Microsoft открыл код GW-BASIC под лицензией MIT

Аноним ( 27 ), 12:11, 22/05/2020: Они поди уже размагнитились

ryoken ( ok ), 13:03, 22/05/2020: > Они поди уже размагнитились Неа. Один сдох на 1,2М, а куча других - видать я их просто давным-давно зачистил. Потому как метки дисков есть и это явно мои метки :).

Zenitur ( ok ), 12:46, 22/05/2020: У меня 386 материнка не читает флопы, только вращает ими Судя по всему, дефектн...

Аноним ( 14 ), 12:57, 22/05/2020: Да, Zenitur знатный любитель музейных раритетов.

ryoken ( ok ), 13:07, 22/05/2020: > Да, Zenitur знатный любитель музейных раритетов. Имя нам - ЛЕГИОН :D.

ryoken ( ok ), 13:07, 22/05/2020: Идёмте к нам сюда https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:137129 :D. С вашей 3-хой вы сразу в авторитете будете :D.

Zenitur ( ok ), 14:20, 22/05/2020: Спасибо за коммент ) Зайду, откомменчу, приложу фотки компа. Я почитываю ixbt и ru-board с 2005, но не регистрировался

Pofigist ( ? ), 15:04, 22/05/2020: Жаль я подарил все свои амиги и дековскую альфустейшен... :) И "коробку от пиццы" - тоже подарил.

Так что у вас там - возня пионеров :)

ryoken ( ok ), 15:22, 22/05/2020: > Жаль я подарил все свои амиги и дековскую альфустейшен... :) И "коробку

> от пиццы" - тоже подарил.

> Так что у вас там - возня пионеров :) Да, батенька, нам до такого расти (или наоборот - скатываться..?) :D .

Паразитолог ( ? ), 13:39, 22/05/2020: "Zenitur - расхититель гробниц"(с) :--))

Zenitur ( ok ), 14:22, 22/05/2020: Зенитар не крал. Это Нереварин пошарился по гробницам и принёс

Нереварин ( ? ), 15:01, 22/05/2020: Нет, это ты все украл.