Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.2

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|1.2, Аноним (2), 18:50, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чтобы многие начали импользовать эту платформу, нужны хостеры, которые бы делали устновку. Для большинства установить PeerTube на своем сервере - трудновыполнимая задача.
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|3.42, Максим Новиков (-), 22:16, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пока что главной проблемой PeerTube была и остается - отсутствие встроенной монетизации. На YouTube есть кнопочка доната - мне не надо ничего настраивать, я просто нажал и любимый стример получил донат. И стримерам не надо ничего настраивать, и подписчикам удобно донатить. А все вот эти внешние пpиблyды - это неудобно и не всем подходит. Короче, пока встроенной монетизации нет - нет и разговоров о какой-то серьезной конкуренции с Youtube и другими аналогами.
Ну то есть за личный сервак ты должен платить каждый месяц, а банально монетизировать свои видосы, чтобы хоть как-то окупать наличие своего сервака - ты не можешь. Разрабы вообще думают что-то в этом направлении?
Причем встраивать надо не только карты, но и крипту.
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|5.50, Rockmaster (-), 23:20, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Популярен стал задолго. А вот продолжил развиваться и давать тебе бесплатный доступ и безлимитный HDD на твои видосики благодаря рекламе и встроенной монетизации.
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|6.52, нах. (?), 23:58, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще-то... реклама приносит деньги - гуглю. Т.е. вот на доходы с нее покупаются доступы и hdd.
А вот вcpaтая монетизация приносит расходы. Заметь, ютуп стал популярен без всяких д-лов "стримеров" и их аудиторий, кормящихся гуглем непойми зачем. Более того - на какой-то момент его сильно подвинуло вымя - позволяя размещать контент более качественного формата и не пичкая насильно мусором.
После чего ВНЕЗАПНО испугалось собственного успеха, запилило все те же ненужные утруповские фичи с мильеном ненужной фигни, а потом и вовсе ан@льно огородилось заявив что "да мы и не собирались ваш контент показывать, у нас b2b, blahblahblah, и вообще" (и умерло, как популярный сервис, и вероятно физически тоже сдохнет).
Если это не происки рептилоидов - то даже уж и не знаю, что тогда.
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|4.53, Bob (??), 00:04, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всобачить условный ko-fi, boosty, крипто - изи
монетизация в РФ отвалилась в 2022 - офигенно...
кнопочка доната с комсой гуглу при замедлении ютуба)
Потратить на настройку спецом баксов 200-300 раз и навсегда своего сервака с мусора на Авито - это неудобно. платить 30-60% комсы - найс) https://support.google.com/youtube/thread/144005921, когда можно 0% прикрутить для СНГ)
чё там за сервак ежемесячно платить? цену электричества? если свой собрать за копейки с мусора.
нет никакой модерации и твой Любой контент не снесут - ляпота)
давно можно прикрутить что угодно с донатов. вид - однообразный, как и функцинал. типы донатов - абсолютно любые.
без налогов ни со стримеров, ни с покупателей
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|2.8, Аноним (8), 19:12, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он в родном пакетном репозитории доступен, ставится одной командой, ты о чём вообще?
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|2.13, Аноним (13), 19:28, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен.
Хоть и это инструмент комьюнити в первую очередь.. Но!
Если например(чисто ради примера приведу), Jami и Tox запускается с одной кнопки и не надо получать доменное имя и т.д. и т.п.. то у данного сервиса(PeerTube) мало автоматизации в таком вот виде. Именно по этому мало кто будет этим заниматься, а будет сидеть с одной кнопки на готовых сервисах.
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|2.24, Аноним (24), 20:07, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я когда узнал, про федеративные социальные сети, начал гуглить хостеров, которые сами не банят и которых не барят за неугодный контент. Я таких хостеров не нашел. Вывод миром правят корпорации, будь то коммерческие, буть то гос-ва, но все они поддерживают друг-друга против тех кто пытается что-то против бухтеть.
Сабж подходит максимум для школьниого-корпоративного ресурса, с соевым безобидным содержанием. В противном случае его тупо заблокируют.
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|3.33, Аноним (33), 20:26, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рыночек в первую очередь будет возмущен..
Поэтому только для чего-нибудь локального подойдет, ну или нейтрального познавательного, если же фонить на весь интернет
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|2.7, Аноним (8), 19:11, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всмысле не взлетело? Только на нём и сидим - доклады с конференций, обучающие видео, курсы и всё такое прочее только там. Летсплеев майнкрафта нет, звиняйте.
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|3.19, Аноним (19), 19:55, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как хорошо что я даже не знаю кто-эти "вы" и какие "конференции" у вас там.
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|4.23, Аноним (23), 20:03, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе открою страшный секрет - вселенная не вокруг тебя вертится
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|2.11, Аноним (11), 19:18, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Премис 1. Нет монетизации.
Премис 2. Если нет монетизации, то нет мотивации туда выкладывать видос.
Премис 3. Если нет мотивации выкладывать видос, то нет и видео.
Премис 4. Если нет видео, то нет и пользователей.
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Канклюжан. Нет пользователей.
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|2.12, Аноним (12), 19:19, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему оно должно взлететь? Какая у этой платформы киллер-фича? Пока вижу одни недостатки.
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|3.14, нах. (?), 19:32, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какая у этой платформы киллер-фича?
как то есть какая?! Сам себе побыть ютубом - цензурировать или запрещать чужие видео, удалять учетки, "модерировать" комменты.
Только вот... есть одна проблема...
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|4.26, Аноним (24), 20:11, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не настоящий нах, а самозванец, оригинальный нах не был таким наивным.
Цензоров всегда найдется.
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|5.51, нах. (?), 23:36, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так цензоров-то найдется, а тут ТЕБЕ дают уникальный шанс САМОМУ взгромоздиться на броневичок - "держи кнут, он твой!"
Нюанс-то, он в другом - почему-то воображаемые друзья не несут тебе мильены тыщ невоображаемых видосиков чтоб ты их мог модерировать.
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|2.25, Аноним (24), 20:09, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Государствам и корпорациям, под управлением ящеро-людей это не выгодно.
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|1.10, Аноним (10), 19:15, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сама платформа ПирТуб это только софт. Важно какая команда сделает сайт на ней. Сайт против ж..... Кто сделает?
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|2.28, Аноним (24), 20:15, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всем мире цензура хостеров. Движок по сути для соевых тематик. У КДЕ есть свой пиртуб, у других около-СПО-шных проектов есть каналы на пириубе, но кто о них знает.
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