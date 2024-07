Выпуск эмулятора Box64 0.3.0, позволяющего запускать x86-игры на системах ARM64 и RISC-V

2.22 , Аноним ( 22 ), 16:00, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > все эти "подменяются на варианты, родные для целевых платформ" на практике работать не будет, так как нужно только для программ, которые невозможно ([...]) пересобрать самим Наоборот, подменяется то, что можно пересобрать. Писатель новости умные слова типа "целевая платформа" использует не понимая смысла терминов. Реально же, всё, что можно собрать на хосте и через адаптер подсунуть вместо .so с целевой платформы, подсовывается с хоста, чтобы не гонять через интерпретацию/jit. С версиями же, я полагаю, они для таргета создают видимость что это библиотека для таргета с той же версией, которая стоит на хосте. Такой подход в 99% случаев можно реализовать чисто механически, посредством транслятора ABI. > Решило бы проблему ада зависимостей, когда альтернативно одарённые разработчики OpenSSL ломают совместимость постоянно по желанию левой пятки, а алтернативно одарённые разработчики AOSP гвоздями прибили jni-либы к версии OpenSSL, что приводит к тому, что перекомпилированная новая версия, подставленная на место старой, ломает всю систему и приводит к бутлупу, а если не подставлять, а только для одного приложения через переменные окружения, то оно просто отказывается стартовать. Решением были бы набор адаптеров, который позволяет использовать API старой версии, но реализацию из последней. По поводу этой проблемы, я б рекомендовал тебе не генерализовывать проблему раньше времени. До тех пор, пока у тебя проблемы только с OpenSSL, не надо выкатывать решение на воображаемый общий случай. Возьми и напиши обёртку для OpenSSL, которая будет экспортировать API из старых хидеров, но работать по-новому. Преждевременная генерализация -- корень проблемы оверинжиниринга.

Аноним ( 35 ), 19:06, 09/07/2024

>Наоборот, подменяется то, что можно пересобрать

А я и не утверждал, что либы пересобрать нельзя. Я утверждал, что такая подмена либ нужна, когда саму основную программу нельзя взять и пересобрать. Либо потому, что пересборка очень затруднена и стоит много денег, либо потому, что исходника нет и пересобирать не из чего (ну разве что из выхлопа Hex Rays:).

>До тех пор, пока у тебя проблемы только с OpenSSL, не надо выкатывать решение на воображаемый общий случай. Возьми и напиши обёртку для OpenSSL, которая будет экспортировать API из старых хидеров, но работать по-новому.

Даже для одной пары версий это титанический труд. Для начала нужно идентифицировать конкретную версию. В принципе можно полазить по символам, авось что-нибудь там есть с именем версии. Но не факт, что эти ***** её под себя не пропатчили. Чтобы подменятелям либ совсем жизнь мёдом не казалась, и мыслишки закрадывались купить новый кусок ещё худшего хлама, а не плясать вприсядку. И кстати, я пробовал таким же способом подменять libsqlite.so, но немного для другой цели (чтобы проги могли читать базы, сделанные на десктопе, созданные новой версией). С таким же результатом.

>По поводу этой проблемы, я б рекомендовал тебе не генерализовывать проблему раньше времени. До тех пор, пока у тебя проблемы только с OpenSSL, не надо выкатывать решение на воображаемый общий случай

Да я его и не потяну. Просто как увидел новость, то надежда поселилась, что вдруг сделали что-то вроде того, что мне надо. И тут не существует общих случаев, одни частные. Вообще всю такую работу должны делать сами авторы OpenSSL, раз они API ломают. Вот Майкрософт подобным занимается для своих редистрибутейблов студии, а тут у нас опенсорс, и никто никому ничего не обязан, отсюда всякие хартблиды, продажи либ, внедрение бэкдоров якобы контрибьютерами, и прочий беспредел со стороны авторов либ.

кнео ( ? ), 16:41, 09/07/2024

В Box86/64 всё настолько завязано на версии библиотек из Ubuntu 18.04, что у меня на Debian 12 даже C++ Hello World не запустился. https://github.com/ptitSeb/box86/issues/924