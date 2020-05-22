Microsoft открыл код GW-BASIC под лицензией MIT

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|1.1, Аноним (1), 10:17, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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На GitHub позабавила публикация с датой "38 лет назад".
ADVGRP.ASM Initial commit 38 years ago
Только они перемудрили со сменой дат задним числом и файл с лицензией тоже сделали старым, будто лицензия была только изменена 38 лет назад, хотя в то время лицензии MIT не существовало.
LICENSE Initial commit 38 years ago
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|2.2, Аноним (2), 10:20, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Просто во внутренней корпоративной сети Microsoft все еще 1983 год.
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|1.6, ryoken (ok), 10:35, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот блин :). Как раз недавно флопы 5,25" шерстил, есть 2 штуки с DOS 3.30 (они даже фирменные :D ). На втором - сабж :D.
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|3.41, ryoken (ok), 13:03, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они поди уже размагнитились
Неа. Один сдох на 1,2М, а куча других - видать я их просто давным-давно зачистил. Потому как метки дисков есть и это явно мои метки :).
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|2.34, Zenitur (ok), 12:46, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
У меня 386 материнка не читает флопы, только вращает ими Судя по всему, дефектн... большой текст свёрнут, показать
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|4.46, ryoken (ok), 13:07, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да, Zenitur знатный любитель музейных раритетов.
Имя нам - ЛЕГИОН :D.
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|4.58, Zenitur (ok), 14:20, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за коммент ) Зайду, откомменчу, приложу фотки компа. Я почитываю ixbt и ru-board с 2005, но не регистрировался
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|4.66, Pofigist (?), 15:04, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаль я подарил все свои амиги и дековскую альфустейшен... :) И "коробку от пиццы" - тоже подарил.
Так что у вас там - возня пионеров :)
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|5.69, ryoken (ok), 15:22, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жаль я подарил все свои амиги и дековскую альфустейшен... :) И "коробку
> от пиццы" - тоже подарил.
> Так что у вас там - возня пионеров :)
Да, батенька, нам до такого расти (или наоборот - скатываться..?) :D .
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|1.7, Аноним (8), 10:43, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Приманивают хомячков на бесплатный софт. Чтобы накрыть потом всех сразу.
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|2.9, Аноним (9), 10:45, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это старые версии. Ценность примерно как у музейных исходников 3.11.
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|3.30, Владимир (??), 12:22, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я бы не отказался от исходников 3.11. Конечно же Винды, ибо DOS был только 3.10.
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|4.61, Vanych (?), 14:28, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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M$ Windows-3.11 - это и есть всего лишь GUI над MS DOS, так что Вы зря от него нос воротите. Вындовс потом появился.
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|2.19, Im banana man (?), 11:23, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Несовместимость Office, обновления 10-ки, переориентировка на облака и подписочную модель, сломанная обратная совместимость в API от версии к версии. В самом деле - Microsoft )
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|Часть нити удалена модератором
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|6.28, Im banana man (?), 12:14, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гугель, оракель, аппле, фацебук...
К Apple у меня меньше всего вопросов. Их SwiftUI прям радует последнее время )
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|4.26, cat666 (ok), 12:00, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ой, да бросьте. Просто майкрософт давным-давно мамка в этом борделе.
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|2.36, Аноним (36), 12:48, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чикатило кинул кость бездомной собаке, кто считает его злом ?
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|2.47, ryoken (ok), 13:08, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть ещё кто считает MS злом? )))))
Так не GPL3 же, в чём тут добро-то..? :D
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|1.12, user90 (?), 11:02, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Слегка оффтоп, но что, опеннетик превращается в сайт новостей о мелкософте? Так-то смешно выходит.
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|2.15, Минона (ok), 11:14, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего смешного?
Покупка kernel.org будет последним шагом по превращению Microsoft Windows в Microsoft Linux.
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|4.35, Аноним (14), 12:47, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда я лучше на DragonFlyBSD. Они, хотя бы, не пытаются выкидывать GPLный софт. Систему собирают актуальными версиями GCC.
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|4.40, Аноним (40), 13:03, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С OpenBSD - не всё так просто. Впрочем, как и - с FreeBSD.
Если посмотреть на личностей, которые их "откалывали" от расово чистой BSD, то я бы никому не советовал поворачиваться к ним спиной.
Истинный "дух UNIX" остался только в NetBSD.
Ещё худо-бедно Solaris держался...
Остальное - ШЛАКЪ.
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|5.51, Аноним (51), 13:32, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тео - горячий нефинский парень и тем не менее он один из первых, кто писал об ошибках и уязвимостях в процессорах, хоть и не был тогда принят всерьез.
А вот что с FreeBSD не так, позвольте узнать?
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|2.42, имя_ (?), 13:04, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у мс кажется какой-то слет индусов сейчас идет, поэтому столько и новостей.
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|2.67, Аноним (67), 15:17, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> незачем было его покупать (GitHab).
GitHab и не покупали. Покупили GitHub.
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|1.16, Сергей (??), 11:19, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Написан на ассемблере... Да были времена... Я тогда для одной приблуды драйвер на нем писал, на си мне этот драйвер мне казался уж очень большим и медленным..., разница была в 10 кб...
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|2.44, имя_ (?), 13:06, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда-то и 640кб должно было хватить всем. Времена меняются, дед.
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|3.52, Аноним (51), 13:38, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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640 были не у всех и уже тогда не хватало. Любая софтина на Turbo Vision аля Turbo Debugger, среда для Turbo Pascal и прочие уже выжирали 1/2..2/3 ОЗУ.
А ведь еще надо было как-то жить вирусне и уже тормозившему камперскому.
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|4.54, имя_ (?), 13:51, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, я в общем-то согласен, что раньше условия были такие, что сэкономленная память была ценнее времени, затраченного на разработку.
Мой комментарий должен был стать предупреждающим ударом по нытью вроде "вот были деревья выше, трава зеленее, а программисты - лучше" :-).
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|1.17, Иваня (?), 11:22, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И как его читать? Чтобы прочитать исходники над знать ассемблер, а я не знаю. Накиньте информации (книги, статьи, видосики) по ассемблеру
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|2.21, Аноним (21), 11:44, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь для доза+барсика запилить paravirtual hosted mode, чтобы оно работало как обычный линукс-процесс? Если да, то может быть даже полезно. Может быть облом с real-mode, или как его там...
Комментируйте, поправляйте, разжигайте холисерач. Пришла в голову такая мысль и интересно мнение других.
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|4.38, Аноним (14), 12:53, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там уже API на C ориентирован, а вопрошавшего ASM 80x86 заинтересовал.
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|1.43, Аноним (40), 13:06, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень смешно...
Может они ещё Q-DOS исходники выложат, который потом MS-DOS-ом стал? Интересно, автор потом не кусал в диких приходах локти себе?
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|2.56, Аноним (56), 13:53, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты такой наивный, надеемся что M$ для сообщества хоть что-то полезное откроет?
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|1.49, Cradle (?), 13:21, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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новость радует, в свое время в девяностых ковырялся в нем дебаггером в порядке самобучения.
Можно теперь залезть на досуге, потешить ностальгию.
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|1.55, Аноним (56), 13:51, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Меня в школе бейсики учили, дрянь ужасная. Сначала один бейсик, потом другой какой-то QW кажись.
Пусть визуально студио компиляторы откроют.
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|2.60, Cradle (?), 14:27, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во меня почему-то тоже в школе бейсикам учили, и тоже быстро понял что дрянь ужасная. Поэтому я на бейсиках обычно писал дизассемблеры для всего тогдашнего зоопарка и изучал как эти бейсики и вся система там устроены. Потом писал в голых кодах интерпретатор форта, загружал через тот самый бейсик, и работал как белый человек. Может быть потому что тогда еще интернета небыло?
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|1.57, Аноним (57), 14:04, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Profanar la tumba, al ritmo de la rumba"
(c) Nanowar -- Norwegian Reggaeton
=D
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|1.68, anonymous (??), 15:21, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, в каком году они откроют исходники хотя бы семёрки? В 2050?
Просто побыстрее уже хочется себе нормальную, человеческую систему собрать. Чтобы ядро линукс, но были либы Мелкомягких...
inb4 Wine, но сами знаете в каком он состоянии
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