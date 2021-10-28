Релиз RustZX 0.15.0, кросплатформенного эмулятора ZX Spectrum

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|1.1, ET (?), 12:41, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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> Автор новости: QwertyReg
чувак нашёл свою нишу здесь
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|2.6, Аноним (6), 12:50, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чувак отрабатывает бабки иначе на их конференцию за 14 000 рублей никто не придет. А так в случае чего он начальнику покажет посты, скажет: «Сделал всё что мог»
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|6.26, Аноним (6), 13:17, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может пруф того что конфа стоит 14 000 рублей? Перечитай новость.
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|4.34, Аноним (6), 14:21, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опа так ты еще комменты меняешь? Тут было написано что он просит пруфы, а теперь просто как флюгер. Написал про что-то плохое.
Конечно ничего плохого, только твой цирк раскрыт, рекламу делают как-то тоньше, хотя какое мой дело, давай продолжай не сдерживай себя. Пиши исчо.
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|3.21, fernandos (ok), 13:10, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что нет, он идейный. А вот идеи достаточно простые и местечковые.
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|4.35, Аноним (6), 14:22, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он не идейный и комменты меняет. Сто долларов за новость у него ставка. Ни он первый, ни он последний. Почитаем чего уж там.
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|4.22, Аноним (22), 13:11, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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User247, к-й принимал участие в разработке Linux KMS путем наблюдения за git log
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|1.2, Аноним (2), 12:41, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–22 +/–
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> Автор новости: QwertyReg
> написанного на языке программирования Rust
Ясно. Выгружайте ящик с минусами.
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|1.3, Аноним (3), 12:44, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем использовать ржавчину в названии? Хотя так сразу очевидно, что это ПО заражено. Не самостийно как-то, оставляет впечатление, что это очередной привет мир.
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|1.4, fernandos (ok), 12:45, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и замечательно. Только вот бесит, что надо в название пихать язык, будто сам проект не обладает другими преимуществами. Ещё питонисты этим страдают.
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|2.11, Аноним (6), 12:56, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты слишком серьёзной относишься к сабжевой балалйке «Для установки требуется наличие в системе компилятора для языка C и системы автоматизации сборки CMake.» Причем автор её забросил в 2016 году и вдруг откопал в 2021 году.
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|3.14, fernandos (ok), 13:00, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятно.
Не подскажете, где на опеннете оффтопик-лист и как связаться с администрацией?
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|3.30, Анонимм (??), 13:23, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты слишком серьёзной относишься к сабжевой балалйке «Для установки требуется наличие
> в системе компилятора для языка C и системы автоматизации сборки CMake.»
Занятный передерг. Оригинал:
"Sure that you have C compiller and CMake to build bundled sdl2"
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|2.32, кырбек (?), 13:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Due to the lightweightness of rust(rocket), unlike node_modules being fairly large for few dependencies, rust(rocket) manages compile caches efficiently and stores them to storage to save compile times! Just 33G target folder, the compile time is only around 2 hours and 30 minutes on my mac on release mode
ну и хв 8-О
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|3.41, Аноним (-), 14:43, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Due to the lightweightness of rust(rocket), unlike node_modules being fairly large for few dependencies, rust(rocket) manages compile caches efficiently and stores them to storage to save compile times! Just 33G target folder, the compile time is only around 2 hours and 30 minutes on my mac on release mode
> ну и хв 8-О
Очередная клоунада, запиленная очередным (возможно даже опеннетным) расто-подгорельцем, на которую теперь ссылаются другие подгорельцы в качестве "доказательства".
Щас кверти запилит что-то типа странички "Anti-rust-club! Мы, искренне и пламенно ненавидящие раст, любим по разному шалить с единомышленниками! Вступай в наш клуб!" и зарево будет видно аж из Австралии.
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|3.40, Аноним (38), 14:39, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как минимум уже начал юзать:
1) crabz (многопоточный вариант gzip)
2) ncspot (шикарный консольный клиент Spotify)
Ну и сабж с удовольствием погоняю. Как раз недавно нашел любимую игруху, в которую залипал по клубам в 90-е.
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|1.20, Аноним (20), 13:08, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На расте пилится все больше. Судя по всему скоро критическая масса таки наберется. За язык не знаю, не смотрел толком, но просто искаропки даваемые линтеры и контроль памяти, как ни крути, это хорошо. Доп инструментарий типа пакетирования тоже хорошо. Низкоуровневость, хорошо. Синтаксис эзотерический плохо, но это дело привычки конечно. Вот как там с запутанностью кода не понятно, есть языки, провоцирующие писать нечитаемые проекты типа javascript где любой текст можно писать и он буде делать что угодно, а не то, что написано (перегрузки операторов и пр). Если язык не ограничивает в возможностях, то нужна культура разработки. гайды, кодстайлы и пр "так не принято". Как с этим у раста будет и есть, непонятно.
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|2.29, Аноним (29), 13:21, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На расте пилится все больше. Судя по всему скоро критическая масса таки наберется.
Есть одна проблема. На ВСЕМ пилится гораздо больше. Это здешние растоманы постят новости о проектах, в которых сам автор заявляет, что делает его для изучения rust. И что как только изучит, так забросит.
Мягко говоря, самая откровенная пропаганда.
И именно она вызывает отторжения. Поэтому вместо стороннико растоманы получают хейтеров.
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|2.33, Аноним (-), 13:49, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять нейронка пустобред генерирует?
>За язык не знаю
Ты для начала русский выучи, знаток.
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|2.45, Ordu (ok), 14:51, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если язык не ограничивает в возможностях, то нужна культура разработки. гайды, кодстайлы и пр "так не принято". Как с этим у раста будет и есть, непонятно.
Я не знаю как будет, но знаю как есть. Проблема виртуально не существует. Изредка появляются статьи ноющие, например, о том, что как бы функциональщина итераторов не была удобна, часто она не оправдана и цикл читаемее, цем цепочка преобразований итератора с fold или с map/collect в конце. Ноют они по делу, но я не скажу, чтоб в растовом коде было б уж такое засилье функциональщины в ущерб здравому смыслу.
При этом зоопарка code-styles как в C не предвидится, потому что есть официальный стиль форматирования, к которому неофитов приучают с пелёнок, и есть линтер, который может приводить к стилю автоматически. Некоторые соглашения, типа что писать lower_case'ом, что CamelCase'ом, что CAPS'ом, вообще энфорсятся компилятором: он варнинги кидает по дефолту в случае нарушений.
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