Опубликована децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.1

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|2.2, Аноним (2), 20:21, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну такая штука наверно и не должна взлететь, пока существуют централизованные сервисы.
Она скорее больше для того, чтобы создать свою площадку со своими правилами и вместе с друзьями на ней сидеть.
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|2.8, BrainFucker (ok), 20:55, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть ли инфа много ли приплачивают популярные площадки авторам контента? А то смотрю все популярные видеоблогеры предпочитают рекламу сами встраивать, наверное с неё зарабатывают больше.
Впрочем и в таком случае рекламодателям важно видеть статистику просмотра, чего с децентрализованными площадками сложно отследить, поэтому предпочтут не связываться.
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|3.9, Аноним (4), 20:59, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многие авторы используют почту, просто почту используют...
ведь за нее должны платить? правда? Должна быть обязательно монетизация... иначе не взлетит!
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|3.12, Коммунист (?), 21:11, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наивный. Если деньги дают, то почему бы и не взять?
А сейчас состоится рекламная интеграция!
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|3.20, Аноним (20), 23:03, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажем так, средненький нишевый канал (скажем, научпоп) способен приносить дохода на уровень жизни весьма выше среднего. В США, в России меньше конечно. Без доп. спонсоров, чисто на монетизации. Ну а миллионная попса - это отдельные рекламные контракты и доход на домик в Майами и пару дорогих авто на семью.
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|2.15, Аноним (15), 21:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе думается что никто не против рекламы, если её не много, можно пропустить и она в примерно одном звуковом ряду с остальным роликом. Что-то вроди когда сами снимающие интегрируют в свои вилео рекламу. Хочешь смотри хош мотай.
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|3.18, hrmhmmhtbdr (?), 22:34, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> никто не против рекламы, если её не много
Я - против. Зачем вообще реклама? Если я хочу что-то купить, что наберу в поисковике нужный мне товар и получу ответ на конкретный запрос. А не буду глазеть на рекламные товары, которые в 99% случаев мне совершенно не нужны.
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|4.21, Аноним (20), 23:04, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Реклама - двигатель торговли. Зачем она нужна и как она работает - это в детские учебники по экономике.
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|3.24, 12yoexpert (ok), 00:26, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В принципе думается что никто не против рекламы, если её не много
я против абсолютно любой рекламы в любом виде
> Что-то вроди когда
хотя смысл тут распинаться перед ЦА этой самой рекламы
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|2.19, ptr (ok), 22:46, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Монетизацию там никто не запрещает. Например: https://github.com/samlich/peertube-plugin-web-monetization
Но сейчас, IMHO, там больше проблем с модерацией, а не монетизацией. То есть, или заливать видео позволяешь исключительно проверенным лицам, или в какой-то момент можешь получить проблемы, например, из-за залитого кем-то детского порно. Как решать эту проблему - мне неясно.
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|1.5, Аноним (4), 20:48, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Благодаря потенциалу сообществ,например, Mastodon активно развивается.
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|2.7, зомбированный (?), 20:52, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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огромному числу людей делать нечего вот они и фигней занимаются - ктото моды под кваку делает, ктото в майнкрафт, ктото в Mastodon активно развивается
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|2.10, BrainFucker (ok), 20:59, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Mastodon активно развивается.
Да не особо. Был хайп в том году, когда Маск купил одну популярную площадку микроблогинга, но и года не прошло как там стало по прежнему уныло. Можете попробовать опровергнуть, приведя примеры интересных тредов за последний год.
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|3.11, Аноним (4), 21:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если для вас это уныло, то что такое не уныло? Как вообще понять масштабы развития? Например всегда ли количество людей дают развитие площадки? Что если поднять с колен Periscope просто закинуть монетизацацию(каждому миллион).
Сразу будет супер-пупер сервисом?
Или все же планомерное развитие лучше?
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|4.14, BrainFucker (ok), 21:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где там развитие? Там по прежнему нет тематических групп. По прежнему нет возможности узнать что где-то сейчас идёт интересный тред (потому что стартовый пост давно ушёл далеко, что в общем потоке мусора его не найти и если ты не торчишь там круглосуточно, о существовании треда ты не узнаешь). Как был изначально заточен под общение уровня "пyкнyл и забыл", так и остался. А недавно они ещё и вместо пагинации сделали бесконечный скроллинг, что ещё больше способствует уровню "пyкнyл и забыл".
Да я в курсе что есть другие движки на протоколе ActivityPub, всякие там Friendica, Kbin, Lemmy и т.п., но всем пофиг, там та же проблема что и с peertube: либо поднимать свой сервак и тратить время и ресурсы на поддержку сервиса, либо надеяться что чужой энтузиастский сервис завтра не закроется из-за того что у какого-то студента внезапно появилась личная жизнь и ему больше не до этой возни.
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|1.6, Аноним (6), 20:51, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только если для gab.com эта вещь полезна, она полезна вообще. Если для gab это не нужно, то и вся эта платформа не нужна. Потому что олигархических сайтиков и так полно. Помогать им не нужно.
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