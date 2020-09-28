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Проект DSL (DOS Subsystem for Linux) для запуска Linux-приложений из окружения MS-DOS

28.09.2020 22:45

Чарли Сомервилл (Charlie Somerville), в качестве хобби развивающий операционную систему CrabOS на языке Rust, представил шуточный, но вполне рабочий проект DOS Subsystem for Linux (DSL), преподнесённый как альтернатива развиваемой компанией Microsoft подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux) для тех, кто предпочитает работать в DOS. Как и WSL подсистема DSL позволяет напрямую запускать Linux-приложения, но не из Windows, а из командной оболочки MS-DOS или FreeDOS. Исходные тексты подсистемы распространяются под лицензией AGPLv3.

DOS-окружение с прослойкой DSL может быть как запущено в форме виртуальной машины QEMU, так и установлено на реальном оборудовании. Запуск Linux-программ осуществляется при помощи утилиты dsl по аналогии с утилитой wsl. Реализация проекта основана на том, что Linux в процессе загрузки оставляет нетронутым первый мегабайт памяти. Данную память использует DOS, поэтому окружения DOS и Linux не пересекаются и могут сосуществовать. Работа DSL сводится к организации переключения на Linux и возвращения управления к DOS после завершения выполнения процесса по аналогии с тем, как была организована работа ранних версий Windows.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.itnews.com.au/news...)
  2. OpenNews: Microsoft добавил в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возможность монтирования дисков
  3. OpenNews: Microsoft портировал подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 1903 и 1909
  4. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  5. OpenNews: Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT
  6. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.75
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53791-dos
Ключевые слова: dos, linux, wsl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:48, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно было потерпеть до 1 апреля, было бы забавнее :)
     
  • 1.2, Анонимный селебрити (?), 22:48, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Наконец-то можно будет крутить контейнеры под DOS
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:49, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Внезапно годно. Надо потыкать.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:49, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол
     
  • 1.5, Аноним (-), 23:03, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше поздно чем... А, нет, здесь действительно уже поздно
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:15, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем оно когда есть dosbox?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:22, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не понял, это виртуалка с линуксом "в досе". Вопрос должен быть "зачем использовать дос?". Ни зачем, ни незачем, очевидно, что лулзов ради.
     
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 23:52, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > это виртуалка с линуксом "в досе".

    Это переключалка:

    > Реализация проекта [b]основана на том, что Linux в процессе загрузки оставляет нетронутым первый мегабайт памяти[/b]. Данную память использует DOS, поэтому окружения DOS и Linux не пересекаются и могут сосуществовать.[b] Работа DSL сводится к организации переключения на Linux и возвращения управления к DOS [/b]после завершения выполнения процесса по аналогии с тем, как была организована работа ранних версий Windows.
    >

     
     
  • 4.23, Аноним (7), 23:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, возможно, ты прав, там про wsl и qemu что-то было и я не читал, но в оригинале пишут совсем другое:

    >DSL runs a real copy of MS-DOS under the QEMU virtual machine, and starts up from that, Somerville said.

     
     
  • 5.26, Аноним (7), 23:59, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, я запутался, это линукс, прикидывающийся досом, который может пинать линукс обратно?
     
  • 2.8, kuyfbku (?), 23:23, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rust-же
     
     
  • 3.21, Аноним84701 (ok), 23:55, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust-же

    Где-же?
    https://github.com/charliesome/doslinux/
    > C 78.7%  Assembly 18.1% Shell 1.6%  Makefile 1.6%

    .

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 00:49, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не понял. rust и всё тут
     
  • 4.32, Sw00p aka Jerom (?), 01:10, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Где-же?

    КрабОс на расте

     
  • 2.12, Аноним (12), 23:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В досбоксе можно линуксовые бинарники запускать?
     
  • 2.13, xxxx (??), 23:39, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем оно когда есть dosbox?

    досбокс - это эмуляция доса
    а в новости речь о запуске линукс-приложений в досе
    речь о разных вещах идёт

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:28, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть где-то раст пригодился) Удачи проекту!
     
     
  • 2.20, Аноним (1), 23:52, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раст много где пригодился)
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:19, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C 78.7%  Assembly 18.1% Shell 1.6%  Makefile 1.6%

    и где он?

     

  • 1.10, Annoynymous (ok), 23:31, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А, вот теперь будет что запустить на всех этих ноутбуках с FreeDOS из коробки.
     
  • 1.11, онанимуз (?), 23:34, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    оно на расте? неужели наконец появился проект, в котором нет и не будет use-after-free, null pointer dereference, out-of-bounds read/write, и прочих сегментейшон фолтов?!
     
     
  • 2.22, Денис (??), 23:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На расте есть rav1e (AV1 encoder). Правда, он еще использует ассемблер.
    Что я заметил, rust создает очень жирные бинарники, но после strip --strip-unneeded они худеют в десятки раз, имейте в виду.
     
  • 2.35, Аноним (34), 01:20, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, конечно. DSL на си и асме.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:42, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хипстеры открыли loadlin.exe?
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:48, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А из dos запустить linux с wine и получим Винду, прямо в free дос
     
     
  • 2.24, Денис (??), 23:58, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это вряд ли. Но можешь попробовать запустить виртуалку в виртуалке. Just for fun.
    Например, Windows 95 или OS/2 в VirtualPC на виртуальной XP, а ее в VirtualBox.
     
     
  • 3.25, Денис (??), 23:59, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что для W95 нет гостевых дополнений у Бокса.
     

  • 1.16, Oxyd76 (?), 23:51, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Картинка_про_троллейбус_из_буханки_хлеба.jpg
     
  • 1.17, Денис (??), 23:51, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в форме виртуальной машины QEMU

    QEMU требует аппаратную виртуализацию? Можно ли запустить в VirtualBox?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:01, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    требует, но может и без. не надо qemu в боксе запускать. Если qcow коробкой не поддерживается, то можно сконвертировать в vmdk, например
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 01:18, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свежая коробка умеет в qcow
     
  • 2.38, б.б. (?), 01:55, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > QEMU требует аппаратную виртуализацию?

    вот сейчас мой OpenBSD удивился

     

  • 1.19, Денис (??), 23:52, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линуксовые проги только консольные запускаются.
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 00:52, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а то я думаю, что-то crysis тупит
     

  • 1.29, guser (?), 00:55, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тьфу ты , я мельком увидел Dsl. Обрадовался, думал damn small воскрес, а тут это
     
  • 1.31, Ключ (?), 01:08, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rust же!
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 01:21, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где? В DSL раста нет.
     

  • 1.37, б.б. (?), 01:54, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о, только что поставил на hitachi p133:

    OpenBSD 4.2
    Debian 4.0
    FreeDOS
    Windows 98SE, чтобы пострадать

    вдруг и это взлетит

     
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