Релиз децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 7.3

Опубликован выпуск платформы PeerTube 7.3, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила. Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS. Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. В настоящее время в федеративную сеть входит 1289 серверов, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Основные новшества PeerTube 7.3: Реализована поддержка отправки email-сообщений на разных языках. Шаблоны рассылаемых email-сообщений теперь могут переводиться по аналогии с переводом элементов интерфейса.

Значительно улучшен интерфейс настройки платформы администратором. Горизонтальное меню заменено на боковую панель для навигации по страницам с настройками. Добавлены новые страницы настроек "Кастомизация" и "Логотип". На первой странице можно изменить цвета и формы, например, заменить оранжевый цвет на синий и сделать кнопки более скруглёнными. Вторая страница предназначена для настройки пиктограмм, баннеров и логотипов. Кроме того, добавлен мастер настройки платформы, предлагающий пошаговый интерфейс для выбора имени, логотипа, цветового оформления и других параметров платформы.

Добавлена поддержка запуска потоковых вещаний по расписанию. В настройках live-вещания пользователь может выбрать время начала и оно будет показано на странице-заглушке с уведомлением о запланированном сеансе.

Изменено оформление страницы для управления списком воспроизведения. Добавлена возможность настройки порядка показа списков воспроизведения для канала.

Администраторам предоставлена возможность определения значений по умолчанию для полей с лицензией, видимостью и правилами комментирования, заполняемыми при публикации видео.

Для пользователей добавлена поддержка показа всех активных сеансов и принудительного завершения сеансов из этого списка.



