Релиз RustZX 0.15.0, кросплатформенного эмулятора ZX Spectrum

> Если язык не ограничивает в возможностях, то нужна культура разработки. гайды, кодстайлы и пр "так не принято". Как с этим у раста будет и есть, непонятно. Я не знаю как будет, но знаю как есть. Проблема виртуально не существует. Изредка появляются статьи ноющие, например, о том, что как бы функциональщина итераторов не была удобна, часто она не оправдана и цикл читаемее, цем цепочка преобразований итератора с fold или с map/collect в конце. Ноют они по делу, но я не скажу, чтоб в растовом коде было б уж такое засилье функциональщины в ущерб здравому смыслу. При этом зоопарка code-styles как в C не предвидится, потому что есть официальный стиль форматирования, к которому неофитов приучают с пелёнок, и есть линтер, который может приводить к стилю автоматически. Некоторые соглашения, типа что писать lower_case'ом, что CamelCase'ом, что CAPS'ом, вообще энфорсятся компилятором: он варнинги кидает по дефолту в случае нарушений.

