2.6 , Аноним ( 6 ), 00:58, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отказывайся, я разрешаю.

2.7 , Аноним ( 7 ), 01:02, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В нужную сторону мыслишь, брат аноним!

2.12 , Аноним ( 12 ), 01:24, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего не выйдет компании специально разделают пользователей обрати внимание в каждой системе сделалали свой API для одного и того же рисования на экране и реализации кнопок

2.17 , Ordu ( ok ), 03:16, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я редко включаю столлмана, и отказываюсь от чего-то вообще по идейным причинам, обычно я ищу компромисс. Но твиттер я игнорю, и читать его не могу, потому как без js он не работает, и с js но без 3rd-party он тоже не работает. Причём вообще не работает, даже не кажет ничего.

