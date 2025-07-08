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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.1

08.07.2025 10:06

После полугода разработки опубликован выпуск OBS Studio 31.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Для платформ Linux и macOS реализована поддержка стриминга многотрекового видео, при котором вещание одновременно осуществляется с несколькими уровнями качества (например, в дополнение к 1080p создаются варианты с качеством 720p и 480p).
  • В настройки оформления интерфейса пользователя добавлены опции для изменения параметров шрифта, таких как размер, расстояние между соседними символами и отступы вокруг текста.
  • Добавлены кнопки для изменения уровня масштабирования области предпросмотра.
  • В кодировщике AV1 на базе фреймворка AMF реализована поддержка B-кадров (двунаправленные кадры, которые могут ссылаться на предыдущие и последующие кадры).
  • Добавлена возможность задействования GPU для преобразования цветовых форматов, цветовых пространств и цветовых диапазонов.
  • Для многотрековых видео реализована возможность включения сетевых оптимизаций и механизма TCP Pacing (снижает потери пакетов при нехватке памяти на транзитных маршрутизаторах).
  • Для многотрековых видео реализована поддержка вещания с задержкой (Stream Delay).
  • В кодировщик видео на базе VA-API добавлена поддержка режима кодирования QVBR (Quality‑Defined Variable Bitrate) для обеспечения постоянного качества видео при заданном битрейте. Режим реализован для GPU Intel и AMD.
  • В функцию захвата экрана с использованием PipeWire добавлена поддержка механизма "explicit sync", дающего возможность снизить задержки и избавиться от появления артефактов.
  • Для BSD-систем добавлена поддержка виртуальной камеры, реализованной на базе API V4L2.
  • На платформе Linux появилась поддержка аппаратного ускорения в источнике вещания на базе браузера (Browser Source), которая пока работает только на системах с GPU Intel и AMD.
  • Добавлена поддержка платформы Windows на системах с архитектурой ARM.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт
  3. OpenNews: Представлен SRT, открытый протокол для потоковой передачи видео
  4. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.0
  5. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  6. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63542-obs
Ключевые слова: obs, video
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:20, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В функцию захвата экрана с использованием PipeWire добавлена поддержка механизма "explicit sync", дающего возможность снизить задержки и избавиться от появления артефактов.

    по сравнению с чем?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:27, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По сравнению с предыдущей версией, не?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:20, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с implicit sync, когда я в прошлый раз проверял, это нормально работало только в kde, но тройная буферизация в kde не работала. Правда, дескрипторы утекали, и периодически процесс плазмы падал и перезапускался, процесс kwin_wayland пару раз в месяц падал. И при переключении окон показывался прошлый кадр сначала, в иксах такого нет. С программами на гтк всё прошлое лето был прикол, что они через пару минут падали при включённом explicit sync.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:40, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В одном месте "VAAPI", в другом "VA-API". Сами назвали, сами запутались, как правильно обозначать? Не первый раз такое вижу.
     
     
  • 2.4, Василий (??), 12:48, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хочешь, так и пиши. Это всё сокращения от Video Acceleration API
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:02, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вебкамщики оценят!
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 13:11, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, чего это твич россиян забанил, порезал качество до 720p и сломал сайт? То, что европейские ноды cdn через день дохли, не повод нас делать крайними, там доли процента из РФ.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 13:30, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
     
  • 4.10, Аноним (7), 13:36, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.11, Аноним (5), 13:51, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.13, Аноним (7), 14:53, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:22, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    OBS - это проект с чрезмерно спесивым руководством, которое дропает поддержку софта и железа, да и просто банит контрибьютеров на гитхабе, если что не понравилось.
     
     
  • 2.12, первоепоколение (?), 14:18, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да поддерживаю obs на интеловских дровах не завелось, дропнули интелы первого поколения, если что на Ubuntu, конечно можно вставить затычку от нвидии и все будет ок, но сам факт
     

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