Проект DSL (DOS Subsystem for Linux) для запуска Linux-приложений из окружения MS-DOS

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|2.7, Аноним (7), 23:22, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не понял, это виртуалка с линуксом "в досе". Вопрос должен быть "зачем использовать дос?". Ни зачем, ни незачем, очевидно, что лулзов ради.
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|3.18, Аноним84701 (ok), 23:52, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это виртуалка с линуксом "в досе".
Это переключалка:
> Реализация проекта [b]основана на том, что Linux в процессе загрузки оставляет нетронутым первый мегабайт памяти[/b]. Данную память использует DOS, поэтому окружения DOS и Linux не пересекаются и могут сосуществовать.[b] Работа DSL сводится к организации переключения на Linux и возвращения управления к DOS [/b]после завершения выполнения процесса по аналогии с тем, как была организована работа ранних версий Windows.
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|4.23, Аноним (7), 23:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, возможно, ты прав, там про wsl и qemu что-то было и я не читал, но в оригинале пишут совсем другое:
>DSL runs a real copy of MS-DOS under the QEMU virtual machine, and starts up from that, Somerville said.
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|5.26, Аноним (7), 23:59, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так, я запутался, это линукс, прикидывающийся досом, который может пинать линукс обратно?
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|2.13, xxxx (??), 23:39, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем оно когда есть dosbox?
досбокс - это эмуляция доса
а в новости речь о запуске линукс-приложений в досе
речь о разных вещах идёт
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|1.11, онанимуз (?), 23:34, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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оно на расте? неужели наконец появился проект, в котором нет и не будет use-after-free, null pointer dereference, out-of-bounds read/write, и прочих сегментейшон фолтов?!
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|2.22, Денис (??), 23:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На расте есть rav1e (AV1 encoder). Правда, он еще использует ассемблер.
Что я заметил, rust создает очень жирные бинарники, но после strip --strip-unneeded они худеют в десятки раз, имейте в виду.
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|2.24, Денис (??), 23:58, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это вряд ли. Но можешь попробовать запустить виртуалку в виртуалке. Just for fun.
Например, Windows 95 или OS/2 в VirtualPC на виртуальной XP, а ее в VirtualBox.
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|1.17, Денис (??), 23:51, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в форме виртуальной машины QEMU
QEMU требует аппаратную виртуализацию? Можно ли запустить в VirtualBox?
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|2.30, Аноним (30), 01:01, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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требует, но может и без. не надо qemu в боксе запускать. Если qcow коробкой не поддерживается, то можно сконвертировать в vmdk, например
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|2.38, б.б. (?), 01:55, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> QEMU требует аппаратную виртуализацию?
вот сейчас мой OpenBSD удивился
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|1.29, guser (?), 00:55, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тьфу ты , я мельком увидел Dsl. Обрадовался, думал damn small воскрес, а тут это
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|1.37, б.б. (?), 01:54, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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о, только что поставил на hitachi p133:
OpenBSD 4.2
Debian 4.0
FreeDOS
Windows 98SE, чтобы пострадать
вдруг и это взлетит
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