Microsoft открыл код GW-BASIC под лицензией MIT

Компания Microsoft сообщила об открытии исходных текстов интерпретатора языка программирования GW-BASIC, который поставлялся с операционной системой MS-DOS. Код открыт под лицензией MIT. Код написан на ассемблере для процессоров 8088 и основан на срезе оригинальных исходных текстов, датированных 10 февраля 1983 года.

Применение лицензии MIT позволяет свободно вносить изменения, распространять и использовать код в своих продуктах, но Microsoft не будет принимать pull-запросы в основном репозитории, так как код может представлять интерес лишь в исторических и образовательных целях. Публикация GW-BASIC дополнила собой открытые в позапрошлом году исходные тексты операционной системы MS-DOS 1.25 и 2.0, в репозитории с которыми даже наблюдается определённая активность.



