Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.1

Опубликован выпуск платформы PeerTube 7.1, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, размещающего учётные записи и видео пользователей. Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS. Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. В настоящее время в федеративную сеть входит 994 сервера, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Основные новшества PeerTube 7.1: Улучшена идентификация узлов федеративной сети - под миниатюрами теперь показывается информация о сервере, который использует автор видео. При нажатии на данную информацию появляется диалог с более подробными сведения о том, от куда получено видео.

Расширена поддержка спецификации Podcast 2.0. Добавлена возможность использования контента с PeerTube в качестве подкастов - пользователи могут подписаться на каналы с подкастами и отдельно воспроизводить звуковой поток из видео, используя для прослушивания типовые подкастовые приложения, такие как AntennaPod и Podverse. Обеспечена совместимость ленты подкастов с Apple Podcast.

Изменено оформление страницы "About". Добавлен блок с информацией об экземпляре платформы, такой как число пользователей и размещённых видео, описание платформы и правила использования.

Включён модернизированный протокол, позволяющий увеличить число одновременно просматривающих контент пользователей за счёт сокращения числа сообщений, отправляемых в федеративную сеть.

Добавлена поддержка верификации в микроблогах Mastodon - пользователь может связать свои каналы и платформы PeerTube с учётной записью в Mastodon и выставить кнопку для подписки на свой блог в Mastodon.

Обновлена библиотека p2p-media-loader, позволяющая использовать P2P-режим в проигрывателе видео для повышения стабильности воспроизведения контента. Изменение особенно заметны при просмотре стримов, настроенных для работы в режиме с низкими задержками.

Добавлена поддержка размещения субтитров к видео в объектном хранилище.

Администратору предоставлены настройки для определения поведения проигрывателя по умолчанию.

Добавлена поддержка клиентских плагинов для вставки внешних ссылок в меню в левой панели.

Прекращена поддержка ветки платформы Node.JS 18.



