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Инцидент в Twitter, ставший причиной компрометации 130 популярных Twitter-аккаунтов

18.07.2020 14:22

Компания Twitter опубликовала предварительный разбор инцидента с безопасностью в своей инфраструктуре, в результате которого злоумышленники захватили контроль над учётными записями многих известных людей и компания, включая Била Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Майка Блумберга, компаний Apple и Uber, создателя Amazon и различных криптовалютных платформ, включая Coinbase и Gemini. В ходе целенаправленной атаки в захваченных Twitter-ах были размещены мошеннические сообщения, суть которых сводилась к намерению владельца провести благотворительную акцию, в рамках которой все желающие могут перевести на указанный bitcoin-кошелёк любой размер средств и получить в ответ удвоенную сумму. "Акция" ограничивалась временем или общей суммой. В итоге, таким способом мошенники смогли собрать 120 тысяч долларов.

Twitter пояснил, что атакующие использовали методы социальной инженерии для получения доступа к инфраструктуре. В ходе манипулирования несколькими сотрудниками службы поддержки обманным путём удалось получить доступ к учётной записи одного из специалистов поддержки и успешно пройти двухфакторную аутентификацию. Далее, воспользовавшись служебным интерфейсом службы поддержки был инициирован сброс и смена паролей для ряда известных учётных записей. При этом атакующие не имели возможность получения имеющихся паролей, которые не хранятся в открытом виде и недоступны через интерфейс службы поддержки.

Активность атакующих коснулась 130 учётных записей, для 45 из которых удалось сбросить пароль, войти в учётную запись и отправить мошеннические сообщения. Имеются подозрения, что кроме отправки сообщений атакующие могли попытаться продать некоторые из захваченных аккаунтов. Атакующие также могли увидеть полную статистику по активности аккаунта и некоторые персональные данные, которые не показываются публично, такие как email и номер телефона.

По другим данным, полученным изданием Vice от вероятно связанных с проведением атаки людей, один из сотрудников Twitter был подкуплен и способствовал получению доступа в интерфейс службы поддержки. В качестве доказательства своей причастности информаторы передали скриншоты внутреннего интерфейса Twitter со сведениями об одном из скомпрометированных аккаунтов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.twitter.com/en_us...)
  2. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
  3. OpenNews: Взлом сайта криптовалюты Мonero с подменой предлагаемого для загрузки кошелька
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
  5. OpenNews: Волна взломов суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты
  6. OpenNews: Взлом серверов компании Cisco, обслуживающих инфраструктуру VIRL-PE
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53392-twitter
Ключевые слова: twitter, hach
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  • 1.1, user90 (?), 14:37, 18/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > атакующие использовали методы социальной инженерии

    Нет, уже не интересно.

     
     
  • 2.10, timur.davletshin (ok), 15:25, 18/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как-раз и есть самое интересное.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:44, 18/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    so slow
    В 2020 году сидеть в твиттере. Вся прогрессивная общественность сидит в Mastadon.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 14:45, 18/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно же Mastodon
     
  • 2.7, 123 (??), 15:08, 18/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * сидит в тик-токе.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:20, 18/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все два прогрессивных гика.
     

  • 1.4, Annms_tmp (?), 14:48, 18/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "В ходе целенаправленной атаки в захваченных Twitter-ах были размещены мошеннические сообщения, суть которых сводилась, что владелец намерен провести благотворительную акцию в рамках которой все желающие могут перевести на указанный bitcoin-кошелёк любой ражмер средств и получить в ответ удвоенную сумму. "Акция" ограничивалась временем или общей суммой. В итоге, таким способом мошенники смогли собрать 120 тысяч долларов."

    Соглашусь с мнением, что ,возможно, это было лишь формальностью.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 15:27, 18/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле?

    Пацаны успели собрать битков на 120 тыс $ по текущему курсу.

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:52, 18/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кевин, это ты?
     
  • 1.6, BlackRot (ok), 14:54, 18/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то вы запоздали с новостью на пару дней...
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:30, 18/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет засыпает. Просыпается опеннет.
     

  • 1.8, Аноним (9), 15:20, 18/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настолько баян что даже и не интересно.
     
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