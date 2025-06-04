Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.2

Опубликован выпуск платформы PeerTube 7.2, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила. Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS. Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. В настоящее время в федеративную сеть входит 1357 серверов, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Основные новшества PeerTube 7.2: Интегрирован новый интерфейс для управления видео, упрощающий навигацию по пользовательским видео. Доступные видео теперь показываются не в форме бесконечно прокручиваемой ленты, а с разбивкой на отдельные страницы. Имеется возможность настройки показываемых столбцов, таких как название, продолжительность, канал, число просмотров, наличие комментариев и дата публикации. Доступны режимы фильтрации вывода, позволяющие просмотреть только видео из определённых каналов или соответствующих заданным критериям (например, можно отфильтровать только видео, показываемые пользователям или защищённые паролем).

Изменён интерфейс публикации и обновления live-трансляции или уже размещённого видео, который разделён на отдельные секции, навигация между которыми осуществляется через новое боковое меню. В данное меню также перенесены и другие страницы, имеющие отношение к управлению видео, такие как редактирование в режиме Studio и просмотр статистики. Если какой-то модуль недоступен он теперь явно помечается и снабжается подсказкой с описанием причины недоступности. Добавлен горизонтальный баннер с кнопками отмены или сохранения операции, ссылкой на просмотр видео и дополнительной информацией, такой как сведения об ожидании завершения кодирования. Изменено оформление страницы замены видео, на которой для загрузки новой версии видео теперь можно использовать режим Drag&Drop.

Улучшения система скрытия контента, который может показаться каким-то людям неприемлемым. Создатели видео теперь могут публиковать метки, предупреждающие о деликатном содержимом и позволяющие понять, стоит ли просматривать данное видео. В свою очередь посетители могут настроить способ представления подобных видео: можно показывать их без предупреждений, выводить предупреждение под миниатюрой в списке, размывать изображение миниатюры или убрать из списка.



