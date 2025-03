Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.1

2.2 , Аноним ( 2 ), 20:21, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну такая штука наверно и не должна взлететь, пока существуют централизованные сервисы. Она скорее больше для того, чтобы создать свою площадку со своими правилами и вместе с друзьями на ней сидеть.

3.3 , чатжпт ( ? ), 20:26, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – с вымышленными друзьями? такое себе

2.4 , Аноним ( 4 ), 20:36, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это инструмент сообществ.

2.8 , BrainFucker ( ok ), 20:55, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А есть ли инфа много ли приплачивают популярные площадки авторам контента? А то смотрю все популярные видеоблогеры предпочитают рекламу сами встраивать, наверное с неё зарабатывают больше.

Впрочем и в таком случае рекламодателям важно видеть статистику просмотра, чего с децентрализованными площадками сложно отследить, поэтому предпочтут не связываться.

3.9 , Аноним ( 4 ), 20:59, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многие авторы используют почту, просто почту используют...

ведь за нее должны платить? правда? Должна быть обязательно монетизация... иначе не взлетит!

4.17 , hrmhmmhtbdr ( ? ), 22:28, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почту монетизируют АНБ, ФСБ и другие подобные учреждения, читающие эту самую почту.

5.23 , 12yoexpert ( ok ), 00:25, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не все юзают фсб-шные сертификаты

3.12 , Коммунист ( ? ), 21:11, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наивный. Если деньги дают, то почему бы и не взять?

А сейчас состоится рекламная интеграция!

3.20 , Аноним ( 20 ), 23:03, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажем так, средненький нишевый канал (скажем, научпоп) способен приносить дохода на уровень жизни весьма выше среднего. В США, в России меньше конечно. Без доп. спонсоров, чисто на монетизации. Ну а миллионная попса - это отдельные рекламные контракты и доход на домик в Майами и пару дорогих авто на семью.

2.15 , Аноним ( 15 ), 21:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе думается что никто не против рекламы, если её не много, можно пропустить и она в примерно одном звуковом ряду с остальным роликом. Что-то вроди когда сами снимающие интегрируют в свои вилео рекламу. Хочешь смотри хош мотай.

3.18 , hrmhmmhtbdr ( ? ), 22:34, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > никто не против рекламы, если её не много Я - против. Зачем вообще реклама? Если я хочу что-то купить, что наберу в поисковике нужный мне товар и получу ответ на конкретный запрос. А не буду глазеть на рекламные товары, которые в 99% случаев мне совершенно не нужны.

4.21 , Аноним ( 20 ), 23:04, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Реклама - двигатель торговли. Зачем она нужна и как она работает - это в детские учебники по экономике.

5.25 , 12yoexpert ( ok ), 00:27, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – реклама - узаконенное мошенничество

3.24 , 12yoexpert ( ok ), 00:26, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В принципе думается что никто не против рекламы, если её не много я против абсолютно любой рекламы в любом виде > Что-то вроди когда хотя смысл тут распинаться перед ЦА этой самой рекламы

2.19 , ptr ( ok ), 22:46, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Монетизацию там никто не запрещает. Например: https://github.com/samlich/peertube-plugin-web-monetization

Но сейчас, IMHO, там больше проблем с модерацией, а не монетизацией. То есть, или заливать видео позволяешь исключительно проверенным лицам, или в какой-то момент можешь получить проблемы, например, из-за залитого кем-то детского порно. Как решать эту проблему - мне неясно.