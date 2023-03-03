Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.7.0

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|2.3, Аноним (3), 08:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это большая фотография этой великолепной девушки. Девушки, которая засовывает грудь обратно в одежду (или телик)
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|1.2, bOOster (ok), 08:31, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно. До сих пор в FullThrottle иногда поиграть интересно, когда забываешь как проходить :))
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|2.5, iPony129412 (?), 08:55, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> FullThrottle
Я недавно проходил в ремастер. Такая нудятина. Мультфильм было интереснее, а тут геймплей - ужас.
И никогда не понимал, зачем перепроходить игры. Ведь столько нового выходит, а ты как луддит открываем свою старую дедовскую игру и в сотый рах ояпть по новой...
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|3.8, ryoken (ok), 09:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И никогда не понимал, зачем перепроходить игры.
Каждому - своё. Вот Дум старый можно перепроходить например с Project Brutality. Гораздо веселее и сложнее будет.
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|4.15, Аноним (15), 11:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Моды на дум интереснее большинства современных игр. Как и моды на Старкрафт, ред-алерт, балдурсгейт, сталкер, халф-лайф.
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|4.16, Аноним (15), 11:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а может мне не нравятся современные игры. Современные ааа игры это портированные с консолей с видом от третьего лица с открытым миром с аванпостами и джагернаутами. Инди-игры это двухмерный треш.
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|3.9, Аноним (10), 09:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ведь столько нового выходит
О чем ты? Нормальный роint-and-click квест еще с середины нулевых выходит хорошо если раз в 3-4 года. Жанр загнулся еще в девяностых.
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|4.17, Аноним (15), 11:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Туда ему и дорога. Этот жанр родился из-за ограничений тогдашних компов.
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|3.11, Аноним (11), 09:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а, допустим, мороженое тоже только раз в жизни можно попробовать?
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|3.19, YetAnotherOnanym (ok), 12:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В игры можно играть, например, чтобы остудить мозги. Просто для отдыха. Полчасика побродил по уже десять лет знакомой карте - всё, можно дальше трудиться.
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|1.14, Tita_M (ok), 11:14, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавили поддержку Faery Tale Adventure 2. Хорошо. В свое время поиграл в нее не много. Игрушка довольно интересная - RPG с видом сверху в открытом мире, Sacred не много напоминает, только в отличии от Sacred FTA2 не ARPG.
Вот, кому интересно, ссылка на олдгеймс https://www.old-games.ru/game/122.html
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|2.22, ryoken (ok), 12:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Blade Runner - крутая штука, рекомендую!
Это по книжке Ф. Дика?
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|3.25, Tita_M (ok), 13:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее по одноименному фильму, который в свою очередь по рассказу Ф. Дика.
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|4.26, ryoken (ok), 13:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скорее по одноименному фильму, который в свою очередь по рассказу Ф. Дика.
"Мечтают ли андроиды об электроовцах" - явно не рассказ, там довольно увесистая книжка.
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|5.27, Tita_M (ok), 14:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно - роман. В памяти почему-то отложилось, что это рассказ, когда о нем узнал.
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|6.29, ryoken (ok), 14:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рассказ эт "Бюро Корректировки" и вроде "Вспомнить всё" (или как там оно на самом деле называется).
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