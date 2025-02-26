Выпуск Nextcloud Hub 10, платформы для организации совместной работы

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 10, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 31, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (загрузки списка участников в формате CSV, создания, импорта и экспорта опросов. при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

WorkFlow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержка интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Nextcloud Collectives - предоставляет интерфейс для управления, организации совместной работы и взаимодействия между участниками в командах, группах и сообществах.

Nextcloud Teams - инструменты для координации командной работы и организации доступа к ресурсам, файлам и приложениям, используемым в группе.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, работающих с протоколом WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.

Nextcloud AI Assistant - интеллектуальный помощник в стиле ChatGPT, устанавливаемый на своём сервере и не требующий обращения к внешним сервисам. AI Assistant может использоваться для генерации текста по запросу на естественном языке, выделения основных идей из больших описаний, придумывания заголовков, переписывания текста другими словами или перевода на другой язык.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 10: Для сводного экрана (dashboard) предложены новые виджеты: "Favorite files" со списком избранных файлов и "Nextcloud Talk" для быстрого доступа к недавним чатам.

В интерфейс чата добавлена кнопка для назначения встречи в календаре-планировщике. В свою очередь при создании события в календаре-планировщике для планируемой встречи предоставлена возможность создания в Nextcloud Talk нового чата или использования уже существующего.

Расширены возможности интерфейса для организации командной работы (Nextcloud Teams). Администратор теперь может назначить команде отдельный каталог с файлами (Team folder), доступ к которому открыт для всех членов группы. Менеджерам предоставлены средства для отслеживания деятельности группы, используя Nextcloud-приложение Activity.

В AI-систему Smart Picker интегрирована поддержка работы с шаблонами текста, которую можно использовать для быстрого написания ответов и создания контента в различных компонентах Nextcloud Hub.

Расширен программный интерфейс AppAPI, позволяющий создавать внешние приложения для Nextcloud, написанные на любых языках программирования, а также интегрировать в Nextcloud высокопроизводительные обработчики на низкоуровневых языках, например, для выполнения вычислений, связанных с машинным обучением.

Подготовлены приложения для интеграции с платформами Documenso, OpenProject, XWiki и Zulip.

Внесены оптимизации производительности: До 6 раз ускорена загрузка файлов (например, время загрузки файла в 10ГБ сократилось с 195 до 45 секунд), а также добавлена возможность возобновления загрузки файлов с прерванной позиции. Снижено потребление ресурсов при обработке вызовов в Nextcloud Talk, при синхронизации файлов в Nextcloud Text, при операциях поиска и при отрисовке сводного экрана (Dashboard). Проведена оптимизация фоновых процессов.

В скриптах для установки Nextcloud на своём сервере улучшена проверка компонентов, необходимых для Nextcloud Mail и Nextcloud Talk. Реализовано определение наличия дополнения APCU для кэширования данных в памяти.

Добавлена поддержка сквозного шифрования звонков в Nextcloud Talk, совершаемых как через web-интерфейс, так и через десктоп-приложение. Добавлена опция для применения сквозного шифрования при загрузке файлов и навигации в Nextcloud Files через web-браузер.

Добавлена возможность ограничения числа неудачных попыток аутентификации для защиты от атак по подбору паролей (Brute force).

Добавлена возможность задания дополнительных ограничений при подключении с мобильных устройств, таких как обязательное использование биометрической аутентификации (например, FaceID) и запрет доступа к отдельным настройкам или разделам (например, запрет входа с нескольких учётных записей, просмотра логов, обмена файлами, открытия во внешних приложениях и т.п.).

Добавлена поддержка сохранения резервный копий текущего окружения Nextcloud на внешний сервер и восстановления состояния из резервной копии.

В Nextcloud Talk добавлена поддержка поиска сообщений в чатах, переключения списка чатов в компактный режим, сокращения лишней информации через архивирование чатов без выхода из них, автоматического воспроизведения сгруппированных голосовых сообщений, увеличения и панорамирования экранов, транслируемых другими участниками. Реализованы AI-функции для автоматического резюмирования записанных голосовых вызовов и краткого изложения 100 последних непрочитанных сообщений. При проведении вебинаров и видеоконференций добавлена возможность ограничения максимального времени мероприятия, настройки гостевого доступа с рассылкой приглашений по email, загрузки списка участников в формате CSV, создания, импорта и экспорта опросов.

В офисные приложения добавлены: кнопка для вызова AI-ассистента, новая секция со стилями документа, функция быстрой замены текста и возможность подключения собственных словарей.

В Nextcloud Files добавлена поддержка навигации и управления файлами через комбинации клавиш, возможность привязки тега сразу к нескольким файлам, назначения цветов тегам, ограничения работы только с предопределёнными администратором тегами, преобразования форматов файлов через контекстное меню. Улучшена боковая панель для навигации по совместным ресурсам.

В почтовом клиенте Nextcloud Mail улучшена встроенная система перевода и добавлена AI-функция для определения упоминания людей в письмах.

В календаре-планировщике автоматизированы средства для приглашения на мероприятия групп из списка контактов. Добавлена возможность определения календарей, влияющих и не влияющих на состояние свободен/занят.

Улучшен интерфейс мобильных приложений для iOS и Android, в которых упрощён вызов AI-ассистента, добавлены рекомендованные файлы, унифицирован поиск, обеспечена подсветка тегов, предоставлен быстрый доступ к заметкам, улучшена работа с файлами в offline-режиме.

В десктоп-клиентах проведена оптимизация интерфейса, чтобы он выглядел родным на используемых операционных системах.

В AI-ассистент (Nextcloud Assistant) добавлены возможности для выполнения действий в различных приложениях Nextcloud, таких как создание событий в календаре-планировщике, отправка сообщений в Nextcloud Talk и отправка писем в Nextcloud Mail. Например, можно попросить AI-ассистент найти определённую информацию в Nextcloud Collectives, отправить её коллегам через чат, а затем запланировать совместное обсуждение в календаре-планировщике.

Добавлена возможность настройки какой AI-сервис использовать для каких AI-функций, например, можно использовать ChatGPT для выделения сути текста и локальную модель для перевода.

Предоставлены AI-инструменты для определения краткого содержания email, чатов и стенограмм встреч, а также быстрого перевода email с одного языка на другой.



