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В Москве состоится конференция, посвящённая языку программирования Rust

20.10.2021 17:45

3 декабря в Москве пройдёт конференция, посвящённая языку программирования Rust. Конференция предназначена как для тех, кто уже пишет на этом языке определённые продукты, так и для тех, кто присматривается к нему. На мероприятии будут обсуждаться вопросы, посвящённые улучшению программных продуктов с помощью дополнения или переноса функциональности на Rust, а также рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++.

Участие платное (14000 руб), предусмотрено питание, напитки и прямое общение со специалистами, плотно занимающимися внедрением Rust в свои продукты. Среди докладчиков: Сергей Фомин из компании "Яндекс" и Владислав Бескровный из компании "JetBrains", а также гости из таких компаний, как Avito, Rambler и Квантом.

Из предложенных тем докладов можно выделить:

  • Замена неоптимального или сложного кода реализациями на Rust;
  • Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах;
  • Доклады о принципах низкоуровневой работы процедурных макросов;
  • Повышение безопасности unsafe-кода;
  • Rust для Embedded-систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://rustcon.ru...)
  2. OpenNews: GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust
  3. OpenNews: Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome
  4. OpenNews: Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.55
  6. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
Автор новости: QwertyReg
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56002-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (105) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 18:13, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Почему мне кажется что эта новость троллинг?

    Тем более что:

    >Автор новости: QwertyReg

     
     
  • 2.5, InuYasha (??), 18:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Потому что mv Fracta1L QwertyReg?
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 19:47, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Участие платное (14000 руб)

    И ценник не кислый повесили... За такую сумму можно забугор слетать отдохнуть. А тут какие-то напитки и общение с живыми растаманами.

     
     
  • 4.94, Okarin (ok), 21:18, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Какой еще забугор за 14 тыр? В Казахстан к Борату?
     
  • 4.103, kissmyass (?), 22:50, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ценник нехилый 200 баксов, но отдохнуть точно нельзя ))

    с другой стороны 200 баксов за доклад от людей, которые свои IDE типа Rider держат в "вечной бете" - несерьезно.

     
  • 4.114, Ilya Indigo (ok), 23:48, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же смузи-машины ещё окупить?
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 18:18, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего бы? Я же не только языком умею просто болтать, я ещё и делать умею. Привет свободному сообществу. А конференция реально будет.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:21, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это и есть язык блабла
     
  • 3.14, Патриарх (?), 18:22, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >языком умею просто болтать и ещё делать умею

    Срамота то какая!

     
     
  • 4.111, Аноним (111), 23:29, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же борода?
     
  • 3.21, ЖурналПравда (?), 18:26, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >только языком умею просто болтать

    Смелое признание!

     
  • 3.24, Дружок (?), 18:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >только языком умею

    Сильное заявление. Проверять я конечно не буду.

     
  • 3.27, быдлоюзер (?), 18:32, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Васян в подворотне может вежливо попросить пояснить.
     
  • 3.36, Аноним (36), 18:54, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А я делаю еще лучше тебя. Или докажи обратное.
     
  • 3.57, Аноним (57), 19:38, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > конференция реально будет.

    Спорим, что нет? по крайней мере в этом году.

     
  • 3.59, Аноним (57), 19:43, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ой, заглянул в жежешечку из профиля. Есть у кого-нибудь тазик?
     
     
  • 4.60, QwertyReg (ok), 19:46, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну зато хоть понятно, что я не играю роль идиота, как тут думают (шутка про "такой и есть").
     
  • 4.98, Ышо один аноном (?), 21:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И нахера ты сказал? Пошёл из любопытсва глянул - дайте два тазика...
     
  • 3.64, Аноним (61), 19:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я же не только языком умею

    Это надо в перлы!

     
     
  • 4.69, YetAnotherOnanym (ok), 20:15, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боян. Ещё Виктор наш Степанович что-то такое про правительство говорил.
     
  • 4.71, rinat85 (ok), 20:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черномырдин в этом уже опередил:
    "Правительство - это не тот орган, где, как многие думают, можно только языком"
     
  • 2.77, Урри (ok), 20:28, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы это был не Q-R, то я бы сказал, что очень тонкий качественный троллинг. Пункты то какие, а:

    * Замена неоптимального или сложного кода реализациями на Rust;

    Типа раст со своей россыпью спецсимволов упрощает код. let <<^>> mut {#$%} :: fun/

    *Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах;

    Питон. В высоконагруженных. Бу-ха-ха-ха-ха. Чтобы эти проекты вообще не работали, видимо.

    * Rust для Embedded-систем.

    В теории, видимо. Три поддерживаемые десктоп платформы как-то не очень на эмбед тянут.

    --
    Так вот, а так как это стремительно ворвавшийся в нашу тусовку и стремительно завоевавший же свою местнуд славу Q-R, то вполне может быть и серьезно. Почему бы лапши на уши не навешать идиотам, за денежку?

     
     
  • 3.101, QwertyReg (ok), 22:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Так вот, а так как это стремительно ворвавшийся в нашу тусовку

    "Стремительно", лол. С 2k2 тут деградирую.

     
  • 3.112, AnonymousAnonymous (?), 23:45, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Высоконагруженных питоном просто
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:13, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Участие платное (14000 руб)

    Идейные личности...

     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 18:14, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >причины того, почему это нельзя сделать на C/C++

    Они утверждают что на Расте можно написать какую-то функциональность, которую невозможно реализовать на Си или Плюсах?

     
     
  • 2.9, InuYasha (??), 18:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Готов спорить, они могут сказать и "%s нелья на ассемблере"...
     
  • 2.13, Аноним (10), 18:22, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они только и делают что утверждают. Балаболы.
     
  • 2.20, заминированный тапок (ok), 18:26, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С такими заявлениями, для полноты картины об этой конференции, не хватает только впаривания чудо посуды всего за 999999.9 руб и спец предложения по кредиту для покупки
     
     
  • 3.46, Аноним (61), 19:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там входной билет уже 14 тыщщ... Так сказать, маркер обрабатываемости клиентов.
     
  • 2.102, Ordu (ok), 22:18, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, они не утверждают такого.

    Присмотрись к этому:

    > будут обсуждаться вопросы, посвящённые улучшению программных продуктов с помощью [...], а также рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++.

    Тут нет ни слова о написании какой-то функциональности. Тем более нет ни слова о возможности или невозможности реализовать эту функциональность на чём-либо.

     
     
  • 3.116, Аноним (61), 00:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... улучшению программных продуктов ... это нельзя сделать на C/C++

    Ты только что сам себя на ноль поделил. На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!

     
     
  • 4.122, Ordu (ok), 00:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты только что сам себя на ноль поделил.

    Нет, не поделил. Я сказал выше, что речь не о написании функциональности. И оспорить этого ты не смог. Но о делении на ноль заявил.

    > На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!

    Возможно, но если ты возьмёшь фразу в целом, то ты увидишь, что она говорит не о невозможности _любого_ улучшения, а о невозможности некоторых. Матан изучал? Кванторы ∃ и ∀ помнишь?

     
     
  • 5.125, erthink (ok), 00:21, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ты только что сам себя на ноль поделил.
    > Нет, не поделил. Я сказал выше, что речь не о написании функциональности.
    > И оспорить этого ты не смог. Но о делении на ноль
    > заявил.
    >> На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!
    > Возможно, но если ты возьмёшь фразу в целом, то ты увидишь, что
    > она говорит не о невозможности _любого_ улучшения, а о невозможности некоторых.
    > Матан изучал? Кванторы ∃ и ∀ помнишь?

    Пардон, но тогда либо квантор надо добавить, либо его семантическую контекстную проекцию из множества слов русского языка.

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:18, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Будет ли господин Зверев на этом тематическом мероприятии?
     
     
  • 2.45, Аноним (-), 19:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю.
     

  • 1.8, Аноним (10), 18:18, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    О конференция балаболов о совершенном языке, который прекрасно подходит для создание блаблабла безопасного софта.

    На языке написаты такие известные всему миру проекты как блабла-ОС, блабла-Браузер и блабла-Почтовый клиент.

    Это полноценное готовое к использованию блабла-Окружение.

    А это видно специально к конференции подготовили? https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41150

     
     
  • 2.11, QwertyReg (ok), 18:21, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О, первый пошёл, а я ещё за 🍿 не 🏃.
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 18:23, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну здрастье. Первый был автор новости :P
     
  • 3.17, Смайлаутизм (?), 18:24, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    🌈👉🏻👌🏻🌈
     
     
  • 4.78, Урри (ok), 20:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, рубистов на конфу не приглашали.
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:25, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эта уязвимость уровня пакетов как в pip и npm
     
     
  • 3.26, Аноним (10), 18:31, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вот не надо этого ляля. Почему-то когда криворукий написал кривой код в своей кривой проге на C/C++ , которую даже собрать не смог, вы кричите что это сишная дыра.

    А когда в проекте на раст то это другое? Всё с вами ясно. Сплошное блаблабла.

     
  • 3.32, Аноним (10), 18:48, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще это любят называть двойными стандартами. Но мне кажется тут лучше подходит невменяемость.
     
  • 2.22, Патриарх (?), 18:27, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А это видно специально к конференции подготовили? https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41150

    Вы не понимаете, это другое

     
     
  • 3.41, Аноним (36), 19:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Servo на расте не смогли написать потому что идите в *опу.
     

  • 1.23, Аноним (10), 18:29, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > почему это нельзя сделать на C/C++

    Вот это вот мне вообще смешно.
    А давайте наоборот. Хорошенько укуренный гуру растоман покажет как на расте сделать аналог шаблона с переменным количеством аргументов позводяющего делать мапинг на область памяти используя битовые поля?

     
     
  • 2.28, Rustoman (?), 18:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    $ cargo sdelay zoe-is
     
     
  • 3.30, Аноним (10), 18:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мда, скудненько скудненько.
     
  • 2.29, QwertyGag (?), 18:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Один только концепт шаблона с переменным количеством аргументов ущемляет шаблоны без аргументов!
    Мы за равноправие и не потерпим таких дискриминаций.
    Вы так договоритесь мы вам и бит многозначным сделаем!
     
     
  • 3.34, Аноним (10), 18:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ниговори ерунды. Никто тебя не заставляет их использовать или пихать везде где можно. Тем более в случае когда не осилил.

    Но есть случаи где это красивое и простое решение. Их не много, но они (места есть)

    Простой пример. сообщеня длинной по 8 байт. Каждое сообщение может содержать 10-тки различных данных. Длинной от одного бита до нескольких байт. Таких сообщений > 2000. Ты мне предлагаешь далать допотопный парсинг с каким-то описанием?

    Зачем? Я могу создать 1 шаблон с переменным количеством аргументов а птом сгенерировать кучу интанциаций и у меня внутренняя структура будет прекрасно ложиться на область памяти где и есть сообщение. И нинадо никакого парсинга. Прямое отображение структуры на область памяти. Быстро, красиво и понятно.

     
  • 2.33, QwertyReg (ok), 18:50, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Понимаете, то, что вы предлагаете, говорит о том, чтотгдето в архитектуре Валей программы кроется серьёзный просчёт.

    Ответ прост: нет, в Rust подобное фрактальное костылестроение просто не нужно.

     
     
  • 3.37, Аноним (10), 18:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, в расте ты будешь городить костыли из парсинга json'ов и ненужных сдвигов чтобы достать 20 сообщений из 8 байтного массива пришедшего на сокет.

    Отличное красивое решение. И здесь работают твои слова: У вас что-то не то с архитектурой.

    p.s. пример выше.

     
     
  • 4.48, смешнох (?), 19:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    оно не понимает в программирование, оно прикидывается игрой слов. Это гуманитарный автобусник, которого погнали с лора, а оно пришло пос%@ть на опеннет.
     
     
  • 5.50, QwertyReg (ok), 19:24, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ни один из моих аккаунтов на ЛОРе не зобанен, не надо ля-ля.
     
     
  • 6.53, Аноним (61), 19:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни один из моих аккаунтов

    А зачем тебе мультик? Ты что-то скрываешь от нас?

     
     
  • 7.55, QwertyReg (ok), 19:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >> Ни один из моих аккаунтов
    > А зачем тебе мультик? Ты что-то скрываешь от нас?

    Да. Названия аккаунтов.

     

  • 1.35, Аноним (36), 18:53, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рустики они же недалекие конечно же они отвалят 14 к за хз что. Как же их легко развести.
     
  • 1.38, Аноним (38), 18:57, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Участие платное (14000 руб)

    То есть стоит цель отфильтровать энтузиастов и оставить коммерсню. Всё понятно.

     
     
  • 2.39, Аноним (36), 19:03, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конфу устраивает рекрутнговая компания из Екатеринбурга. Им надо как-то подоить богатеньких «москвичей» и гостей столицы. Они просто узнали про хайпоязычек и пытаются где-то искать разработчиков у них таких конференций очень много по всему чему только можно и нельзя.

    За те что в регионах я бы поставил зачет. А за например PyCon Weekend на Роза Хутор https://it-people.ru/pycon-weekend нет) Там тоже кстати 14к.

     
  • 2.109, Аноним (-), 23:27, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Элитка, сэр. Небось все с макбуками придут.
     
     
  • 3.118, Аноним (61), 00:04, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с фирменными тряпочками за 2 тыр.
     

  • 1.49, Аноним (61), 19:20, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Среди докладчиков ... Яндекс, JetBrains ... Avito, Rambler и Квантом...

    Да... Мощная команда... Особенно Авито.

     
     
  • 2.56, Аноноша (?), 19:34, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Яндексе rust же запрещен или уже разрешили?
     
     
  • 3.62, Аноним (61), 19:50, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там радужных точно много. Видать, и растом можно баловаться.
     
  • 2.80, Урри (ok), 20:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Да... Мощная команда... Особенно Авито.

    Вот не надо про авито. Как минимум бек у них отличный, если до сих пор шустро обслуживает такое количество клиентов. А все остальное не интересует.

     

  • 1.52, freecoder (ok), 19:29, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сразу видно, что конференцию организуют люди не из сообщества. Тру растоманы прекрасно знают о провале RustRush, которая была на порядок интереснее и в два раза дешевле. Ни один растоман не купится на такое поверхностное подражание тру-раст-идеологии, которое в сообщениях от организаторов выглядит скорее как плохая пародия. А корпоративный сектор в Rust все еще хиленький, 14 т.р. за билеты он не вывезет, даже в Москве. Счастье вам, если я ошибаюсь. Но скорее конференцию эту ждет провал.
     
     
  • 2.74, erthink (ok), 20:22, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ценник для Москвы адекватный, сугубо организационно (аренда помещения + съедобное питание), и условные 100 человек (думаю) не окупят мероприятие.
    Но это всё безотносительно содержимого как такового, а вот тут уже (у меня) возникают опасения:

    1) ".. рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++" => Можно спорить об удобстве, читаемости/прозрачности и/или "количестве букв" в коде, но в такой постановке только кур смешить.

    2) "Замена неоптимального или сложного кода реализациями на Rust" => Плохой код всегда лучше переписать, вне зависимости от Rust.

    3) "Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах" => Назло бабушке намазаться питоном и полезть в highload - Ну ок, а при чем тут Rust?

    --

    От JetBrains было-бы интересно услышать (гипотетически, например) доклад о возможности трансляции rust-кода в modern C++ и/или обратно при выполнении соответствующих требований и некоторой разметки кода хинтами (атрибуты, комментарии, etc).

     
     
  • 3.81, Урри (ok), 20:34, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > доклад о возможности трансляции rust-кода в modern C++

    А вот это было бы уже действительно интересно.

     
  • 3.91, Аноним (91), 21:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > От JetBrains было-бы интересно

    Чтобы их продукты перестали безбожно лагать на современном железе. Но видимо этого никогд не случится.

     
     
  • 4.99, Аноним (99), 21:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двачую. Пусть сначала трансляцию java-кода в C++/rust/да хоть что нибудь, где память адски не жрётся сделают.
     
     
  • 5.119, Аноним (61), 00:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может для начала им руки выправить?
     

  • 1.58, freecoder (ok), 19:41, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще, эксперты опеннета ввели организаторов в заблуждение: они так активно ругали Rust за хайповость, к месту и не к месту, что слух пошел далеко за пределы ресурса и вот кто-то прилетел поживиться на хайпе. Но вдруг конфуз: никакого реального хайпа вокруг Rust нет! Есть интерес у отдельных энтузиастов и технарей, часто это просто СПОРтивный интерес. С этих людей не срубить бабла! Короче, ребята, вас подвел ваш флюгер, вас ждет разочарование.
     
     
  • 2.63, Аноним (10), 19:51, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надо подменять понятия. Первыми тут нехорошо пахнуть начали всякие фракталы недалёкие. Не имея ни какого отношения к программированию эти существа по поводу и без повода, к месту и нет кричали про сишные дырени и истинно верную религию rust

    Так что вперёд и с песней к зеркалу. Ну и завяжите с наркотиками, вдруг сможете.

     
     
  • 3.89, freecoder (ok), 21:00, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты еще вспомни, что при царе горохе было. Даже если и был некий Фрактал и действительно что-то там задвигал, то это никак не оправдывает массовую истерию растохейтеров. Вас же хлебом не корми, только скажи "Rust" - и сразу начинается бурление, под любой новостью, даже не имеющей к расту никакого отношения. Уже каждый второй школьник тут в комментах так развлекается. Это собственное опеннетовское явление, раст-евангелизм тут вообще ни при чем, он в этих бурлениях если и встречается, то давно в гомеопатических дозах только.
     
     
  • 4.95, кукурузка (?), 21:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же говорю. У них (растоманов) с памятью как-то совсем плохо. Только блабла и остаётся.

    Самим наделать ерунды, а потом обвинять адекватную часть населения что их хейтят. Ну да, адекватностью тут и не пахнет.

     

  • 1.65, кукурузка (?), 19:55, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > почему это нельзя сделать на C/C++

    О да, неосиляторы C/C++ будут рассказывать что нельзя сделать на C/C++. Ну чего, шапито.

     
     
  • 2.68, Аноним (61), 20:14, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё верно, на сях нельзя сделать такое же УГ, как на расте.
     
     
  • 3.70, кукурузка (?), 20:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле можно. На сях вообще всё можно. В отличии от rust.

    Просто даже средний сишник будет на порядок грамотней хорошего растомана.

     
  • 2.79, Аноноша (?), 20:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплохо было бы провести очную дискуссию с присутсвием обоих сторон. Но, боюсь, растоманы на это не пойдут.
     
     
  • 3.84, кукурузка (?), 20:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это было бы интересно с использованием реальных задачь НЕ WEB уровня. А например automotive и человеческие бинарные протоколы. Я бы на стороне C/C++ поучаствовал.
     

  • 1.66, Аноним (66), 19:59, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > а также рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++.

    s/рассматриваться/придумываться/

     
     
  • 2.108, Аноним (-), 23:24, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуваки хотят срубить легкого бабла.
     

  • 1.67, кукурузка (?), 20:13, 20/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.82, pashev.me (?), 20:40, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никакой конференции не будет. У нас нерабочие дни будут. Это не локдаун, но если не будете сидеть дома - накажут.
     
  • 1.83, Аноним (83), 20:49, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На конференцию пришёл Сишник и начался сущий кошмар
     
     
  • 2.86, кукурузка (?), 20:53, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не пришёл ни один растоман?
     
  • 2.105, Аноним (-), 23:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Пришел фрактал и начал гeй-вечеринку. :)
     

  • 1.90, Anonymous XE (?), 21:02, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах;

    А мы, ведь, не зря несколькокими днями ранее шутковали про PythoRust

     
     
  • 2.92, Аноним (91), 21:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > PythoRust

    Тех, кто лепит хайлоад на сабже иначе и не назвать.

     
  • 2.93, кукурузка (?), 21:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уахаха
     

  • 1.96, Аноним (61), 21:25, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, 1-е апреля уже перенесли?!
     
  • 1.100, Не курю (?), 21:53, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За 14000 я вам расскажу не только про Rust, но и
    о чём говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе.
     
  • 1.104, Аноним (-), 22:59, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ну все, хипсторы оторвутся по полной... Уже звоню титyшкам и в рocгвaрдию. Раст не пройдет!
     
  • 1.106, Gogi (??), 23:11, 20/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.107, Аноним (-), 23:22, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Участие платное (14000 руб)

    Треть моей зарплаты. Во поехавшие!

     
     
  • 2.117, Аноним (117), 00:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А бесплатно ты бы туда пошел? ВО поехавший
     
     
  • 3.120, Аноним (61), 00:07, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сходил, если б мне заплатили эти 14 тыр... И то стрёмно как-то на радужную вечеринку переться.
     

  • 1.110, Аноним (111), 23:28, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Славаяйца что хоть не эспэошники съезжаются.
     
  • 1.113, Аноним (113), 23:47, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Деньги за билеты на публичные мероприятия в РФ, в случае их (мероприятий) отмены по поводу ковида официально не возвращаются.

    Норм тема.

     
     
  • 2.121, Аноним (61), 00:10, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда надо поинтересоваться, а у растаманов вообще есть разрешение на такие мероприятия? Надо ли иметь куркод вакцинации? Или сразу брать серебряный кол?
     

  • 1.115, Аноним (117), 00:01, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Участие платное (14000 руб)

    Ну вот, а вы спрашивали, как заработать на расте

     
     
  • 2.123, Аноним (61), 00:13, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорил один персонаж: "Же не манж па сис жур..."
     
  • 2.124, Аноноша (?), 00:19, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Участие платное (14000 руб)
    > Ну вот, а вы спрашивали, как заработать на расте

    А ты хорош.

     

  • 1.126, nelson (??), 00:34, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для полноты картины не хватает услуг выездного барбершопа.
     

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