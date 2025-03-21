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Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.1

21.03.2025 19:57

Опубликован выпуск платформы PeerTube 7.1, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.

PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила.

Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, размещающего учётные записи и видео пользователей. Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed).

Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS.

Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS.

В настоящее время в федеративную сеть входит 994 сервера, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).

Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Основные новшества PeerTube 7.1:

  • Улучшена идентификация узлов федеративной сети - под миниатюрами теперь показывается информация о сервере, который использует автор видео. При нажатии на данную информацию появляется диалог с более подробными сведения о том, от куда получено видео.
  • Расширена поддержка спецификации Podcast 2.0. Добавлена возможность использования контента с PeerTube в качестве подкастов - пользователи могут подписаться на каналы с подкастами и отдельно воспроизводить звуковой поток из видео, используя для прослушивания типовые подкастовые приложения, такие как AntennaPod и Podverse. Обеспечена совместимость ленты подкастов с Apple Podcast.
  • Изменено оформление страницы "About". Добавлен блок с информацией об экземпляре платформы, такой как число пользователей и размещённых видео, описание платформы и правила использования.
  • Включён модернизированный протокол, позволяющий увеличить число одновременно просматривающих контент пользователей за счёт сокращения числа сообщений, отправляемых в федеративную сеть.
  • Добавлена поддержка верификации в микроблогах Mastodon - пользователь может связать свои каналы и платформы PeerTube с учётной записью в Mastodon и выставить кнопку для подписки на свой блог в Mastodon.
  • Обновлена библиотека p2p-media-loader, позволяющая использовать P2P-режим в проигрывателе видео для повышения стабильности воспроизведения контента. Изменение особенно заметны при просмотре стримов, настроенных для работы в режиме с низкими задержками.
  • Добавлена поддержка размещения субтитров к видео в объектном хранилище.
  • Администратору предоставлены настройки для определения поведения проигрывателя по умолчанию.
  • Добавлена поддержка клиентских плагинов для вставки внешних ссылок в меню в левой панели.
  • Прекращена поддержка ветки платформы Node.JS 18.


  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news/...)
  2. OpenNews: Доступна децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.0
  3. OpenNews: Выпуск Nextcloud Hub 10, платформы для организации совместной работы
  4. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  5. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0
  6. OpenNews: Прекращение существования Nitter, свободного альтернативного фронтенда к Twitter
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62923-peertube
Ключевые слова: peertube
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:11, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Без монетизации не взлетит.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:21, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну такая штука наверно и не должна взлететь, пока существуют централизованные сервисы.

    Она скорее больше для того, чтобы создать свою площадку со своими правилами и вместе с друзьями на ней сидеть.

     
     
  • 3.3, чатжпт (?), 20:26, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    с вымышленными друзьями? такое себе
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:36, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это инструмент сообществ.
     
  • 2.8, BrainFucker (ok), 20:55, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть ли инфа много ли приплачивают популярные площадки авторам контента? А то смотрю все популярные видеоблогеры предпочитают рекламу сами встраивать, наверное с неё зарабатывают больше.
    Впрочем и в таком случае рекламодателям важно видеть статистику просмотра, чего с децентрализованными площадками сложно отследить, поэтому предпочтут не связываться.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 20:59, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие авторы используют почту, просто почту используют...
    ведь за нее должны платить? правда? Должна быть обязательно монетизация... иначе не взлетит!
     
     
  • 4.17, hrmhmmhtbdr (?), 22:28, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почту монетизируют АНБ, ФСБ и другие подобные учреждения, читающие эту самую почту.
     
     
  • 5.23, 12yoexpert (ok), 00:25, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все юзают фсб-шные сертификаты
     
  • 3.12, Коммунист (?), 21:11, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивный. Если деньги дают, то почему бы и не взять?
    А сейчас состоится рекламная интеграция!
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:03, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем так, средненький нишевый канал (скажем, научпоп) способен приносить дохода на уровень жизни весьма выше среднего. В США, в России меньше конечно. Без доп. спонсоров, чисто на монетизации. Ну а миллионная попса - это отдельные рекламные контракты и доход на домик в Майами и пару дорогих авто на семью.
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе думается что никто не против рекламы, если её не много, можно пропустить и она в примерно одном звуковом ряду с остальным роликом. Что-то вроди когда сами снимающие интегрируют в свои вилео рекламу. Хочешь смотри хош мотай.
     
     
  • 3.18, hrmhmmhtbdr (?), 22:34, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > никто не против рекламы, если её не много

    Я - против. Зачем вообще реклама? Если я хочу что-то купить, что наберу в поисковике нужный мне товар и получу ответ на конкретный запрос. А не буду глазеть на рекламные товары, которые в 99% случаев мне совершенно не нужны.

     
     
  • 4.21, Аноним (20), 23:04, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реклама - двигатель торговли. Зачем она нужна и как она работает - это в детские учебники по экономике.
     
     
  • 5.25, 12yoexpert (ok), 00:27, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    реклама - узаконенное мошенничество
     
  • 3.24, 12yoexpert (ok), 00:26, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В принципе думается что никто не против рекламы, если её не много

    я против абсолютно любой рекламы в любом виде

    > Что-то вроди когда

    хотя смысл тут распинаться перед ЦА этой самой рекламы

     
  • 2.19, ptr (ok), 22:46, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Монетизацию там никто не запрещает. Например: https://github.com/samlich/peertube-plugin-web-monetization
    Но сейчас, IMHO, там больше проблем с модерацией, а не монетизацией. То есть, или заливать видео позволяешь исключительно проверенным лицам, или в какой-то момент можешь получить проблемы, например, из-за залитого кем-то детского порно. Как решать эту проблему - мне неясно.
     

  • 1.5, Аноним (4), 20:48, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Благодаря потенциалу сообществ,например, Mastodon активно развивается.
     
     
  • 2.7, зомбированный (?), 20:52, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    огромному числу людей делать нечего вот они и фигней занимаются - ктото моды под кваку делает, ктото в майнкрафт, ктото в Mastodon активно развивается
     
  • 2.10, BrainFucker (ok), 20:59, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mastodon активно развивается.

    Да не особо. Был хайп в том году, когда Маск купил одну популярную площадку микроблогинга, но и года не прошло как там стало по прежнему уныло. Можете попробовать опровергнуть, приведя примеры интересных тредов за последний год.

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 21:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если для вас это уныло, то что такое не уныло? Как вообще понять масштабы развития? Например всегда ли количество людей дают развитие площадки? Что если поднять с колен Periscope просто закинуть монетизацацию(каждому миллион).
    Сразу будет супер-пупер сервисом?
    Или все же планомерное развитие лучше?  
     
     
  • 4.14, BrainFucker (ok), 21:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где там развитие? Там по прежнему нет тематических групп. По прежнему нет возможности узнать что где-то сейчас идёт интересный тред (потому что стартовый пост давно ушёл далеко, что в общем потоке мусора его не найти и если ты не торчишь там круглосуточно, о существовании треда ты не узнаешь). Как был изначально заточен под общение уровня "пyкнyл и забыл", так и остался. А недавно они ещё и вместо пагинации сделали бесконечный скроллинг, что ещё больше способствует уровню "пyкнyл и забыл".

    Да я в курсе что есть другие движки на протоколе ActivityPub, всякие там Friendica, Kbin, Lemmy и т.п., но всем пофиг, там та же проблема что и с peertube: либо поднимать свой сервак и тратить время и ресурсы на поддержку сервиса, либо надеяться что чужой энтузиастский сервис завтра не закроется из-за того что у какого-то студента внезапно появилась личная жизнь и ему больше не до этой возни.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:51, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только если для gab.com эта вещь полезна, она полезна вообще. Если для gab это не нужно, то и вся эта платформа не нужна. Потому что олигархических сайтиков и так полно. Помогать им не нужно.
     
  • 1.22, 12yoexpert (ok), 00:23, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше рутуба ещё ничего не придумали
     

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