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Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.15

12.03.2023 08:11

Опубликован выпуск проекта RetroArch 1.15, развивающего надстройку для эмуляции различных игровых консолей, позволяющую запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360, а так же геймпады общего назначения, такие как Logitech F710. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видеостриминг.

Среди изменений:

  • Значительно улучшена работа на платформе macOS, например, добавлена поддержка протокола MFi для геймпадов; обеспечена одновременная поддержка в одной сборке графических API OpenGL и Metal; добавлен драйвер для API Vulkan, поддерживающий HDR; добавлен драйвер glcore для вывода видео с использованием OpenGL 3.2. Сборка RetroArch для macOS размещена в Steam.
  • В системе шейдеров реализована возможность каскадного добавления и наложения предустановок шейдера (можно смешать разные предустановки шейдеров и сохранять как новые предустановки). Например, для создания визуальных эффектов можно комбинировать шейдеры CRT и VHS.
  • Предложен альтернативный метод расчёта выводимых кадров - "preemptive frames", который отличается от ранее доступного метода "runahead" достижением более высокой производительности за счёт перезаписи истории перед текущим кадром только в случае изменения состояния контроллера. В тесте с запуском игры Donkey Kong Country 2 в эмуляторе Snes9x 2010 при использовании нового метода производительность возросла с 1963 до 2400 кадров в секунду.
  • В сборках для платформы Android добавлена настройка input_android_physical_keyboard и элемент меню для принудительного использования устройства как клавиатуры, а не геймпада.
  • Улучшена поддержка протокола Wayland, добавлена поддержка расширений протокола pointer-constraints и relative-pointer.
  • Переработано меню.
  • Улучшена поддержка графического API Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.libretro.com/index...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 4.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.11
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.11 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58780-retroarch
Ключевые слова: retroarch, game
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:23, 12/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >эмулятора игровых консолей

    Мне кажется что у нас "эмуляторов игровых консолей" даже больше чем аудиоплееров.

     
     
  • 2.2, EuPhobos (ok), 08:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это скорее лаунчер для эмуляторов, с базой данных игр и обложек и "ачивками" как в стиме.
    Многим будет всегда интересно перепройти какой ни будь Battletoads с особым заданием для значка достижения.
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом, ни одного нормального аудиоплеера так и нет. Ну, с другой стороны, вендоплееры тоже не сразу нормальными стали. Сабж не то чтобы эмулятор, скорее компиляция украденного кода с вырезанной ключевой функциональностью, приправленная шейдерами. Но некоторым нравится унификация, тоже что-то.
     
     
  • 3.4, www2 (??), 08:48, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что это за "нормальные" аудиоплееры и чем имеющиеся не нормальные? Пользуюсь audacious, меня устраивает. Скажите, он тоже не нормальный?
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 09:11, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном, багами и низким качеством не нормальные, даже спустя десятилетия (и вот это уже анриал). Но, что особенно удивительно, это даже стрёмные вендоплееры более адекватные в техническом плане, видимо, просто разрабам не плевать на своих пользователей, и опенсорс в основном аутисты пишут, выбирать не приходится. Audacious единственное более менее юзабельное сегодня для большинства форматов (главное, не использовать ffmpeg плагин), но я уже склоняюсь к foobar2000 в wine. Плохо, что нет нормальных разрабов написать аудиоплеер у опенсорс-комьюнити.
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 09:25, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить чем ненормальный скажем clementine.
    Предвижу фатальные недостатки от иксперта:
    Зависит от qt
    Интерфейс слишком простой/сложный (на самом деле не такой как привык)
    Там нет функции N (которая на самом деле есть)
    Недостаточно ламповый звук, мой foobar добавляет нотки отзвука красного ореха в верха на 20кГц
     
     
  • 6.9, Аноним (3), 09:29, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gstreamer (не то чтобы это плохо, но это ограничение), mysql фоном, регулярно её просирает. Как менеджер обложек ок, но нет плагинов. Из-за того, что теряет данные, использовать как менеджер обложек невозможно.
     
  • 3.8, vbcnthfkmnth123 (ok), 09:26, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле? есть же mpg123 и ogg123. Пользуюсь этими аудиоплеерами всё в них устраивает.
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 09:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mpg123 норм, но я не слушаю mp3 и хотелось бы тексты песен, обложки, нормальную поддержку тегов (это вообще нет ни в одном плеере) и прочее такое, что в текстовом интерфейсе нормально не сделать.
     
     
  • 5.13, vbcnthfkmnth123 (ok), 09:45, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не очень понимаю зачем для аудиоплеера нужны тексты песен, обложки, и  теги. Это же аудиоплеер, он должен уметь проигрывать музыку, у него это в названии. У него нет в названии ни про тексты песен, ни про обложки, ни про теги.
     
  • 5.14, жабабыдлокодер (ok), 09:47, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amarok работает с тегами, лично для меня - нормально работает
     
  • 3.11, Аноним (7), 09:35, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назвать ретроарч компиляцией украденного кода это нужно иметь крайне нестандартное творческое мышление в стиле лаврова
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 09:41, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это то, чем по факту они занимаются большую часть своей истории. Основная претензия в том, что скопированный код очень отстаёт от апсрима, ну и фичи вырезают.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:55, 12/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>добавлена поддержка расширений протокола pointer-constraints и relative-pointer

    Не добавлена, просто протоколы генерируются и с ними линкуется бинарник. Поддержки именно в коде устройств ввода пока нет

     
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