Доступна децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.0

Опубликован выпуск платформы PeerTube 7.0, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, размещающего учётные записи и видео пользователей. Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS. Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. В настоящее время в федеративную сеть входит 994 сервера, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Основные новшества PeerTube 7.0: Полностью переработан web-интерфейс. В процессе модернизации учтены пожелания пользователей и результаты опросов. Оптимизирована цветовая схема, задействованы более понятные наименования, выделены значимые операции. По умолчанию предложена новая светлая тема оформления, выдержанная в бежевых тонах и более приятная для глаз, чем ранее поставлявшиеся оранжевая и тёмная темы.

Добавлена дополнительная тёмная тема с коричневыми тонами. Упрощено создание своих тем оформления.

Использована терминология, более понятная обычным пользователям, не разбивающимся в протоколе ActivityPub: термин "экземпляр" (instance) заменён на слово "платформа" (platform), когда речь идёт о серверах, на которых установлен PeerTube.

Упрощена раскладка содержимого страниц - разработчики попытались избавиться от нагромождений и сосредоточить внимание на релевантной информации. Проведена реструктуризация боковой панели и верхнего меню. Через верхнее меню предоставлен доступ к настройкам учётной записи и уведомлениям. Переработано содержимое страницы для поиска новых видео ("Discover videos"). Страницы со списком недавно добавленных, локальных и набирающих популярность видео сведены в одну страницу "Навигация по видео" ("Browse videos") с разделением на основе фильтров.

Возможности для администраторов серверов разделены на страницы: "Обзор" для навигации по пользователям, опубликованным комментариям и хранимым видео; "Модерирование" для управления блокировками, подтверждения регистраций и реагирования на жалобы; "Настройки" для управления запуском обработчиков и изменения конфигурации.

Владельцам серверов предоставлены дополнительные возможности для кастомизации и идентификации своих платформ. Чтобы пользователи могли сразу понять где они находятся и от куда загружено видео, владельцам серверов предоставлены упрощённые инструменты для добавления баннера и логотипа. Для незарегистрированных пользователей обеспечен показ названия и описания сервера в области меню.

Изменён показ миниатюр на всех страницах со списками видео: включён показа аватара канала, жирным шрифтом выделен заголовок, перенесены вниз дата и счётчик просмотров.

Предложен новый интерфейс редактирования субтитров.

Учтены проблемы, выявленные в ходе проверки удобства работы людей с ослабленным зрением и нарушениями моторики рук. Например, решены проблемы с экранными ридерами, добавлены недостающие метки, улучшена навигация при помощи клавиатуры и повышен контраст элементов.



