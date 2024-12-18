Доступна децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 7.0

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|1.4, Аноним (4), 12:06, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это что такое? Ставишь на комп и тебе закачиваются видосики с рецептами от фитоняш в 4k?
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|2.6, Аноним (6), 12:12, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Это федивёрс, тут нет фитоняш, только пpыщавые кpасноглазики.
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|3.8, Аноним (8), 12:14, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо чтобы оно вещало не в обычный инет, а через какой-нибудь Тор или что нить такое.
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|4.12, Андрей (??), 12:43, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорости не хватит. Тут скорее уж с торрентами как-то увязать.
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|5.38, nilsys (?), 14:56, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всё хорошее уже придумали за опеннетчиков
здесь вещание идёт по webtorrent, сервер просто один постоянный стабильный сид среди прочих
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|4.45, Аноним Анонимович Анонимов (?), 16:45, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У женщин грудная мышца отличается от мужской, в этом нет ничего странного. Это физиология.
PS. Иногда всё-таки стоит общаться с живыми девушками, не всё же время сидеть за компом.
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|6.68, Аноним (68), 18:30, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как бы надо инициативу проявлять (и желательно не в форме дикпиков).
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|4.56, Аноним (62), 17:51, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мошенничество: после popup-а mature content ожидаешь mature content, а не какую-то срань
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|2.46, Николай (??), 17:09, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PeerTube - классная штука. Пару лет назад начал выкладывать лекции для студентов. На ютубе мой канал забанили за копирайт, хотя никакого нарушения ни чьих копирайтов явно не было. Никаких подробностей от ютуба добиться не удалось, обжаловать бесполезно (особенно, когда твой канал без монетизации). Никакой музыки на канале не было, никакой встроенной рекламы тоже. Ну ладно, переселился на PeerTube, купил недорогой сервер, залил видосы, все довольны. За год ни разу не упало, все работает, видосы смотрят.
Но появилось желание как-то монетизировать это дело, чтобы хоть отбить денежку за сервак. Монетизировать не лекции для студентов, а создавать дополнительный контент (в моем случае по 3D-моделированию), который уже бы монетизировался. А тут внезапно PeerTube 7.0... и опять ни слова о монетизации. Я конечно понимаю - опенсорс и все такое, "никто тебе ничего не должен"... Но в самом деле, разработчики там совсем от земли оторвались? Уже сколько лет народ просит монетизацию встроить, а они все никак.
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|3.51, анон (?), 17:20, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто выкладываешь номер карты под видосом, а там тебе уже и накидают донатов.
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|2.66, Аноним (66), 18:05, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы открыть зеркало ютуба - нужно иметь ресурсы ютуба. А монетизации с такого ресурса ты не получишь. Такой себе стартап, убыточный слегка =)
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|2.67, Аноним (-), 18:06, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно создать зеркало, где собраны видео тех каналов, авторы которых дали согласие на размещение своего контента. И Youtube ничего с этим сделать не сможет. Также, для современной России где блокируют Youtube, это будет актуально.
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|1.15, Аноним (15), 13:02, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Основные новшества:
- переделали интерфейс
- интерфейс
- опять интерфейс
- интерфейс
Это мажорная версия?
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|2.58, Аноним (62), 17:53, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ещё переименовали instance в platform? кто-нибудь в этой вселенной вообще знает, что такое эта platform?
ещё, кстати, интерфейс переделали
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|1.28, chdlb (?), 13:58, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания.
а причем тогда федерация? т.е. я подключаюсь не к федеративному серверу?
где физически находится видео?
зачем вот такое оформлять в статьях? чтобы мы пошли репозиторий гуглить?
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|2.30, Аноним (8), 14:08, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну какбэ раньше надо было выкачивать все целиком, а сейчас просто стримить. С по факту кешей.
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|2.44, причем (?), 15:53, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а причем тогда федерация? т.е. я подключаюсь не к федеративному серверу?
Так получать куски HLS с нескольких серверов тебе Лeнин запретил?
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|1.31, Афроним (?), 14:10, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Презренные кодеры,подскажите как на ВК плей зайти. Недавно по емейл входил, а теперь только через телефон на вк веб.(
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|1.39, Аноним (39), 14:57, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал открывать. Там контента с гулькин нос. Смотреть нечего.
Лучше на Ютубчике йогу на природе смотреть или Try on haul
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|1.41, Аноним (41), 15:23, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Fediverse фундаментально неустойчива к спаму и флуду и окуклится в загон с подтверждениями ID-карт и закрытыми списками пиров по типу Фидо (только с гос-цензурой, иначе тюрма сидеть, о чём сотрудники cock.li, видимо, уже знают не понаслышке) сразу же после первой массовой спам-флуд-атаки.
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|1.54, Аноним (-), 17:31, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переходите на PeerTube! Если вы просматриваете Rutube знайте, что те кто замедлили Youtube уже победили. Не заходите на Rutube.
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|2.55, Аноним (55), 17:38, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Переходите на PeerTube!
На какой из? Заблокировали Ютуб, заблокируют и Пиртуб, точнее уже блокируют многие.
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|1.70, Bratuha (-), 18:36, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто подскажет, как изменить IP-адрес в Peertube во время стриминга? Чтобы показывал не твой основной, а VPN-адрес. Достаточно ли просто включить VPN на компе? Или не любой VPN подойдет? Что-то слышал про Port Forwarding, вроде как это нужно, чтобы Peertube смог работать через VPN. Может ли оно работать поверх ProtonVPN, в нем вроде Port Forwarding есть, и даже под Linux?
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