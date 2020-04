Обновление ОС KolibriN 10.1 и MenuetOS 1.34, написанных на ассемблере

2.20 , Аноним84701 ( ok ), 10:53, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > У меня есть только один вопрос - Зачем? "Just for fun" © 2.34 , Нонон ( ? ), 11:27, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Потому что могут

2.69 , OpenEcho ( ? ), 15:13, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > У меня есть только один вопрос - Зачем? Ну, вот к примеру, купил ты лопату(ассемблер). Один втык, подкоп и выброс - задача решена. Теперь ты берешь современную лопату, навороченную, вместо использования двух рук, можно пользоваться одной(сомнительное достоинство, но лень как известно двигатель шипла), но при этом, есть нюансы... современная лопата, должна долго прогреваться пока ее можно будет использовать, требует наличия интернета, чтобы отправлять телеметрию, переодически (хочеш ты того или нет) будет вставлять градусник тебе в зaдницy для определения по температуре - филонишь ты или нет и отравлять репорт производителю (customer improvement program), еще переодически будет отказываться работать и предлагать докупить насадки для копания супер твердого редко-марсианского танталобумгаморстера(не переживай, никто не знает что это). Также эта тварь будет переодически сбоить, замерзая в самые не подходящие моменты для пользователя(особено наверное не приятно при процедуре замера температуры пользователя). И да, встроенный искуственный "интеллект" будет собирать данные о всех пользователях, делать анализ на стороне производителя, анализируя, кто филонит и подстраивать скорость копания "как у всех" (не спорь, производителю лучше знать, как втюривать свое поделие)... В итоге главное предназначение - копать, пошло мягко говоря не на пользу копателя, скорость копки стала значительно меньше(зато одной рукой и главное "как все"), приходиться тратить время на поиски вазелина для жопы(потому как мозоли уже от постоянных замеров температуры), а также постянно разгадывать новый UI, с каждым обновлением... молодежь, она еще разберется и оценит, а вот старым пердунам прийдется попотеть при смене ориентации... Ну можно еще долго продолжать, но смысл я надеюсь понятен...

3.72 , nebularia ( ok ), 15:34, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Один втык, подкоп и выброс - задача решена. Ага, вот только на решение сколько-нибудь сложной проблемы уйдёт вечность. Ну либо результат будет иметь крайне узкое применение, нерасширяем и привязан к архитектуре процессора/ОС.

