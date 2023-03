Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.15

2.2 , EuPhobos ( ok ), 08:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это скорее лаунчер для эмуляторов, с базой данных игр и обложек и "ачивками" как в стиме.

Многим будет всегда интересно перепройти какой ни будь Battletoads с особым заданием для значка достижения.

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При этом, ни одного нормального аудиоплеера так и нет. Ну, с другой стороны, вендоплееры тоже не сразу нормальными стали. Сабж не то чтобы эмулятор, скорее компиляция украденного кода с вырезанной ключевой функциональностью, приправленная шейдерами. Но некоторым нравится унификация, тоже что-то.

3.4 , www2 ( ?? ), 08:48, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что это за "нормальные" аудиоплееры и чем имеющиеся не нормальные? Пользуюсь audacious, меня устраивает. Скажите, он тоже не нормальный?

4.6 , Аноним ( 3 ), 09:11, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В основном, багами и низким качеством не нормальные, даже спустя десятилетия (и вот это уже анриал). Но, что особенно удивительно, это даже стрёмные вендоплееры более адекватные в техническом плане, видимо, просто разрабам не плевать на своих пользователей, и опенсорс в основном аутисты пишут, выбирать не приходится. Audacious единственное более менее юзабельное сегодня для большинства форматов (главное, не использовать ffmpeg плагин), но я уже склоняюсь к foobar2000 в wine. Плохо, что нет нормальных разрабов написать аудиоплеер у опенсорс-комьюнити.

5.7 , Аноним ( 7 ), 09:25, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стесняюсь спросить чем ненормальный скажем clementine.

Предвижу фатальные недостатки от иксперта:

Зависит от qt

Интерфейс слишком простой/сложный (на самом деле не такой как привык)

Там нет функции N (которая на самом деле есть)

Недостаточно ламповый звук, мой foobar добавляет нотки отзвука красного ореха в верха на 20кГц

6.9 , Аноним ( 3 ), 09:29, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Gstreamer (не то чтобы это плохо, но это ограничение), mysql фоном, регулярно её просирает. Как менеджер обложек ок, но нет плагинов. Из-за того, что теряет данные, использовать как менеджер обложек невозможно.

3.8 , vbcnthfkmnth123 ( ok ), 09:26, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле? есть же mpg123 и ogg123. Пользуюсь этими аудиоплеерами всё в них устраивает.

4.10 , Аноним ( 3 ), 09:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mpg123 норм, но я не слушаю mp3 и хотелось бы тексты песен, обложки, нормальную поддержку тегов (это вообще нет ни в одном плеере) и прочее такое, что в текстовом интерфейсе нормально не сделать.

5.13 , vbcnthfkmnth123 ( ok ), 09:45, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не очень понимаю зачем для аудиоплеера нужны тексты песен, обложки, и теги. Это же аудиоплеер, он должен уметь проигрывать музыку, у него это в названии. У него нет в названии ни про тексты песен, ни про обложки, ни про теги.

5.14 , жабабыдлокодер ( ok ), 09:47, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Amarok работает с тегами, лично для меня - нормально работает

3.11 , Аноним ( 7 ), 09:35, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Назвать ретроарч компиляцией украденного кода это нужно иметь крайне нестандартное творческое мышление в стиле лаврова

4.12 , Аноним ( 3 ), 09:41, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это то, чем по факту они занимаются большую часть своей истории. Основная претензия в том, что скопированный код очень отстаёт от апсрима, ну и фичи вырезают.