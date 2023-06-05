Первый выпуск Blink, высокопроизводительного эмулятора систем x86-64

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|1.2, Аноним (3), 09:45, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Blink это движок Хрома. Что уже слова закончились чтобы новые проекты называть? Дожили называется...
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|2.5, barmaley (??), 09:59, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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А Хром это элемент таблицы Менделеева, что уже слова закончились чтобы браузеры называть?
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|3.12, Аноним (3), 10:16, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да больше элементы нельзя называть Хром представь себе. Если есть программный продукт Хром, все другие тоже нельзя называть Хром. С точки зрения маркетинга это провал будет.
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|2.43, FF (?), 13:19, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы не поняли. Это означает, что лагать будет также, как приложухи на электроне
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|1.10, Аноним (10), 10:12, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гы) Странная штуковина - вот сборка утилиты bat с musl работает... А ffmpeg static например нет... но тут конечно хост непростой - macos arm64
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|2.53, Аноним (53), 13:52, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так эмулируется же базовый набор вызовов, а не специфичные аппаратные инструкции (какие там sse-специфичные и другие оптимизации в ффмпег есть?).
Все (работает) как заявлено, кмк.
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|2.24, n80 (?), 11:26, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее, как отладчик (несколько улучшенный) от Bochs без самого Bochs (вот так вот странно). Плюс, основная ниша тут — всё-таки отладка приложений, а не прошивок/ядер ОС, хотя bare-metal приложения под этим отлаживать тоже можно в какой-то мере.
В общем, странный проект, но в каких-то случаях заметно удобнее имеющихся.
И, да, Bochs поддерживает x86_64 примерно всю дорогу, или к чему это уточнение было?
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|3.31, n00by (ok), 12:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут фишка в визуализации при отладке кода. Косвенно можно судить, что исполняется в данный момент. Правда сначала придётся с годик попялиться в картинку.
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|2.20, анон (?), 10:44, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в браузере настоящий линукс запускать, с приложения из репозиториев
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|1.25, Aalexeey (?), 11:40, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Было-бы интересней еслиб оно ARM на x86-64 эмулировало с высокой производительностью, и без systemГ
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|2.35, Димон (??), 12:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы что-то путайте, дорогой мой. Описанная вами задача никому не сдалась, а вот запускать x86_x64 софт на ARM ноутбуках и планшетах, было бы очень полезно. Например, в этом году вышел замечательный Windows планшет Huawei MateBook E GO (2023) на базе свежего Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3. Было замечательно на него накатить Linux с возможностью без существенных потерь потом запускать x86_x64 софт.
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|3.39, Perlovka (ok), 13:09, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле не сдалась? Вообще-то так собирают бинари под арм на x86. Crosscompile.
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|3.40, n80 (?), 13:10, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Описанная вами задача никому не сдалась
А как же отладка/реверс и даже использование проприетарных приложений с Android и, быть может, iOS? Другое дело, что и для этого существующих инструментов хватает, ИМХО.
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|4.57, Аноним (57), 14:29, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На андроиде инструментов для разработки под андроид нет. Как и нормального энвайрмента для запуска стандартных линух приложений. Иначе они бы давно уже заткнули огрызки и были вперде планеты всей.
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|3.44, User (??), 13:23, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот прям стесняюсь спрашивать - какой x86_64 LINUX софт вы на нем хотите "запускать"?
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|4.59, Димон (??), 14:41, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хоть браузер, хоть редакторы разные, хоть игры... мало ли софта, которого под ARM нет? Каждый из низ сейчас на данный момент имеет на своем компе хотя бы одну приложуху от которой нет ARM версий вообще.
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|2.58, Аноним (58), 14:39, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Архитектурно более простой CPU на более оверинжениренном с высокой производительностью? Оч сумнительно.
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|1.26, Аноним (26), 12:06, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне бы что-нибудь вроде гибрида QEMU + bochs, но быстрый и с подгружаемыми модулями эмуляции аппаратуры, чтобы можно было отлаживать код инициализации оперативной памяти и чипсета в биосах.
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|2.38, n80 (?), 13:08, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне бы что-нибудь вроде гибрида QEMU + bochs, но быстрый и с подгружаемыми модулями эмуляции аппаратуры, чтобы можно было отлаживать код инициализации оперативной памяти и чипсета в биосах.
Так в Bochs это есть и скорость исполнения в таких задачах не то что бы критична, для кое-каких железок им и пользовался, хотя его отладчик и делает больно. А для остального хватало QEMU и к нему тоже можно модули писать, есть даже тулзы для упрощения этого дела, но там GDB и он делает больно по-другому.
Весь вопрос в том, откуда возьмёшь достаточно точные модели (модули эмуляции) частей аппаратуры, там где они есть по работе, в ходу Simics или SimNow. Они ещё и быстрые, но это уже не свободное ПО.
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|1.29, Аноним (29), 12:13, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, может ли эмулировать SSE3 на процессорах x86 без их поддержки? Так можно было бы и браузеры поновее запускать на олдовых железках. Не спрашивайте "зачем", здесь здоровый спортивный интерес.
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|2.42, soarin (ok), 13:16, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, может ли эмулировать SSE3 на процессорах x86 без их поддержки?
Скорее всего можно.
Всё можно, только это будет добавлять прилично тормозов.
Так что смысла ноль.
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|2.45, ыы (?), 13:26, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а я вот ищу эмулятор, который позволяет эмулировать и частоту процессора в том числе... и вот чтото плохо с этим...
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|1.46, Аноним (9), 13:32, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот блинк надо использовать как виртуализацию (контейнеризацию) линукс-бинарей без хостового линукс-ядра.
Прямо контейнеризация как она должна (была) быть.
И для винды это мб лучше и удобнее, чем нынешний вариант wsl. Кому нужна тру-виртуализация, запустят в виртуалке.
Ну ведь удобно же.
Главное, чтобы оставалось компактным и не разрасталось в попытке объять необъятное (как один менеджер, который нельзя упоминать всуе) =)
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|2.48, ыы (?), 13:42, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поможет ли это запускать докеры в винде без проф лицензии?
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|1.47, Аноним (9), 13:35, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но вообще это ржака (или ирония, если на языке зумеров) — тула для виртуализации линуксового посикса.
Вдуматься только, линуксовый посикс настолько уже сам в себе, что такой же посикс, только другой (ну, фришный, например) уже не подходит.
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|2.49, ыы (?), 13:43, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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действительно, смешно - команды одного процессора не выполняются на другом... хоят если подумать - и там и там электрические сигналы...разница в напрящении и все...
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|3.51, Аноним (53), 13:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и при чем тут архитерктура/команды, если из описания Блинка следует то, что это работает как прослойка трансляции посикс-вызовов линукса в посикс-вызовы целевой операционной системы?
Как-то выходит, что нет буквы P для линуксового посикса ;(
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|4.56, ыы (?), 14:10, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а в каком месте стандарта посикс эмулирует процессор?
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|5.60, Аноним (9), 14:55, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем-то ты не тем или не там читаешь )
Никто и не пишет о том, что тут про эмуляцию инструкций. Тут про эмуляцию вызовов — странно ожидать, что будет работать на другом проце с другим instruction set, если оригинальный эмалируемый бинарь хочет специфичных инструкции.
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|6.61, ыы (?), 15:08, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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разработчики утверждают что:
"implements about 600 x86 instructions and 180 Linux system calls"
где здесть НЕ сказано про эмуляцию инструкций?
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|6.62, Аноним (62), 15:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не написано про POSIX линукса. Возьми тот же AIX, вещь весьма в себе и с кучей костылей. И она внезапно несовместима с HP-UX. Но если взять то, о чём ты говоришь, то на разных системах POSIX бывает разных ревизий и реализаций, со своими особенностями. Больше всего проблем доставляют те части, что не стандартизированы, конечно. В итоге адовая солянка из кода разных систем будет работать в линуксе, но на конкурирующие проприетарные поделки компоненты никто не портировал (если они вообще там способны работать).
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|1.50, Аноним (53), 13:46, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блинк – пример дружеской (отрезвляющей) пощечины (при-)хлебателям всякого раста.
"Write once, run anywhere"?
Для нормально спроектированного (люди ДУМАЛИ) языка и среды выполнения – да.
Да даже для сишечки (пример, когда человек, умеющий думать и в код сделал вещь) – да.
А для раста (и других nih-велосипедов)?
Запустится ли раст-бинарь, скомпилированный в каком-нибудь Gentoo, в макоси? ;)
Джава – да.
Сишечка – (теперь) да.
А что там в модных, стильных, молодежных языках с (розово-зеленым) синтаксисом не как у всех?
p.s. js не предлагать
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|1.55, Golangdev (?), 13:53, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> POSIX-совместимых операционных системах (macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Cygwin
Не знал, что Цигвин - это операционная система. =)
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