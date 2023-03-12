Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.15

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|1.1, A.Stahl (ok), 08:23, 12/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>эмулятора игровых консолей
Мне кажется что у нас "эмуляторов игровых консолей" даже больше чем аудиоплееров.
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|2.2, EuPhobos (ok), 08:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это скорее лаунчер для эмуляторов, с базой данных игр и обложек и "ачивками" как в стиме.
Многим будет всегда интересно перепройти какой ни будь Battletoads с особым заданием для значка достижения.
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|2.3, Аноним (3), 08:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом, ни одного нормального аудиоплеера так и нет. Ну, с другой стороны, вендоплееры тоже не сразу нормальными стали. Сабж не то чтобы эмулятор, скорее компиляция украденного кода с вырезанной ключевой функциональностью, приправленная шейдерами. Но некоторым нравится унификация, тоже что-то.
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|3.4, www2 (??), 08:48, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что это за "нормальные" аудиоплееры и чем имеющиеся не нормальные? Пользуюсь audacious, меня устраивает. Скажите, он тоже не нормальный?
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|4.6, Аноним (3), 09:11, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В основном, багами и низким качеством не нормальные, даже спустя десятилетия (и вот это уже анриал). Но, что особенно удивительно, это даже стрёмные вендоплееры более адекватные в техническом плане, видимо, просто разрабам не плевать на своих пользователей, и опенсорс в основном аутисты пишут, выбирать не приходится. Audacious единственное более менее юзабельное сегодня для большинства форматов (главное, не использовать ffmpeg плагин), но я уже склоняюсь к foobar2000 в wine. Плохо, что нет нормальных разрабов написать аудиоплеер у опенсорс-комьюнити.
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|5.7, Аноним (7), 09:25, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стесняюсь спросить чем ненормальный скажем clementine.
Предвижу фатальные недостатки от иксперта:
Зависит от qt
Интерфейс слишком простой/сложный (на самом деле не такой как привык)
Там нет функции N (которая на самом деле есть)
Недостаточно ламповый звук, мой foobar добавляет нотки отзвука красного ореха в верха на 20кГц
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|6.9, Аноним (3), 09:29, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gstreamer (не то чтобы это плохо, но это ограничение), mysql фоном, регулярно её просирает. Как менеджер обложек ок, но нет плагинов. Из-за того, что теряет данные, использовать как менеджер обложек невозможно.
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|4.10, Аноним (3), 09:32, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mpg123 норм, но я не слушаю mp3 и хотелось бы тексты песен, обложки, нормальную поддержку тегов (это вообще нет ни в одном плеере) и прочее такое, что в текстовом интерфейсе нормально не сделать.
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|5.13, vbcnthfkmnth123 (ok), 09:45, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не очень понимаю зачем для аудиоплеера нужны тексты песен, обложки, и теги. Это же аудиоплеер, он должен уметь проигрывать музыку, у него это в названии. У него нет в названии ни про тексты песен, ни про обложки, ни про теги.
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|3.11, Аноним (7), 09:35, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назвать ретроарч компиляцией украденного кода это нужно иметь крайне нестандартное творческое мышление в стиле лаврова
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|4.12, Аноним (3), 09:41, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это то, чем по факту они занимаются большую часть своей истории. Основная претензия в том, что скопированный код очень отстаёт от апсрима, ну и фичи вырезают.
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|1.5, Аноним (5), 08:55, 12/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>добавлена поддержка расширений протокола pointer-constraints и relative-pointer
Не добавлена, просто протоколы генерируются и с ними линкуется бинарник. Поддержки именно в коде устройств ввода пока нет
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