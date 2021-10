В Москве состоится конференция, посвящённая языку программирования Rust

2.74 , erthink ( ok ), 20:22, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ценник для Москвы адекватный, сугубо организационно (аренда помещения + съедобное питание), и условные 100 человек (думаю) не окупят мероприятие.

Но это всё безотносительно содержимого как такового, а вот тут уже (у меня) возникают опасения: 1) ".. рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++" => Можно спорить об удобстве, читаемости/прозрачности и/или "количестве букв" в коде, но в такой постановке только кур смешить. 2) "Замена неоптимального или сложного кода реализациями на Rust" => Плохой код всегда лучше переписать, вне зависимости от Rust. 3) "Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах" => Назло бабушке намазаться питоном и полезть в highload - Ну ок, а при чем тут Rust? -- От JetBrains было-бы интересно услышать (гипотетически, например) доклад о возможности трансляции rust-кода в modern C++ и/или обратно при выполнении соответствующих требований и некоторой разметки кода хинтами (атрибуты, комментарии, etc).

3.81 , Урри ( ok ), 20:34, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > доклад о возможности трансляции rust-кода в modern C++ А вот это было бы уже действительно интересно.

3.91 , Аноним ( 91 ), 21:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > От JetBrains было-бы интересно Чтобы их продукты перестали безбожно лагать на современном железе. Но видимо этого никогд не случится.

4.99 , Аноним ( 99 ), 21:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Двачую. Пусть сначала трансляцию java-кода в C++/rust/да хоть что нибудь, где память адски не жрётся сделают.

5.119 , Аноним ( 61 ), 00:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может для начала им руки выправить?