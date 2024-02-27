The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Прекращение существования Nitter, свободного альтернативного фронтенда к Twitter

27.02.2024 22:31

Последний из публичных экземпляров Nitter пришёл в негодность. Проект Nitter развивал свободный фронтенд для доступа к X.com/Twitter без навязывания JavaScript, аналитики, трекеров и сторонних сервисов. 31 января была прекращена выдача токенов, используемых в Nitter для организации доступа к контенту в X.com. 26 февраля истекло время жизни последних из ранее выданных токенов, что привело к полной остановке работы Nitter.

После покупки Илоном Маском, Twitter (ныне переименован в X) начал внедрять комплекс технических и организационных мер, направленных на агрессивную монетизацию платформы, ранее считавшейся убыточной. В числе изменений была реализована тарификация полученной каждым аккаунтом информации (введены лимиты для разных видов аккаунтов - 10000 для обладателей платной "синей галочки", 1000 для обычных, 500 для новых обычных); переведены в разряд платных аккаунты "разработчиков" с лимитами, подходящими для массового извлечения данных (скрейпинга); прекращена отдача информации пользователям без аккаунтов.

В качестве оправдания публично утверждалось (2023-07-01), что это "временные экстренные меры", связанные с тем, что автоматизированная загрузка данных ботами приводит к ухудшению сервиса для обычных пользователей. До этого (2023-04-19) были инсинуации в адрес Microsoft, связанные с тем, что данная компания нелегально использует данные Twitter для обучения AI. Позднее (2023-11-17) введение лимитов обосновали обещанной Маском борьбой с ботами.

Nitter являлся проектом по разработке ПО для защиты от слежки пользователей Twitter, не отправляющих сообщения, а только читающих материалы, путём предоставления им альтернативного сайта для просмотра Twitter, не требующего ни аккаунта, ни включённого JavaScript. Такое ПО фактически является скрейпером и посредником, который вместо сохранения данных в БД отправляет их конечному пользователю (тем не менее некоторые служебные данные кешируются в Redis).

Таким образом ПО Nitter:

  1. технически являлось как раз тем типом ПО, с которым руководство Twitter объявило активную борьбу;
  2. являлось одним из немногих активно разрабатываемых ПО для получения доступа к данным, размещённым в Twitter, что обусловило его привлекательность для использования как модуля для скрейпинга в более узком понимании смысла этого слова — сбора данных в обход официальных интерфейсов для этого;
  3. публичные экземпляры Nitter сами стали объектами скрейпинга, что привело к тому, что часть экземпляров реализовала собственный вариант капчи (1 дополнительный POST-запрос, специфичный для конкретного экземпляра).

В результате анализа обходных путей для продолжения работы в новых условиях были обнаружены RSS и некоторые точки входа на syndication.twitter.com, отдававшие информацию незарегистрированным пользователям в формате JSON, и использовавшиеся для интеграции с другими социальными сетями. Некоторое время Nitter получал информацию через эти интерфейсы, но затем и они были прикрыты. После этого был найден способ использования "гостевых аккаунтов", имевших привилегии на чтение. Один из типов типов "гостевых аккаунтов" был предназначен для использования на устройствах интернета вещей с урезанными браузерами.

Но Nitter использовал другой тип "гостевых аккаунтов", которые применяли OAuth вместо Cookie, регистрировались через API и по-видимому использовались приложением для Android. Этот тип аккаунтов имеет лимиты в 500 запросов к API в течение 15 минут, и его "регистрация" привязана к IP-адресу (с одного IP можно зарегистрировать один "гостевой аккаунт" в течение суток, но уже зарегистрированный "аккаунт" можно использовать с других IP адресов).

Такие "аккаунты" (токены доступа) были работоспособны в течение 30 дней. На тот момент адекватным решением проблемы массовой регистрации временных аккаунтов мог бы стать краудсорсинг их регистрации пользователями по типу того, что использовался в Bibliogramюзерскрипт (вид браузерного расширения) забирает гостевой токен с IP пользователя и передаёт его публичному экземпляру.

В конце января X прекратил выдачу таких токенов. Устранение последнего способа доступа поставило крест на Nitter как на публичном бесплатном многопользовательском сервисе, в результате чего автор объявил Nitter мёртвым.

Часть экземпляров после этого сразу закрылись, другие модифицировали код для жёсткой экономии использования существующих токенов, в частности с преимущественным использованием их на получение списков твитов аккаунтов, с выдачей сообщений об ошибках на всё остальное. 26 февраля время жизни последних гостевых токенов истекло, в результате чего все публичные экземпляры прекратили функционирование. Тем не менее в баг-трекере обсуждаются способы, каким-то образом касающиеся гостевых аккаунтов.

Одним из кардинальных решений проблемы могло бы стать твиттерозамещение путём создания альтернативного децентрализованного сервиса на основе ActivityPub и IPFS, где основным идентификатором каждого сообщения является его IPFS CID. Можно представить следующую многоуровневую конструкцию:

  1. Данные, изначально опубликованные в федеративном сервисе как на основной платформе, и отзеркалированные в IPFS.
  2. Данные, опубликованные в твиттере самими пользователями, но с помощью браузерного расширения отзеркалированные в их аккаунты на федеративной платформе, а оттуда — в IPFS.
  3. Данные, которые из твиттера выгрузили сами пользователи, пользуясь функцией выгрузки, и залили в Fediverse + IPFS через функцию массовой заливки.

Данные 3 пункта однако не решают проблему неучастия пользователями твиттера в программе твиттерозамещения.

Для каждого идентификатора поста на каждой централизованной платформе может быть целесообразно поддерживать отображение его в IPFS CID, которое выступает как кэш, позволяющий без знания самого текста поста, но при знании его централизованного идентификатора, узнать его децентрализованный идентификатор. При генерации URI в IPFS (что может быть сделано без фактической заливки) текст поста проходит каноникализацию, которая заключается в помещении данных в контейнер на основе HTML с машиночитаемыми метаданными, нормализацию юникода, конвертацию в UTF-8, замене пробельных символов на простые одинарные пробелы, и замене всех ссылок на посты в этой и других платформах, проходящие через аналогичную процедуру, на URI в IPFS.

Каждая из платформ имеет машиночитаемый документ, в котором описаны правила каноникализации постов, в том числе множество сервисов, чьи ссылки заменяются на IPFS URI в постах этой сети. Каждый пост в каждой сети каноникализуется в соответствии с правилами каноникализации постов в той сети, действующими на тот момент времени, которым датирован сам пост. При каноникализации если в посте присутствует ссылка на пост в одной из замещаемых платформ, реализация извлекает из ссылки централизованный идентификатор и проверяет его наличие в доверенных индексах.

При наличии в индексе, реализация использует децентрализованный идентификатор из индексов. При отсутствии реализация запрашивает пост по ссылке, каноникализует его и формирует идентификатор, который может поместить в индексы. Реализация не обязана помещать запрошенный пост в децентрализованную сеть. Реализация может проверять верность идентификатора в индексе путём локального воспроизводства процесса. Реализация индекса обязана проверить верность генерации идентификаторов путём локального воспроизводства процесса.

Такой детерминированный процесс позволят генерировать неизменяемые ссылки на контент даже для твитов, постеры которых пока что не участвуют в программе твиттерозамещения. Когда часть из них будет заливать свои твиты в IPFS, алгоритм сгенерирует для них идентификаторы, идентичные тем, что уже используются в ссылках на них, при условии, что индекс содержит верные отображения и сам контент не изменился.

  1. OpenNews: nitter.net - свободная замена GUI Twitter
  2. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.5, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.0
  4. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9
  5. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60673-nitter
Ключевые слова: nitter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо по этой же причине прекратился постинг в аккаунте Archillect (такой бот, собирающий красивые картинки)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:44, 27/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:53, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 00:55, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так через Nitter нельзя постить...
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:46, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некоторые инстансы всё ещё работают. Они используют форк с поддержкой настоящих аккаунтов?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 22:46, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл добавить пример: https://nitter.esmailelbob.xyz/elonmusk
     
     
  • 3.11, BratishkaErik (ok), 23:05, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, блин, не туда ответил, ну короче сами ссылки:

    https://git.esmailelbob.xyz/
    https://github.com/EsmailELBoBDev2

     
  • 2.10, BratishkaErik (ok), 23:04, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно не знаю (ни на его GitHub, ни на его Gitea форка Nitter нет), но тут один энтуазист собрал пока живые способы обхода: https://github.com/zedeus/nitter/issues/983#issuecomment-1944095658
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 01:12, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и абсолютно все они - использование настоящих аккаунтов :)
     
  • 3.40, Аноним (36), 01:37, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узнать версию инстанса Nitter можно, добавив /about к его ссылке. Но я и так скажу - для настоящих аккаунтов не нужен форк, всё работает и с "оригинальным" Nitter.
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:51, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно использовать Nitter с настоящим аккаунтом, но рейт лимиты там очень жёсткие, поэтому все подобные инстансы под паролем.
     
  • 2.31, Аноним (36), 00:40, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    некоторые "вроде как" работают, но если открыть сам твит или "Tweets & Replies" - выдают "Rate lmiited" ошибку :)
    Некоторые активно используют кэш - я проверяла privacydev - вроде всё ок - но твиты были устаревшие - а на других инстансах (которые тогда ещё работали) - актуальные твиты :)
    А некоторые да, используют настоящие аккаунты.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:51, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Barinsta умерла. Nitter умер. Пусть сдохнут и все коммерческие сети.
     
  • 1.7, BratishkaErik (ok), 22:58, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Одним из кардинальных решений проблемы могло бы стать твиттерозамещение путём создания альтернативного децентрализованного сервиса на основе ActivityPub и IPFS, где основным идентификатором каждого сообщения является его IPFS CID. Можно представить следующую многоуровневую конструкцию:

    Вот отсюда шо-то совсем не то пошло...

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:02, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С этого момента пошел форс своих личных идей прямо в тексте новости, хотя это не место для личных мнений, они должны быть в комментариях.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:19, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но идея интересная
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 00:09, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Идея тупая. Ты не представляешь себе объёмов трафика у твитора даже примрено. IPFS просто лопнет под такой нагрузкой.
     
     
  • 5.30, Аноним (34), 00:38, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея отличная, это у тебя что-то с пониманием. Можно использовать не IPFS, а что-то другое, менее костыльное. А весь мусор из твиттера тащить не нужно, только самое вкусное.
     
  • 4.35, Аноним (36), 00:54, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что сам автор Nitter думает об этой идее: https://github.com/zedeus/nitter/issues/919#issuecomment-1628444447
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:01, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Закономерный результат. На одном энтузиазме далеко не уедешь.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:11, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой энтузиазм делать хорошо коммерческим сетям, которые так или иначе живут по-своему, а тем более против большинства.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:07, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я хз но вроде альтернативу [х|т]виттеру сделали bluesky или типатого?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:25, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mastodon уже много лет существует. Но желающих перестать кушать Твиттер исчезающе мало.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 00:11, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мастодону самому не помешало бы научиться работать без JavaScript. А Fediverse в общем - обзавестись менее BLMнутым сообществом.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 01:18, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мастодону самому не помешало бы научиться работать без JavaScript.

    Зачем?

     
     
  • 5.41, Аноним (24), 01:40, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По тем же причинам, по которым и существует ниттер. Мы не хотим доверять серверу, даже если он свой, потому что доверие надо минимизировать. А в мастодоне, к слову, в большинстве случаев сервер — это просто чей-то публичный инстанс... И потому что реактоангуляросвелтевуеговно любит жрать как не в себя. Адекватный вебдев любит HTML и CSS. A JS - это либо когда без него совсем нельзя, либо в качестве небольшой опциональной добавки к HTMLю. И, разумеатся, никаких васмов, webgl и webgpu. Кому такое надо — тем лучше сразу CryEngine3 на машину затащить и не насиловать браузер.
     

  • 1.15, Аноним (14), 23:23, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы интересно, если бы сделали расширение, которое бы автоматически собирало бы твиттер при просмотре энтузиастами и выгружало бы во внешнее хранилище. Задача только как-то фильтровать намеренную подмену, которая обязательно будет, особенно в материалах о крипте.
     
  • 1.17, Аноним (24), 23:29, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >используя что-то похожее на Bibliogram (юзерскрипт, который забирает гостевой токен у пользователя и передаёт его публичному экземпляру).

    Bibliogram - это был альтернативный фронтенд, а не userscript. В оригинальном тексте статьи было

    >пользователями по типу того, что использовался в Bibliogram ( https://git.sr.ht/~cadence/bibliogram/tree/master/item/src/site/html/userscrip ) — юзерскрипт (вид браузерного расширения) забирает говтевой токен с айпишника пользователя и передаёт его публичному экземпляру.

    Bibliogram прикрыли просто — забанили к чертям все диапазоны IP-адресов в дейтацентрах, после чего его разрабу надоело эта игра в кошки-мышки и он просто сообщил, что пока мы так делаем, мы всё равно вкладываемся в проприетарную экосистему, а надо делать свою. И это — очень правильная позиция. Потому что хозяин — барин, сегодня сервис требует аккаунт, а завтра может вообще поголовно от всех потребовать оплату, и рыночек порешает все альтернативные фронтенды, ибо есть предел, после которого богадельня на пользу халявщиков перестаёт быть funом и становится убыточным делом.

    Тут в комментах ещё упоминают Barinsta. С Barinsta поступили гораздо менее этичнее — просто прислали автору письмо от юридической фирмы, после чего автор выполнил все требования. Так что авторам Nitter и владельцам инстансов ещё повезло, что тем же самым занималась куча других агентов, и марать руки конкретно об авторов оказалось менее целесообразно, чем прикрыть всех сразу монетизацией.

     
  • 1.18, Аноним (18), 23:40, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивляюсь, что Твиттер еще прожил так долго. Я на него забил сразу же, как только перестали работать альтернативные клиенты без реакламы. А когда рекламу стали совать прямо в ленту - я просто удалил аккаунт.

    Я уже много писал про это. Твиттер изначально базировался на идее ленты статусов, которая появилась из за бума Аськи и любителей менять там статусы каждые пару минут. Смысл в чем? Это был способ общения наподобие чата или почты. Вы подписывались на людей, которым доверяли, и получали сообщения только от них.

    Так что когда к вам в ленту начали совать рекламу - это стало по сути злоупотреблением доверием. Но все к тому и шло. Сервис сначала раскрутили. Но быстро стало понятно, что создавали его вовсе не ради благих намерений, а ради наживы.

     
     
  • 2.21, Аноним (24), 23:58, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я верно помню, то изначальный смысл твиттера был вообще, чтобы постить туда с самого дешевого кнопочного телефона через SMS, оттуда и были изначальные лимиты на количество знако в твитте.
     
     
  • 3.32, Аноним (34), 00:43, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно, оттуда же пошел и Tumblr и покойный Jaiku, который был даже удобнее, но его выкупил Google и добавил к своему кладбищу. Логику этого маневра до сих пор не пойму - купил и убил.
     

  • 1.22, Аноним (23), 00:06, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ахаха То есть, мяу Нет, я конечно верю, что 3,5 борца с СИСТЕМОЙ действительно... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 00:12, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успокойся. Твитты - это публичная инфа. Их на всеобщее обозрение для этого и выложили.
     
     
  • 3.27, Аноним (23), 00:22, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твиты публичные, а вот авторство совсем необязательно. И весь бизнес в том, чтобы найти паспортные данные автора или хотя бы его предыдущие публикации.
     
  • 2.26, Аноним (24), 00:14, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >помогали ловить по фейсбукам-твиттерам алиментщиков

    Неужто стилометрия?

     
     
  • 3.29, Аноним (23), 00:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стилометрия, корреляция локаций, времени постинга, облака интересов, связи с другими акками, акки постящие из соседних координат. Один раз так нашли лицо чувака по фотке с концерта — засветился на чужой фотке тупил в телефон. Пытались парсить видео на фоновые шумы, но дёшево тогда не получалось да и интереса у клиентов большого не было. Много чего юзали.
     
     
  • 4.39, Аноним (24), 01:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же сколько ресурсов на всё это требуется? Есть подозрение, что намного больше, чем сам твиттер тратит на функционирование своего сервиса. И если бы для этого был коммерческий потенциал, то всё бы шло от самого твиттера, которому гораздо дешевле этим заниматься, чем сторонней фирме, скрейпящей твиттер — ибо расходы на хранение и скрейпинг сразу срезаются, а благодаря интеграции в движок поллинг не нужен. Поэтому идея такого бизнеса рубится сразу на этапе бизнес-плана. Кто под такое мог дать финансирование, достаточное для реализации такого?
     
  • 2.33, Аноним (34), 00:50, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что и требовалось доказать - любые попытки построить честную и открытую сеть будут растоптаны стадом жадных дегенератов работающих по принципу "1 копейка за старушку, 100 старушек - целый рубль!", готовых продать со скидкой мать родную и веревку для собственной виселицы.
     

  • 1.28, Аноним (36), 00:26, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот работающий инстанс: https://nitter.poast.org
    :)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру