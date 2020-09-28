Проект DSL (DOS Subsystem for Linux) для запуска Linux-приложений из окружения MS-DOS

Чарли Сомервилл (Charlie Somerville), в качестве хобби развивающий операционную систему CrabOS на языке Rust, представил шуточный, но вполне рабочий проект DOS Subsystem for Linux (DSL), преподнесённый как альтернатива развиваемой компанией Microsoft подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux) для тех, кто предпочитает работать в DOS. Как и WSL подсистема DSL позволяет напрямую запускать Linux-приложения, но не из Windows, а из командной оболочки MS-DOS или FreeDOS. Исходные тексты подсистемы распространяются под лицензией AGPLv3.

DOS-окружение с прослойкой DSL может быть как запущено в форме виртуальной машины QEMU, так и установлено на реальном оборудовании. Запуск Linux-программ осуществляется при помощи утилиты dsl по аналогии с утилитой wsl. Реализация проекта основана на том, что Linux в процессе загрузки оставляет нетронутым первый мегабайт памяти. Данную память использует DOS, поэтому окружения DOS и Linux не пересекаются и могут сосуществовать. Работа DSL сводится к организации переключения на Linux и возвращения управления к DOS после завершения выполнения процесса по аналогии с тем, как была организована работа ранних версий Windows.