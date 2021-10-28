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Релиз RustZX 0.15.0, кросплатформенного эмулятора ZX Spectrum

28.10.2021 10:41

Состоялся релиз свободного эмулятора RustZX 0.15, полностью написанного на языке программирования Rust и распространяемого под лицензией MIT. Разработчики отмечают следующие особенности проекта:

  • Полная эмуляция ZX Spectrum 48k и ZX Spectrum 128k;
  • Эмуляция звука;
  • Поддержка сжатых gz-ресурсов;
  • Возможность работы с ресурсами в формате tap (ленточные накопители), sna (снапшоты) и scr (скриншоты);
  • Высокоточная эмуляция микросхемы AY;
  • Эмуляция игровых контроллеров Sinclair и Kempston с поддержкой расширенной клавиатуры ZX Spectrum 128K;
  • Поддержка быстрого сохранения и загрузки состояния эмулятора.
  • Кросплатформенность.

Изменения в новой версии:

  • Новый звуковой бэкенд cpal, который в будущем позволит портировать RustZX на WebAssembly;
  • Добавлена поддержка нестандартных игровых клавиш на клавиатурах Kempston;
  • Исправлена ошибка, приводившая к панике в случае целочисленного переполнения при загрузке ленты;
  • Добавлены интеграционные тесты для rustzx-core;
  • Исправлена циклическая зависимость между rustzx-core и rustzx-utils.

Установка RustZX производится при помощи менеджера пакетов Cargo. Для установки требуется наличие в системе компилятора для языка C и системы автоматизации сборки CMake. Для Linux дополнительно потребуется наличие в системе пакета libasound2-dev.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pacmancoder...)
  2. OpenNews: Для ZX Spectrum создана новая операционная система
  3. OpenNews: Доступен форк zsnes, эмулятора Super Nintendo
  4. OpenNews: Эмулятор RISC-V в форме пиксельного шейдера, позволивший запустить Linux в VRChat
  5. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.5.0
  6. OpenNews: Обновление ОС KolibriN 10.1 и MenuetOS 1.34, написанных на ассемблере
Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56056-zxspectrum
Ключевые слова: zxspectrum
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 12:41, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > Автор новости: QwertyReg

    чувак нашёл свою нишу здесь

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:50, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чувак отрабатывает бабки иначе на их конференцию за 14 000 рублей никто не придет. А так в случае чего он начальнику покажет посты, скажет: «Сделал всё что мог»
     
     
  • 3.16, QwertyReg (ok), 13:03, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Как будто что-то плохое.
     
     
  • 4.17, Аноним (6), 13:07, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да пожалуйста https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56002 Давай включай свою методичку «Вы всё врете» Мы тут к такому привычные.
     
     
  • 5.23, QwertyReg (ok), 13:11, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Сто бачей за новость не лишние.
     
     
  • 6.26, Аноним (6), 13:17, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может пруф того что конфа стоит 14 000 рублей? Перечитай новость.
     
  • 4.34, Аноним (6), 14:21, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опа так ты еще комменты меняешь? Тут было написано что он просит пруфы, а теперь просто как флюгер. Написал про что-то плохое.

    Конечно ничего плохого, только твой цирк раскрыт, рекламу делают как-то тоньше, хотя какое мой дело, давай продолжай не сдерживай себя. Пиши исчо.

     
     
  • 5.50, ET (?), 15:17, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так ты еще комменты меняешь?

    дно пробито?

     
  • 3.21, fernandos (ok), 13:10, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что нет, он идейный. А вот идеи достаточно простые и местечковые.
     
     
  • 4.35, Аноним (6), 14:22, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не идейный и комменты меняет. Сто долларов за новость у  него ставка. Ни он  первый, ни он последний. Почитаем чего уж там.
     
  • 2.18, fernandos (ok), 13:07, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жалкая пародия на саахрикту.
     
     
  • 3.19, Аноним (6), 13:08, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте вспомним Клоуна Стаканчика!
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:11, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    User247, к-й принимал участие в разработке Linux KMS путем наблюдения за git log
     
  • 4.24, Тинус Лорвальдс (ok), 13:12, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а может это он и есть?
     
  • 4.28, ryoken (ok), 13:19, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Кстати, где он..?" :D
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:41, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –22 +/
    > Автор новости: QwertyReg
    > написанного на языке программирования Rust

    Ясно. Выгружайте ящик с минусами.

     
     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 12:52, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Выгружаем, смотрите, сколько их уже у вас.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:44, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем использовать ржавчину в названии? Хотя так сразу очевидно, что это ПО заражено. Не самостийно как-то, оставляет впечатление, что это очередной привет мир.
     
  • 1.4, fernandos (ok), 12:45, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и замечательно. Только вот бесит, что надо в название пихать язык, будто сам проект не обладает другими преимуществами. Ещё питонисты этим страдают.
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 12:56, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты слишком серьёзной относишься к сабжевой балалйке «Для установки требуется наличие в системе компилятора для языка C и системы автоматизации сборки CMake.»  Причем автор её забросил в 2016 году и вдруг откопал в 2021 году.
     
     
  • 3.14, fernandos (ok), 13:00, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно.

    Не подскажете, где на опеннете оффтопик-лист и как связаться с администрацией?

     
     
  • 4.42, n00by (ok), 14:48, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форум Диалог с администрацией проекта: https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=list&forum=vsluhfor
     
  • 4.48, Аноним (48), 15:01, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что, паpашник, опять за старое?
     
  • 3.30, Анонимм (??), 13:23, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты слишком серьёзной относишься к сабжевой балалйке «Для установки требуется наличие
    > в системе компилятора для языка C и системы автоматизации сборки CMake.»

    Занятный передерг. Оригинал:
    "Sure that you have C compiller and CMake to build bundled sdl2"

     
     
  • 4.44, n00by (ok), 14:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем sdl2 bundled?
     

  • 1.5, Аноним (2), 12:46, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Запилите новость про https://github.com/mTvare6/hello-world.rs
     
     
  • 2.9, Rev (?), 12:52, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интересно, что за идиот и в каком редакторе так отформатировал код?
    https://github.com/mTvare6/hello-world.rs/blob/master/src/main.rs
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:33, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что за идиот

    Типичный растаман.

     
  • 3.38, Аноним (38), 14:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Покажи свой, умник.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:54, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая новость в том, что у клоунов горит? Они же клоуны
     
  • 2.32, кырбек (?), 13:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Due to the lightweightness of rust(rocket), unlike node_modules being fairly large for few dependencies, rust(rocket) manages compile caches efficiently and stores them to storage to save compile times! Just 33G target folder, the compile time is only around 2 hours and 30 minutes on my mac on release mode

    ну и хв 8-О

     
     
  • 3.41, Аноним (-), 14:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Due to the lightweightness of rust(rocket), unlike node_modules being fairly large for few dependencies, rust(rocket) manages compile caches efficiently and stores them to storage to save compile times! Just 33G target folder, the compile time is only around 2 hours and 30 minutes on my mac on release mode
    > ну и хв 8-О

    Очередная клоунада, запиленная очередным (возможно даже опеннетным) расто-подгорельцем, на которую теперь ссылаются другие подгорельцы в качестве "доказательства".

    Щас кверти запилит что-то типа странички "Anti-rust-club! Мы, искренне и пламенно ненавидящие раст, любим по разному шалить с единомышленниками! Вступай в наш клуб!" и зарево будет видно аж из Австралии.


     

  • 1.7, Аноним (38), 12:52, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Годнота-то какая! Растота! Прям неделя плюшек.
     
     
  • 2.25, Тинус Лорвальдс (ok), 13:15, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какую из этих плюшек ты используешь каждый день? ну хотя бы раз в неделю?
     
     
  • 3.40, Аноним (38), 14:39, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как минимум уже начал юзать:
    1) crabz (многопоточный вариант gzip)
    2) ncspot (шикарный консольный клиент Spotify)

    Ну и сабж с удовольствием погоняю. Как раз недавно нашел любимую игруху, в которую залипал по клубам в 90-е.

     
  • 2.36, Аноним (2), 14:31, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Прям неделя плюшек.

    Осеннее обострение.

     
     
  • 3.51, A.Stahl (ok), 15:23, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <Голосом Карлсона>: Плюшкам у нас рады в любой сезон!
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:57, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    До unreal speccy к сожалению не дотягивает.
     
  • 1.13, Аноним (6), 12:58, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому действительно нужен первоисточник с которого делали сабж всегда есть http://fuse-emulator.sourceforge.net/
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:08, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На расте пилится все больше. Судя по всему скоро критическая масса таки наберется. За язык не знаю, не смотрел толком, но просто искаропки даваемые линтеры и контроль памяти, как ни крути, это хорошо. Доп инструментарий типа пакетирования тоже хорошо. Низкоуровневость, хорошо. Синтаксис эзотерический плохо, но это дело привычки конечно. Вот как там с запутанностью кода не понятно, есть языки, провоцирующие писать нечитаемые проекты типа javascript где любой текст можно писать и он буде делать что угодно, а не то, что написано (перегрузки операторов и пр). Если язык не ограничивает в возможностях, то нужна культура разработки. гайды, кодстайлы и пр "так не принято". Как с этим у раста будет и есть, непонятно.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:21, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На расте пилится все больше. Судя по всему скоро критическая масса таки наберется.

    Есть одна проблема. На ВСЕМ пилится гораздо больше. Это здешние растоманы постят новости о проектах, в которых сам автор заявляет, что делает его для изучения rust. И что как только изучит, так забросит.

    Мягко говоря, самая откровенная пропаганда.

    И именно она вызывает отторжения. Поэтому вместо стороннико растоманы получают хейтеров.

     
  • 2.33, Аноним (-), 13:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять нейронка пустобред генерирует?
    >За язык не знаю

    Ты для начала русский выучи, знаток.

     
  • 2.45, Ordu (ok), 14:51, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если язык не ограничивает в возможностях, то нужна культура разработки. гайды, кодстайлы и пр "так не принято". Как с этим у раста будет и есть, непонятно.

    Я не знаю как будет, но знаю как есть. Проблема виртуально не существует. Изредка появляются статьи ноющие, например, о том, что как бы функциональщина итераторов не была удобна, часто она не оправдана и цикл читаемее, цем цепочка преобразований итератора с fold или с map/collect в конце. Ноют они по делу, но я не скажу, чтоб в растовом коде было б уж такое засилье функциональщины в ущерб здравому смыслу.

    При этом зоопарка code-styles как в C не предвидится, потому что есть официальный стиль форматирования, к которому неофитов приучают с пелёнок, и есть линтер, который может приводить к стилю автоматически. Некоторые соглашения, типа что писать lower_case'ом, что CamelCase'ом, что CAPS'ом, вообще энфорсятся компилятором: он варнинги кидает по дефолту в случае нарушений.

     

  • 1.27, Admino (ok), 13:19, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А давайте заведём отдельный раздел.
     
     
  • 2.39, Аноним (37), 14:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чтобы его не видно было для нерастаманов.
     
     
  • 3.43, Admino (ok), 14:48, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yes.
     

  • 1.31, Sw00p aka Jerom (?), 13:24, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жду новости, выпуск left-pad написанный на rust
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:56, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://crates.io/crates/left-pad
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:54, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линус-то красавчик!

    https://github.com/mTvare6/hello-world.rs/commits?author=torvalds

     
  • 1.52, онаним (?), 15:33, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ZuXt
     

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