chat, является обеспечение совместимости на уровне протокола с проприетарным мессенджером Discord - пользователи Fosscord могут общаться с людьми, продолжающими использовать сервис discord.com. Код проекта написан на языке TypeScript c использованием платформы Node.js и распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сервера подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Сервер, позволяющий развернуть платформу на своих мощностях, включает компоненты с реализацией совместимого с Discord HTTP API, шлюза на базе протокола WebSocket, сети доставки контента, серверов RTC и WebRTC для организации голосовой и видеосвязи, утилит и web-интерфейса для управления. В качестве СУБД применяется MongoDB. Отдельно проектом развивается клиент и CSS-фреймворк для создания интерфейсов в стиле Discord.

Конечной целью проекта является создание клона Discord, полностью обратно совместимого, но предоставляющего расширенные возможности. Клиент Fosscord сможет заменить официальные клиент Discord, а сервер Fosscord позволит запустить совместимый с Discord сервер на собственном оборудовании. Поддержка Discord позволит сгладить переход пользователей на открытую платформу, упростит перенос ботов и даст возможность сохранить прежние рабочие процессы и среду общения - после миграции пользователи по-прежнему смогут общаться с коллегами, продолжающими использовать Discord.

Из достоинств платформы Fosscord отмечается возможность тонкой настройки всех аспектов и ограничений, децентрализованная архитектура с отсутствием единой точки отказа (подразумевается, что клиент может подключаться одновременно к нескольким серверам), возможность расширения функциональности через плагины, изменение внешнего вида через темы оформления и применение сквозного шифрования для конфиденциальных переговоров. Для расширения возможностей сервера предусмотрена поддержка ботов.