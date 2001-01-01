Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

2.19 , Аноним ( 1 ), 15:25, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дос достаточно одной загрузочной дискетки с fdisk и format.

2.112 , Аноним ( 28 ), 18:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Практически применимые дискеты на 1.44 MB были в 1986, нынешние компакт-диски появились в 1982, лет через 5 уже были приводы дисков для пк. Зачем вообще кому-то нужны были дискеты после 90 года?

3.120 , Аноним84701 ( ok ), 19:00, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Практически применимые дискеты на 1.44 MB были в 1986, нынешние компакт-диски появились

> в 1982, лет через 5 уже были приводы дисков для пк.

> Зачем вообще кому-то нужны были дискеты после 90 года? Потому что устройства записи этих самых дисков в 90 году стоило как новенькая малолитражка (устройства "всего лишь" за $1000 появились уже в 95-96).

Плюс стоимость болванок (CD-RW появились в 97) и возможность на ровном месте "запороть" запись на писюках.



При этом, основная масса файлов для "обмена" прекрасно влезала на дискетку.

4.125 , пох. ( ? ), 19:12, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бть, это у вас в хохляндии запоржопец столько стоил. У нас же-гули гораздо дороже были. А ты иди бензонасос к своей супертачке найди. Ага, у тебя - электрический, и делают их вот в той самой жопе. То есть не делают. > Стоимость болванок (CD-RW появились в 97) дурак чтоль? они ж не хранятся нормально (это в 2007м потом научатся делать cd-r не хранящиеся нормально)

Норм у них была стоимость, то есть вопрос долговременных (вечных, учитывая что они тогда были с золотым слоем) "дискет" был вообще закрыт, как нам тогда казалось, навсегда. "Просто возьми новую из пачки". > возможность на ровном месте "запороть болванку" на писюках? КАК?! На ТЕХ писюках и на ТЕХ приводах это было решительно невозможно. Это ты с 2007м похоже путаешь. Но тогда болванку было уже абсолютно не жалко.

5.135 , Аноним84701 ( ok ), 19:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Бть, это у вас в хохляндии запоржопец столько стоил. У нас же-гули гораздо дороже были. И кому сдался ваш запорожец (или жигули) за 10 (тогдашних) килобаксов?

>> Стоимость болванок (CD-RW появились в 97)

> дурак чтоль? они ж не хранятся нормально (это в 2007м потом научатся

> делать cd-r не хранящиеся нормально)

> Норм у них была стоимость, то есть вопрос долговременных (вечных, учитывая что

> они тогда были с золотым слоем) "дискет" был вообще закрыт, как нам тогда казалось, навсегда. "Просто возьми новую из пачки". Брать каждый раз новую болванку за 8 вечнозеленых, чтобы передать файлик на сотню кб? Ну да, зато не дискета! >> возможность на ровном месте "запороть болванку" на писюках?

> КАК?! На ТЕХ писюках и на ТЕХ приводах это было решительно невозможно. Дай угадаю: обладатель (дорогого) SCSI привода?

4.128 , Аноним ( 28 ), 19:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще да, просто кому может понадобится в качестве установочного носителя для софта. Перезаписываемые кд очень плохая и ненадёжная технология (хотя я и использовал в качестве портативного носителя). С двд получше, с бд говорят совсем хорошо. А 1000 это не так и много сегодня, цена моего моника и он даже не 4к. Сколько там инфляция за 20 лет? Учитывая, какие возможности это открывало, я полагаю, приобретение весьма достойное, для тех, кому необходимо было перемещать значительные объёмы информации.

2.113 , Аноним ( 113 ), 18:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не позорьтесь, рядом с iso вполне себе лежит Floppy Edition.

