Выпуск Hangover 10.11, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

Опубликован релиз инструментария Hangover 10.11, позволяющего запускать 32-разрядные Windows-приложения, собранные для архитектур x86 (i386) и ARM32, в окружениях на базе архитектуры ARM64 (Aarch64). В разработке находится реализация варианта Hangover для архитектуры RISC-V. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPL 2.1. Hangover заметно обгоняет по производительности конфигурации, в которых Wine запускается целиком в режиме эмуляции, так как при использовании Hangover эмулятор применяется только для выполнения кода самого приложения, а все системные вызовы, библиотеки и компоненты Wine выполняются вне эмулятора в родном для текущей платформы исполнении (Hangover разрывает цепочку эмуляции на уровне обращений к win32 и wine). В слое эмуляции могут использоваться FEX и Box64, в зависимости от предпочтений пользователя. Начата, но пока не завершена работа по поддержке эмулятора Blink. Среди изменений в версии 10.11: Прекращена поддержка использования QEMU в слое эмуляции. Вместо трёх систем эмуляции в проекте оставлены только две - FEX и Box64.

Выполнена синхронизация с кодовой базы Wine 10.11.

Состояние эмулятора Box64 обновлено до актуальной кодовой базы из Git.



