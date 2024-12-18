The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступна децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.0

18.12.2024 11:10

Опубликован выпуск платформы PeerTube 7.0, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.

PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила.

Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, размещающего учётные записи и видео пользователей. Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed).

Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS.

Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS.

В настоящее время в федеративную сеть входит 994 сервера, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).

Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Основные новшества PeerTube 7.0:

  • Полностью переработан web-интерфейс. В процессе модернизации учтены пожелания пользователей и результаты опросов. Оптимизирована цветовая схема, задействованы более понятные наименования, выделены значимые операции. По умолчанию предложена новая светлая тема оформления, выдержанная в бежевых тонах и более приятная для глаз, чем ранее поставлявшиеся оранжевая и тёмная темы.
  • Добавлена дополнительная тёмная тема с коричневыми тонами. Упрощено создание своих тем оформления.
  • Использована терминология, более понятная обычным пользователям, не разбивающимся в протоколе ActivityPub: термин "экземпляр" (instance) заменён на слово "платформа" (platform), когда речь идёт о серверах, на которых установлен PeerTube.
  • Упрощена раскладка содержимого страниц - разработчики попытались избавиться от нагромождений и сосредоточить внимание на релевантной информации. Проведена реструктуризация боковой панели и верхнего меню. Через верхнее меню предоставлен доступ к настройкам учётной записи и уведомлениям. Переработано содержимое страницы для поиска новых видео ("Discover videos"). Страницы со списком недавно добавленных, локальных и набирающих популярность видео сведены в одну страницу "Навигация по видео" ("Browse videos") с разделением на основе фильтров.
  • Возможности для администраторов серверов разделены на страницы: "Обзор" для навигации по пользователям, опубликованным комментариям и хранимым видео; "Модерирование" для управления блокировками, подтверждения регистраций и реагирования на жалобы; "Настройки" для управления запуском обработчиков и изменения конфигурации.
  • Владельцам серверов предоставлены дополнительные возможности для кастомизации и идентификации своих платформ. Чтобы пользователи могли сразу понять где они находятся и от куда загружено видео, владельцам серверов предоставлены упрощённые инструменты для добавления баннера и логотипа. Для незарегистрированных пользователей обеспечен показ названия и описания сервера в области меню.
  • Изменён показ миниатюр на всех страницах со списками видео: включён показа аватара канала, жирным шрифтом выделен заголовок, перенесены вниз дата и счётчик просмотров.
  • Предложен новый интерфейс редактирования субтитров.
  • Учтены проблемы, выявленные в ходе проверки удобства работы людей с ослабленным зрением и нарушениями моторики рук. Например, решены проблемы с экранными ридерами, добавлены недостающие метки, улучшена навигация при помощи клавиатуры и повышен контраст элементов.


  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.2
  3. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  4. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0
  5. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.5, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  6. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62428-peertube
Ключевые слова: peertube, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:06, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что такое? Ставишь на комп и тебе закачиваются видосики с рецептами от фитоняш в 4k?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:12, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Это федивёрс, тут нет фитоняш, только пpыщавые кpасноглазики.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:14, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо чтобы оно вещало не в обычный инет, а через какой-нибудь Тор или что нить такое.
     
     
  • 4.12, Андрей (??), 12:43, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорости не хватит. Тут скорее уж с торрентами как-то увязать.
     
     
  • 5.27, Аноним (8), 13:57, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я жду от тебя принципиального готового решения.
     
  • 5.38, nilsys (?), 14:56, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё хорошее уже придумали за опеннетчиков

    здесь вещание идёт по webtorrent, сервер просто один постоянный стабильный сид среди прочих

     
     
  • 6.42, Аноним (-), 15:25, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >вместо WebTorrent был задействован протокол HLS
     
  • 6.48, Аноним (48), 17:15, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > здесь вещание идёт по webtorrent,

    Уже нет - "v6 removes support for WebTorrent to focus on HLS (with WebRTC P2P). Both are technical bricks used to get peer-to-peer streaming in web browsers, but HLS is more fitted to what we are doing (and plan to do) with PeerTube"

    https://framablog.org/2023/11/28/peertube-v6-is-out-and-powered-by-your-ideas/

     
     
  • 7.62, Аноним (62), 18:00, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой же тормозной у них сайт...
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:43, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 3.40, m_f_f (?), 15:03, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://video.sadmin.io/w/fcwmiqJTUtdkauMvLyHhpA - ну есть что-то странное так то
     
     
  • 4.45, Аноним Анонимович Анонимов (?), 16:45, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У женщин грудная мышца отличается от мужской, в этом нет ничего странного. Это физиология.

    PS. Иногда всё-таки стоит общаться с живыми девушками, не всё же время сидеть за компом.

     
     
  • 5.52, Соль земли (?), 17:23, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да так они прям в очередь и выстроились на общение.
     
     
  • 6.68, Аноним (68), 18:30, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как бы надо инициативу проявлять (и желательно не в форме дикпиков).
     
  • 4.56, Аноним (62), 17:51, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мошенничество: после popup-а mature content ожидаешь mature content, а не какую-то срань
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:27, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там рецепты от питоняш.
     

  • 1.5, Аноним (6), 12:11, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Красивое
     
     
  • 2.46, Николай (??), 17:09, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PeerTube - классная штука. Пару лет назад начал выкладывать лекции для студентов. На ютубе мой канал забанили за копирайт, хотя никакого нарушения ни чьих копирайтов явно не было. Никаких подробностей от ютуба добиться не удалось, обжаловать бесполезно (особенно, когда твой канал без монетизации). Никакой музыки на канале не было, никакой встроенной рекламы тоже. Ну ладно, переселился на PeerTube, купил недорогой сервер, залил видосы, все довольны. За год ни разу не упало, все работает, видосы смотрят.

    Но появилось желание как-то монетизировать это дело, чтобы хоть отбить денежку за сервак. Монетизировать не лекции для студентов, а создавать дополнительный контент (в моем случае по 3D-моделированию), который уже бы монетизировался. А тут внезапно PeerTube 7.0... и опять ни слова о монетизации. Я конечно понимаю - опенсорс и все такое, "никто тебе ничего не должен"... Но в самом деле, разработчики там совсем от земли оторвались? Уже сколько лет народ просит монетизацию встроить, а они все никак.

     
     
  • 3.51, анон (?), 17:20, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто выкладываешь номер карты под видосом, а там тебе уже и накидают донатов.
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:13, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь зеркало Ютуба уже открыл? Бесплатная идея для стартапа.
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 17:16, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ютуб жаловаться будет. Лучше в I2p, в даркнет.
     
     
  • 3.57, Аноним (62), 17:52, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в спортлото?
     
  • 2.66, Аноним (66), 18:05, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы открыть зеркало ютуба - нужно иметь ресурсы ютуба. А монетизации с такого ресурса ты не получишь. Такой себе стартап, убыточный слегка =)
     
  • 2.67, Аноним (-), 18:06, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно создать зеркало, где собраны видео тех каналов, авторы которых дали согласие на размещение своего контента. И Youtube ничего с этим сделать не сможет. Также, для современной России где блокируют Youtube, это будет актуально.
     
     
  • 3.69, Аноним (68), 18:32, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:02, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основные новшества:
    - переделали интерфейс
    - интерфейс
    - опять интерфейс
    - интерфейс
    Это мажорная версия?
     
     
  • 2.58, Аноним (62), 17:53, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё переименовали instance в platform? кто-нибудь в этой вселенной вообще знает, что такое эта platform?

    ещё, кстати, интерфейс переделали

     
  • 2.64, Аноним (64), 18:00, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это мажорная версия?

    Да, интерфейс переделан. Рекомендую.

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:28, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько ресурсов он отъедает?
     
     
  • 2.59, Аноним (62), 17:54, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    все, на джаве же
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:49, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PeerTube есть а смотреть там нечего
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:13, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.youtube.com/@LinuxfoundationOrg/videos
     

  • 1.28, chdlb (?), 13:58, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания.

    а причем тогда федерация? т.е. я подключаюсь не к федеративному серверу?
    где физически находится видео?

    зачем вот такое оформлять в статьях? чтобы мы пошли репозиторий гуглить?


     
     
  • 2.30, Аноним (8), 14:08, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну какбэ раньше надо было выкачивать все целиком, а сейчас просто стримить. С по факту кешей.
     
  • 2.44, причем (?), 15:53, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а причем тогда федерация? т.е. я подключаюсь не к федеративному серверу?

    Так получать куски HLS с нескольких серверов тебе Лeнин запретил?

     

  • 1.31, Афроним (?), 14:10, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Презренные кодеры,подскажите как на ВК плей зайти. Недавно по емейл входил, а теперь только через телефон на вк веб.(
     
     
  • 2.37, Аноним (32), 14:55, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >подскажите

    https://store.steampowered.com

     
  • 2.60, Аноним (62), 17:54, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на что пойти?
     
     
  • 3.65, Аноним (64), 18:02, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На хВК
     

  • 1.39, Аноним (39), 14:57, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал открывать. Там контента с гулькин нос. Смотреть нечего.
    Лучше на Ютубчике йогу на природе смотреть или Try on haul
     
  • 1.41, Аноним (41), 15:23, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fediverse фундаментально неустойчива к спаму и флуду и окуклится в загон с подтверждениями ID-карт и закрытыми списками пиров по типу Фидо (только с гос-цензурой, иначе тюрма сидеть, о чём сотрудники cock.li, видимо, уже знают не понаслышке) сразу же после первой массовой спам-флуд-атаки.
     
  • 1.54, Аноним (-), 17:31, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переходите на PeerTube! Если вы просматриваете Rutube знайте, что те кто замедлили Youtube уже победили. Не заходите на Rutube.
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 17:38, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Переходите на PeerTube!

    На какой из? Заблокировали Ютуб, заблокируют и Пиртуб, точнее уже блокируют многие.

     
     
  • 3.61, Аноним (62), 17:57, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня все работают у всех провайдеров
     
  • 3.63, Аноним (-), 18:00, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.70, Bratuha (-), 18:36, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто подскажет, как изменить IP-адрес в Peertube во время стриминга? Чтобы показывал не твой основной, а VPN-адрес. Достаточно ли просто включить VPN на компе? Или не любой VPN подойдет? Что-то слышал про Port Forwarding, вроде как это нужно, чтобы Peertube смог работать через VPN. Может ли оно работать поверх ProtonVPN, в нем вроде Port Forwarding есть, и даже под Linux?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру