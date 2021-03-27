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|1.1, Аноним (1), 00:29, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> Использует неофициальное API Twitter (без ограничений на частоту запросов и без наличия аккаунта разработчика, но с перспективой получить письмо "Cease & Desist" или сразу судебный иск).
Я так понимаю разработчики из одной из бывших советских республик?
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|2.18, kissmyass (?), 03:21, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кстати что используется в качестве юридического основания?
Terms of Service?
Так получается ответственность на пользователях, а не на бекенде.
Есть юристы?
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|1.4, Аноним (4), 00:41, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> навязывания JavaScript
Так себе причина, давайте ещё от всего веба откажемся
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|2.12, Аноним (12), 01:24, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего не выйдет компании специально разделают пользователей обрати внимание в каждой системе сделалали свой API для одного и того же рисования на экране и реализации кнопок
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|2.17, Ordu (ok), 03:16, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я редко включаю столлмана, и отказываюсь от чего-то вообще по идейным причинам, обычно я ищу компромисс. Но твиттер я игнорю, и читать его не могу, потому как без js он не работает, и с js но без 3rd-party он тоже не работает. Причём вообще не работает, даже не кажет ничего.
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|1.5, Аноним (5), 00:48, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На что нам этот твиттер? Там Трампа забанили. И еще сотни США патриотов правых взглядов. Левых нет, не банят. Чморить белых людей там можно. Так что это леваческая конторка.
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|2.13, Аноним (12), 01:26, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так был же какой-то вариант пиринговой твитилки и тут конечно речь не про твиттер а про его аудиторию все эти сервисы технический детские поделки так что мы говорим об аудиториии и только
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|3.19, Sluggard (ok), 04:25, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дофига чего было в области микроблоггинга. Тот же Juick через Jabber был, и даже сейчас есть.
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|1.20, Sluggard (ok), 04:27, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не очень понятно, что это.
Веб-морда для веб-морды Твиттера, чтоб читать без JS и отслеживания?
Почему тогда просто нативный клиент не поставить, если постоянно сервис используешь?
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