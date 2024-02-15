Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.81

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|2.3, Аноним (-), 12:04, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что это такое прекрасное на втором скрине? Как поиграть?
Игра Gods для DOS (1991). ru.wikipedia.org/wiki/Gods
Относительно недавно вышел ремастер, плюс можно поиграть в оригинал просто в онлайн эмуле.
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|2.5, Аноним (5), 12:06, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня заняло примерно 15 секунд, чтобы найти эту картинку в Google. Это Gods (1991). В Steam есть ремастер.
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|5.18, Аноним (16), 12:53, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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…только играть в него не рекомендую. Тот случай, когда хотели сделать красиво и при этом и шарм оригинала утеряли, и красиво не получилось. А уж зачем звук было переделывать, и вовсе непонятно.
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|1.4, Аноним (4), 12:06, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Игра на первом скрине - Dark Seed
Игра на втором скрине - Gods
Игра на третьем скрине - Space Quest
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|1.6, Швондик (?), 12:10, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я когда играю на DOSBox то слушаю аппаратный OPL3 на Yamaha 744, жаль только, что на IBM PC никогда не создавали звуковые карты с OPN чипами типа YM2203 или YM2612
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|5.26, Швондик (?), 13:08, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Косяк не в схеме платы, а в плеере Романича, потому-что у меня не работают все плееры Романича на LPT, в том числе и на YM2149, а вот другие плееры от других программистов работают
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|7.28, Швондик (?), 13:18, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да нормальный LPT, в биосе есть 4 режима: Standard Parallel Port Mode , EPP Mode (Enhanced Parallel Port), ECP Mode (Extended Capabilities Port), EPP Mode & ECP Mode
я все перепробовал - плееры Романича не работают, а другие работают. Хотя возможно у меня другой чипсет для LPT, чем у Романича
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|1.7, Zenitur (ok), 12:18, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка эмуляции видеоркаты 3dfx Voodoo 1
Можно поставить Win95 и поиграть в Quake 2? А то на OpenGL там желтит
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|4.15, Аноним (16), 12:47, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё есть 100500 сорс-портов.
P.S.: кстати, недавний ремастер (не тот, что с лучами) очень даже ничего вышел.
А первый 3dfx банально не тянет Q2 на комфортной скорости.
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|3.21, Zenitur (ok), 12:57, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот моя сборка: http://0x0.st/HnzE.tar.xz
Без дополнений rogue и xatrix (но нет проблем собрать с ними), файлы gamex86_64.so, pak0.pak, pak1.pak и pak3.pak класть в /home/username/.quake2/baseq2
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|1.11, ryoken (ok), 12:44, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> видеоркаты 3dfx Voodoo 1.
1 - таки "карты", 2 - на самом деле ускоритель.
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|1.14, Аноним (14), 12:46, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поздно. Я уже перешел на DOSBox-X, который от DOSBox ушел уже очень далеко вперед. DOSBox остается только мержить изменения оттуда.
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|2.17, Аноним (9), 12:52, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь сказать чем он лучше? Я юзаю самый обычный dosbox для x-com, heroes2 и прочих игр, вот думаю стоит перейти на dosbox-x или нет
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|1.29, Аноним (29), 13:18, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Dosbox, Wine это всё хорошо, но на самом деле плохо. Их наличие тормозит написание открытых, кросс платформенных движков для старых игр.
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