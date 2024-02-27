Прекращение существования Nitter, свободного альтернативного фронтенда к Twitter

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|1.1, Аноним (1), 22:39, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо по этой же причине прекратился постинг в аккаунте Archillect (такой бот, собирающий красивые картинки)
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|1.4, Аноним (4), 22:46, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Некоторые инстансы всё ещё работают. Они используют форк с поддержкой настоящих аккаунтов?
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|3.40, Аноним (36), 01:37, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Узнать версию инстанса Nitter можно, добавив /about к его ссылке. Но я и так скажу - для настоящих аккаунтов не нужен форк, всё работает и с "оригинальным" Nitter.
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|2.20, Аноним (20), 23:51, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно использовать Nitter с настоящим аккаунтом, но рейт лимиты там очень жёсткие, поэтому все подобные инстансы под паролем.
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|2.31, Аноним (36), 00:40, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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некоторые "вроде как" работают, но если открыть сам твит или "Tweets & Replies" - выдают "Rate lmiited" ошибку :)
Некоторые активно используют кэш - я проверяла privacydev - вроде всё ок - но твиты были устаревшие - а на других инстансах (которые тогда ещё работали) - актуальные твиты :)
А некоторые да, используют настоящие аккаунты.
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|1.6, Аноним (6), 22:51, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Barinsta умерла. Nitter умер. Пусть сдохнут и все коммерческие сети.
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|1.7, BratishkaErik (ok), 22:58, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Одним из кардинальных решений проблемы могло бы стать твиттерозамещение путём создания альтернативного децентрализованного сервиса на основе ActivityPub и IPFS, где основным идентификатором каждого сообщения является его IPFS CID. Можно представить следующую многоуровневую конструкцию:
Вот отсюда шо-то совсем не то пошло...
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|2.9, Аноним (9), 23:02, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С этого момента пошел форс своих личных идей прямо в тексте новости, хотя это не место для личных мнений, они должны быть в комментариях.
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|4.23, Аноним (23), 00:09, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Идея тупая. Ты не представляешь себе объёмов трафика у твитора даже примрено. IPFS просто лопнет под такой нагрузкой.
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|5.30, Аноним (34), 00:38, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Идея отличная, это у тебя что-то с пониманием. Можно использовать не IPFS, а что-то другое, менее костыльное. А весь мусор из твиттера тащить не нужно, только самое вкусное.
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|2.13, Аноним (13), 23:11, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой энтузиазм делать хорошо коммерческим сетям, которые так или иначе живут по-своему, а тем более против большинства.
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|1.12, Аноним (12), 23:07, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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я хз но вроде альтернативу [х|т]виттеру сделали bluesky или типатого?
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|2.16, Аноним (16), 23:25, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mastodon уже много лет существует. Но желающих перестать кушать Твиттер исчезающе мало.
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|3.24, Аноним (24), 00:11, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мастодону самому не помешало бы научиться работать без JavaScript. А Fediverse в общем - обзавестись менее BLMнутым сообществом.
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|4.38, Аноним (38), 01:18, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мастодону самому не помешало бы научиться работать без JavaScript.
Зачем?
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|5.41, Аноним (24), 01:40, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По тем же причинам, по которым и существует ниттер. Мы не хотим доверять серверу, даже если он свой, потому что доверие надо минимизировать. А в мастодоне, к слову, в большинстве случаев сервер — это просто чей-то публичный инстанс... И потому что реактоангуляросвелтевуеговно любит жрать как не в себя. Адекватный вебдев любит HTML и CSS. A JS - это либо когда без него совсем нельзя, либо в качестве небольшой опциональной добавки к HTMLю. И, разумеатся, никаких васмов, webgl и webgpu. Кому такое надо — тем лучше сразу CryEngine3 на машину затащить и не насиловать браузер.
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|1.15, Аноним (14), 23:23, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Было бы интересно, если бы сделали расширение, которое бы автоматически собирало бы твиттер при просмотре энтузиастами и выгружало бы во внешнее хранилище. Задача только как-то фильтровать намеренную подмену, которая обязательно будет, особенно в материалах о крипте.
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|1.17, Аноним (24), 23:29, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>используя что-то похожее на Bibliogram (юзерскрипт, который забирает гостевой токен у пользователя и передаёт его публичному экземпляру).
Bibliogram - это был альтернативный фронтенд, а не userscript. В оригинальном тексте статьи было
>пользователями по типу того, что использовался в Bibliogram ( https://git.sr.ht/~cadence/bibliogram/tree/master/item/src/site/html/userscrip ) — юзерскрипт (вид браузерного расширения) забирает говтевой токен с айпишника пользователя и передаёт его публичному экземпляру.
Bibliogram прикрыли просто — забанили к чертям все диапазоны IP-адресов в дейтацентрах, после чего его разрабу надоело эта игра в кошки-мышки и он просто сообщил, что пока мы так делаем, мы всё равно вкладываемся в проприетарную экосистему, а надо делать свою. И это — очень правильная позиция. Потому что хозяин — барин, сегодня сервис требует аккаунт, а завтра может вообще поголовно от всех потребовать оплату, и рыночек порешает все альтернативные фронтенды, ибо есть предел, после которого богадельня на пользу халявщиков перестаёт быть funом и становится убыточным делом.
Тут в комментах ещё упоминают Barinsta. С Barinsta поступили гораздо менее этичнее — просто прислали автору письмо от юридической фирмы, после чего автор выполнил все требования. Так что авторам Nitter и владельцам инстансов ещё повезло, что тем же самым занималась куча других агентов, и марать руки конкретно об авторов оказалось менее целесообразно, чем прикрыть всех сразу монетизацией.
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|1.18, Аноним (18), 23:40, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивляюсь, что Твиттер еще прожил так долго. Я на него забил сразу же, как только перестали работать альтернативные клиенты без реакламы. А когда рекламу стали совать прямо в ленту - я просто удалил аккаунт.
Я уже много писал про это. Твиттер изначально базировался на идее ленты статусов, которая появилась из за бума Аськи и любителей менять там статусы каждые пару минут. Смысл в чем? Это был способ общения наподобие чата или почты. Вы подписывались на людей, которым доверяли, и получали сообщения только от них.
Так что когда к вам в ленту начали совать рекламу - это стало по сути злоупотреблением доверием. Но все к тому и шло. Сервис сначала раскрутили. Но быстро стало понятно, что создавали его вовсе не ради благих намерений, а ради наживы.
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|2.21, Аноним (24), 23:58, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если я верно помню, то изначальный смысл твиттера был вообще, чтобы постить туда с самого дешевого кнопочного телефона через SMS, оттуда и были изначальные лимиты на количество знако в твитте.
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|3.32, Аноним (34), 00:43, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верно, оттуда же пошел и Tumblr и покойный Jaiku, который был даже удобнее, но его выкупил Google и добавил к своему кладбищу. Логику этого маневра до сих пор не пойму - купил и убил.
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|1.22, Аноним (23), 00:06, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Ахаха То есть, мяу Нет, я конечно верю, что 3,5 борца с СИСТЕМОЙ действительно... большой текст свёрнут, показать
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|2.25, Аноним (24), 00:12, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успокойся. Твитты - это публичная инфа. Их на всеобщее обозрение для этого и выложили.
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|3.27, Аноним (23), 00:22, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твиты публичные, а вот авторство совсем необязательно. И весь бизнес в том, чтобы найти паспортные данные автора или хотя бы его предыдущие публикации.
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|2.26, Аноним (24), 00:14, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>помогали ловить по фейсбукам-твиттерам алиментщиков
Неужто стилометрия?
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|3.29, Аноним (23), 00:27, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стилометрия, корреляция локаций, времени постинга, облака интересов, связи с другими акками, акки постящие из соседних координат. Один раз так нашли лицо чувака по фотке с концерта — засветился на чужой фотке тупил в телефон. Пытались парсить видео на фоновые шумы, но дёшево тогда не получалось да и интереса у клиентов большого не было. Много чего юзали.
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|4.39, Аноним (24), 01:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же сколько ресурсов на всё это требуется? Есть подозрение, что намного больше, чем сам твиттер тратит на функционирование своего сервиса. И если бы для этого был коммерческий потенциал, то всё бы шло от самого твиттера, которому гораздо дешевле этим заниматься, чем сторонней фирме, скрейпящей твиттер — ибо расходы на хранение и скрейпинг сразу срезаются, а благодаря интеграции в движок поллинг не нужен. Поэтому идея такого бизнеса рубится сразу на этапе бизнес-плана. Кто под такое мог дать финансирование, достаточное для реализации такого?
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|2.33, Аноним (34), 00:50, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что и требовалось доказать - любые попытки построить честную и открытую сеть будут растоптаны стадом жадных дегенератов работающих по принципу "1 копейка за старушку, 100 старушек - целый рубль!", готовых продать со скидкой мать родную и веревку для собственной виселицы.
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