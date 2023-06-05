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Первый выпуск Blink, высокопроизводительного эмулятора систем x86-64

05.06.2023 09:34

Опубликован первый значительный выпуск проекта Blink, развивающего эмулятор процессоров x86-64, позволяющий запускать статически и динамически собранные Linux-приложения в виртуальной машине с эмулируемым процессором. При помощи Blink cобранные для архитектуры x86-64 Linux-программы можно запускать в других POSIX-совместимых операционных системах (macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Cygwin) и на оборудовании с другой аппаратной архитектурой (x86, ARM, RISC-V, MIPS, PowerPC, s390x). Код проекта написан на языке Си (ANSI C11) и распространяется под лицензией ISC. Из зависимостей требуется только libc (POSIX.1-2017).

По функциональности Blink напоминает команду qemu-x86_64, но отличается от QEMU более компактным исполнением и значительным приростом производительности. Например, исполняемый файл Blink занимает всего 221 КБ (при урезанной сборке - 115 КБ) вместо 4 МБ у qemu-x86_64, а по производительности в некоторых тестах, таких как запуск в эмуляторе GCC и выполнение математических операций, обгоняет QEMU примерно в два раза.

Для обеспечения высокой производительности применяется JIT-компилятор, на лету преобразующий исходные инструкции в машинный код для целевой платформы. Поддерживается прямой запуск в эмуляторе исполняемых файлов в форматах ELF, PE (Portable Executables) и bin (Flat executable), собранных со стандартными Си-библиотеками Cosmopolitan, Glibc и Musl. Реализована встроенная поддержка 180 системных вызовов Linux и эмуляция около 600 процессорных инструкций x86, охватывающих наборы инструкций i8086, i386, SSE2, x86_64, SSE3, SSSE3, CLMUL, POPCNT, ADX, BMI2 (MULX, PDEP, PEXT), X87, RDRND, RDSEED и RDTSCP.

Дополнительно на базе Blink разрабатывается утилита blinkenlights, предоставляющая интерфейс для визуализации хода выполнения программы и анализа содержимого памяти. Утилита может применяться в качестве отладчика, поддерживающего режим реверсивной отладки (Reverse-Debugging) и позволяющего перемещаться назад в истории выполнения и возвращаться к уже ранее выполненной точке. Проект развивает автор таких разработок, как Си-библиотека Cosmopolitan, порт механизма изоляции pledge для Linux и система универсальных исполняемых файлов Redbean.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jart/blink/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.7.0
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.15
  4. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 8.0
  6. OpenNews: Redbean 2.0 - платформа для web-приложений, упакованных в универсальный исполняемый ZIP-архив
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59247-blink
Ключевые слова: blink, emelator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 05/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:47, 05/06/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:49, 05/06/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:02, 05/06/2023 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, Аноним (3), 09:45, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Blink это движок Хрома. Что уже слова закончились чтобы новые проекты называть? Дожили называется...
     
     
  • 2.5, barmaley (??), 09:59, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    А Хром это элемент таблицы Менделеева, что уже слова закончились чтобы браузеры называть?
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 10:16, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да больше элементы нельзя называть Хром представь себе. Если есть программный продукт Хром, все другие тоже нельзя называть Хром. С точки зрения маркетинга это провал будет.
     
  • 3.14, Аноним123 (?), 10:17, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А Менделеев это ученый. Что уже слова закончились таблицы называть?
     
  • 2.11, Пряник (?), 10:16, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда сам проект важнее его названия...
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:16, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Назови тогда его project или вообще Новая Папка.
     
  • 2.43, FF (?), 13:19, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы не поняли. Это означает, что лагать будет также, как приложухи на электроне
     

  • 1.7, svsd_val (ok), 10:00, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь =)
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:11, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольно.
    Полезная штука.
    Дело coLinux живет и побеждает! )
     
     
  • 2.36, Shevchuk (ok), 12:57, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > coLinux

    Воспоминание разблокировано

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:12, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гы) Странная штуковина - вот сборка утилиты bat с musl работает... А ffmpeg static например нет... но тут конечно хост непростой - macos arm64
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:52, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эмулируется же базовый набор вызовов, а не специфичные аппаратные инструкции (какие там sse-специфичные и другие оптимизации в ффмпег есть?).
    Все (работает) как заявлено, кмк.
     

  • 1.15, Ю.Т. (?), 10:21, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясните, это штука вроде Bochs, только для х86_64?
     
     
  • 2.24, n80 (?), 11:26, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее, как отладчик (несколько улучшенный) от Bochs без самого Bochs (вот так вот странно). Плюс, основная ниша тут — всё-таки отладка приложений, а не прошивок/ядер ОС, хотя bare-metal приложения под этим отлаживать тоже можно в какой-то мере.

    В общем, странный проект, но в каких-то случаях заметно удобнее имеющихся.

    И, да, Bochs поддерживает x86_64 примерно всю дорогу, или к чему это уточнение было?

     
     
  • 3.31, n00by (ok), 12:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут фишка в визуализации при отладке кода. Косвенно можно судить, что исполняется в данный момент. Правда сначала придётся с годик попялиться в картинку.
     

  • 1.16, Ю.Т. (?), 10:22, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ...нет, отбой, "linux-приложения"
     
     
  • 2.21, пох. (?), 10:56, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты...сообразительный!
     

  • 1.18, Аноним (8), 10:27, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего-то unit-тесты не проходят make check blink syscall c 1396 54777 asse... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:31, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая работа. Но какое применение ?
     
     
  • 2.20, анон (?), 10:44, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в браузере настоящий линукс запускать, с приложения из репозиториев
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:57, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запускать Steam на FreBSD?
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:12, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    запустить хоть что-нибудь на маке. уверен, у авторши мак
     

  • 1.25, Aalexeey (?), 11:40, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Было-бы интересней еслиб оно ARM на x86-64 эмулировало с высокой производительностью, и без systemГ
     
     
  • 2.35, Димон (??), 12:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что-то путайте, дорогой мой. Описанная вами задача никому не сдалась, а вот запускать x86_x64 софт на ARM ноутбуках и планшетах, было бы очень полезно. Например, в этом году вышел замечательный Windows планшет Huawei MateBook E GO (2023) на базе свежего Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3. Было замечательно на него накатить Linux с возможностью без существенных потерь потом запускать x86_x64 софт.
     
     
  • 3.39, Perlovka (ok), 13:09, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле не сдалась? Вообще-то так собирают бинари под арм на x86. Crosscompile.
     
  • 3.40, n80 (?), 13:10, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Описанная вами задача никому не сдалась

    А как же отладка/реверс и даже использование проприетарных приложений с Android и, быть может, iOS? Другое дело, что и для этого существующих инструментов хватает, ИМХО.

     
     
  • 4.57, Аноним (57), 14:29, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На андроиде инструментов для разработки под андроид нет. Как и нормального энвайрмента для запуска стандартных линух приложений. Иначе они бы давно уже заткнули огрызки и были вперде планеты всей.
     
  • 3.44, User (??), 13:23, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот прям стесняюсь спрашивать - какой x86_64 LINUX софт вы на нем хотите "запускать"?
     
     
  • 4.59, Димон (??), 14:41, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть браузер, хоть редакторы разные, хоть игры... мало ли софта, которого под ARM нет? Каждый из низ сейчас на данный момент имеет на своем компе хотя бы одну приложуху от которой нет ARM версий вообще.
     
  • 2.58, Аноним (58), 14:39, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Архитектурно более простой CPU на более оверинжениренном с высокой производительностью? Оч сумнительно.
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:06, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне бы что-нибудь вроде гибрида QEMU + bochs, но быстрый и с подгружаемыми модулями эмуляции аппаратуры, чтобы можно было отлаживать код инициализации оперативной памяти и чипсета в биосах.
     
     
  • 2.38, n80 (?), 13:08, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне бы что-нибудь вроде гибрида QEMU + bochs, но быстрый и с подгружаемыми модулями эмуляции аппаратуры, чтобы можно было отлаживать код инициализации оперативной памяти и чипсета в биосах.

    Так в Bochs это есть и скорость исполнения в таких задачах не то что бы критична, для кое-каких железок им и пользовался, хотя его отладчик и делает больно. А для остального хватало QEMU и к нему тоже можно модули писать, есть даже тулзы для упрощения этого дела, но там GDB и он делает больно по-другому.

    Весь вопрос в том, откуда возьмёшь достаточно точные модели (модули эмуляции) частей аппаратуры, там где они есть по работе, в ходу Simics или SimNow. Они ещё и быстрые, но это уже не свободное ПО.

     

  • 1.28, Аноним (26), 12:11, 05/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:41, 05/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:58, 05/06/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.54, Аноним (54), 13:52, 05/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 15:16, 05/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.29, Аноним (29), 12:13, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, может ли эмулировать SSE3 на процессорах x86 без их поддержки? Так можно было бы и браузеры поновее запускать на олдовых железках. Не спрашивайте "зачем", здесь здоровый спортивный интерес.
     
     
  • 2.32, n00by (ok), 12:33, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Android-x86 эмулировались некоторые команды SSSE3 и SSE4.1. Для чего в ядре модифицировали обработчик невалидного опкода в ядре https://sourceforge.net/p/android-x86/kernel/ci/39cb2a3aa79affbd18194bfece3124 (старая версия, есть ли новая, не искал).
     
  • 2.42, soarin (ok), 13:16, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, может ли эмулировать SSE3 на процессорах x86 без их поддержки?

    Скорее всего можно.
    Всё можно, только это будет добавлять прилично тормозов.
    Так что смысла ноль.

     

  • 1.30, Аноним (30), 12:20, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >pledge для Linux

    в Linux есть landlock

     
  • 1.34, ыы (?), 12:42, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как у него с частотой процессора? частоту эмулирует?
     
  • 1.41, Срыватель покровов (?), 13:10, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странные люди делают странные вещи. Ничего странного.
     
     
  • 2.45, ыы (?), 13:26, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я вот ищу эмулятор, который позволяет эмулировать и частоту процессора в том числе... и вот чтото плохо с этим...
     

  • 1.46, Аноним (9), 13:32, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот блинк надо использовать как виртуализацию (контейнеризацию) линукс-бинарей без хостового линукс-ядра.

    Прямо контейнеризация как она должна (была) быть.

    И для винды это мб лучше и удобнее, чем нынешний вариант wsl. Кому нужна тру-виртуализация, запустят в виртуалке.

    Ну ведь удобно же.
    Главное, чтобы оставалось компактным и не разрасталось в попытке объять необъятное (как один менеджер, который нельзя упоминать всуе) =)

     
     
  • 2.48, ыы (?), 13:42, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поможет ли это запускать докеры в винде без проф лицензии?
     

  • 1.47, Аноним (9), 13:35, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но вообще это ржака (или ирония, если на языке зумеров) — тула для виртуализации линуксового посикса.

    Вдуматься только, линуксовый посикс настолько уже сам в себе, что такой же посикс, только другой (ну, фришный, например) уже не подходит.

     
     
  • 2.49, ыы (?), 13:43, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    действительно, смешно - команды одного процессора не выполняются на другом... хоят если подумать - и там и там электрические сигналы...разница в напрящении и все...
     
     
  • 3.51, Аноним (53), 13:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и при чем тут архитерктура/команды, если из описания Блинка следует то, что это работает как прослойка трансляции посикс-вызовов линукса в посикс-вызовы целевой операционной системы?

    Как-то выходит, что нет буквы P для линуксового посикса ;(

     
     
  • 4.56, ыы (?), 14:10, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в каком месте стандарта посикс эмулирует процессор?
     
     
  • 5.60, Аноним (9), 14:55, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем-то ты не тем или не там читаешь )
    Никто и не пишет о том, что тут про эмуляцию инструкций. Тут про эмуляцию вызовов — странно ожидать, что будет работать на другом проце с другим instruction set, если оригинальный эмалируемый бинарь хочет специфичных инструкции.
     
     
  • 6.61, ыы (?), 15:08, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разработчики утверждают что:
    "implements about 600 x86 instructions and 180 Linux system calls"

    где здесть НЕ сказано про эмуляцию инструкций?

     
  • 6.62, Аноним (62), 15:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не написано про POSIX линукса. Возьми тот же AIX, вещь весьма в себе и с кучей костылей. И она внезапно несовместима с HP-UX. Но если взять то, о чём ты говоришь, то на разных системах POSIX бывает разных ревизий и реализаций, со своими особенностями. Больше всего проблем доставляют те части, что не стандартизированы, конечно. В итоге адовая солянка из кода разных систем будет работать в линуксе, но на конкурирующие проприетарные поделки компоненты никто не портировал (если они вообще там способны работать).
     

  • 1.50, Аноним (53), 13:46, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блинк – пример дружеской (отрезвляющей) пощечины (при-)хлебателям всякого раста.
    "Write once, run anywhere"?
    Для нормально спроектированного (люди ДУМАЛИ) языка и среды выполнения – да.
    Да даже для сишечки (пример, когда человек, умеющий думать и в код сделал вещь) – да.

    А для раста (и других nih-велосипедов)?
    Запустится ли раст-бинарь, скомпилированный в каком-нибудь Gentoo, в макоси? ;)

    Джава – да.
    Сишечка – (теперь) да.

    А что там в модных, стильных, молодежных языках с (розово-зеленым) синтаксисом не как у всех?

    p.s. js не предлагать

     
  • 1.52, Аноним (52), 13:50, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно сравнение производительности с exagear
     
  • 1.55, Golangdev (?), 13:53, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > POSIX-совместимых операционных системах (macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Cygwin

    Не знал, что Цигвин - это операционная система. =)

     

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