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Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.2

04.06.2025 18:24

Опубликован выпуск платформы PeerTube 7.2, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.

PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила.

Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed).

Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS.

Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS.

В настоящее время в федеративную сеть входит 1357 серверов, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).

Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Основные новшества PeerTube 7.2:

  • Интегрирован новый интерфейс для управления видео, упрощающий навигацию по пользовательским видео. Доступные видео теперь показываются не в форме бесконечно прокручиваемой ленты, а с разбивкой на отдельные страницы. Имеется возможность настройки показываемых столбцов, таких как название, продолжительность, канал, число просмотров, наличие комментариев и дата публикации. Доступны режимы фильтрации вывода, позволяющие просмотреть только видео из определённых каналов или соответствующих заданным критериям (например, можно отфильтровать только видео, показываемые пользователям или защищённые паролем).
  • Изменён интерфейс публикации и обновления live-трансляции или уже размещённого видео, который разделён на отдельные секции, навигация между которыми осуществляется через новое боковое меню. В данное меню также перенесены и другие страницы, имеющие отношение к управлению видео, такие как редактирование в режиме Studio и просмотр статистики. Если какой-то модуль недоступен он теперь явно помечается и снабжается подсказкой с описанием причины недоступности. Добавлен горизонтальный баннер с кнопками отмены или сохранения операции, ссылкой на просмотр видео и дополнительной информацией, такой как сведения об ожидании завершения кодирования. Изменено оформление страницы замены видео, на которой для загрузки новой версии видео теперь можно использовать режим Drag&Drop.
  • Улучшения система скрытия контента, который может показаться каким-то людям неприемлемым. Создатели видео теперь могут публиковать метки, предупреждающие о деликатном содержимом и позволяющие понять, стоит ли просматривать данное видео.

    В свою очередь посетители могут настроить способ представления подобных видео: можно показывать их без предупреждений, выводить предупреждение под миниатюрой в списке, размывать изображение миниатюры или убрать из списка.



  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news/...)
  2. OpenNews: Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.1
  3. OpenNews: Выпуск Nextcloud Hub 10, платформы для организации совместной работы
  4. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  5. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63357-peertube
Ключевые слова: peertube
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 18:50, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы многие начали импользовать эту платформу, нужны хостеры, которые бы делали устновку. Для большинства установить PeerTube на своем сервере - трудновыполнимая задача.
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 18:57, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там есть инструкции для докера, куда уж проще.
     
     
  • 3.42, Максим Новиков (-), 22:16, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пока что главной проблемой PeerTube была и остается - отсутствие встроенной монетизации. На YouTube есть кнопочка доната - мне не надо ничего настраивать, я просто нажал и любимый стример получил донат. И стримерам не надо ничего настраивать, и подписчикам удобно донатить. А все вот эти внешние пpиблyды - это неудобно и не всем подходит. Короче, пока встроенной монетизации нет - нет и разговоров о какой-то серьезной конкуренции с Youtube и другими аналогами.

    Ну то есть за личный сервак ты должен платить каждый месяц, а банально монетизировать свои видосы, чтобы хоть как-то окупать наличие своего сервака - ты не можешь. Разрабы вообще думают что-то в этом направлении?

    Причем встраивать надо не только карты, но и крипту.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 22:59, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ютуб стал популярен задолго до "кнопочки"
     
     
  • 5.50, Rockmaster (-), 23:20, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Популярен стал задолго. А вот продолжил развиваться и давать тебе бесплатный доступ и безлимитный HDD на твои видосики благодаря рекламе и встроенной монетизации.
     
     
  • 6.52, нах. (?), 23:58, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то... реклама приносит деньги - гуглю. Т.е. вот на доходы с нее покупаются доступы и hdd.

    А вот вcpaтая монетизация приносит расходы. Заметь, ютуп стал популярен без всяких д-лов "стримеров" и их аудиторий, кормящихся гуглем непойми зачем. Более того - на какой-то момент его сильно подвинуло вымя - позволяя размещать контент более качественного формата и не пичкая насильно мусором.
    После чего ВНЕЗАПНО испугалось собственного успеха, запилило все те же ненужные утруповские фичи с мильеном ненужной фигни, а потом и вовсе ан@льно огородилось заявив что "да мы и не собирались ваш контент показывать, у нас b2b, blahblahblah, и вообще" (и умерло, как популярный сервис, и вероятно физически тоже сдохнет).

    Если это не происки рептилоидов - то даже уж и не знаю, что тогда.

     
  • 4.53, Bob (??), 00:04, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всобачить условный ko-fi, boosty, крипто - изи
    монетизация в РФ отвалилась в 2022 - офигенно...
    кнопочка доната с комсой гуглу при замедлении ютуба)

    Потратить на настройку спецом баксов 200-300 раз и навсегда своего сервака с мусора на Авито - это неудобно. платить 30-60% комсы - найс) https://support.google.com/youtube/thread/144005921, когда можно 0% прикрутить для СНГ)

    чё там за сервак ежемесячно платить? цену электричества? если свой собрать за копейки с мусора.

    нет никакой модерации и твой Любой контент не снесут - ляпота)

    давно можно прикрутить что угодно с донатов. вид - однообразный, как и функцинал. типы донатов - абсолютно любые.

    без налогов ни со стримеров, ни с покупателей

     
  • 2.8, Аноним (8), 19:12, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он в родном пакетном репозитории доступен, ставится одной командой, ты о чём вообще?
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:28, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен.
    Хоть и это инструмент комьюнити в первую очередь.. Но!
    Если например(чисто ради примера приведу), Jami и Tox запускается с одной кнопки и не надо получать доменное имя и т.д. и т.п.. то у данного сервиса(PeerTube) мало автоматизации в таком вот виде. Именно по этому мало кто будет этим заниматься, а будет сидеть с одной кнопки на готовых сервисах.

     
  • 2.24, Аноним (24), 20:07, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я когда узнал, про федеративные социальные сети, начал гуглить хостеров, которые сами не банят и которых не барят за неугодный контент. Я таких хостеров не нашел. Вывод миром правят  корпорации, будь то коммерческие, буть то гос-ва, но все они поддерживают друг-друга против тех кто пытается что-то против бухтеть.
    Сабж подходит максимум для школьниого-корпоративного ресурса, с соевым безобидным содержанием. В противном случае его тупо заблокируют.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 20:26, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рыночек в первую очередь будет возмущен..
    Поэтому только для чего-нибудь локального подойдет, ну или нейтрального познавательного, если же фонить на весь интернет
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:54, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто знает, почему не взлетело?
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 19:11, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всмысле не взлетело? Только на нём и сидим - доклады с конференций, обучающие видео, курсы и всё такое прочее только там. Летсплеев майнкрафта нет, звиняйте.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 19:55, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как хорошо что я даже не знаю кто-эти "вы" и какие "конференции" у вас там.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 20:03, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе открою страшный секрет - вселенная не вокруг тебя вертится
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:18, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Премис 1. Нет монетизации.
    Премис 2. Если нет монетизации, то нет мотивации туда выкладывать видос.
    Премис 3. Если нет мотивации выкладывать видос, то нет и видео.
    Премис 4. Если нет видео, то нет и пользователей.
    ___
    Канклюжан. Нет пользователей.
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:19, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему оно должно взлететь? Какая у этой платформы киллер-фича? Пока вижу одни недостатки.
     
     
  • 3.14, нах. (?), 19:32, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какая у этой платформы киллер-фича?

    как то есть какая?! Сам себе побыть ютубом - цензурировать или запрещать чужие видео, удалять учетки, "модерировать" комменты.

    Только вот... есть одна проблема...

     
     
  • 4.26, Аноним (24), 20:11, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не настоящий нах, а самозванец, оригинальный нах не был таким наивным.
    Цензоров всегда найдется.
     
     
  • 5.51, нах. (?), 23:36, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так цензоров-то найдется, а тут ТЕБЕ дают уникальный шанс САМОМУ взгромоздиться на броневичок - "держи кнут, он твой!"

    Нюанс-то, он в другом - почему-то воображаемые друзья не несут тебе мильены тыщ невоображаемых видосиков чтоб ты их мог модерировать.

     
  • 2.25, Аноним (24), 20:09, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Государствам и корпорациям, под управлением ящеро-людей это не выгодно.
     
  • 2.39, Аноним (-), 22:07, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты определяешь - взлетело или не взлетело?
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:15, 04/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сама платформа ПирТуб это только софт. Важно какая команда сделает сайт на ней. Сайт против ж..... Кто сделает?
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 20:15, 04/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всем мире цензура хостеров. Движок по сути для соевых тематик. У КДЕ есть свой пиртуб, у других около-СПО-шных проектов есть каналы на пириубе, но кто о них знает.
     

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