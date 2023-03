Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.7.0

После 6 месяцев разработки представлен выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.7.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+. Всего обеспечена возможность запуска более 320 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др. В новой версии: Добавлена поддержка игр: Soldier Boyz. Игры GLK Scott Adams Interactive Fiction (версии для C64 и ZX Spectrum). Квесты GLK Scott Adams 1-12 в формате TI99/4A. Obsidian. Pink Panther: Passport to Peril. Pink Panther: Hokus Pokus Pink. Adibou 2 "Environment", "Read/Count 4 & 5" и "Read/Count 6 & 7". Driller/Space Station Oblivion (версии для DOS/EGA/CGA, Amiga, AtariST, ZX Spectrum и Amstrad CPC). Halls of the Dead: Faery Tale Adventure II. Chop Suey, Eastern Mind и ещё 16 игр на движках Director 3 и Director 4.

Улучшена поддержка серии игр Broken Sword, переработан код для определения версий игр.

Добавлена поддержка платформ: Консоль RetroMini RS90 под управлением дистрибутива OpenDingux. Первое поколение консолей Miyoo (New BittBoy, Pocket Go и PowKiddy Q90-V90-Q20) под управлением TriForceX MiyooCFW. Консоль Miyoo Mini. Операционная система KolibriOS. 26-разрядные версии RISC OS.

Добавлена система масштабирования вывода, использующая шейдеры. Новая система позволяет запускать старые игры на современных экранах с высоким разрешением с высокой визуальной точностью, воспроизводящей поведение экранов на базе электронно-лучевой трубки.

Предоставлена возможность задания предопределённых данных для инициализации генератора псевдослучайных чисел, что позволяет добиться повторяющегося поведения при разных запусках игры.

В режиме OpenGL улучшено масштабирование курсора.

Добавлена возможность запуска в режиме автоопределения игр (для включения можно переименовать исполняемый файл в scummvm-auto или создать рядом пустой файл scummvm-autorun).

Добавлена возможность задания предопределённых параметров командной строки (параметры следует записать в файл scummvm-autorun).

Добавлена поддержка переопределения настроек по умолчанию через указания файла конфигурации в опции "--initial-cfg=FILE" или "-i".

Добавлена опция --output-channels=CHANNELS, позволяющая перевести вывод звука в режим моно.

Расширено число платформ, для которых доступна загрузка игровых ресурсов, размером более 2 ГБ.