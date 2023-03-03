Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.7.0

2.5 , iPony129412 ( ? ), 08:55, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > FullThrottle Я недавно проходил в ремастер. Такая нудятина. Мультфильм было интереснее, а тут геймплей - ужас. И никогда не понимал, зачем перепроходить игры. Ведь столько нового выходит, а ты как луддит открываем свою старую дедовскую игру и в сотый рах ояпть по новой...

3.8 , ryoken ( ok ), 09:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >И никогда не понимал, зачем перепроходить игры. Каждому - своё. Вот Дум старый можно перепроходить например с Project Brutality. Гораздо веселее и сложнее будет.

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Моды на дум интереснее большинства современных игр. Как и моды на Старкрафт, ред-алерт, балдурсгейт, сталкер, халф-лайф.

4.16 , Аноним ( 15 ), 11:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну а может мне не нравятся современные игры. Современные ааа игры это портированные с консолей с видом от третьего лица с открытым миром с аванпостами и джагернаутами. Инди-игры это двухмерный треш.

3.9 , Аноним ( 10 ), 09:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ведь столько нового выходит О чем ты? Нормальный роint-and-click квест еще с середины нулевых выходит хорошо если раз в 3-4 года. Жанр загнулся еще в девяностых.

4.17 , Аноним ( 15 ), 11:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Туда ему и дорога. Этот жанр родился из-за ограничений тогдашних компов.

3.11 , Аноним ( 11 ), 09:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а, допустим, мороженое тоже только раз в жизни можно попробовать?

4.12 , iPony129412 ( ? ), 09:58, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а, допустим, мороженое тоже только раз в жизни можно попробовать? там сюжета нет

5.20 , Аноним ( 11 ), 12:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – то есть таки теперь вообще не есть? :)

3.19 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В игры можно играть, например, чтобы остудить мозги. Просто для отдыха. Полчасика побродил по уже десять лет знакомой карте - всё, можно дальше трудиться.

