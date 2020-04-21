Обновление ОС KolibriN 10.1 и MenuetOS 1.34, написанных на ассемблере

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|2.56, Аноним (56), 13:24, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да, то ли дело ось на JS и электроне - вот это стильно-модно-молодежно! И в нее впихнуть браузер Min, чтобы пользоваться браузером в браузере на ОС в браузере.
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|3.61, Чебур (?), 14:21, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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по сути то же самое, только в другую сторону. Время когда ассемблер был актуален для ОС прошло и сегодня это точно такой же идиотизм как и ОС на электроне...
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|2.69, OpenEcho (?), 15:13, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У меня есть только один вопрос - Зачем?
Ну, вот к примеру, купил ты лопату(ассемблер). Один втык, подкоп и выброс - задача решена.
Теперь ты берешь современную лопату, навороченную, вместо использования двух рук, можно пользоваться одной(сомнительное достоинство, но лень как известно двигатель шипла), но при этом, есть нюансы... современная лопата, должна долго прогреваться пока ее можно будет использовать, требует наличия интернета, чтобы отправлять телеметрию, переодически (хочеш ты того или нет) будет вставлять градусник тебе в зaдницy для определения по температуре - филонишь ты или нет и отравлять репорт производителю (customer improvement program), еще переодически будет отказываться работать и предлагать докупить насадки для копания супер твердого редко-марсианского танталобумгаморстера(не переживай, никто не знает что это). Также эта тварь будет переодически сбоить, замерзая в самые не подходящие моменты для пользователя(особено наверное не приятно при процедуре замера температуры пользователя). И да, встроенный искуственный "интеллект" будет собирать данные о всех пользователях, делать анализ на стороне производителя, анализируя, кто филонит и подстраивать скорость копания "как у всех" (не спорь, производителю лучше знать, как втюривать свое поделие)...
В итоге главное предназначение - копать, пошло мягко говоря не на пользу копателя, скорость копки стала значительно меньше(зато одной рукой и главное "как все"), приходиться тратить время на поиски вазелина для жопы(потому как мозоли уже от постоянных замеров температуры), а также постянно разгадывать новый UI, с каждым обновлением... молодежь, она еще разберется и оценит, а вот старым пердунам прийдется попотеть при смене ориентации...
Ну можно еще долго продолжать, но смысл я надеюсь понятен...
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|3.72, nebularia (ok), 15:34, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Один втык, подкоп и выброс - задача решена.
Ага, вот только на решение сколько-нибудь сложной проблемы уйдёт вечность. Ну либо результат будет иметь крайне узкое применение, нерасширяем и привязан к архитектуре процессора/ОС.
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|1.4, Аноним (4), 10:18, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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80 метров и у нас ОС с кучей приложений. А есть винда, которая весит 6 гигов (только образ), и не имеет ничего.
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|2.59, Аноним (59), 14:02, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как в ней с поддержкой оборудования? Принтеры-сканеры-камеры, например.
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|3.68, Сергей (??), 15:10, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот вопрос адресуй производителям принтеров-сканеров-камер... Хотя печать на лазерниках ХПшных там на форуме была.
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|1.5, neAnonim (?), 10:18, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Kolibri тоже нужно перелицензироваться потому как в gpl мирке сейчас другие высокообъектные настроения (vala, новый c++, и другая хурма)
Во время интереса к операционным системам выбрал minix из за простоты, книжки и лицензии bsd. (Время жалко на gpl код который мне запрещают использовать в работе)
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|1.7, Аноним (18), 10:27, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> KolibriN 10.1, написанной преимущественно на ассемблере
Не тру.
> MenuetOS 1.34, разработка которой ведётся полностью на ассемблере
Тру.
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|1.8, ДмитрийСССР (?), 10:28, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот чтобы все ОС вместе с программами весили по 84 Мб, а не как вся эта шушара, прог сколько было столько и осталось с 2010 года, а весить образ стал раза в 2 больше...
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|3.28, kusb (?), 11:22, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я в "детстве" так же читал, причём я не помню, чтобы знал значение слова.
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|5.71, kusb (?), 15:25, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если был...
Это мог быть уже довольно старый возраст просто. Не такое и детство. Или вообще не детство. Не могу вспомнить когда именно я познакомился с существованием этой ОС. Кажется, что раньше, чем у меня появился компьютер (через статью в журнале).
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|2.27, kusb (?), 11:20, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно делали систему проверки рельсов на дефекты или типа того. Но по моему не ржд, а другая страна.
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|2.66, Сергей (??), 15:06, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если мне не изменяет память - в производственной линии какогото молокозавода... Один из тамошних инженеров увлекался в виде хобби КолибриОСь и даже гдето на форуме выкладывал скрины, но это было оооочень давно, помойму ещё на старом сайте, с которого не всё спасли/перенесли на новый.
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|1.21, Аноним (21), 10:54, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Туда бы порт WebKit с JSC и можно было бы даже задуматься о каком-то реальном применении.
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|2.30, kusb (?), 11:23, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего нереального. Но упрётся ещё в тулкиты, например.
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|3.32, kusb (?), 11:25, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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То есть сайты будут открыватся криво, я считаю. Потому как нужны qt/gtk для полноценной работы, другие адаптеры может и не дадут полностью полноценного браузера.
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|5.42, kusb (?), 11:46, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При чём тут они вообще?
По моему мнению везде, где есть webkit, но нет gtk/qt сайты открываются несколько криво, потому что нужны ещё адаптеры webkit > графический тулкит и отрисовка сайтов зависит и от них тоже.
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|1.24, Аноним (24), 11:04, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> http://kolibri-n.org
> Firefox заблокировал эту страницу, потому что она может попытаться обманом заставить вас установить программы, которые будут мешать вашей работе в браузере (например, менять стартовую страницу или показывать дополнительную рекламу на сайтах).
Норм
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|2.26, Аноним (25), 11:15, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Выше еще у одного аналогичная проблема. У вас точно не зловреды в компьютере? Нельзя быть уверенным, работая под Windows. Поставьте ОС.
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|2.38, tim2k (ok), 11:38, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Google safe Browsing блокирует, можно заигнорить предупреждение. Антивирусы молчат на получаемый с сайта контент, так что гуглу дизлайк.
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|1.39, Аноним (24), 11:40, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> HEUR:Trojan.Win32.Generic
> kolibri.iso/guide\c--sphinx.narod.ru\FILES\coldet.zip/src/test1.exe
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|3.62, Сергей (??), 14:52, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкинте свои антивири вместе с системой для этих вирей!
Они увидев код перехвата прерывания путём считывания и последующей записи значений в таблицу прерываний, минуя 21-е (27? непомню уже как у m$) прерывание орут что страшный вирус - Чернобыль...
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|2.63, Сергей (??), 14:55, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно. В досбоксе запускаеш 98-ю, а там уже ФФ... Только зачем? С таким же успехом в салоне шестисотого мерина пытаться навоз возить - можно, но зачем в трезвом уме это делать?
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|1.48, InuYasha (?), 12:30, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не, ребят, я всё понимаю, но кроме авторов код на асме поддерживать никто не сможет. Поэтому - да, красиво, быстро, компактно, но практически без перспектив. Ну и SMP.
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|2.49, InuYasha (?), 12:32, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и, опять же, фичи компактности и скорости очень бы рпигодились на мобильных ARM-устройствах, но ассемблер так рпосто не портируешь. (
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|4.74, Аноним (74), 15:35, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да сколько еще будет версий этого ARM на всех не напишешься.
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|2.75, OpenEcho (?), 15:41, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не, ребят, я всё понимаю, но кроме авторов код на асме поддерживать
> никто не сможет.
Если код специально не запутывают, то его значительно легче понять (особенно если еще и чуток комментов есть), чем современные tool-kitы, и либы, обвязывающие простейшие вещи кучей не нужных зависимостей.
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|1.53, Аноним (53), 13:09, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что-ж. Продолжаю политику по всей этой хрени, наверное.
Смысл в сообщении уже не нужен. Ха-ха, вы не ожидали увидеть тут такое бессмысленное сообщение, да?
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|2.60, Аноним (59), 14:09, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ха-ха, вы не ожидали увидеть тут такое бессмысленное сообщение, да?
Тут пол опеннета таких.
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|1.73, Аноним (74), 15:34, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот теперь можно поржать что они столько писали свою ос под x86 что теперь перенести её на ARM невозможно. При том что на ARM ей найти применение было бы гораздо проще.
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