Релиз RustZX 0.15.0, кросплатформенного эмулятора ZX Spectrum

2.9 , Rev ( ? ), 12:52, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Интересно, что за идиот и в каком редакторе так отформатировал код?

https://github.com/mTvare6/hello-world.rs/blob/master/src/main.rs

3.37 , Аноним ( 37 ), 14:33, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > что за идиот Типичный растаман.

3.38 , Аноним ( 38 ), 14:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Покажи свой, умник.

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:54, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А какая новость в том, что у клоунов горит? Они же клоуны

2.32 , кырбек ( ? ), 13:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Due to the lightweightness of rust(rocket), unlike node_modules being fairly large for few dependencies, rust(rocket) manages compile caches efficiently and stores them to storage to save compile times! Just 33G target folder, the compile time is only around 2 hours and 30 minutes on my mac on release mode ну и хв 8-О

3.41 , Аноним ( - ), 14:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Due to the lightweightness of rust(rocket), unlike node_modules being fairly large for few dependencies, rust(rocket) manages compile caches efficiently and stores them to storage to save compile times! Just 33G target folder, the compile time is only around 2 hours and 30 minutes on my mac on release mode

> ну и хв 8-О Очередная клоунада, запиленная очередным (возможно даже опеннетным) расто-подгорельцем, на которую теперь ссылаются другие подгорельцы в качестве "доказательства". Щас кверти запилит что-то типа странички "Anti-rust-club! Мы, искренне и пламенно ненавидящие раст, любим по разному шалить с единомышленниками! Вступай в наш клуб!" и зарево будет видно аж из Австралии.