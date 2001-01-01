Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

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|2.28, Аноним (28), 15:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты украл мой комментарий. Хотя конечно не самый плохой проект в качестве хобби, но вообще за последние 10 лет актуальность подупала.
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|4.75, Аноним (28), 16:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как минимум 32 битное железо ещё выпускалось, да и старое не всё утилизировано было -- 64 битные процессоры стали входить в обиход только в 2006, 15 лет назад.
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|5.89, Аноним (1), 16:52, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только материнки уже поголовно были без isa, или даже LPT/COM-портов. 16-битный dos, конечно, можно наяривать и на железо эпохи XP, но зачем? В колхозах/ынтэрпрайзе легаси софт запускать?
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|6.90, Аноним (28), 16:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень долгое время куча софта была только под дос. Теперь этот софт в основном на линуксе.
>LPT/COM
Я не уверен, вроде лет 5 назад переставили массово пихать во все подряд материнки (сам я с 2000 года не видел железа их используюшего).
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|7.92, Аноним (1), 17:09, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>куча софта была только под дос
Который не работал хотя бы на Win9X, но работал под чистым dos и x86 процессорами на пару Гц безо всяких runtime error 200?
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|8.94, Аноним (28), 17:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Естественно, специально в дос загружались для этого Все эти лайвсиди и софт для... текст свёрнут, показать
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|9.98, Аноним (1), 17:27, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Даже из софта для ремонтников с натягом могу вспомнить только victoria Уже мног... текст свёрнут, показать
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|11.121, пох. (?), 19:00, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не, он в том досе который windows98 тоже норм работал Там проблема что не на... текст свёрнут, показать
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|6.119, пох. (?), 18:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Только материнки уже поголовно были без isa, или даже LPT/COM-портов.
у здешних л@п4тых принято "подбирать железо под ось!" (а не для работы, например)
чем досюзеры хуже? У моей железки 2011го года ЕСТЬ и lpt (this suxx, но я не нашел ее сестры без за нормальные деньги - там еще и display port был бы на освобожденном месте) и com.
Ну и на isa досу как бы пох. Ему не пох на загрузчик, с uefi-only rom особо-то не развернешься...
P.S. кто знает как на X99 добраться до кома, кстати? В смысле - я вижу разъем, но какая у него разводка и что там за ком - не голый uart ttl 1.3 вольта ли случайно? Экспериментировать стремно, я уже кое-что такое спалил неудачным подключением.
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|1.2, Аноним (-), 14:52, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–36 +/–
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О, новая версия прошивки для нищeбродских недобуков без предустановленной винды. Ищите на полках магазинов бытовой техники в вашем городе!
// b.
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|4.14, Аноним (1), 15:13, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вдруг неопытный покупатель решит что на компуктере ОС и правда предустановлена, а потом начнет ломится в саппорт с вопросами по установке фотошопа?
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|4.27, Аноним (27), 15:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вроде как коммерческое использование за него деньги надо платить. Или сиди без поддержки
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|5.85, Аноним (24), 16:44, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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За тыщу рублей MS предоставит мне вполне функциональную операционную систему. Что мне даст опеннет за эти деньги, кроме ушата г-на?
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|2.7, Аноним (1), 14:59, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли, там до сих пор голый command.com от v1.0 фигачат, ибо вся прошивка устанавливается старым добрым format c: /s
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|2.26, Аноним (24), 15:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Учитывая, что Win3.11 ставится даже в DOSBox, то скорее всего, да.
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|4.55, Аноним (24), 16:05, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаю, но и на ванильный досбокс Win 3.11 вполне ставится и работает. Собсно, сам делал такую сборку ещё под 0.73.
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|3.41, ryoken (ok), 15:46, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Учитывая, что Win3.11 ставится даже в DOSBox, то скорее всего, да.
Не факт. В своё время у них (FreeDOS) прям на сайте где-то было (в вики может), что он не совместим с W3.11 в расширенном режиме.
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|2.132, Аноним (132), 19:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Текущая ReactOS была бы актуальна лет 20 назад, сейчас она скорее устарела на 20 лет.
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|1.8, смузи (?), 15:09, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>FreeDOS был основан в 1994 году
>Командная оболочка FreeCOM (вариант COMMAND.COM) обновлена до версии 0.85a.
>0.85a
>основан в 1994 году
браузеры скоро в трехзначные номера версий пойдут, а тут за столько лет даже мажорного релиза не родили
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|2.17, onanim (?), 15:18, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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нумерация версий здорового человека: (мажорный релиз) . (минорный релиз) . (патчсет) [ - (дата YYYYMMDD, опционально)]
"крутая тулза v. 1.2.3-20220221"
нумерация версий смузихлёба: (минорный релиз) . (патчсет)
"Chrome v. 123.4"
нумерация версий курильщика: (дата YY.MM.DD)
"Shotcut v. 21.10.17"
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|3.30, Аноним (30), 15:37, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нумерация версий здорового человека
95
98
ME
2000
XP
Vista
7
8
10
11
Исправил!
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|4.44, Аноним (28), 15:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не нумерация версий. Там каждые 3 месяца ломают совместимость, вот это версии. Неужели никогда не видел вот этого в требованиях: требуется сервиспак 5, требуется KB894696487 и KB646384641… Часто конечно умалчивают, и гадай потом почему не работает правильно.
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|4.62, mfa (?), 16:15, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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поставить в один ряд вин-ДОСы и НТ... ну такой себе "здоровый человек".
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|4.77, Ivan_83 (ok), 16:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это маркетинговые названия.
Внутри там есть версия NT и версия самой венды которая используется в ACPI для отключения фич в случае если загружается не винда.
И там строго цифры.
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|5.86, Аноним (30), 16:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ACPI
_OSI для Windows. Начальное "windows" пропущено для выделения нумерации:
2000
2001
2001 SP1
2001.1
2001 SP2
2001.1 SP1
2006
2006 SP1
... и тд
Это нумерация здорового человека!
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|6.106, InuYasha (??), 17:46, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И снова - нет.
NT 3.x
NT 4.x
NT 5.0
NT 5.1
NT 6.0
...
А всякие "две тыщи", "икспи", "сервер энтерпрайз файнинг фарм эдишн 2012" - это пёстрые лейблы на коробки.
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|3.57, КО (?), 16:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нумерация версий здорового человека:
(готово) или (вот уже примерно готово).(неготово).(совсем неготово).(да, мы офигели)
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|3.97, Аноним (130), 17:26, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нумерация версий смузихлёба: (минорный релиз) . (патчсет)
Зачем мажорам минорные релизы? Да и патчсеты зачем? Все версии должны быть мажорными.
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|3.109, Аноним (30), 18:08, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нумерация
Именами богов из греческой мифологии, или скандинавской.
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|3.134, kusb (?), 19:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно просто текстом писать версия сборки от 18 января совместимая с версиями после седьмой включительно, кодовое слово не изменилось...
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|2.38, Ordu (ok), 15:43, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ядро обновлено до версии 2043 с поддержкой файловой системы FAT32.
> 2043
Браузерам ещё гнаться и гнаться за этим.
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|1.11, ыы (?), 15:10, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>необходимых флоппи-дисков.
Это конечно здорово... за тем лишь замечанием что последний флоповод выкинули 20 лет назад...
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|2.18, onanim (?), 15:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у нас в ынтырпрайзе все IPMI умеют грузить .img файлы помимо .iso, равно как и установщики типа Anaconda от редхата.
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|4.74, Ivan_83 (ok), 16:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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CD-ROM - да, потому что DVD-ROM а позднее BD-ROM всё ещё используются.
Как минимум сходите на любой трекер там какаедов смотрящих киношки с этого хватает.
И это всё ещё хороший способ за даром выкинуть 4,7гб данных в архив с какимнить дипломом.
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|4.123, пох. (?), 19:04, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дык оно образы грузит, какие нахрен сидюки когда из блейдового шасси торчит непонятное нечто, в которое втыкается кабель из которого разветвляются usb/vga/com/еще какая-то нечисть - естественно, это на совсем крайний случай когда бэкплейн под замену, но надо еще убедить в этом представителя вендора, никто пешком туда не пойдет (и вообще...э...чуваки, никто не помнит куда я дел этот ср-ный кабель пять лет назад, когда мы привинчивали ЭТО в стойку?)
Но я уверен что нормальный дос там тоже загружается. Нащот поделки васянов - не уверен.
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|2.72, Ivan_83 (ok), 16:31, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неправда.
20 лет назад флешек почти не было, и даже когда они были приходилось таскать драйвер к ней на дискете, чтобы 98 венда могла её прочитать :)
А всякие бухи и госы года до 2010 мучались с дискетами, может чуть меньше.
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|1.13, Аноним (13), 15:12, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Не скатывайтесь в помоечку , dos не нужон ! Есть dot files и убунту 20.04 спешиал эдишэн все остальное даже если новое уже заранее старлайт олд стар
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|1.16, ыы (?), 15:16, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>размер загрузочного iso-образа - 375 МБ.
сикока говорите дискеток надо для загрузки?
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|2.112, Аноним (28), 18:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Практически применимые дискеты на 1.44 MB были в 1986, нынешние компакт-диски появились в 1982, лет через 5 уже были приводы дисков для пк. Зачем вообще кому-то нужны были дискеты после 90 года?
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|3.120, Аноним84701 (ok), 19:00, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Практически применимые дискеты на 1.44 MB были в 1986, нынешние компакт-диски появились
> в 1982, лет через 5 уже были приводы дисков для пк.
> Зачем вообще кому-то нужны были дискеты после 90 года?
Потому что устройства записи этих самых дисков в 90 году стоило как новенькая малолитражка (устройства "всего лишь" за $1000 появились уже в 95-96).
Плюс стоимость болванок (CD-RW появились в 97) и возможность на ровном месте "запороть" запись на писюках.
При этом, основная масса файлов для "обмена" прекрасно влезала на дискетку.
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|4.125, пох. (?), 19:12, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бть, это у вас в хохляндии запоржопец столько стоил. У нас же-гули гораздо дороже были.
А ты иди бензонасос к своей супертачке найди. Ага, у тебя - электрический, и делают их вот в той самой жопе. То есть не делают.
> Стоимость болванок (CD-RW появились в 97)
дурак чтоль? они ж не хранятся нормально (это в 2007м потом научатся делать cd-r не хранящиеся нормально)
Норм у них была стоимость, то есть вопрос долговременных (вечных, учитывая что они тогда были с золотым слоем) "дискет" был вообще закрыт, как нам тогда казалось, навсегда. "Просто возьми новую из пачки".
> возможность на ровном месте "запороть болванку" на писюках?
КАК?! На ТЕХ писюках и на ТЕХ приводах это было решительно невозможно.
Это ты с 2007м похоже путаешь. Но тогда болванку было уже абсолютно не жалко.
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|5.135, Аноним84701 (ok), 19:47, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бть, это у вас в хохляндии запоржопец столько стоил. У нас же-гули гораздо дороже были.
И кому сдался ваш запорожец (или жигули) за 10 (тогдашних) килобаксов?
>> Стоимость болванок (CD-RW появились в 97)
> дурак чтоль? они ж не хранятся нормально (это в 2007м потом научатся
> делать cd-r не хранящиеся нормально)
> Норм у них была стоимость, то есть вопрос долговременных (вечных, учитывая что
> они тогда были с золотым слоем) "дискет" был вообще закрыт, как нам тогда казалось, навсегда. "Просто возьми новую из пачки".
Брать каждый раз новую болванку за 8 вечнозеленых, чтобы передать файлик на сотню кб? Ну да, зато не дискета!
>> возможность на ровном месте "запороть болванку" на писюках?
> КАК?! На ТЕХ писюках и на ТЕХ приводах это было решительно невозможно.
Дай угадаю: обладатель (дорогого) SCSI привода?
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|4.128, Аноним (28), 19:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще да, просто кому может понадобится в качестве установочного носителя для софта. Перезаписываемые кд очень плохая и ненадёжная технология (хотя я и использовал в качестве портативного носителя). С двд получше, с бд говорят совсем хорошо. А 1000 это не так и много сегодня, цена моего моника и он даже не 4к. Сколько там инфляция за 20 лет? Учитывая, какие возможности это открывало, я полагаю, приобретение весьма достойное, для тех, кому необходимо было перемещать значительные объёмы информации.
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|1.20, Аноним (12), 15:28, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Видели про 12-ю форточку и требования к ней? А не введут ли похожие требования для пингвина, раз Инт. спонсирует разработку ядра?
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|2.25, Аноним (27), 15:34, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скорее какой-нибудь системд введет требования и цак еще себе воткнуть и всё дистры покорно выполнят все требования.
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|2.46, Аноним (12), 15:49, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если нельзя будет отключить "9 светило", копм будет заблокирован и тогда нельзя будет установить на него фряху?
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|3.50, Аноним (12), 15:55, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нельзя будет установить на него фряху?
Так Малинка же есть! Может кто еще придумает и выпустит свой процессор.
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|1.39, Аноним (39), 15:44, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Да уж лучше это, чем упоротые, что собирают древний комп, называя это дело ретро геймингом.
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|2.124, Аноним (124), 19:07, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть, ты предлагаешь запускать FreeDOS на i7 10000 и Ryzen 3000, вместо того, чтобы запускать FreeDOS на Am386DX или i486DX2
Хорошо, а как ты будешь выводить звук? У тебя есть драйвер для HD Audio под DOS и Windows 3.1? Наверняка с поддержкой ISA DDMA?
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|1.42, Аноним (42), 15:47, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне бы текстовый, табличный редакторы, браузер и накатил бы на свой core2duo.
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|2.48, ryoken (ok), 15:52, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне бы текстовый, табличный редакторы, браузер и накатил бы на свой core2duo.
Lexicon, SuperCalc 4, Arachne. (Ещё что-то портированное есть в комплекте.)
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|4.59, Аноним (42), 16:13, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ещё я придумал сокращение для: текстовый интерфейс пользователя (ТИП) по аналогии с графический интерфейс пользователя (ГИП).
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|6.80, Аноним (42), 16:38, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Устоявшейся терминологии не существует. Это всего лишь вариант переводи, причем неправильный.
Если есть графический интерфейс пользователя, то должен быть и текстовический интерфейс пользователя.
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|7.100, Аноним (102), 17:32, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дальше заголовка тебя читать не научили?
«Те́кстовый по́льзовательский интерфе́йс, ТПИ (англ. Text user interface, TUI; также Character User Interface, CUI)»
Да ты всё правильно прочитал есть Гуй, а есть Куй!
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|5.65, Аноним (42), 16:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Среднестатистическому офисному клерку достаточно ДОСа с текстовой оболчкой для таблиц, почты и мессенжера. А все эти траты на ПО и железо это траты денег учредителей и акционеров.
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|6.76, ryoken (ok), 16:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Среднестатистическому офисному клерку достаточно ДОСа с текстовой оболчкой для таблиц,
> почты и мессенжера.
Сможете всё это настроить? :)
И чтоб не 720х400 разрешение было.
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|7.82, Аноним (42), 16:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле написать в нуля? И зачем 720х400, 640х480 это предел мечтаний любого клерка должно быть?
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|8.88, ryoken (ok), 16:50, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Из опыта известно, что обычно мониторы в досе ставят разрешение 720х400 Вроде в... текст свёрнут, показать
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|5.129, MS (??), 19:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мляааа... у него проблема 2000 во всей красе (попробуй сохранить!)
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|6.138, Михрютка (ok), 20:06, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мляааа... у него проблема 2000 во всей красе (попробуй сохранить!)
лол 1999 лет хватит для всех :)
я его на всякий случай держу, если старые файлы из архива поднять потребуется.
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|1.45, Аноним (42), 15:48, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS.
А вот такие штуки я люблю.
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|1.52, Анан (?), 15:59, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наконец настал досокапец. Интересно с вендой так будет через n лет? Вот такая новость про новую версию реактос...
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|2.63, Аноним (27), 16:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаю как минимум один гос где для оборудования до сих пор используют msdos 6.22 и для него же продолжают разрабатывать. Получается 28 лет в использовании! Это вам не дистрики, который тухнут через 2 года.
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|1.61, Аноним (42), 16:14, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS.
Где скачать готовые бинарники? Мне лень компилировать.
>This software should be compiled with Open Watcom.
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|1.70, Ivan_83 (ok), 16:25, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пахнуло ужасными воспоминаниями начала 200х, которые слава UEFI рассосались окончательно где то после 2010 года.
В начале оно было надо чтобы венду устанавливать и запускать, потом всё ещё было надо чтобы биосы обновлять.
Всякие страдальцы на почтах и прочих госах тоже выжигали себе глаза в дос прогах довольно долго.
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|2.103, Аноним (130), 17:40, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём выжигание глаз в текстовом режиме 80x25? Даже очки не нужны.
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|2.105, Аноним (130), 17:45, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Копируешь дистрибудив Раста на n дискет. Потом идёшь на какой-либо мост повыше и запускаешь с него дискеты с Растом. Любуешься полётом.
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|1.104, InuYasha (??), 17:44, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прошивать под ним - точно безопасно?
Просто были какие-то мамки (от АНУСа, вроде), которые под фридосом не шились, но блоки могли тереться.
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|1.115, Аноним (115), 18:28, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они лошары анапские. Долго не могли допереть, что им такого в 1.3 запилить, чтобы круто было. А надо просто было интегрировать поддержку HX, тобишь лучшего эмуля Win32 под DOS, да еще плюс допилить поддержку 64х бит. И получилась бы такая виндовская консоль с поддержкой DOS прог.
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|1.118, z280 (?), 18:44, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В ДОС нужно завезти многозадачность и многотерминальность, хатя-бы экранов 2: Alt+F1 и Alt+F2, чтобы можно было запускать несколько программ одновременно. Например, в одном терминале запускаешь проигрыватель FM OPL3, а в другом программу на запись.
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|2.127, MS (??), 19:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы это сделали в DOS4 (не путай с 4.1 которую твой дедушка может и видел. Ту 4 без цифр видели единицы)
Не зашло.
А потом появилась чортова desqview и мы стали вообще не нужны. (как будто не мы дали им emm)
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|3.131, z280 (?), 19:28, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 80е годы прошлого века может быть многозадачность в ДОСе и не особо нужна была, а сейчас уже 2022й год идёт... Поэтому многозадачность и многоэкранность должна быть реализована в FreeDOS...
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|1.137, Ztp (?), 19:52, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2, размер загрузочного iso-образа - 375 МБ.
Чего чего ??? Дистриб 95й винды был около 80Мб
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