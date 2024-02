Прекращение существования Nitter, свободного альтернативного фронтенда к Twitter

2.5 , Аноним ( 4 ), 22:46, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забыл добавить пример: https://nitter.esmailelbob.xyz/elonmusk

3.11 , BratishkaErik ( ok ), 23:05, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой, блин, не туда ответил, ну короче сами ссылки: https://git.esmailelbob.xyz/

https://github.com/EsmailELBoBDev2

2.10 , BratishkaErik ( ok ), 23:04, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Точно не знаю (ни на его GitHub, ни на его Gitea форка Nitter нет), но тут один энтуазист собрал пока живые способы обхода: https://github.com/zedeus/nitter/issues/983#issuecomment-1944095658

3.37 , Аноним ( 36 ), 01:12, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и абсолютно все они - использование настоящих аккаунтов :)

3.40 , Аноним ( 36 ), 01:37, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Узнать версию инстанса Nitter можно, добавив /about к его ссылке. Но я и так скажу - для настоящих аккаунтов не нужен форк, всё работает и с "оригинальным" Nitter.

2.20 , Аноним ( 20 ), 23:51, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно использовать Nitter с настоящим аккаунтом, но рейт лимиты там очень жёсткие, поэтому все подобные инстансы под паролем.

2.31 , Аноним ( 36 ), 00:40, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – некоторые "вроде как" работают, но если открыть сам твит или "Tweets & Replies" - выдают "Rate lmiited" ошибку :)

Некоторые активно используют кэш - я проверяла privacydev - вроде всё ок - но твиты были устаревшие - а на других инстансах (которые тогда ещё работали) - актуальные твиты :)

А некоторые да, используют настоящие аккаунты.