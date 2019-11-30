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Выпуск системного менеджера systemd 244

30.11.2019 09:19

После трёх месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 244.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка контроллера ресурсов cpuset на базе cgroups v2, предоставляющего механизм для привязки процессов к определённым CPU (настройка "AllowedCPUs") и NUMA-узлам памяти (настройка "AllowedMemoryNodes");
  • Добавлена поддержка загрузки настроек из EFI-переменной SystemdOptions для конфигурации systemd, что позволяет настраивать поведение systemd в ситуации, когда проблематично изменить параметры командной строки ядра, а конфигурация с диска читается слишком поздно (например, когда нужно настроить опции, связанные с иерархией cgroup). Для установки переменой в EFI можно использовать команду 'bootctl systemd-efi-options';
  • В юниты добавлена поддержка загрузки настроек из каталогов "{unit_type}.d/", привязанных к типам юнитов (например, "service.d/"), которые могут применяться для добавления настроек, охватывающих сразу все файлы юнитов данного типа;
  • Для сервисных юнитов добавлен новый режим sandbox-изоляции ProtectKernelLogs, позволяющий запретить доступ программы к лог-буферу ядра, доступному через системный вызов syslog (не путать с одноимённым API, предоставляемым в libc). В случае активации режима доступ приложения к /proc/kmsg, /dev/kmsg и CAP_SYSLOG будет заблокирован;


  • Для юнитов преложена настройка RestartKillSignal, позволяющая переопределить номер сигнала, используемого для завершения процесса в ходе выполнения перезапуска задач (можно изменить поведение остановки процесса на стадии подготовки к повторному запуску);
  • Команда "systemctl clean" адаптирована для применения с юнитами сокетов, монтирования и подкачки (socket, mount, swap);
  • На ранней стадии загрузки отключены ограничения на интенсивность вывода ядром сообщений через вызов printk, что позволяет накапливать более полные логи о ходе загрузки на стадии, когда хранилище для логов ещё не подключено (лог накапливается в кольцевом буфере ядра). Настройка лимитов для printk из командной строки ядра имеет больший приоритет и позволяет переопределить поведение systemd. Программы systemd, напрямую выводящие лог в /dev/kmsg (это делается только на раннем этапе загрузки), используют отдельные внутренние ограничения для защиты от забивания буфера;
  • В утилиту systemctl добавлена команда 'stop --job-mode=triggering', позволяющая остановить как указанный в командной строке юнит, так и все юниты, которые могут его вызвать;
  • Информация о состоянии юнита теперь включает сведения о вызывающих и вызываемых юнитах;
  • Обеспечена возможность использования настройки "RuntimeMaxSec" в scope-юнитах (ранее применялась только в service-юнитах). Например, "RuntimeMaxSec" теперь может применяться для ограничения времени PAM-сеансов через создание scope-юнита для учётной записи пользователя. Ограничение по времени также может задаваться через опцию systemd.runtime_max_sec в параметрах PAM-модуля pam_systemd;
  • Добавлена новая группа системных вызовов "@pkey", при ограничении контейнеров и сервисов упрощающая добавление в белые списки системных вызовов, связанных с защитой памяти;
  • В systemd-tmpfiles добавлен флаг "w+" для записи в режиме дополнения файла;


  • В вывод systemd-analyze добавлены сведения о соответствии конфигурации памяти ядра с настройками systemd (например, если какая-то сторонняя программа изменила параметры ядра);
  • В systemd-analyze добавлена опция "--base-time", при указании которой календарные данные рассчитываются относительно времени, указанного в данной опции, а не относительно текущего системного времени;
  • В "journalctl --update-catalog" обеспечено постоянство следования элементов в выводе (полезно для организации повторяемых сборок);
  • Добавлена возможность указания значения по умолчанию для настройки "WatchdogSec", используемой в сервисах systemd. На этапе компиляции базовое значение может быть определено через опцию "-Dservice-watchdog" (если выставлено пустое значение, watchdog будет отключён);
  • Добавлена сборочная опция "-Duser-path" для переопределения значения $PATH;
  • В утилиту systemd-id128 добавлена опция "-u" ("--uuid") для вывода 128-разрядных идентификаторов в UUID (каноническое представление UUID);
  • Для сборки теперь требуется libcryptsetup как минимум версии 2.0.1.



Изменения, связанные с настройкой сети:

  • В systemd-networkd добавлена поддержка переконфигурирования линка на лету, для чего в networkctl добавлены команды "reload" и "reconfigure DEVICE…" для перезагрузки настроек и переконфигурирования устройств;
  • В systemd-networkd прекращено создания маршрутов по умолчанию для локальных линков IPv4 с интранет адресами 169.254.0.0/16 (Link-local). Ранее автоматическое создание маршрутов по умолчанию для подобных линков приводило к непредвиденному поведению и проблемам с маршрутизацией в некоторых случаях. Для возвращения старого поведения следует использовать настройку "DefaultRouteOnDevice=yes". Аналогично прекращено назначение локальных адресов IPv6, если локальная маршрутизация IPv6 для линка не включена;
  • В systemd-networkd при подключении в беспроводным сетям в режиме ad-hoc, по умолчанию реализовано применение конфигурации с локальной для линка адресацией (link-local);
  • Добавлены параметры RxBufferSiz и TxBufferSize для настройки размера принимающего и отправляющего буферов сетевого интерфейса;
  • В systemd-networkd реализовано объявление дополнительных маршрутов IPv6, регулируемая через опции Route и LifetimeSec в секции "[IPv6RoutePrefix]";
  • В systemd-networkd добавлена возможность настройки маршрутов "next hop" при помощи опций "Gateway" и "Id" в секции "[NextHop]";
  • В systemd-networkd и networkctl для DHCP обеспечено обновление привязок IP-адресов (leases) на лету, реализуемое командой 'networkctl renew';
  • systemd-networkd обеспечен сброс конфигурации DHCP при перезапуске (для сохранения настроек следует использовать параметр KeepConfiguration). Значение настройки SendRelease по умолчанию изменено на "true";
  • В клиенте DHCPv4 обеспечено использование значения опции OPTION_INFORMATION_REFRESH_TIME, переданное сервером. Для запроса у сервера специфичных опций предложен параметр "RequestOptions", а для отправки серверу опций - "SendOption". Для настройки типа IP-сервиса DHCP-клиентом добавлен параметр "IPServiceType";
  • Для подстановки DHCPv4-серверм списка серверов SIP (Session Initiation Protocol) добавлены параметры "EmitSIP" и "SIP". На стороне клиента приём от сервера параметров SIP может быть включён при помощи настройки "UseSIP=yes";
  • В клиент DHCPv6 добавлен параметр "PrefixDelegationHint" для запроса адресного префикса;
  • В файлах .network обеспечена поддержка сопоставления беспроводных сетей по SSID и BSSID, например, для привязки к имени точки доступа и MAC-адресу. Значения SSID и BSSID отображаются в выводе networkctl для беспроводных интерфейсов. Дополнительно добавлена возможность сопоставления по типу беспроводной сети (параметр WLANInterfaceType);
  • В systemd-networkd добавлена возможность настройки дисциплин организации очередей для управления трафиком при помощи новых параметров Parent, NetworkEmulatorDelaySec, NetworkEmulatorDelayJitterSec, NetworkEmulatorPacketLimit и NetworkEmulatorLossRate, NetworkEmulatorDuplicateRate в секции "[TrafficControlQueueingDiscipline]";
  • В systemd-resolved обеспечена проверка IP-адресов в сертификатах при сборке с GnuTLS.



Изменения, связанные с udev:

  • В systemd-udevd удалён 30-секундный таймаут для принудительного завершения зависших обработчиков. Systemd-udevd теперь дожидается завершения работы обработчиков, для которых 30 секунд было недостаточно для штатного завершения операций в крупных установках (например, таймаут мог прервать инициализацию драйвера в процессе переключения примонтированного раздела для корневой ФС). При использовании systemd таймаут, который systemd-udevd будет ждать перед выходом, может быть задан через настройку TimeoutStopSec в systemd-udevd.service. При запуске без systemd таймаут регулируется параметром udev.event_timeout;
  • Для udev добавлена программа fido_id, которая идентифицирует токены FIDO CTAP1 ("U2F")/CTAP2 на основании данных об их прошлом использовании и выводит необходимые переменные окружения (программа позволяет обойтись без внешних белых списков всех известных токенов, которые использовались ранее);
  • Реализована автоматическая генерация udev-правил autosuspend для устройств из белого списка, импортированного из Chromium OS (изменение позволяет расширить применение энергосберегающих режимов для дополнительных устройств);
  • В udev добавлена новая настройка "CONST{key}=value", позволяющая напрямую выполнять сопоставления значений системных констант без запуска отдельных обработчиков для проверки. В настоящее время поддерживаются только ключи "arch" и "virt";
  • Обеспечено открытие CDROM в неэксклюзивном режиме при выполнении операции запроса поддерживаемых режимов (изменение решает проблемы доступа программ к CDROM и уменьшает риск прерывания программ записи на диск, не применяющих эксклюзивный режим доступа).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 243
  3. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  4. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
  5. OpenNews: В sysvinit добавлена утилита для преобразования unit-файлов systemd
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 242
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:21, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Long live systemd!
     
     
  • 2.2, Нонон (?), 11:34, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как бы и так живуч
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:35, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для затравки, или от всей души?
     
  • 2.16, Супернуб (?), 12:13, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    раку пожелания не нужны - он сам отвоёвывает себе жизненное пространство. Пока не угробит весь организм.
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:58, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зарыли бы этого деятеля уже, а то приличные и полезные люди для общества уничтожаются, а этот цветёт и пахнет.
     

  • 1.4, Сергей (??), 11:36, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а вся документация по systemd сколько весит, это я по сравнению с документацией по bash, т.е. что легче знать: bash, чтобы читать bash-портянки, либо все возможности systemd. Годлова то у меня не резиновая...
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 11:45, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Годлова то у меня не резиновая...

    Это ещё нужно доказать... :)

     
  • 2.9, Интересующийся (??), 12:01, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    фокус в том что баш и в том и другом случае знаешь (:
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:10, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы получить полную документацию с обновлениями на год надо закончить полный курс системд и сдать платный экзамен, получить сертификат. При этом на сертификат надо пройти курс по каждой возможности systemd. Один курс 1000 долларов. Сдача экзамена после прохождения курса не гарантирована. Пройти курсы можно только в авторизированных центрах IBM или центрах партнеров.
     
     
  • 3.28, SR_team (?), 12:49, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прямо Cisco какое-то
     
  • 2.20, user90 (?), 12:21, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для начала неплохо бы не быть нубом)) Bash - это язык программирования, со своими оговорками конечно.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:49, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кагбэ, речь именно об этом - язык конфигурацими сабжа как-то не получаентся назвать более простым, чем баш. А ведь именно это простотой в своё время Леннарт купил преданность своих фанбоев.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:51, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А «вся» документация точно существует?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:46, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что лучше systemd или KolibriOS?
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 11:46, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Supaplex
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:53, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    emacs
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:11, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом случае только Gimp поможет
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:42, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KolibriOS, разумеется. Графоний, куча прог, возможность выхода в инет, и - самое главное - умещается на дискете! Дискету с KolibriOS можно добавлять в опенсорсный БИОС coreboot одной командой
     

  • 1.10, Аноним (14), 12:02, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Такая новость, а комментарии как-то слабоваты.
     
     
  • 2.11, Аоним (?), 12:06, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не успели настояться, приходи позже
     
  • 2.12, Аноним (3), 12:06, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как всегда, не хватает хлеба и зрелитщЪ ;)
    А может быть просто устал народ :(
     
  • 2.13, fske (?), 12:07, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто хейтеры еще не проснулись - суббота же.
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 13:01, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Иди к логопету наведайся, не-hater. А лучше топай сразу к зубному, чтобы обрезком трубы тебе зубы подправили: глядишь, и говороть по-человечески начнёшь.
     
  • 2.36, Аноним (35), 12:59, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У утру субботы мы, комментаторы, ещё не достаточно выпили, чтобы блистать остротой своего ума во всей его красоте и мощи.
     

  • 1.17, user90 (?), 12:15, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что самое забавное тут - так это "244". Не 0.244, не 2.44, нэт! Типа клали мы болт на общепринятую нумерацию релизов и на прочие ваши правила. Так что не нужно про "хейтеров", и не нужно удивляться, что кто-то точно так же кладет болт на сабж. Который в общем-то рядовая поделка Шапки и имеет сейчас далеко не одну альтернативу.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:19, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая-такая общепринятая нумерация?

    less 487 (GNU regular expressions)
    Copyright (C) 1984-2016  Mark Nudelman

     
     
  • 3.22, A.Stahl (ok), 12:25, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ein нумерация версий, ein ещё какая-то фигня и ещё что-то или кто-то там ein.
    Ты что, ребёнком не был?
     
  • 3.23, user90 (?), 12:26, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти пожалуй могут себе позволить, оно постарше тебя будет скорее всего))
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:16, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо алгебры тебе придется изучить общепринятую нумерацию. https://semver.org/

    В 1984 году её не было поэтому лесс нумеровался как хотел.

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:20, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нумерация как раз отражает суть подхода к разработке. Нет там стабильных веток, совместимость между релизами тоже не гарантируется. А если багфиксы захотел получить, то бегом в гит, выковыривать патчи.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:34, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или платить шапке.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 13:03, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, хорошая бизнес-модель. Вопрос только зачем остальные кинулись помогать шапке зарабатывать деньги.
     
     
  • 5.42, Аноним (41), 13:17, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им прросто заплатили и они стали партнерами. М - многоходовочка.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:25, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть центось, на которой OpenVPN упорно не хотел запускаться из-под сервиса системды. И вроде бы все права проставлены, везде рут прописан, даже с селинуксом отмахался - но нет же, так прав и не хватает.
    И зачем тогда система инициализации, которая не может инициализировать себя из-под рута?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:46, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И зачем тогда система инициализации, которая не может инициализировать себя из-под рута?

    Начнём с того, что  systemd - это не система инициализации. На этом и закончим.

     
     
  • 3.31, Аноним (27), 12:55, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда им заменили SysVinit?
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:51, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > центось, на которой OpenVPN упорно не хотел запускаться из-под сервиса системды

    Казалось бы, при чём тут системд? Если что, УМВР но не под центосью.

     
     
  • 3.32, Аноним (27), 12:55, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не под центосью

    Еретик! Ренегад!

     

  • 1.33, Аноним (3), 12:56, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно еще пока само взлетает? Или уже без помощи красно-голубой шляпы не взлетает?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 13:07, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если судить по новости https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49969 , иногда случается внезапная истерика. Но судя по https://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs//main/s/systemd/systemd_232- , товарищ сглотнул и продолжил работать.
     

  • 1.34, pin (??), 12:57, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сплошной нотэбаг.
     
  • 1.38, X4asd (ok), 13:01, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка загрузки настроек из EFI-переменной SystemdOptions для конфигурации systemd, что позволяет настраивать поведение systemd в ситуации, когда проблематично изменить параметры командной строки ядра, а конфигурация с диска читается слишком поздно

    о! круто-то-как! (сарказм). теперь можно будет испортить операционную систему сломав настройки.. а потом переустановка НЕ починит это (а возможно даже и просто не запустится переустановка, так как systemd работает в том числе и на установочном накопителе :))

     
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