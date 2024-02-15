The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.81

15.02.2024 11:38

После двух лет разработки опубликован релиз проекта DOSBox Staging 0.81, развивающего мультиплатформенный эмулятор среды MS-DOS, написанный с использованием библиотеки SDL и ориентированный для запуска старых DOS-игр в Linux, Windows и macOS. DOSBox Staging развивается отдельной командой и не связан с оригинальным DOSBox, в котором последние годы отмечаются только незначительные изменения. Код написан на язык С++ и распространяется под лицензией GPLv2+.

Главной задачей проекта является обеспечение качественной работы старых игр на современных системах (для эмуляции оборудования существуюет отдельный форк dosbox-x). Среди целей DOSBox Staging также отмечается предоставление удобного пользователям продукта, упрощение участия новых разработчиков (например, использование Git вместо SVN), проведение работы по расширению функциональности, первичная ориентация на DOS-игры и поддержка современных платформ. В задачи проекта не входит обеспечение поддержки устаревших систем, таких как Windows 9x и OS/2, а также сосредоточение на эмуляции оборудования времён DOS.

В новом выпуске:

  • Реализована встроенная эмуляция мониторов на базе электронно-лучевой трубки, не требующая ручной настройки.
  • Переработан код для поддержки VGA, в котором обеспечена полноценная эмуляция построчной развёртки и двойного сканирования.
  • Добавлены опции для целочисленного масштабирования, позволяющие развернуть изображение на весь экран, использовать произвольные коэффициенты соотношения сторон и эмулировать регуляторы мониторов для растяжения картинки по вертикали или горизонтали.
  • Обеспечено создание скриншотов в многопоточном режиме и выставление по умолчанию корректного коэффициента соотношения сторон.
  • Примерно в три раза увеличена производительность захвата видео.
  • Добавлена поддержка эмуляции видеоркаты 3dfx Voodoo 1.
  • Добавлена поддержка эмуляции звуковой карты IBM Music Feature Card. Улучшена работа с ПЗУ звуковых устройств Roland MT-32. Улучшена поддержка MIDI.
  • Внесена большая порция улучшений, связанных с поддержкой мышей и джойстиков.
  • Реализованы отсутствующие DOS-команды: FOR, MOVE, TREE, SETVER и VOL.
  • Улучшена интеграция с файловыми системами. Добавлена поддержка всех атрибутов файлов и каталогов DOS, которые сохраняются в стандартных атрибутах и xattr по аналогии с Wine.
  • Решены проблемы с эмуляцией FPU на не-x86 системах.


  1. Главная ссылка к новости (https://dosbox-staging.github....)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.15 для упрощения доступа к играм из Linux
  3. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.75
  4. OpenNews: Обновление ОС KolibriN 10.1 и MenuetOS 1.34, написанных на ассемблере
  5. OpenNews: Опубликован прототип эмулятора для запуска исполняемых файлов OS/2 в Linux
  6. OpenNews: Релиз операционной системы FreeDOS 1.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60607-dosbox
Ключевые слова: dosbox, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:55, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это такое прекрасное на втором скрине? Как поиграть?
     
     
  • 2.2, Ivanov (??), 12:03, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра называется Gods (Вышла в 1991). Отличная игра.
     
  • 2.3, Аноним (-), 12:04, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что это такое прекрасное на втором скрине? Как поиграть?

    Игра Gods для DOS (1991). ru.wikipedia.org/wiki/Gods
    Относительно недавно вышел ремастер, плюс можно поиграть в оригинал просто в онлайн эмуле.

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:06, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня заняло примерно 15 секунд, чтобы найти эту картинку в Google. Это Gods (1991). В Steam есть ремастер.
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 12:45, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если посмотреть внимательно, то в стиме нет ремастера
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:48, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если посмотреть ещё внимательнее https://store.steampowered.com/app/628720/GODS_Remastered/
     
     
  • 5.18, Аноним (16), 12:53, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …только играть в него не рекомендую. Тот случай, когда хотели сделать красиво и при этом и шарм оригинала утеряли, и красиво не получилось. А уж зачем звук было переделывать, и вовсе непонятно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:24, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.retrogames.cz/play_380-DOS.php
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:06, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Игра на первом скрине - Dark Seed
    Игра на втором скрине - Gods
    Игра на третьем скрине - Space Quest
     
  • 1.6, Швондик (?), 12:10, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я когда играю на DOSBox то слушаю аппаратный OPL3 на Yamaha 744, жаль только, что на IBM PC никогда не создавали звуковые карты с OPN чипами типа YM2203 или YM2612
     
     
  • 2.12, Аноним (16), 12:45, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кое-что похожее было: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Music_Feature_Card
     
     
  • 3.19, Швондик (?), 12:55, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это к современному ПК никак не подключишь, гораздо проще собрать это
    https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/YM2612Device/YM2612Device.htm
    только у меня почему-то звук не выходит
    а вот эта плата работает отлично
    https://habr.com/ru/articles/218763/
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:03, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, на современных ПК LPT есть.
     
     
  • 5.26, Швондик (?), 13:08, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Косяк не в схеме платы, а в плеере Романича, потому-что у меня не работают все плееры Романича на LPT, в том числе и на YM2149, а вот другие плееры от других программистов работают
     
     
  • 6.27, Аноним (24), 13:10, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что за LPT-то?
     
     
  • 7.28, Швондик (?), 13:18, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да нормальный LPT, в биосе есть 4 режима: Standard Parallel Port Mode , EPP Mode (Enhanced Parallel Port), ECP Mode (Extended Capabilities Port), EPP Mode & ECP Mode
    я все перепробовал - плееры Романича не работают, а другие работают. Хотя возможно у меня другой чипсет для LPT, чем у Романича
     

  • 1.7, Zenitur (ok), 12:18, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка эмуляции видеоркаты 3dfx Voodoo 1

    Можно поставить Win95 и поиграть в Quake 2? А то на OpenGL там желтит

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:40, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Quake2 можно нативно в линуксе запустить
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:42, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще он есть в Стиме с "лучами Хуанга".
     
     
  • 4.15, Аноним (16), 12:47, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё есть 100500 сорс-портов.

    P.S.: кстати, недавний ремастер (не тот, что с лучами) очень даже ничего вышел.

    А первый 3dfx банально не тянет Q2 на комфортной скорости.

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:56, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем тебе с лучами не нравится?
     
     
  • 6.22, Аноним (24), 12:59, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что это демонстрашка лучей.
     
     
  • 7.25, Аноним (20), 13:05, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красиво же. Ну так толку ещё от неё сегодня.
     
  • 3.21, Zenitur (ok), 12:57, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот моя сборка: http://0x0.st/HnzE.tar.xz

    Без дополнений rogue и xatrix (но нет проблем собрать с ними), файлы gamex86_64.so, pak0.pak, pak1.pak и pak3.pak класть в /home/username/.quake2/baseq2

     

  • 1.11, ryoken (ok), 12:44, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> видеоркаты 3dfx Voodoo 1.

    1 - таки "карты", 2 - на самом деле ускоритель.

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:46, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поздно. Я уже перешел на DOSBox-X, который от DOSBox ушел уже очень далеко вперед. DOSBox остается только мержить изменения оттуда.
     
     
  • 2.17, Аноним (9), 12:52, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь сказать чем он лучше? Я юзаю самый обычный dosbox для x-com, heroes2 и прочих игр, вот думаю стоит перейти на dosbox-x или нет
     
     
  • 3.23, Аноним (24), 13:01, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для перечисленного — ничем.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:18, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Dosbox, Wine это всё хорошо, но на самом деле плохо. Их наличие тормозит написание открытых, кросс платформенных движков для старых игр.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру