В Москве состоится конференция, посвящённая языку программирования Rust

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|1.1, макпыф (ok), 18:13, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Почему мне кажется что эта новость троллинг?
Тем более что:
>Автор новости: QwertyReg
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|3.61, Аноним (61), 19:47, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Участие платное (14000 руб)
И ценник не кислый повесили... За такую сумму можно забугор слетать отдохнуть. А тут какие-то напитки и общение с живыми растаманами.
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|4.103, kissmyass (?), 22:50, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ценник нехилый 200 баксов, но отдохнуть точно нельзя ))
с другой стороны 200 баксов за доклад от людей, которые свои IDE типа Rider держат в "вечной бете" - несерьезно.
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|2.7, QwertyReg (ok), 18:18, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С чего бы? Я же не только языком умею просто болтать, я ещё и делать умею. Привет свободному сообществу. А конференция реально будет.
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|3.24, Дружок (?), 18:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>только языком умею
Сильное заявление. Проверять я конечно не буду.
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|3.57, Аноним (57), 19:38, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> конференция реально будет.
Спорим, что нет? по крайней мере в этом году.
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|3.59, Аноним (57), 19:43, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ой, заглянул в жежешечку из профиля. Есть у кого-нибудь тазик?
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|4.60, QwertyReg (ok), 19:46, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну зато хоть понятно, что я не играю роль идиота, как тут думают (шутка про "такой и есть").
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|4.71, rinat85 (ok), 20:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Черномырдин в этом уже опередил:
"Правительство - это не тот орган, где, как многие думают, можно только языком"
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|2.77, Урри (ok), 20:28, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы это был не Q-R, то я бы сказал, что очень тонкий качественный троллинг. Пункты то какие, а:
* Замена неоптимального или сложного кода реализациями на Rust;
Типа раст со своей россыпью спецсимволов упрощает код. let <<^>> mut {#$%} :: fun/
*Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах;
Питон. В высоконагруженных. Бу-ха-ха-ха-ха. Чтобы эти проекты вообще не работали, видимо.
* Rust для Embedded-систем.
В теории, видимо. Три поддерживаемые десктоп платформы как-то не очень на эмбед тянут.
--
Так вот, а так как это стремительно ворвавшийся в нашу тусовку и стремительно завоевавший же свою местнуд славу Q-R, то вполне может быть и серьезно. Почему бы лапши на уши не навешать идиотам, за денежку?
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|3.101, QwertyReg (ok), 22:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Так вот, а так как это стремительно ворвавшийся в нашу тусовку
"Стремительно", лол. С 2k2 тут деградирую.
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|1.3, A.Stahl (ok), 18:14, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>причины того, почему это нельзя сделать на C/C++
Они утверждают что на Расте можно написать какую-то функциональность, которую невозможно реализовать на Си или Плюсах?
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|2.20, заминированный тапок (ok), 18:26, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С такими заявлениями, для полноты картины об этой конференции, не хватает только впаривания чудо посуды всего за 999999.9 руб и спец предложения по кредиту для покупки
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|3.46, Аноним (61), 19:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там входной билет уже 14 тыщщ... Так сказать, маркер обрабатываемости клиентов.
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|2.102, Ordu (ok), 22:18, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, они не утверждают такого.
Присмотрись к этому:
> будут обсуждаться вопросы, посвящённые улучшению программных продуктов с помощью [...], а также рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++.
Тут нет ни слова о написании какой-то функциональности. Тем более нет ни слова о возможности или невозможности реализовать эту функциональность на чём-либо.
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|3.116, Аноним (61), 00:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... улучшению программных продуктов ... это нельзя сделать на C/C++
Ты только что сам себя на ноль поделил. На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!
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|4.122, Ordu (ok), 00:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты только что сам себя на ноль поделил.
Нет, не поделил. Я сказал выше, что речь не о написании функциональности. И оспорить этого ты не смог. Но о делении на ноль заявил.
> На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!
Возможно, но если ты возьмёшь фразу в целом, то ты увидишь, что она говорит не о невозможности _любого_ улучшения, а о невозможности некоторых. Матан изучал? Кванторы ∃ и ∀ помнишь?
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|5.125, erthink (ok), 00:21, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ты только что сам себя на ноль поделил.
> Нет, не поделил. Я сказал выше, что речь не о написании функциональности.
> И оспорить этого ты не смог. Но о делении на ноль
> заявил.
>> На C/C++ невозможно улучшать программные продукты?!
> Возможно, но если ты возьмёшь фразу в целом, то ты увидишь, что
> она говорит не о невозможности _любого_ улучшения, а о невозможности некоторых.
> Матан изучал? Кванторы ∃ и ∀ помнишь?
Пардон, но тогда либо квантор надо добавить, либо его семантическую контекстную проекцию из множества слов русского языка.
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|1.8, Аноним (10), 18:18, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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О конференция балаболов о совершенном языке, который прекрасно подходит для создание блаблабла безопасного софта.
На языке написаты такие известные всему миру проекты как блабла-ОС, блабла-Браузер и блабла-Почтовый клиент.
Это полноценное готовое к использованию блабла-Окружение.
А это видно специально к конференции подготовили? https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41150
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|3.26, Аноним (10), 18:31, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вот не надо этого ляля. Почему-то когда криворукий написал кривой код в своей кривой проге на C/C++ , которую даже собрать не смог, вы кричите что это сишная дыра.
А когда в проекте на раст то это другое? Всё с вами ясно. Сплошное блаблабла.
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|3.32, Аноним (10), 18:48, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вообще это любят называть двойными стандартами. Но мне кажется тут лучше подходит невменяемость.
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|3.41, Аноним (36), 19:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А Servo на расте не смогли написать потому что идите в *опу.
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|1.23, Аноним (10), 18:29, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> почему это нельзя сделать на C/C++
Вот это вот мне вообще смешно.
А давайте наоборот. Хорошенько укуренный гуру растоман покажет как на расте сделать аналог шаблона с переменным количеством аргументов позводяющего делать мапинг на область памяти используя битовые поля?
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|2.29, QwertyGag (?), 18:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Один только концепт шаблона с переменным количеством аргументов ущемляет шаблоны без аргументов!
Мы за равноправие и не потерпим таких дискриминаций.
Вы так договоритесь мы вам и бит многозначным сделаем!
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|3.34, Аноним (10), 18:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ниговори ерунды. Никто тебя не заставляет их использовать или пихать везде где можно. Тем более в случае когда не осилил.
Но есть случаи где это красивое и простое решение. Их не много, но они (места есть)
Простой пример. сообщеня длинной по 8 байт. Каждое сообщение может содержать 10-тки различных данных. Длинной от одного бита до нескольких байт. Таких сообщений > 2000. Ты мне предлагаешь далать допотопный парсинг с каким-то описанием?
Зачем? Я могу создать 1 шаблон с переменным количеством аргументов а птом сгенерировать кучу интанциаций и у меня внутренняя структура будет прекрасно ложиться на область памяти где и есть сообщение. И нинадо никакого парсинга. Прямое отображение структуры на область памяти. Быстро, красиво и понятно.
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|2.33, QwertyReg (ok), 18:50, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Понимаете, то, что вы предлагаете, говорит о том, чтотгдето в архитектуре Валей программы кроется серьёзный просчёт.
Ответ прост: нет, в Rust подобное фрактальное костылестроение просто не нужно.
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|3.37, Аноним (10), 18:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, в расте ты будешь городить костыли из парсинга json'ов и ненужных сдвигов чтобы достать 20 сообщений из 8 байтного массива пришедшего на сокет.
Отличное красивое решение. И здесь работают твои слова: У вас что-то не то с архитектурой.
p.s. пример выше.
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|4.48, смешнох (?), 19:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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оно не понимает в программирование, оно прикидывается игрой слов. Это гуманитарный автобусник, которого погнали с лора, а оно пришло пос%@ть на опеннет.
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|6.53, Аноним (61), 19:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ни один из моих аккаунтов
А зачем тебе мультик? Ты что-то скрываешь от нас?
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|7.55, QwertyReg (ok), 19:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>> Ни один из моих аккаунтов
> А зачем тебе мультик? Ты что-то скрываешь от нас?
Да. Названия аккаунтов.
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|1.35, Аноним (36), 18:53, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Рустики они же недалекие конечно же они отвалят 14 к за хз что. Как же их легко развести.
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|1.38, Аноним (38), 18:57, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Участие платное (14000 руб)
То есть стоит цель отфильтровать энтузиастов и оставить коммерсню. Всё понятно.
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|2.39, Аноним (36), 19:03, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конфу устраивает рекрутнговая компания из Екатеринбурга. Им надо как-то подоить богатеньких «москвичей» и гостей столицы. Они просто узнали про хайпоязычек и пытаются где-то искать разработчиков у них таких конференций очень много по всему чему только можно и нельзя.
За те что в регионах я бы поставил зачет. А за например PyCon Weekend на Роза Хутор https://it-people.ru/pycon-weekend нет) Там тоже кстати 14к.
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|1.49, Аноним (61), 19:20, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Среди докладчиков ... Яндекс, JetBrains ... Avito, Rambler и Квантом...
Да... Мощная команда... Особенно Авито.
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|2.80, Урри (ok), 20:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да... Мощная команда... Особенно Авито.
Вот не надо про авито. Как минимум бек у них отличный, если до сих пор шустро обслуживает такое количество клиентов. А все остальное не интересует.
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|1.52, freecoder (ok), 19:29, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сразу видно, что конференцию организуют люди не из сообщества. Тру растоманы прекрасно знают о провале RustRush, которая была на порядок интереснее и в два раза дешевле. Ни один растоман не купится на такое поверхностное подражание тру-раст-идеологии, которое в сообщениях от организаторов выглядит скорее как плохая пародия. А корпоративный сектор в Rust все еще хиленький, 14 т.р. за билеты он не вывезет, даже в Москве. Счастье вам, если я ошибаюсь. Но скорее конференцию эту ждет провал.
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|2.74, erthink (ok), 20:22, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ценник для Москвы адекватный, сугубо организационно (аренда помещения + съедобное питание), и условные 100 человек (думаю) не окупят мероприятие.
Но это всё безотносительно содержимого как такового, а вот тут уже (у меня) возникают опасения:
1) ".. рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++" => Можно спорить об удобстве, читаемости/прозрачности и/или "количестве букв" в коде, но в такой постановке только кур смешить.
2) "Замена неоптимального или сложного кода реализациями на Rust" => Плохой код всегда лучше переписать, вне зависимости от Rust.
3) "Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах" => Назло бабушке намазаться питоном и полезть в highload - Ну ок, а при чем тут Rust?
--
От JetBrains было-бы интересно услышать (гипотетически, например) доклад о возможности трансляции rust-кода в modern C++ и/или обратно при выполнении соответствующих требований и некоторой разметки кода хинтами (атрибуты, комментарии, etc).
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|3.81, Урри (ok), 20:34, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> доклад о возможности трансляции rust-кода в modern C++
А вот это было бы уже действительно интересно.
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|3.91, Аноним (91), 21:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> От JetBrains было-бы интересно
Чтобы их продукты перестали безбожно лагать на современном железе. Но видимо этого никогд не случится.
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|4.99, Аноним (99), 21:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Двачую. Пусть сначала трансляцию java-кода в C++/rust/да хоть что нибудь, где память адски не жрётся сделают.
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|1.58, freecoder (ok), 19:41, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще, эксперты опеннета ввели организаторов в заблуждение: они так активно ругали Rust за хайповость, к месту и не к месту, что слух пошел далеко за пределы ресурса и вот кто-то прилетел поживиться на хайпе. Но вдруг конфуз: никакого реального хайпа вокруг Rust нет! Есть интерес у отдельных энтузиастов и технарей, часто это просто СПОРтивный интерес. С этих людей не срубить бабла! Короче, ребята, вас подвел ваш флюгер, вас ждет разочарование.
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|2.63, Аноним (10), 19:51, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не надо подменять понятия. Первыми тут нехорошо пахнуть начали всякие фракталы недалёкие. Не имея ни какого отношения к программированию эти существа по поводу и без повода, к месту и нет кричали про сишные дырени и истинно верную религию rust
Так что вперёд и с песней к зеркалу. Ну и завяжите с наркотиками, вдруг сможете.
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|3.89, freecoder (ok), 21:00, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты еще вспомни, что при царе горохе было. Даже если и был некий Фрактал и действительно что-то там задвигал, то это никак не оправдывает массовую истерию растохейтеров. Вас же хлебом не корми, только скажи "Rust" - и сразу начинается бурление, под любой новостью, даже не имеющей к расту никакого отношения. Уже каждый второй школьник тут в комментах так развлекается. Это собственное опеннетовское явление, раст-евангелизм тут вообще ни при чем, он в этих бурлениях если и встречается, то давно в гомеопатических дозах только.
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|4.95, кукурузка (?), 21:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я же говорю. У них (растоманов) с памятью как-то совсем плохо. Только блабла и остаётся.
Самим наделать ерунды, а потом обвинять адекватную часть населения что их хейтят. Ну да, адекватностью тут и не пахнет.
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|1.65, кукурузка (?), 19:55, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> почему это нельзя сделать на C/C++
О да, неосиляторы C/C++ будут рассказывать что нельзя сделать на C/C++. Ну чего, шапито.
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|3.70, кукурузка (?), 20:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле можно. На сях вообще всё можно. В отличии от rust.
Просто даже средний сишник будет на порядок грамотней хорошего растомана.
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|2.79, Аноноша (?), 20:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неплохо было бы провести очную дискуссию с присутсвием обоих сторон. Но, боюсь, растоманы на это не пойдут.
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|3.84, кукурузка (?), 20:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, это было бы интересно с использованием реальных задачь НЕ WEB уровня. А например automotive и человеческие бинарные протоколы. Я бы на стороне C/C++ поучаствовал.
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|1.66, Аноним (66), 19:59, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> а также рассматриваться причины того, почему это нельзя сделать на C/C++.
s/рассматриваться/придумываться/
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|1.82, pashev.me (?), 20:40, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Никакой конференции не будет. У нас нерабочие дни будут. Это не локдаун, но если не будете сидеть дома - накажут.
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|1.90, Anonymous XE (?), 21:02, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Использование Rust вкупе с Python в высоконагруженных проектах;
А мы, ведь, не зря несколькокими днями ранее шутковали про PythoRust
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|2.92, Аноним (91), 21:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> PythoRust
Тех, кто лепит хайлоад на сабже иначе и не назвать.
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|1.100, Не курю (?), 21:53, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За 14000 я вам расскажу не только про Rust, но и
о чём говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе.
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|1.104, Аноним (-), 22:59, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну все, хипсторы оторвутся по полной... Уже звоню титyшкам и в рocгвaрдию. Раст не пройдет!
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|3.120, Аноним (61), 00:07, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы сходил, если б мне заплатили эти 14 тыр... И то стрёмно как-то на радужную вечеринку переться.
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|1.113, Аноним (113), 23:47, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Деньги за билеты на публичные мероприятия в РФ, в случае их (мероприятий) отмены по поводу ковида официально не возвращаются.
Норм тема.
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|2.121, Аноним (61), 00:10, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда надо поинтересоваться, а у растаманов вообще есть разрешение на такие мероприятия? Надо ли иметь куркод вакцинации? Или сразу брать серебряный кол?
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|1.115, Аноним (117), 00:01, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Участие платное (14000 руб)
Ну вот, а вы спрашивали, как заработать на расте
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|2.124, Аноноша (?), 00:19, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Участие платное (14000 руб)
> Ну вот, а вы спрашивали, как заработать на расте
А ты хорош.
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