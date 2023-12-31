The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.8.0

31.12.2023 10:02

представлен выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.8.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

Всего обеспечена возможность запуска более 320 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка 50 игр, среди которых:
    • Adibou 1
    • The Dark Eye
    • Dark Side
    • Escape From Hell
    • Gadget: Invention Travel and Adventure
    • Gobliiins 5
    • The Excavation of Hob's Barrow
    • Kingdom: The Far Reaches
    • Might and Magic Book One
    • Muppet Treasure Island
    • Nancy Drew: The Final Scene
    • Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion
    • Nancy Drew: Secrets Can Kill
    • Nancy Drew: Stay Tuned for Danger
    • Nancy Drew: Treasure in the Royal Tower
    • Primordia
    • Reah: Face the Unknown
    • Schizm: Mysterious Journey
    • Shardlight
    • Strangeland
    • Syberia и Syberia II
    • Technobabylon
    • The Vampire Diaries
    • Whispers of a Machine
    • Wrath of the Gods и ещё 4 игры того же производителя.
    • 14 игр на базе движка AGS (Adventure Game Studio).
  • Переписан и интегрирован в основной состав порт для поддержки платформы RetroArch.
  • Переписан с нуля и адаптирован для прямого обращения к оборудованию (без использования SDL) порт для платформы Atari.
  • Проведена оптимизация операций отрисовки графики, для ускорения которых в движке AGS и некоторых базовых функциях задействованы векторные инструкции SIMD, такие как SSE, AVX2 и NEON. В итоге, скорость отрисовки во многих ситуациях возросла в 4-14 раз.
  • Обеспечена интеграция с проектом Backyard Sports Online, что позволило добавить поддержку многих многопользовательских сетевых игр, таких как Backyard Football, Backyard Baseball 2001 и Backyard Football 2002. Добавлена предварительная поддержка сетевой игры Moonbase Commander.
  • Движок AGS обновлён до версии 3.6.0.53.
  • Реализованы многие родные графические диалоги для игр SCUMM. Переработан код для поддержки звука в играх SCUMM Humongous Entertainment.
  • Для игрового движка Broken Sword 1 реализована поддержка многих мелочей (переходы между сценами, меню, шрифты, анимация при неактивности), делающих игру максимальной близкой к оригинальному варианту.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scummvm.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.7.0
  3. OpenNews: Проект Yuzu развивает открытый эмулятор игровой приставки Nintendo Switch
  4. OpenNews: Первый выпуск Blink, высокопроизводительного эмулятора систем x86-64
  5. OpenNews: Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60375-scummvm
Ключевые слова: scummvm, game, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:16, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный выбор игры для скриншота в конце статьи.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:55, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто не в курсе https://ru.wikipedia.org/wiki/I_Have_No_Mouth,_and_I_Must_Scream
     

  • 1.3, Аноним (2), 10:19, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Syberia и Syberia II

    Джвадцать лет ждал. Теперь наконец могу нативно на GNU/Linux поиграть.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:33, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно под wine работало уже много лет назад
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:40, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно до сих пор под виндой работает.

    Но вообще пока только маковская версия в ScummVM.

     
  • 3.16, Аноним (16), 11:36, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С OGL наверняка.а не с DxVK работает. Хорошо,что PortProton есть для OGL игр в том числе. Например,первая Компания героев отказывается работать с DxVK на Wine 9.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:22, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы посмотрите какую версию directx использует играя и какие версии транслирует dxvk
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:36, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >GNU/Linux

    Давай уж до конца по-чучмекски писать: twenty лет of waiting. Теперь finally могу natively на GNU/Linux поиграть.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:35, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такое впечатление что местные играют только в квесты и героев.
     
     
  • 2.17, Avririon (ok), 11:40, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как что-то плохое.
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:06, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У местных железо ничего больше не тянет
     

  • 1.7, Аноним (5), 10:37, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Переписан и интегрирован в основной состав порт для поддержки платформы RetroArch.

    Вся суть сабжа стать частью эмулятора для видеоприставки.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:48, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Едва ли ли, ретрорач это же та сомнительная поделка из кривоукраденного кода. А сабж -- совсем другая сомнительная поделка с различными компонентами в статусе вареза.
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 10:57, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господи, что ты несешь
     
     
  • 4.12, Аноним (9), 11:05, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Истину, раб мой.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 11:06, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давай без ролевых игр.
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:55, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ретротрах - г, с инопланетным интерфейсом и неадекватным руководителем. Stand-alone эмуляторы - наше все.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 12:39, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch — слово такое, про́клятое. Хорошо работает, даже отлично… когда _настроишь_.
     
  • 3.13, Аноним (14), 11:06, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть люди которые не занимаются  сомнениями, они просто берут Ретроарч и устанавливают его на игровые консоли и продают в онлайн-магазинах имея с этого профит.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:02, 31/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На ней можно запустить ту хренабобину которую тут каждую неделю рекламируют даже минорные версии?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:10, 31/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про Героев? Так у них вроде другой движок.
     

  • 1.23, крокодил мимо.. (?), 13:21, 31/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру