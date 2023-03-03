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Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.7.0

03.03.2023 07:20

После 6 месяцев разработки представлен выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.7.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

Всего обеспечена возможность запуска более 320 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка игр:
    • Soldier Boyz.
    • Игры GLK Scott Adams Interactive Fiction (версии для C64 и ZX Spectrum).
    • Квесты GLK Scott Adams 1-12 в формате TI99/4A.
    • Obsidian.
    • Pink Panther: Passport to Peril.
    • Pink Panther: Hokus Pokus Pink.
    • Adibou 2 "Environment", "Read/Count 4 & 5" и "Read/Count 6 & 7".
    • Driller/Space Station Oblivion (версии для DOS/EGA/CGA, Amiga, AtariST, ZX Spectrum и Amstrad CPC).
    • Halls of the Dead: Faery Tale Adventure II.
    • Chop Suey, Eastern Mind и ещё 16 игр на движках Director 3 и Director 4.
  • Улучшена поддержка серии игр Broken Sword, переработан код для определения версий игр.
  • Добавлена поддержка платформ:
    • Консоль RetroMini RS90 под управлением дистрибутива OpenDingux.
    • Первое поколение консолей Miyoo (New BittBoy, Pocket Go и PowKiddy Q90-V90-Q20) под управлением TriForceX MiyooCFW.
    • Консоль Miyoo Mini.
    • Операционная система KolibriOS.
    • 26-разрядные версии RISC OS.
  • Добавлена система масштабирования вывода, использующая шейдеры. Новая система позволяет запускать старые игры на современных экранах с высоким разрешением с высокой визуальной точностью, воспроизводящей поведение экранов на базе электронно-лучевой трубки.
  • Предоставлена возможность задания предопределённых данных для инициализации генератора псевдослучайных чисел, что позволяет добиться повторяющегося поведения при разных запусках игры.
  • В режиме OpenGL улучшено масштабирование курсора.
  • Добавлена возможность запуска в режиме автоопределения игр (для включения можно переименовать исполняемый файл в scummvm-auto или создать рядом пустой файл scummvm-autorun).
  • Добавлена возможность задания предопределённых параметров командной строки (параметры следует записать в файл scummvm-autorun).
  • Добавлена поддержка переопределения настроек по умолчанию через указания файла конфигурации в опции "--initial-cfg=FILE" или "-i".
  • Добавлена опция --output-channels=CHANNELS, позволяющая перевести вывод звука в режим моно.
  • Расширено число платформ, для которых доступна загрузка игровых ресурсов, размером более 2 ГБ.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scummvm.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.6.0
  3. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.11 для упрощения доступа к играм из Linux
  4. OpenNews: Выпуск Lakka 4.1, дистрибутива для создания игровых консолей
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58734-scummvm
Ключевые слова: scummvm, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:06, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Что за хрень там написана в квесте на последней картинке?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это большая фотография этой великолепной девушки. Девушки, которая засовывает грудь обратно в одежду (или телик)
     
     
  • 3.4, iPony129412 (?), 08:50, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > gal

    Первый раз такое слово слышу.
    Наверно устарело.

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 08:58, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    c'mon bud..
     
  • 4.7, Аноним (7), 08:59, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    японская тема, гугли
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 13:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Букаке. Это когда мужчины кончают в лицо женщине.
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > засовывает грудь обратно в телик

    Переводчик от бога :)

     

  • 1.2, bOOster (ok), 08:31, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. До сих пор в FullThrottle иногда поиграть интересно, когда забываешь как проходить :))
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 08:55, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > FullThrottle

    Я недавно проходил в ремастер. Такая нудятина. Мультфильм было интереснее, а тут геймплей - ужас.

    И никогда не понимал, зачем перепроходить игры. Ведь столько нового выходит, а ты как луддит открываем свою старую дедовскую игру и в сотый рах ояпть по новой...

     
     
  • 3.8, ryoken (ok), 09:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И никогда не понимал, зачем перепроходить игры.

    Каждому - своё. Вот Дум старый можно перепроходить например с Project Brutality. Гораздо веселее и сложнее будет.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Моды на дум интереснее большинства современных игр. Как и моды на Старкрафт, ред-алерт, балдурсгейт, сталкер, халф-лайф.
     
  • 4.16, Аноним (15), 11:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а может мне не нравятся современные игры. Современные ааа игры это портированные с консолей с видом от третьего лица с открытым миром с аванпостами и джагернаутами. Инди-игры это двухмерный треш.
     
  • 3.9, Аноним (10), 09:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ведь столько нового выходит

    О чем ты? Нормальный роint-and-click квест еще с середины нулевых выходит хорошо если раз в 3-4 года. Жанр загнулся еще в девяностых.

     
     
  • 4.17, Аноним (15), 11:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда ему и дорога. Этот жанр родился из-за ограничений тогдашних компов.
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, допустим, мороженое тоже только раз в жизни можно попробовать?
     
     
  • 4.12, iPony129412 (?), 09:58, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а, допустим, мороженое тоже только раз в жизни можно попробовать?

    там сюжета нет

     
     
  • 5.20, Аноним (11), 12:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть таки теперь вообще не есть? :)
     
  • 3.19, YetAnotherOnanym (ok), 12:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В игры можно играть, например, чтобы остудить мозги. Просто для отдыха. Полчасика побродил по уже десять лет знакомой карте - всё, можно дальше трудиться.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:10, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержки Cryo (Dune 1) как не было, так и нет.
     
  • 1.14, Tita_M (ok), 11:14, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добавили поддержку Faery Tale Adventure 2. Хорошо. В свое время поиграл в нее не много. Игрушка довольно интересная - RPG с видом сверху в открытом мире, Sacred не много напоминает, только в отличии от Sacred FTA2 не ARPG.
    Вот, кому интересно, ссылка на олдгеймс https://www.old-games.ru/game/122.html
     
  • 1.18, CAE (ok), 12:16, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gobliins II и в русской версии идут?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все три части работают в т.ч. с русским переводом/озвучкой
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:45, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Blade Runner - крутая штука, рекомендую!
     
     
  • 2.22, ryoken (ok), 12:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Blade Runner - крутая штука, рекомендую!

    Это по книжке Ф. Дика?

     
     
  • 3.25, Tita_M (ok), 13:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее по одноименному фильму, который в свою очередь по рассказу Ф. Дика.
     
     
  • 4.26, ryoken (ok), 13:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее по одноименному фильму, который в свою очередь по рассказу Ф. Дика.

    "Мечтают ли андроиды об электроовцах" - явно не рассказ, там довольно увесистая книжка.

     
     
  • 5.27, Tita_M (ok), 14:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно - роман. В памяти почему-то отложилось, что это рассказ, когда о нем узнал.
     
     
  • 6.29, ryoken (ok), 14:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассказ эт "Бюро Корректировки" и вроде "Вспомнить всё" (или как там оно на самом деле называется).
     

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