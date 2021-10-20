В Москве состоится конференция, посвящённая языку программирования Rust

2.9 , InuYasha ( ?? ), 18:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Готов спорить, они могут сказать и "%s нелья на ассемблере"...

2.13 , Аноним ( 10 ), 18:22, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Они только и делают что утверждают. Балаболы.

2.20 , заминированный тапок ( ok ), 18:26, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С такими заявлениями, для полноты картины об этой конференции, не хватает только впаривания чудо посуды всего за 999999.9 руб и спец предложения по кредиту для покупки

3.46 , Аноним ( 61 ), 19:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Там входной билет уже 14 тыщщ... Так сказать, маркер обрабатываемости клиентов.

2.102 , Ordu ( ok ), 22:18, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет, они не утверждают такого. Присмотрись к этому: > будут обсуждаться вопросы, посвящённые улучшению программных продуктов с помощью [...], а также рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++. Тут нет ни слова о написании какой-то функциональности. Тем более нет ни слова о возможности или невозможности реализовать эту функциональность на чём-либо.

3.116 , Аноним ( 61 ), 00:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ... улучшению программных продуктов ... это нельзя сделать на C/C++ Ты только что сам себя на ноль поделил. На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!

4.122 , Ordu ( ok ), 00:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты только что сам себя на ноль поделил. Нет, не поделил. Я сказал выше, что речь не о написании функциональности. И оспорить этого ты не смог. Но о делении на ноль заявил. > На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?! Возможно, но если ты возьмёшь фразу в целом, то ты увидишь, что она говорит не о невозможности _любого_ улучшения, а о невозможности некоторых. Матан изучал? Кванторы ∃ и ∀ помнишь?

5.125 , erthink ( ok ), 00:21, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Ты только что сам себя на ноль поделил.

> Нет, не поделил. Я сказал выше, что речь не о написании функциональности.

> И оспорить этого ты не смог. Но о делении на ноль

> заявил.

>> На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!

> Возможно, но если ты возьмёшь фразу в целом, то ты увидишь, что

> она говорит не о невозможности _любого_ улучшения, а о невозможности некоторых.

> Матан изучал? Кванторы ∃ и ∀ помнишь? Пардон, но тогда либо квантор надо добавить, либо его семантическую контекстную проекцию из множества слов русского языка.

