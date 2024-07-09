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Выпуск эмулятора Box64 0.3.0, позволяющего запускать x86-игры на системах ARM64 и RISC-V

09.07.2024 14:28

Опубликован выпуск эмулятора Box64 0.3.0, предназначенного для запуска Linux-программ, собранных для архитектуры x86_64, на оборудовании с процессорами ARM64, RISC-V и Loongarch64. Проект уделяет большое внимание организации запуска игровых приложений и предоставляет возможность запуска Windows-сборок через wine и Proton. Исходные тексты проекта написаны на языке Си и распространяются под лицензией MIT.

Особенностью проекта является применение гибридной модели выполнения, при которой эмуляция применяется только к машинному коду самого приложения и специфичных библиотек. Типовые системные библиотеки, включая libc, libm, GTK, SDL, Vulkan и OpenGL, подменяются на варианты, родные для целевых платформ. Таким образом, библиотечные вызовы выполняются без эмуляции, что позволяет добиться значительного увеличения производительности.

Эмуляция кода, для которого отсутствуют родные для целевой платформы замены, выполняется с использованием техники динамической перекомпиляции (DynaRec) из одного набора машинных инструкций в другой. По сравнению с интерпретацией машинных инструкций динамическая перекомпиляция демонстрирует в 5-10 раз более высокую производительность.

В новой версии:

  • Реализована поддержка процессорных расширений AVX, AVX2, BMI1, BMI2, ADX, FMA, F16C и RDRAND.
  • Добавлена переменная окружения BOX64_AVX, выставление 1 в которой включает поддержку AVX, BMI1, F16C и VAES, а в 2 - AVX2, BMI2, FMA, ADX, VPCLMULQDQ и RDRAND.
  • Добавлена поддержка динамической перекомпиляции (DynaRec) AVX, AVX2 и подобных инструкций в представление на базе инструкций NEON, предоставляемых в CPU на базе архитектуры ARM64.
  • Добавлена начальная поддержка перекомпиляции инструкций SIMD в инструкции RVV на системах RISC-V.
  • Проведена оптимизация механизма DynaRec, добавлена поддержка новых опкодов для RISC-V и Loongarch64.
  • Обновлён список опкодов CPUID, по умолчанию вместо Pentium IV через CPUID теперь выдаётся CPU серии Haswell.
  • Добавлена поддержка Wayland и предоставлена возможность динамической перекомпиляции связанных с Wayland библиотек, что позволило добиться совместимости с Wine-wayland.
  • Расширено число поддерживаемых игр, например, добавлена совместимость с игрой Death Stranding. Обеспечено определение использования библиотеки UnityPlayer.dll в запускаемых в Wine программах и автоматическое выставление параметра BOX64_DYNAREC_STRONGMEM=1.


  1. Главная ссылка к новости (https://box86.org/2024/07/new-...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 9.0.0
  3. OpenNews: Представлен Blink, эмулятор x86-64, опережающий QEMU по производительности
  4. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.81
  5. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.8.0
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61510-box64
Ключевые слова: box64, emulator
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:45, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я хочу купить рисковый ноут и запускать на нём всякие бинарные slack/zoom/discord. Это по ходу, все проприетарные трояны что у меня есть.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:03, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же только для игр.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:07, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А Discord для геймеров! Что теперь, нельзя?
     
     
  • 4.9, Аноним (6), 15:24, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Геймерам можно остальным нет.
     
  • 4.41, Аноним (41), 19:41, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только для геймеров. Это заблуждение
     
     
  • 5.42, Аноним (41), 19:42, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже скажу так. Им пользуюсь, но ни разу не для игр.
     
  • 2.12, анон (?), 15:32, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запусти на нем что нибудь с BattleEye, чтобы жизнь веселее стала.
     
  • 2.30, жырымагнап (ok), 17:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ссылочкой на рисковый ноутбук поделиться можешь?
     
     
  • 3.32, Аноним (1), 18:54, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://deepcomputing.io/product/dc-roma-risc-v-laptop-ii/
    Что-то типа такого, но ещё не купил. Ещё думаю...
     
  • 3.37, Аноним (37), 19:13, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оверпрайсная какая-то ерунда. https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=risc-v+laptop&g=y&page=1&searchInfo
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:48, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Типовые системные библиотеки, включая libc, libm, GTK, SDL, Vulkan и OpenGL, подменяются на варианты, родные для целевых платформ

    Вот бы такую систему сделали для родного исполнения. Решило бы проблему ада зависимостей, когда альтернативно одарённые разработчики OpenSSL ломают совместимость постоянно по желанию левой пятки, а алтернативно одарённые разработчики AOSP гвоздями прибили jni-либы к версии OpenSSL, что приводит к тому, что перекомпилированная новая версия, подставленная на место старой, ломает всю систему и приводит к бутлупу, а если не подставлять, а только для одного приложения через переменные окружения, то оно просто отказывается стартовать. Решением были бы набор адаптеров, который позволяет использовать API старой версии, но реализацию из последней. Для того, чтобы сабж статьи мог работать, им пришлось бы нагородить такую систему и поддерживать коллекцию адаптеров. Титанический труд, если сделали. Если же нет, то все эти "подменяются на варианты, родные для целевых платформ" на практике работать не будет, так как нужно только для программ, которые невозможно (да, AOSP и TensorFlow тоже невозможно пересобрать где-либо, кроме компа уровня сборочной фермы, гуглаг всё сделал для того, чтобы держать руки населения подальше от его прэлести) пересобрать самим, что автоматически означает, что они слинкованы с схедерованы с устаревшими версиями либ, а не с теми, что есть в современных дистрах.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:00, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все эти "подменяются на варианты, родные для целевых платформ" на практике работать не будет, так как нужно только для программ, которые невозможно ([...]) пересобрать самим

    Наоборот, подменяется то, что можно пересобрать. Писатель новости умные слова типа "целевая платформа" использует не понимая смысла терминов. Реально же, всё, что можно собрать на хосте и через адаптер подсунуть вместо .so с целевой платформы, подсовывается с хоста, чтобы не гонять через интерпретацию/jit.

    С версиями же, я полагаю, они для таргета создают видимость что это библиотека для таргета с той же версией, которая стоит на хосте. Такой подход в 99% случаев можно реализовать чисто механически, посредством транслятора ABI.

    > Решило бы проблему ада зависимостей, когда альтернативно одарённые разработчики OpenSSL ломают совместимость постоянно по желанию левой пятки, а алтернативно одарённые разработчики AOSP гвоздями прибили jni-либы к версии OpenSSL, что приводит к тому, что перекомпилированная новая версия, подставленная на место старой, ломает всю систему и приводит к бутлупу, а если не подставлять, а только для одного приложения через переменные окружения, то оно просто отказывается стартовать. Решением были бы набор адаптеров, который позволяет использовать API старой версии, но реализацию из последней.

    По поводу этой проблемы, я б рекомендовал тебе не генерализовывать проблему раньше времени. До тех пор, пока у тебя проблемы только с OpenSSL, не надо выкатывать решение на воображаемый общий случай. Возьми и напиши обёртку для OpenSSL, которая будет экспортировать API из старых хидеров, но работать по-новому. Преждевременная генерализация -- корень проблемы оверинжиниринга.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 19:06, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Наоборот, подменяется то, что можно пересобрать

    А я и не утверждал, что либы пересобрать нельзя. Я утверждал, что такая подмена либ нужна, когда саму основную программу нельзя взять и пересобрать. Либо потому, что пересборка очень затруднена и стоит много денег, либо потому, что исходника нет и пересобирать не из чего (ну разве что из выхлопа Hex Rays:).

    >До тех пор, пока у тебя проблемы только с OpenSSL, не надо выкатывать решение на воображаемый общий случай. Возьми и напиши обёртку для OpenSSL, которая будет экспортировать API из старых хидеров, но работать по-новому.

    Даже для одной пары версий это титанический труд. Для начала нужно идентифицировать конкретную версию. В принципе можно полазить по символам, авось что-нибудь там есть с именем версии. Но не факт, что эти ***** её под себя не пропатчили. Чтобы подменятелям либ совсем жизнь мёдом не казалась, и мыслишки закрадывались купить новый кусок ещё худшего хлама, а не плясать вприсядку.

    И кстати, я пробовал таким же способом подменять libsqlite.so, но немного для другой цели (чтобы проги могли читать базы, сделанные на десктопе, созданные новой версией). С таким же результатом.

    >По поводу этой проблемы, я б рекомендовал тебе не генерализовывать проблему раньше времени. До тех пор, пока у тебя проблемы только с OpenSSL, не надо выкатывать решение на воображаемый общий случай

    Да я его и не потяну. Просто как увидел новость, то надежда поселилась, что вдруг сделали что-то вроде того, что мне надо. И тут не существует общих случаев, одни частные.

    Вообще всю такую работу должны делать сами авторы OpenSSL, раз они API ломают. Вот Майкрософт подобным занимается для своих редистрибутейблов студии, а тут у нас опенсорс, и никто никому ничего не обязан, отсюда всякие хартблиды, продажи либ, внедрение бэкдоров якобы контрибьютерами, и прочий беспредел со стороны авторов либ.

     
  • 2.24, кнео (?), 16:41, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Box86/64 всё настолько завязано на версии библиотек из Ubuntu 18.04, что у меня на Debian 12 даже C++ Hello World не запустился.

    https://github.com/ptitSeb/box86/issues/924

     

  • 1.4, Аноним (3), 14:51, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена переменная окружения BOX64_AVX, выставление 1 в которой включает поддержку AVX, BMI1, F16C и VAES, а в 2 - AVX2, BMI2, FMA, ADX, VPCLMULQDQ и RDRAND.

    Это должно диспетчеризоваться автоматически и в clang и gcc есть все необходимые аттрибуты для автоматической генерации кода диспетчеризации.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:11, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так смысл в том, чтобы отключить в рантайме. Во многих случаях задействование avx нежелательно. Автоматически сгенерированный код диспетчеризации позволяет управлять? И всё равно зависит от компилятора и сборочной среды, много условий.
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 15:25, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы так дойдем до эмулятора х86avx на х86 и наоборот.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 19:19, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владельцы P-3 и ниже будут благодарны :)
     
  • 3.36, Аноним (35), 19:12, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Автоматически сгенерированный код диспетчеризации позволяет управлять? И всё равно зависит от компилятора и сборочной среды, много условий.

    Да, позволяет. Один из вариантов использования: функция анотируется архитектурой, а тело функции - от программера. Если надо - может засунуть туда проверку. Если не надо - может не засовывать. Главное - что никакого ручного кода проверки CPUIDов и их аналогов для целого вороха архитектур.

    Если совсем лениво, то есть другой вариант. Функция анотируется набором архитектур, для каждой архитектуры генерится свой оптимизированный под неё код. Но лучше всё-таки SIMDы ручками - обычно для них требуются хитрости и очень специфичные извращённые алгоритмы. Даниэль Лемир - большой спец по таким.

     
  • 3.38, Аноним (35), 19:15, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И всё равно зависит от компилятора и сборочной среды, много условий.

    Есть только 2 компилятора: gcc и clang. Остальное - ффтопку. Потому что либо платная проприетарь, либо просто проприетарь с конской лицензией и наглым вендором, либо не поддерживает современный C++.

     

  • 1.5, Аноним (6), 15:02, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Розетта на минималках.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:06, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы оно ещё рекомпилировало, чтобы не на ходу эмулировать.
     
     
  • 3.39, Аноним (40), 19:16, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А DynaRec не оно?
     

  • 1.25, Vivaswan (ok), 16:53, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Однозначно НУЖНО!
     
  • 1.26, Vivaswan (ok), 16:54, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на PowerPC запустить можно?
     
  • 1.43, Аноним (41), 19:56, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Личное мнение - изврат. Но наверно просто я уже давно не подросток. Х86 лучшее запускать именно на соответствующем железе и ОС, ну или забить на эти игры. Их же каждый год выпускают новые на любой вкус. Пишите под соответствующие архитектуры господа игроделы. А пользователи - покупайте и желательно отечественное, может и вам в такой компании захочется поработать.
     
     
  • 2.44, Аноним (41), 19:59, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем бывают же программы, которые на другую архитектуру не портировали, кроме игр. Вот это нужно порой.
     

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