Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.8.0

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представлен выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.8.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.
Всего обеспечена возможность запуска более 320 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.
В новой версии:
- Добавлена поддержка 50 игр, среди которых:
- Adibou 1
- The Dark Eye
- Dark Side
- Escape From Hell
- Gadget: Invention Travel and Adventure
- Gobliiins 5
- The Excavation of Hob's Barrow
- Kingdom: The Far Reaches
- Might and Magic Book One
- Muppet Treasure Island
- Nancy Drew: The Final Scene
- Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion
- Nancy Drew: Secrets Can Kill
- Nancy Drew: Stay Tuned for Danger
- Nancy Drew: Treasure in the Royal Tower
- Primordia
- Reah: Face the Unknown
- Schizm: Mysterious Journey
- Shardlight
- Strangeland
- Syberia и Syberia II
- Technobabylon
- The Vampire Diaries
- Whispers of a Machine
- Wrath of the Gods и ещё 4 игры того же производителя.
- 14 игр на базе движка AGS (Adventure Game Studio).
- Переписан и интегрирован в основной состав порт для поддержки платформы RetroArch.
- Переписан с нуля и адаптирован для прямого обращения к оборудованию (без использования SDL) порт для платформы Atari.
- Проведена оптимизация операций отрисовки графики, для ускорения которых в движке AGS и некоторых базовых функциях задействованы векторные инструкции SIMD, такие как SSE, AVX2 и NEON. В итоге, скорость отрисовки во многих ситуациях возросла в 4-14 раз.
- Обеспечена интеграция с проектом Backyard Sports Online, что позволило добавить поддержку многих многопользовательских сетевых игр, таких как Backyard Football, Backyard Baseball 2001 и Backyard Football 2002. Добавлена предварительная поддержка сетевой игры
Moonbase Commander.
- Движок AGS обновлён до версии 3.6.0.53.
- Реализованы многие родные графические диалоги для игр SCUMM. Переработан код для поддержки звука в играх SCUMM Humongous Entertainment.
- Для игрового движка Broken Sword 1 реализована поддержка многих мелочей (переходы между сценами, меню, шрифты, анимация при неактивности), делающих игру максимальной близкой к оригинальному варианту.