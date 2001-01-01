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Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

21.02.2022 14:46

После пяти лет разработки опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.3, в рамках которой развивается свободная альтернатива DOS с окружением из утилит GNU. Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS. Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2, размер загрузочного iso-образа - 375 МБ.

Проект FreeDOS был основан в 1994 году и в текущих реалиях может применяться в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, POS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в эмуляторах (например, DOSEmu), создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы.

Некоторые возможности FreeDOS:

  • Поддержка FAT32 и длинных имен файлов;
  • Возможность запуска сетевых приложений;
  • Реализация дискового кэша;
  • Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386;
  • Поддержка системы печати; драйверы для CD-ROM, мыши;
  • Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме;
  • В комплекте имеется медиаплеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv;
  • XDMA и XDVD - UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-приводов;
  • Драйвер мыши CUTEMOUSE;
  • Утилиты для работы с архивами 7Zip, INFO-ZIP zip и unzip;
  • Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG;
  • FreeCOM - командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов;
  • Поддержка сети, веб-браузеры Links и Dillo, BitTorrent-клиент;
  • Наличие пакетного менеджера и поддержка установки различных частей ОС в виде пакетов;
  • Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).
  • Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp;
  • Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash.

В новой версии:

  • Ядро обновлено до версии 2043 с поддержкой файловой системы FAT32. Для сохранения обратной совместимости с MS-DOS ядро остаётся 16-разрядным.
  • В базовый состав "чистого" DOS включены утилиты zip и unzip.
  • В сборке для дискет задействовано сжатие данных, что позволило в два раза снизить число необходимых флоппи-дисков.
  • Возвращена поддержка сетевого стека.
  • Командная оболочка FreeCOM (вариант COMMAND.COM) обновлена до версии 0.85a.
  • Добавлена поддержка новых программ и игр, обновлены версии сторонних утилит.
  • Модернизирован процесс установки.
  • Улучшена инициализация CD-привода и реализованы CD-сборки для загрузки в Live-режиме.
  • Добавлена поддержка автоматической настройки информации для COUNTRY.SYS.
  • Программа Help переведена на использование AMB (html ebook reader) для вывода справки.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/free...)
  2. OpenNews: Релиз FreeDOS 1.2
  3. OpenNews: Проекту FreeDOS исполнилось 15 лет
  4. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.75
  5. OpenNews: Microsoft открыл код GW-BASIC под лицензией MIT
  6. OpenNews: Проект DSL (DOS Subsystem for Linux) для запуска Linux-приложений из окружения MS-DOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56736-freedos
Ключевые слова: freedos
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Обсуждение (133) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:51, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Самое время. Ну, теперь заживем!
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты украл мой комментарий. Хотя конечно не самый плохой проект в качестве хобби, но вообще за последние 10 лет актуальность подупала.
     
     
  • 3.68, Аноним (1), 16:24, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хочешь сказать в 2011 dos был еще довольно актуальным?
     
     
  • 4.75, Аноним (28), 16:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум 32 битное железо ещё выпускалось, да и старое не всё утилизировано было -- 64 битные процессоры стали входить в обиход только в 2006, 15 лет назад.
     
     
  • 5.89, Аноним (1), 16:52, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только материнки уже поголовно были без isa, или даже LPT/COM-портов. 16-битный dos, конечно, можно наяривать и на железо эпохи XP, но зачем? В колхозах/ынтэрпрайзе легаси софт запускать?
     
     
  • 6.90, Аноним (28), 16:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень долгое время куча софта была только под дос. Теперь этот софт в основном на линуксе.

    >LPT/COM

    Я не уверен, вроде лет 5 назад переставили массово пихать во все подряд материнки (сам я с 2000 года не видел железа их используюшего).

     
     
  • 7.92, Аноним (1), 17:09, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >куча софта была только под дос

    Который не работал хотя бы на Win9X, но работал под чистым dos и x86 процессорами на пару Гц безо всяких runtime error 200?

     
     
  • 8.94, Аноним (28), 17:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, специально в дос загружались для этого Все эти лайвсиди и софт для... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.98, Аноним (1), 17:27, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже из софта для ремонтников с натягом могу вспомнить только victoria Уже мног... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.101, Аноним (28), 17:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это не софт для ремонтников MHDD тот же полноценно только в досе работа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.121, пох. (?), 19:00, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, он в том досе который windows98 тоже норм работал Там проблема что не на... текст свёрнут, показать
     
  • 6.119, пох. (?), 18:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Только материнки уже поголовно были без isa, или даже LPT/COM-портов.

    у здешних л@п4тых принято "подбирать железо под ось!" (а не для работы, например)

    чем досюзеры хуже? У моей железки 2011го года ЕСТЬ и lpt (this suxx, но я не нашел ее сестры без за нормальные деньги - там еще и display port был бы на освобожденном месте) и com.

    Ну и на isa досу как бы пох. Ему не пох на загрузчик, с uefi-only rom особо-то не развернешься...

    P.S. кто знает как на X99 добраться до кома, кстати? В смысле - я вижу разъем, но какая у него разводка и что там за ком - не голый uart ttl 1.3 вольта ли случайно? Экспериментировать стремно, я уже кое-что такое спалил неудачным подключением.

     
  • 2.78, Supermicro (?), 16:37, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ??????????/////////
     

  • 1.2, Аноним (-), 14:52, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –36 +/
    О, новая версия прошивки для нищeбродских недобуков без предустановленной винды. Ищите на полках магазинов бытовой техники в вашем городе!

    // b.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А так хотелось предустановленную десяточку, да?
     
     
  • 3.9, terryfilch (ok), 15:09, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    а в чем проблема накатывать тот же Debian/mint/ubuntu ?
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 15:13, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдруг неопытный покупатель решит что на компуктере ОС и правда предустановлена, а потом начнет ломится в саппорт с вопросами по установке фотошопа?
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вроде как коммерческое использование за него деньги надо платить. Или сиди без поддержки
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А в чём проблема доплатить тыщу рублей?
     
     
  • 4.84, Аноним (84), 16:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доплати. Например опеннету.
     
     
  • 5.85, Аноним (24), 16:44, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    За тыщу рублей MS предоставит мне вполне функциональную операционную систему. Что мне даст опеннет за эти деньги, кроме ушата г-на?
     
     
  • 6.110, Урри (ok), 18:11, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ты сюда ходишь за ушатами г-на?

    Уходи.

     
     
  • 7.130, Аноним (130), 19:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мазохист же.
     
  • 6.136, Массоны Рептилоиды (?), 19:50, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу дать ушат г-на забесплатно!
    Нате!
     
  • 6.139, Vasyan2 (ok), 20:18, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >MS предоставит мне вполне функциональную операционную систему

    Смешно

     
  • 2.7, Аноним (1), 14:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, там до сих пор голый command.com от v1.0 фигачат, ибо вся прошивка устанавливается старым добрым format c: /s
     
  • 2.56, Аноним (-), 16:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бедняга, ты там не раскисай от этой винды.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 14:52, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Совместимость с Win3.11 завезли?
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 15:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что Win3.11 ставится даже в DOSBox, то скорее всего, да.
     
     
  • 3.37, Ан (??), 15:42, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Голый досбокс всё-таки под игры больше заточен, для винды (в том числе, 95) лучше взять DosBox-X: https://github.com/joncampbell123/dosbox-x
     
     
  • 4.55, Аноним (24), 16:05, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю, но и на ванильный досбокс Win 3.11 вполне ставится и работает. Собсно, сам делал такую сборку ещё под 0.73.
     
  • 3.41, ryoken (ok), 15:46, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учитывая, что Win3.11 ставится даже в DOSBox, то скорее всего, да.

    Не факт. В своё время у них (FreeDOS) прям на сайте где-то было (в вики может), что он не совместим с W3.11 в расширенном режиме.

     
  • 2.43, BorichL (ok), 15:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была изначально из каропки!
     
     
  • 3.51, ryoken (ok), 15:56, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Была изначально из каропки!

    Вы достали вопить без понимания вопроса..
    http://wiki.freedos.org/wiki/index.php/Windows
    "For example, Windows standard-mode works on FreeDOS, but ‘386-mode Windows for Workgroups 3.11 does not."

     
     
  • 4.102, Аноним (102), 17:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если запустить в виртуалке из под докера в гипервизоре?
     

  • 1.4, васёк (?), 14:52, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    да ну, это все устарело давно, сегодняшняя тема - reactos
     
     
  • 2.132, Аноним (132), 19:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Текущая ReactOS была бы актуальна лет 20 назад, сейчас она скорее устарела на 20 лет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:54, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня перехожу ,наконец то
     
  • 1.8, смузи (?), 15:09, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >FreeDOS был основан в 1994 году
    >Командная оболочка FreeCOM (вариант COMMAND.COM) обновлена до версии 0.85a.
    >0.85a
    >основан в 1994 году

    браузеры скоро в трехзначные номера версий пойдут, а тут за столько лет даже мажорного релиза не родили


     
     
  • 2.17, onanim (?), 15:18, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    нумерация версий здорового человека: (мажорный релиз) . (минорный релиз) . (патчсет) [ - (дата YYYYMMDD, опционально)]

    "крутая тулза v. 1.2.3-20220221"

    нумерация версий смузихлёба: (минорный релиз) . (патчсет)

    "Chrome v. 123.4"

    нумерация версий курильщика: (дата YY.MM.DD)

    "Shotcut v. 21.10.17"

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:37, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нумерация версий здорового человека

    95
    98
    ME
    2000
    XP
    Vista
    7
    8
    10
    11

    Исправил!

     
     
  • 4.44, Аноним (28), 15:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не нумерация версий. Там каждые 3 месяца ломают совместимость, вот это версии. Неужели никогда не видел вот этого в требованиях: требуется сервиспак 5, требуется KB894696487 и KB646384641… Часто конечно умалчивают, и гадай потом почему не работает правильно.
     
     
  • 5.49, Аноним (30), 15:52, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это не нумерация версий.

    А ты нездоровый человек.

     
  • 4.62, mfa (?), 16:15, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поставить в один ряд вин-ДОСы и НТ... ну такой себе "здоровый человек".
     
  • 4.77, Ivan_83 (ok), 16:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это маркетинговые названия.
    Внутри там есть версия NT и версия самой венды которая используется в ACPI для отключения фич в случае если загружается не винда.
    И там строго цифры.
     
     
  • 5.86, Аноним (30), 16:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ACPI

    _OSI для Windows. Начальное "windows" пропущено для выделения нумерации:

    2000
    2001
    2001 SP1
    2001.1
    2001 SP2
    2001.1 SP1
    2006
    2006 SP1

    ... и тд

    Это нумерация здорового человека!

     
     
  • 6.106, InuYasha (??), 17:46, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И снова - нет.
    NT 3.x
    NT 4.x
    NT 5.0
    NT 5.1
    NT 6.0
    ...
    А всякие "две тыщи", "икспи", "сервер энтерпрайз файнинг фарм эдишн 2012" - это пёстрые лейблы на коробки.
     
     
  • 7.108, Аноним (30), 17:50, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так c нумерацией версий в ACPI?
     
  • 3.57, КО (?), 16:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нумерация версий здорового человека:
    (готово) или (вот уже примерно готово).(неготово).(совсем неготово).(да, мы офигели)
     
  • 3.97, Аноним (130), 17:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нумерация версий смузихлёба: (минорный релиз) . (патчсет)

    Зачем мажорам минорные релизы? Да и патчсеты зачем? Все версии должны быть мажорными.

     
  • 3.109, Аноним (30), 18:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нумерация

    Именами богов из греческой мифологии, или скандинавской.

     
  • 3.134, kusb (?), 19:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто текстом писать версия сборки от 18 января совместимая с версиями после седьмой включительно, кодовое слово не изменилось...
     
  • 2.38, Ordu (ok), 15:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ядро обновлено до версии 2043 с поддержкой файловой системы FAT32.
    > 2043

    Браузерам ещё гнаться и гнаться за этим.

     
     
  • 3.66, Аноним (1), 16:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылке:

    >FreeDOS kernel version 2.43

     

  • 1.10, Аноним (-), 15:10, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ужас, не хочу даже вспоминать.
     
  • 1.11, ыы (?), 15:10, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >необходимых флоппи-дисков.

    Это конечно здорово... за тем лишь замечанием что  последний флоповод выкинули 20 лет назад...

     
     
  • 2.18, onanim (?), 15:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у нас в ынтырпрайзе все IPMI умеют грузить .img файлы помимо .iso, равно как и установщики типа Anaconda от редхата.
     
     
  • 3.22, ыы (?), 15:29, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    последний сидюк выкинули 10 лет назад
     
     
  • 4.74, Ivan_83 (ok), 16:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CD-ROM - да, потому что DVD-ROM а позднее BD-ROM всё ещё используются.
    Как минимум сходите на любой трекер там какаедов смотрящих киношки с этого хватает.
    И это всё ещё хороший способ за даром выкинуть 4,7гб данных в архив с какимнить дипломом.
     
  • 4.123, пох. (?), 19:04, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык оно образы грузит, какие нахрен сидюки когда из блейдового шасси торчит непонятное нечто, в которое втыкается кабель из которого разветвляются usb/vga/com/еще какая-то нечисть - естественно, это на совсем крайний случай когда бэкплейн под замену, но надо еще убедить в этом представителя вендора, никто пешком туда не пойдет (и вообще...э...чуваки, никто не помнит куда я дел этот ср-ный кабель пять лет назад, когда мы привинчивали ЭТО в стойку?)

    Но я уверен что нормальный дос там тоже загружается. Нащот поделки васянов - не уверен.

     
  • 2.31, Аноним (24), 15:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=6Md6alAX-a8

     
     
  • 3.35, ыы (?), 15:41, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мои соболезнования :)
     
  • 3.47, ryoken (ok), 15:50, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://www.youtube.com/watch?v=6Md6alAX-a8

    Офигеть... Там ещё и значок дисковода правильный :D. Ну, монстрософт всегда любило таскать центнер легаси.

     
  • 2.72, Ivan_83 (ok), 16:31, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда.

    20 лет назад флешек почти не было, и даже когда они были приходилось таскать драйвер к ней на дискете, чтобы 98 венда могла её прочитать :)

    А всякие бухи и госы года до 2010 мучались с дискетами, может чуть меньше.

     

  • 1.12, Аноним (12), 15:11, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как на него накатить Gnome?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как пропатчить KDE под FreeDOS
     
  • 2.99, Аноним (130), 17:28, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не парься, просто накати и всё.
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:12, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Не скатывайтесь в помоечку , dos не нужон ! Есть dot files и убунту 20.04 спешиал эдишэн все остальное даже если новое уже заранее старлайт олд стар
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 15:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это специализированный дистрибутив для NoOS
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:16, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вяленого поддерживает?
     
     
  • 2.69, Аноним (69), 16:24, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленого и вяленый не поддерживает.
     

  • 1.16, ыы (?), 15:16, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >размер загрузочного iso-образа - 375 МБ.

    сикока говорите дискеток надо для загрузки?

     
     
  • 2.19, Аноним (1), 15:25, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дос достаточно одной загрузочной дискетки с fdisk и format.
     
  • 2.112, Аноним (28), 18:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Практически применимые дискеты на 1.44 MB были в 1986, нынешние компакт-диски появились в 1982, лет через 5 уже были приводы дисков для пк. Зачем вообще кому-то нужны были дискеты после 90 года?
     
     
  • 3.120, Аноним84701 (ok), 19:00, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Практически применимые дискеты на 1.44 MB были в 1986, нынешние компакт-диски появились
    > в 1982, лет через 5 уже были приводы дисков для пк.
    > Зачем вообще кому-то нужны были дискеты после 90 года?

    Потому что устройства записи этих самых дисков в 90 году стоило как новенькая малолитражка (устройства "всего лишь" за $1000 появились уже в 95-96).
    Плюс стоимость болванок (CD-RW появились в 97) и  возможность на ровном месте "запороть" запись на писюках.

    При этом, основная масса файлов для "обмена" прекрасно влезала на дискетку.

     
     
  • 4.125, пох. (?), 19:12, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бть, это у вас в хохляндии запоржопец столько стоил. У нас же-гули гораздо дороже были.

    А ты иди бензонасос к своей супертачке найди. Ага, у тебя - электрический, и делают их вот в той самой жопе. То есть не делают.

    > Стоимость болванок (CD-RW появились в 97)

    дурак чтоль? они ж не хранятся нормально (это в 2007м потом научатся делать cd-r не хранящиеся нормально)
    Норм у них была стоимость, то есть вопрос долговременных (вечных, учитывая что они тогда были с золотым слоем) "дискет" был вообще закрыт, как нам тогда казалось, навсегда. "Просто возьми новую из пачки".

    > возможность на ровном месте "запороть болванку" на писюках?

    КАК?! На ТЕХ писюках и на ТЕХ приводах это было решительно невозможно.

    Это ты с 2007м похоже путаешь. Но тогда болванку было уже абсолютно не жалко.

     
     
  • 5.135, Аноним84701 (ok), 19:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бть, это у вас в хохляндии запоржопец столько стоил. У нас же-гули гораздо дороже были.

    И кому сдался ваш запорожец (или жигули) за 10 (тогдашних) килобаксов?


    >> Стоимость болванок (CD-RW появились в 97)
    > дурак чтоль? они ж не хранятся нормально (это в 2007м потом научатся
    > делать cd-r не хранящиеся нормально)
    > Норм у них была стоимость, то есть вопрос долговременных (вечных, учитывая что
    > они тогда были с золотым слоем) "дискет" был вообще закрыт, как нам тогда казалось, навсегда. "Просто возьми новую из пачки".

    Брать каждый раз новую болванку за 8 вечнозеленых, чтобы передать файлик на сотню кб? Ну да, зато не дискета!

    >> возможность на ровном месте "запороть болванку" на писюках?
    > КАК?! На ТЕХ писюках и на ТЕХ приводах это было решительно невозможно.

    Дай угадаю: обладатель (дорогого) SCSI привода?

     
  • 4.128, Аноним (28), 19:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще да, просто кому может понадобится в качестве установочного носителя для софта. Перезаписываемые кд очень плохая и ненадёжная технология (хотя я и использовал в качестве портативного носителя). С двд получше, с бд говорят совсем хорошо. А 1000 это не так и много сегодня, цена моего моника и он даже не 4к. Сколько там инфляция за 20 лет? Учитывая, какие возможности это открывало, я полагаю, приобретение весьма достойное, для тех, кому необходимо было перемещать значительные объёмы информации.
     
  • 2.113, Аноним (113), 18:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не позорьтесь, рядом с iso вполне себе лежит Floppy Edition.
     

  • 1.20, Аноним (12), 15:28, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Видели про 12-ю форточку и требования к ней? А не введут ли похожие требования для пингвина, раз Инт. спонсирует разработку ядра?
     
     
  • 2.25, Аноним (27), 15:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее какой-нибудь системд введет требования и цак еще себе воткнуть и всё дистры покорно выполнят все требования.
     
  • 2.46, Аноним (12), 15:49, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нельзя будет отключить "9 светило", копм будет заблокирован и тогда нельзя будет установить на  него фряху?
     
     
  • 3.50, Аноним (12), 15:55, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нельзя будет установить на  него фряху?

    Так Малинка же есть! Может кто еще придумает и выпустит свой процессор.

     

  • 1.23, Аноним (27), 15:33, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И что даже фанатики ФриДОС сейчас появятся, я почти уверен.
     
     
  • 2.33, Аноним (24), 15:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фанатики есть только у одной ОС.
     
     
  • 3.95, lockywolf (ok), 17:24, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС GNU?
     

  • 1.36, Аноним (36), 15:41, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раньше все на влазило на 3 дискеты.

    375 Мб - это что драйвер Nvidia?

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:44, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами прилетят.
     
  • 2.114, Аноним (113), 18:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь на 6 (см. официальный сайт). И?
     
  • 2.126, пох. (?), 19:13, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PC-DOS 6 - на шести, как положено.

     

  • 1.39, Аноним (39), 15:44, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Да уж лучше это, чем упоротые, что собирают древний комп, называя это дело ретро геймингом.
     
     
  • 2.53, Аноним (24), 16:02, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э-э а как по-другому?
     
     
  • 3.71, Аноним (69), 16:27, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Метавселенная? )
     
  • 2.124, Аноним (124), 19:07, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, ты предлагаешь запускать FreeDOS на i7 10000 и Ryzen 3000, вместо того, чтобы запускать FreeDOS на Am386DX или i486DX2

    Хорошо, а как ты будешь выводить звук? У тебя есть драйвер для HD Audio под DOS и Windows 3.1? Наверняка с поддержкой ISA DDMA?

     

  • 1.42, Аноним (42), 15:47, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне бы текстовый, табличный редакторы, браузер и накатил бы на свой core2duo.
     
     
  • 2.48, ryoken (ok), 15:52, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне бы текстовый, табличный редакторы, браузер и накатил бы на свой core2duo.

    Lexicon, SuperCalc 4, Arachne. (Ещё что-то портированное есть в комплекте.)

     
     
  • 3.54, Аноним (42), 16:04, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере microsoft Wiord уже себе нашел.
    https://www.youtube.com/watch?v=xIXZtThIkF0
    Видимо таблицы вроде Exel надо там же капать.
    А вообще искренне не понимаю зачем что-то кроме TUI нужно, если не для развлечений: игры, кино; работы с графикой.
     
     
  • 4.59, Аноним (42), 16:13, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё я придумал сокращение для: текстовый интерфейс пользователя (ТИП) по аналогии с графический интерфейс пользователя (ГИП).
     
     
  • 5.67, Аноним (27), 16:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно говорить текстовый пользовательский интерфейс ТПИ учи матчасть, неуч https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA
     
     
  • 6.80, Аноним (42), 16:38, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Устоявшейся терминологии не существует. Это всего лишь вариант переводи, причем неправильный.
    Если есть графический интерфейс пользователя, то должен быть и текстовический интерфейс пользователя.
     
  • 6.81, Михрютка (ok), 16:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильно говорить текстовый пользовательский интерфейс ТПИ учи матчасть, неуч https://ru.wikipedia.org/wiki/Текстовый_интерфейс_пользователя

    "Оказавшись в окружении неприятеля, не растерялся, чем необыкновенно доставил"

     
     
  • 7.100, Аноним (102), 17:32, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дальше заголовка тебя читать не научили?

    «Те́кстовый по́льзовательский интерфе́йс, ТПИ (англ. Text user interface, TUI; также Character User Interface, CUI)»

    Да ты всё правильно прочитал есть Гуй, а есть Куй!

     
     
  • 8.107, Михрютка (ok), 17:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не отвлекайся, ты давай еще больше этого овна из викивракии тащи раз уж из с... текст свёрнут, показать
     
  • 4.60, ryoken (ok), 16:14, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужосы какие... :)

     
     
  • 5.65, Аноним (42), 16:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среднестатистическому офисному клерку достаточно ДОСа с текстовой оболчкой для таблиц, почты и мессенжера. А все эти траты на ПО и железо это траты денег учредителей и акционеров.
     
     
  • 6.76, ryoken (ok), 16:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Среднестатистическому офисному клерку достаточно ДОСа с текстовой оболчкой для таблиц,
    > почты и мессенжера.

    Сможете всё это настроить? :)
    И чтоб не 720х400 разрешение было.

     
     
  • 7.82, Аноним (42), 16:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле написать в нуля? И зачем 720х400, 640х480 это предел мечтаний любого клерка должно быть?
     
     
  • 8.88, ryoken (ok), 16:50, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из опыта известно, что обычно мониторы в досе ставят разрешение 720х400 Вроде в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, Михрютка (ok), 17:11, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    crt в досе ставит разрешение опытный человек, сразу видно ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.83, Михрютка (ok), 16:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    80х25 хватит для всех
     
  • 4.73, Михрютка (ok), 16:32, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.5? попса, попса галимая!

    вот нормальный ворд:

    https://archive.org/details/msdos_microsoft_word5

    а то таке, ворд курильщика.

     
     
  • 5.129, MS (??), 19:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мляааа... у него проблема 2000 во всей красе (попробуй сохранить!)
     
     
  • 6.138, Михрютка (ok), 20:06, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мляааа... у него проблема 2000 во всей красе (попробуй сохранить!)

    лол 1999 лет хватит для всех :)

    я его на всякий случай держу, если старые файлы из архива поднять потребуется.

     

  • 1.45, Аноним (42), 15:48, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS.

    А вот такие штуки я люблю.

     
  • 1.52, Анан (?), 15:59, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец настал досокапец. Интересно с вендой так будет через n лет? Вот такая новость про новую версию реактос...
     
     
  • 2.63, Аноним (27), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю как минимум один гос где для оборудования до сих пор используют msdos 6.22 и для него же продолжают разрабатывать. Получается 28 лет в использовании! Это вам не дистрики, который тухнут через 2 года.  
     

  • 1.61, Аноним (42), 16:14, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS.

    Где скачать готовые бинарники? Мне лень компилировать.

    >This software should be compiled with Open Watcom.

     
  • 1.64, Аноним (42), 16:17, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Virtualbox не грузит.
     
  • 1.70, Ivan_83 (ok), 16:25, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пахнуло ужасными воспоминаниями начала 200х, которые слава UEFI рассосались окончательно где то после 2010 года.
    В начале оно было надо чтобы венду устанавливать и запускать, потом всё ещё было надо чтобы биосы обновлять.
    Всякие страдальцы на почтах и прочих госах тоже выжигали себе глаза в дос прогах довольно долго.
     
     
  • 2.87, Аноним (24), 16:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > слава UEFI

    Держите наркомана!

     
  • 2.103, Аноним (130), 17:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём выжигание глаз в текстовом режиме 80x25? Даже очки не нужны.
     

  • 1.91, Аноним (91), 17:04, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В комплекте имеется медиаплеер MPXPLAY

    так он - что, не TSR, что ли?

     
  • 1.96, Аноним (-), 17:26, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как запустить rust под этой ОС?
     
     
  • 2.105, Аноним (130), 17:45, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копируешь дистрибудив Раста на n дискет. Потом идёшь на какой-либо мост повыше и запускаешь с него дискеты с Растом. Любуешься полётом.
     

  • 1.104, InuYasha (??), 17:44, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прошивать под ним - точно безопасно?
    Просто были какие-то мамки (от АНУСа, вроде), которые под фридосом не шились, но блоки могли тереться.
     
  • 1.111, Олег (??), 18:15, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу на 1.2.
    Подскажите, стоит ли обновиться до 1.3?
     
     
  • 2.116, Аноним (113), 18:31, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты где! Хватит страдать ерундой, где макет?
     

  • 1.115, Аноним (115), 18:28, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они лошары анапские. Долго не могли допереть, что им такого в 1.3 запилить, чтобы круто было. А надо просто было интегрировать поддержку HX, тобишь лучшего эмуля Win32 под DOS, да еще плюс допилить поддержку 64х бит. И получилась бы такая виндовская консоль с поддержкой DOS прог.
     
  • 1.118, z280 (?), 18:44, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ДОС нужно завезти многозадачность и многотерминальность, хатя-бы экранов 2: Alt+F1 и Alt+F2, чтобы можно было запускать несколько программ одновременно. Например, в одном терминале запускаешь проигрыватель FM OPL3, а в другом программу на запись.
     
     
  • 2.127, MS (??), 19:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы это сделали в DOS4 (не путай с 4.1 которую твой дедушка может и видел. Ту 4 без цифр видели единицы)
    Не зашло.

    А потом появилась чортова desqview и мы стали вообще не нужны. (как будто не мы дали им emm)

     
     
  • 3.131, z280 (?), 19:28, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 80е годы прошлого века может быть многозадачность в ДОСе и не особо нужна была, а сейчас уже 2022й год идёт... Поэтому многозадачность и многоэкранность должна быть реализована в FreeDOS...
     

  • 1.133, Аноним (132), 19:42, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко GEOS/PC не включили в поставку
     
  • 1.137, Ztp (?), 19:52, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2, размер загрузочного iso-образа - 375 МБ.

    Чего чего ??? Дистриб 95й винды был около 80Мб

     

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