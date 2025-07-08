Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.1

После полугода разработки опубликован выпуск OBS Studio 31.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Для платформ Linux и macOS реализована поддержка стриминга многотрекового видео, при котором вещание одновременно осуществляется с несколькими уровнями качества (например, в дополнение к 1080p создаются варианты с качеством 720p и 480p).

В настройки оформления интерфейса пользователя добавлены опции для изменения параметров шрифта, таких как размер, расстояние между соседними символами и отступы вокруг текста.

Добавлены кнопки для изменения уровня масштабирования области предпросмотра.

В кодировщике AV1 на базе фреймворка AMF реализована поддержка B-кадров (двунаправленные кадры, которые могут ссылаться на предыдущие и последующие кадры).

Добавлена возможность задействования GPU для преобразования цветовых форматов, цветовых пространств и цветовых диапазонов.

Для многотрековых видео реализована возможность включения сетевых оптимизаций и механизма TCP Pacing (снижает потери пакетов при нехватке памяти на транзитных маршрутизаторах).

Для многотрековых видео реализована поддержка вещания с задержкой (Stream Delay).

В кодировщик видео на базе VA-API добавлена поддержка режима кодирования QVBR (Quality‑Defined Variable Bitrate) для обеспечения постоянного качества видео при заданном битрейте. Режим реализован для GPU Intel и AMD.

В функцию захвата экрана с использованием PipeWire добавлена поддержка механизма "explicit sync", дающего возможность снизить задержки и избавиться от появления артефактов.

Для BSD-систем добавлена поддержка виртуальной камеры, реализованной на базе API V4L2.

На платформе Linux появилась поддержка аппаратного ускорения в источнике вещания на базе браузера (Browser Source), которая пока работает только на системах с GPU Intel и AMD.

Добавлена поддержка платформы Windows на системах с архитектурой ARM.



