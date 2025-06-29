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Выпуск Hangover 10.11, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

29.06.2025 22:18

Опубликован релиз инструментария Hangover 10.11, позволяющего запускать 32-разрядные Windows-приложения, собранные для архитектур x86 (i386) и ARM32, в окружениях на базе архитектуры ARM64 (Aarch64). В разработке находится реализация варианта Hangover для архитектуры RISC-V. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPL 2.1.

Hangover заметно обгоняет по производительности конфигурации, в которых Wine запускается целиком в режиме эмуляции, так как при использовании Hangover эмулятор применяется только для выполнения кода самого приложения, а все системные вызовы, библиотеки и компоненты Wine выполняются вне эмулятора в родном для текущей платформы исполнении (Hangover разрывает цепочку эмуляции на уровне обращений к win32 и wine). В слое эмуляции могут использоваться FEX и Box64, в зависимости от предпочтений пользователя. Начата, но пока не завершена работа по поддержке эмулятора Blink.

Среди изменений в версии 10.11:

  • Прекращена поддержка использования QEMU в слое эмуляции. Вместо трёх систем эмуляции в проекте оставлены только две - FEX и Box64.
  • Выполнена синхронизация с кодовой базы Wine 10.11.
  • Состояние эмулятора Box64 обновлено до актуальной кодовой базы из Git.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AndreRH/han...)
  2. OpenNews: Выпуск Hangover 10.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64
  3. OpenNews: Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Microsoft открыл код Windows Subsystem for Linux и текстового редактора Edit
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора Box64 0.3.0, позволяющего запускать x86-игры на системах ARM64 и RISC-V
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63496-hangover
Ключевые слова: hangover, wine
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:23, 29/06/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас ещё и виртуализацию Linux на Android 16 допилят, и можно будет полноценно гонять пкшные игры на смартфонах.
     
     
  • 2.3, Alladin (?), 22:24, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это в каком году разговоры об этом пошли? в 12-14? а лет то сколько прошло, допиливают они.. ага
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 22:26, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно разморозился? На пикселях уже pKVM виртуалки с дебианом гоняют.
     
  • 2.6, иранский аноним (?), 23:29, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за "пкшные" игры? Битву за Весмот? Тухлый рейсинг? Или вы имеете ввиду Протон в виртуализированном Линукс? То будет знатный попакеглинг, даа.
    Ну и потом Гугл же это вам не разрешит, верно?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:29, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость про Hangover, при чем тут Proton? Или вы из тех, кто думает, что игры только в Proton работают, а в wine не работают?
     
  • 2.8, name (??), 00:54, 30/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже гоняли в винляторе.
     

  • 1.2, Alladin (?), 22:23, 29/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    представили windows пускай 12/14 на riscv? а приложения винды под riscv? вот и я не могу
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:58, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если у того riscv будет 100 ядер и все simd то работать как-то будет.
     
  • 2.7, иранский аноним (?), 23:32, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не знаю. Я вот прохожу в сюда через червоточину и хоба, у них тут всё это есть. Ну или вскоре будет.
     
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