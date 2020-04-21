Обновление ОС KolibriN 10.1 и MenuetOS 1.34, написанных на ассемблере

Доступно обновление операционной системы KolibriN 10.1, написанной преимущественно на ассемблере (fasm) и распространяемой под лицензией GPLv2. KolibriN базируется на KolibriOS и предоставляет более красивое и дружественное для простого пользователя окружение, предлагающее большее количество приложений, поставляемых в комплекте.

Загрузочный образ занимает 84 Мб и включает такие приложения, как браузеры WebView и Netsurf, видеоплеер FPlay, просмотрщик изображений zSea, графический редактор GrafX2, программы для просмотра документов uPDF, BF2Reader и TextReader, эмуляторы игровых консолей DosBox, ScummVM и ZX Spectrum, текстовый процессор, файловый менеджер и подборку игр. Обеспечена реализация всех возможностей USB, доступен сетевой стек, поддерживаются ФС FAT12/16/32, Ext2/3/4, NTFS (только чтение), XFS (только чтение).

В новом выпуске добавлена поддержка форматов v4 и v5 файловой системы XFS (только чтение), добавлена обработка более одного I/O APIC, улучшен алгоритм перезагрузки, обеспечено корректное определение звука на новых AMD-чипах. Консольный браузер WebView обновлён до выпуска 2.46, в котором появился кэш веб-страниц, вкладки, он-лайн обновление, динамическое выделение памяти, ручной выбор кодировки, автоопределение кодировки, поддержка DOCX-файлов и переход по якорям. В командной оболочке SHELL улучшена вставка текста, навигация по редактируемой строке, вывод ошибок, добавлена подсветка каталогов.

Кроме того, можно отметить выпуск операционной системы MenuetOS 1.34, разработка которой ведётся полностью на ассемблере. Сборки MenuetOS подготовлены для 64-разрядных систем x86 и могут быть запущены под управлением QEMU. Базовая сборка системы занимает 1.4 МБ. Исходные тексты проекта распространяются под модифицированной лицензией MIT, дополненной требованием согласования любого использования в коммерческих целях. В новом выпуске предложены новые игровые и демонстрационные приложения, добавлен новый хранитель экрана.

Система поддерживает вытесняющую многозадачность, использует SMP на многоядерных системах и предоставляет встроенный графический интерфейс пользователя с поддержкой тем оформления, операций Drag&Drop, кодировки UTF-8 и переключений клавиатурных раскладок. Для разработки приложений на ассемблере предлагается собственная интегрируемая среда разработки. Присутствует сетевой стек и драйверы для интерфейсов Loopback и Ethernet. Поддерживается работа с USB 2.0, в том числе с USB-накопителями, принтерами, DVB-тюнерами и web-камерами. Для вывода звука поддерживается AC97 и Intel HDA (ALC662/888).

Проектом развивается простой web-браузер HTTPC, почтовый и ftp клиенты, серверы ftp и http, приложения для просмотра изображений, редактирования текстов, работы с файлами, просмотра видео, воспроизведения музыки. Возможен запуск DOS-эмулятора и таких игр, как Quake и Doom. Отдельно развивается мультимедийный проигрыватель, написанный исключительно на ассемблере и не использующий внешних библиотек с кодеками. Плеер поддерживает трансляцию TV/Radio (DVB-T, mpeg-2 video, mpeg-1 layer I,II,III audio), показ DVD, воспроизведение MP3 и видео в формате MPEG-2.