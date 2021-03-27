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nitter.cc - свободная замена GUI Twitter

27.03.2021 21:59

В связи c политикой Twitter в отношении навязывания JavaScript энтузиасты разработали Nitter - свободный фронтенд для Twitter, работаюзщий без навязывания JavaScript, аналитики, трекеров и ресурсов на стороне Google, CloudFlare и прочих сторонних сервисов. Код проекта написан на языке Nim и распространяется под лицензией AGPLv3.

Особенности проекта:

  • Без JavaScript или рекламы
  • Все запросы идут через бэкэнд, клиент не общается с Twitter. Бэкенд не обязательно запускать на своём оборудовании, энтузиастами поддерживается несколько десятков публично доступных серверов для подключения.
  • Предотвращает отслеживание Twitter-ом IP-адреса пользователя и отпечатка браузера.
  • Использует неофициальное API Twitter (без ограничений на частоту запросов и без наличия аккаунта разработчика, но с перспективой получить письмо "Cease & Desist" или сразу судебный иск).
  • Лёгковесный (для @nim_lang, 60KB взамен 784KB от twitter.com).
  • RSS-ленты.
  • Темы офрмления.
  • Поддержка мобильных устройств (responsive design).


  1. Главная ссылка к новости (https://nitter.cc/about...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.4.0
  3. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
  4. OpenNews: Google, Microsoft, Twitter и Facebook основали проект по обеспечению переносимости данных
  5. OpenNews: Adobe, AT&T, GitHub, NVIDIA и Twitter изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  6. OpenNews: Инцидент в Twitter, ставший причиной компрометации 130 популярных Twitter-аккаунтов
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54848-twitter
Ключевые слова: twitter, nitter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 00:29, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> Использует неофициальное API Twitter (без ограничений на частоту запросов и без наличия аккаунта разработчика, но с перспективой получить письмо "Cease & Desist" или сразу судебный иск).

    Я так понимаю разработчики из одной из бывших советских республик?

     
  • 1.2, Аноним (2), 00:30, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Слишком круто. Вангую, что будут прикрывать.
     
     
  • 2.15, vz_2 (?), 01:35, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже сомневаться не нужно.
     
  • 2.18, kissmyass (?), 03:21, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати что используется в качестве юридического основания?

    Terms of Service?

    Так получается ответственность на пользователях, а не на бекенде.

    Есть юристы?

     

  • 1.3, GNUPenguin128039 (?), 00:31, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давно пользуемся, это не новость.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:41, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > навязывания JavaScript

    Так себе причина, давайте ещё от всего веба откажемся

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:58, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отказывайся, я разрешаю.
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:02, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нужную сторону мыслишь, брат аноним!
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:24, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не выйдет компании специально разделают пользователей обрати внимание в каждой системе сделалали свой API для одного и того же рисования на экране и реализации кнопок
     
  • 2.17, Ordu (ok), 03:16, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я редко включаю столлмана, и отказываюсь от чего-то вообще по идейным причинам, обычно я ищу компромисс. Но твиттер я игнорю, и читать его не могу, потому как без js он не работает, и с js но без 3rd-party он тоже не работает. Причём вообще не работает, даже не кажет ничего.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:48, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На что нам этот твиттер? Там Трампа забанили. И еще сотни США патриотов правых взглядов. Левых нет, не банят. Чморить белых людей там можно. Так что это леваческая конторка.
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin (ok), 01:18, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему только США: twitter.com/shigorin :]
     

  • 1.8, аноинм (?), 01:11, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    но стоит только заменить в домене буквы t на g...
     
     
  • 2.10, повар (?), 01:19, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ай молодца 👍
     

  • 1.11, Аноним (11), 01:20, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно, отличный проект. Жаль, твиттер сам по себе не нужен.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 01:26, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так был же какой-то вариант пиринговой твитилки и тут конечно речь не про твиттер а про его аудиторию все эти сервисы технический детские поделки так что мы говорим об аудиториии и только
     
     
  • 3.19, Sluggard (ok), 04:25, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дофига чего было в области микроблоггинга. Тот же Juick через Jabber был, и даже сейчас есть.
     

  • 1.14, Аноним (14), 01:32, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь бэкэнд. И будет о чем поговорить.
     
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 02:31, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это он и есть.
     

  • 1.20, Sluggard (ok), 04:27, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понятно, что это.
    Веб-морда для веб-морды Твиттера, чтоб читать без JS и отслеживания?
    Почему тогда просто нативный клиент не поставить, если постоянно сервис используешь?
     
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