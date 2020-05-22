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Microsoft открыл код GW-BASIC под лицензией MIT

22.05.2020 10:14

Компания Microsoft сообщила об открытии исходных текстов интерпретатора языка программирования GW-BASIC, который поставлялся с операционной системой MS-DOS. Код открыт под лицензией MIT. Код написан на ассемблере для процессоров 8088 и основан на срезе оригинальных исходных текстов, датированных 10 февраля 1983 года.

Применение лицензии MIT позволяет свободно вносить изменения, распространять и использовать код в своих продуктах, но Microsoft не будет принимать pull-запросы в основном репозитории, так как код может представлять интерес лишь в исторических и образовательных целях. Публикация GW-BASIC дополнила собой открытые в позапрошлом году исходные тексты операционной системы MS-DOS 1.25 и 2.0, в репозитории с которыми даже наблюдается определённая активность.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0
  4. OpenNews: Microsoft переведёт Visual Basic на открытую модель разработки
  5. OpenNews: Релиз Gambas 3.9, свободной альтернативы Visual Basic
  6. OpenNews: Microsoft переносит на GitHub разработку компилятора для языков C# и Visual Basic
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53007-basic
Ключевые слова: basic, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    На GitHub позабавила публикация с датой "38 лет назад".

    ADVGRP.ASM Initial commit 38 years ago


    Только они перемудрили со сменой дат задним числом и файл с лицензией тоже сделали старым, будто лицензия была только изменена 38 лет назад, хотя в то время лицензии MIT не существовало.

    LICENSE Initial commit 38 years ago

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:20, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Просто во внутренней корпоративной сети Microsoft все еще 1983 год.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:32, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Ага, готовятся к 1984-му
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:10, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скоро выйдет IBM Personal Computer/AT :)
     
     
  • 5.65, Аноним (65), 15:03, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И великолепная OS/2 в 87-ом...
     
  • 2.3, Пглввгвтвлуу (?), 10:21, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё и с .gitignore та же история
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:44, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перечитай(прочитай, научись читать) книжку 1984.
     

  • 1.5, Почему бы и не да (?), 10:32, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Есть же фривасик. Зачем это всё?
     
  • 1.6, ryoken (ok), 10:35, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот блин :). Как раз недавно флопы 5,25" шерстил, есть 2 штуки с DOS 3.30 (они даже фирменные :D ). На втором - сабж :D.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:11, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они поди уже размагнитились
     
     
  • 3.41, ryoken (ok), 13:03, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они поди уже размагнитились

    Неа. Один сдох на 1,2М, а куча других - видать я их просто давным-давно зачистил. Потому как метки дисков есть и это явно мои метки :).

     
  • 2.34, Zenitur (ok), 12:46, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня 386 материнка не читает флопы, только вращает ими Судя по всему, дефектн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.39, Аноним (14), 12:57, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, Zenitur знатный любитель музейных раритетов.
     
     
  • 4.46, ryoken (ok), 13:07, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Да, Zenitur знатный любитель музейных раритетов.

    Имя нам - ЛЕГИОН :D.

     
  • 3.45, ryoken (ok), 13:07, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Идёмте к нам сюда https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:137129 :D. С вашей 3-хой вы сразу в авторитете будете :D.
     
     
  • 4.58, Zenitur (ok), 14:20, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за коммент ) Зайду, откомменчу, приложу фотки компа. Я почитываю ixbt и ru-board с 2005, но не регистрировался
     
  • 4.66, Pofigist (?), 15:04, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль я подарил все свои амиги и дековскую альфустейшен... :) И "коробку от пиццы" - тоже подарил.
    Так что у вас там - возня пионеров :)
     
     
  • 5.69, ryoken (ok), 15:22, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль я подарил все свои амиги и дековскую альфустейшен... :) И "коробку
    > от пиццы" - тоже подарил.
    > Так что у вас там - возня пионеров :)

    Да, батенька, нам до такого расти (или наоборот - скатываться..?) :D .

     
  • 3.53, Паразитолог (?), 13:39, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Zenitur - расхититель гробниц"(с) :-))
     
     
  • 4.59, Zenitur (ok), 14:22, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зенитар не крал. Это Нереварин пошарился по гробницам и принёс
     
     
  • 5.64, Нереварин (?), 15:01, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это ты все украл.
     

  • 1.7, Аноним (8), 10:43, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Приманивают хомячков на бесплатный софт. Чтобы накрыть потом всех сразу.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:45, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это старые версии. Ценность примерно как у музейных исходников 3.11.
     
     
  • 3.30, Владимир (??), 12:22, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы не отказался от исходников 3.11. Конечно же Винды, ибо DOS был только 3.10.
     
     
  • 4.61, Vanych (?), 14:28, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    M$ Windows-3.11 - это и есть всего лишь GUI над MS DOS, так что Вы зря от него нос воротите. Вындовс потом появился.
     

  • 1.10, Анонимище (?), 10:48, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть ещё кто считает MS злом? )))))
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 11:22, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вопрос для прибывших на машине времени из 1983-го в 2020-й.
     
  • 2.19, Im banana man (?), 11:23, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Несовместимость Office, обновления 10-ки, переориентировка на облака и подписочную модель, сломанная обратная совместимость в API от версии к версии. В самом деле - Microsoft )
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.25, Gemorroj (ok), 11:50, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугель, оракель, аппле, фацебук...
     
     
  • 6.28, Im banana man (?), 12:14, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гугель, оракель, аппле, фацебук...

    К Apple у меня меньше всего вопросов. Их SwiftUI прям радует последнее время )

     
  • 4.26, cat666 (ok), 12:00, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ой, да бросьте. Просто майкрософт давным-давно мамка в этом борделе.
     
     
  • 5.29, Im banana man (?), 12:14, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ой, да бросьте. Просто майкрософт давным-давно мамка в этом борделе.

    С большим опытом )

     
  • 5.37, Аноним (14), 12:50, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Гугель сутенёр.
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:48, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чикатило кинул кость бездомной собаке, кто считает его злом ?
     
  • 2.47, ryoken (ok), 13:08, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть ещё кто считает MS злом? )))))

    Так не GPL3 же, в чём тут добро-то..? :D

     

  • 1.12, user90 (?), 11:02, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Слегка оффтоп, но что, опеннетик превращается в сайт новостей о мелкософте? Так-то смешно выходит.
     
     
  • 2.15, Минона (ok), 11:14, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего смешного?
    Покупка kernel.org будет последним шагом по превращению Microsoft Windows в Microsoft Linux.
     
     
  • 3.32, expert (??), 12:28, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD наш последний шанс выжить.
     
     
  • 4.35, Аноним (14), 12:47, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда я лучше на DragonFlyBSD. Они, хотя бы, не пытаются выкидывать GPLный софт. Систему собирают актуальными версиями GCC.
     
  • 4.40, Аноним (40), 13:03, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С OpenBSD - не всё так просто. Впрочем, как и - с FreeBSD.
    Если посмотреть на личностей, которые их "откалывали" от расово чистой BSD, то я бы никому не советовал поворачиваться к ним спиной.
    Истинный "дух UNIX" остался только в NetBSD.
    Ещё худо-бедно Solaris держался...
    Остальное - ШЛАКЪ.
     
     
  • 5.51, Аноним (51), 13:32, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тео - горячий нефинский парень и тем не менее он один из первых, кто писал об ошибках и уязвимостях в процессорах, хоть и не был тогда принят всерьез.

    А вот что с FreeBSD не так, позвольте узнать?

     
  • 2.42, имя_ (?), 13:04, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у мс кажется какой-то слет индусов сейчас идет, поэтому столько и новостей.
     
  • 2.50, Аноним (51), 13:28, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платиновый партер ЕДИНСТВЕННОЙ_ПРАВИЛЬНОЙ_ОС жи.
     

  • 1.13, Минона (ok), 11:08, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чтобы вываливать говномамонта незачем было его покупать (GitHab).
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 15:17, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > незачем было его покупать (GitHab).

    GitHab и не покупали. Покупили GitHub.

     

  • 1.16, Сергей (??), 11:19, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Написан на ассемблере... Да были времена... Я тогда для одной приблуды драйвер на нем писал, на си мне этот драйвер мне казался уж очень большим и медленным..., разница была в 10 кб...
     
     
  • 2.44, имя_ (?), 13:06, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда-то и 640кб должно было хватить всем. Времена меняются, дед.
     
     
  • 3.52, Аноним (51), 13:38, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640 были не у всех и уже тогда не хватало. Любая софтина на Turbo Vision аля Turbo Debugger, среда для Turbo Pascal и прочие уже выжирали 1/2..2/3 ОЗУ.

    А ведь еще надо было как-то жить вирусне и уже тормозившему камперскому.

     
     
  • 4.54, имя_ (?), 13:51, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, я в общем-то согласен, что раньше условия были такие, что сэкономленная память была ценнее времени, затраченного на разработку.

    Мой комментарий должен был стать предупреждающим ударом по нытью вроде "вот были деревья выше, трава зеленее, а программисты - лучше" :-).

     

  • 1.17, Иваня (?), 11:22, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И как его читать? Чтобы прочитать исходники над знать ассемблер, а я не знаю. Накиньте информации (книги, статьи, видосики) по ассемблеру
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:44, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь для доза+барсика запилить paravirtual hosted mode, чтобы оно работало как обычный линукс-процесс? Если да, то может быть даже полезно. Может быть облом с real-mode, или как его там...
    Комментируйте, поправляйте, разжигайте холисерач. Пришла в голову такая мысль и интересно мнение других.
     
  • 2.22, Аноним (14), 11:46, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3842021
     
     
  • 3.33, Михрютка (ok), 12:30, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    http://93.174.95.29/main/37BE98C2819B4B2BDD359B4857DAFD26
     
     
  • 4.38, Аноним (14), 12:53, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже API на C ориентирован, а вопрошавшего ASM 80x86 заинтересовал.
     
  • 2.31, Kenneth (?), 12:27, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ASSUME там всему голова :)
     

  • 1.23, Онаним (?), 11:47, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НАЛЕТАЙ!
     
  • 1.43, Аноним (40), 13:06, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень смешно...
    Может они ещё Q-DOS исходники выложат, который потом MS-DOS-ом стал? Интересно, автор потом не кусал в диких приходах локти себе?
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 13:53, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты такой наивный, надеемся что M$ для сообщества хоть что-то полезное откроет?
     

  • 1.48, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:08, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь заживем.
     
  • 1.49, Cradle (?), 13:21, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    новость радует, в свое время в девяностых ковырялся в нем дебаггером в порядке самобучения.
    Можно теперь залезть на досуге, потешить ностальгию.
     
  • 1.55, Аноним (56), 13:51, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Меня в школе бейсики учили, дрянь ужасная. Сначала один бейсик, потом другой какой-то QW кажись.

    Пусть визуально студио компиляторы откроют.

     
     
  • 2.60, Cradle (?), 14:27, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во меня почему-то тоже в школе бейсикам учили, и тоже быстро понял что дрянь ужасная. Поэтому я на бейсиках обычно писал дизассемблеры для всего тогдашнего зоопарка и изучал как эти бейсики и вся система там устроены. Потом писал в голых кодах интерпретатор форта, загружал через тот самый бейсик, и работал как белый человек. Может быть потому что тогда еще интернета небыло?
     

  • 1.57, Аноним (57), 14:04, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Profanar la tumba, al ritmo de la rumba"

    (c) Nanowar -- Norwegian Reggaeton

    =D

     
  • 1.62, Аноним (62), 14:46, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ностальгия. Я на этой штуке ещё на ЕС-1840 работал.
     
  • 1.63, x0r (??), 15:00, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо расчехлять мой траслятор с ассемблера...
    https://github.com/xor2003/masm2c
     
  • 1.68, anonymous (??), 15:21, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, в каком году они откроют исходники хотя бы семёрки? В 2050?
    Просто побыстрее уже хочется себе нормальную, человеческую систему собрать. Чтобы ядро линукс, но были либы Мелкомягких...

    inb4 Wine, но сами знаете в каком он состоянии

     

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