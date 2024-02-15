Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.81

После двух лет разработки опубликован релиз проекта DOSBox Staging 0.81, развивающего мультиплатформенный эмулятор среды MS-DOS, написанный с использованием библиотеки SDL и ориентированный для запуска старых DOS-игр в Linux, Windows и macOS. DOSBox Staging развивается отдельной командой и не связан с оригинальным DOSBox, в котором последние годы отмечаются только незначительные изменения. Код написан на язык С++ и распространяется под лицензией GPLv2+. Главной задачей проекта является обеспечение качественной работы старых игр на современных системах (для эмуляции оборудования существуюет отдельный форк dosbox-x). Среди целей DOSBox Staging также отмечается предоставление удобного пользователям продукта, упрощение участия новых разработчиков (например, использование Git вместо SVN), проведение работы по расширению функциональности, первичная ориентация на DOS-игры и поддержка современных платформ. В задачи проекта не входит обеспечение поддержки устаревших систем, таких как Windows 9x и OS/2, а также сосредоточение на эмуляции оборудования времён DOS. В новом выпуске: Реализована встроенная эмуляция мониторов на базе электронно-лучевой трубки, не требующая ручной настройки.

Переработан код для поддержки VGA, в котором обеспечена полноценная эмуляция построчной развёртки и двойного сканирования.

Добавлены опции для целочисленного масштабирования, позволяющие развернуть изображение на весь экран, использовать произвольные коэффициенты соотношения сторон и эмулировать регуляторы мониторов для растяжения картинки по вертикали или горизонтали.

Обеспечено создание скриншотов в многопоточном режиме и выставление по умолчанию корректного коэффициента соотношения сторон.

Примерно в три раза увеличена производительность захвата видео.

Добавлена поддержка эмуляции видеоркаты 3dfx Voodoo 1.

Добавлена поддержка эмуляции звуковой карты IBM Music Feature Card. Улучшена работа с ПЗУ звуковых устройств Roland MT-32. Улучшена поддержка MIDI.

Внесена большая порция улучшений, связанных с поддержкой мышей и джойстиков.

Реализованы отсутствующие DOS-команды: FOR, MOVE, TREE, SETVER и VOL.

Улучшена интеграция с файловыми системами. Добавлена поддержка всех атрибутов файлов и каталогов DOS, которые сохраняются в стандартных атрибутах и xattr по аналогии с Wine.

Решены проблемы с эмуляцией FPU на не-x86 системах.



