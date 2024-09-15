Выпуск Nextcloud Hub 9, платформы для организации совместной работы

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 9, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 30, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

WorkFlow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержка интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Nextcloud Collectives - предоставляет интерфейс для управления, организации совместной работы и взаимодействия между участниками в командах, группах и сообществах.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, работающих с протоколом WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.

Nextcloud AI Assistant - интеллектуальный помощник в стиле ChatGPT, устанавливаемый на своём сервере и не требующий обращения к внешним сервисам. AI Assistant может использоваться для генерации текста по запросу на естественном языке, выделения основных идей из больших описаний, придумывания заголовков, переписывания текста другими словами или перевода на другой язык.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 9: Проведена работа по модернизации оформления, затронувшая все компоненты платформы и приложения. Многие элементы, среди которых поля ввода, кнопки и ссылки, сделаны более компактными и занимающими меньше места на экране. В новом интерфейсе использовано закругление углов в кнопках и полях. Повышена эффективность использования экранного пространства.

Добавлена поддержка динамических фоновых изображений, подстраивающихся под параметры цветов в тёмных или светлых темах оформления.

Представлено новое приложение Nextcloud Flow, предоставляющее интерфейс для разработки, управления и отслеживания рабочих процессов, создаваемых для автоматизации выполнения повторяющихся задач и объединяющих в себе приложения Nextcloud и связанные с ними ресурсы. Приложение базируется на движке автоматизации процессов Windmill, позволяющем, выстраивать цепочки действий. Например, можно извлечь данные из прикреплённого к письму PDF-файла и выполнить с ними такие операции, как обработка платежа, сохранение в таблице, отправка уведомления пользователю или создание и отправка по email нового PDF-документа.

Добавлено приложение Nextcloud Whiteboard, позволяющее совместно создавать рисунки, наброски, заметки, планы и скетчи, параллельно проводя обсуждения и мозговые штурмы в Nextcloud Talk.

Расширены возможности построения федеративной сети, охватывающей пользователей с других серверов Nextcloud. Помимо обмена файлами и чатов, поддержка федеративной сети добавлена в видеовызовы. Пользователь теперь может подключиться не только к групповым чатам на других серверах, используя облачных идентификатор (Federated Cloud ID), но и к аудио- и видеоконференциям. Работа осуществляется по аналогии с участием в конференции на своём сервере, используя собственную учётную запись.

Фронтэнд переведён на использование инструментария Vite, позволившего значительно снизить размер JavaScript-приложений (в некоторых случаях до 5 раз) и ускорить их загрузку.

Приложение Nextcloud Text переведено на новый высокопроизводительный бэкенд, написанный на языке Rust и ранее уже применяемый в приложении Nextcloud Files. Переход позволил заметно снизить нагрузку на сервер, ускорить отрисовку операций редактирования и повысить эффективность синхронизации при совместном редактировании.

Внесены изменения в серверные компоненты, позволившие снизить нагрузку на CPU, сократить потребление памяти и ускорить проведение обновления.

Продолжено развитие возможности для разделения больших БД Nextcloud на несколько более мелких экземпляров, обрабатываемых на разных серверах для распределения нагрузки.

В дополнение к возможности применения синхронной репликации на нескольких серверах, ограниченной лимитом в 4 сервера, в новой версии добавлена поддержка подключения неограниченного числа узлов в режиме только для чтения, реплицируемых в асинхронном режиме.

В интеллектуальный помощник Nextcloud AI Assistant добавлена возможность взаимодействия в форме чата и поддержка перевода текста для различных языков.

В Nextcloud Files добавлен мастер для запроса файлов у других пользователей. Реализована возможность фильтрации вывода файлов по типу, времени изменения и владельцу. Добавлен древовидный режим просмотра содержимого каталогов.

В Nextcloud Mail встроены инструменты для определения фишинга, реализована возможность сквозного шифрования при помощи Mailvelope и расширены средства фильтрации результатов поиска.

В Nextcloud Talk добавлена возможность совершения вызовов в виртуальном окружении, используя гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Реализована поддержка бана нарушителей. В версии для Android появилась поддержка просмотра истории переписки при нахождении в offline-режиме.

В Nextcloud Office упрощено заполнение форм и добавлена поддержка шаблонов PDF-документов с формами. Данные, полученные через формы в документах, среди прочего можно использовать для построения диаграмм.



