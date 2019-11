Выпуск системного менеджера systemd 244

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:19, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какая-такая общепринятая нумерация? less 487 (GNU regular expressions)

Copyright (C) 1984-2016 Mark Nudelman

3.22 , A.Stahl ( ok ), 12:25, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ein нумерация версий, ein ещё какая-то фигня и ещё что-то или кто-то там ein.

Ты что, ребёнком не был?

3.23 , user90 ( ? ), 12:26, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А эти пожалуй могут себе позволить, оно постарше тебя будет скорее всего))

3.41 , Аноним ( 41 ), 13:16, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вместо алгебры тебе придется изучить общепринятую нумерацию. https://semver.org/ В 1984 году её не было поэтому лесс нумеровался как хотел.

2.19 , Аноним ( 19 ), 12:20, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нумерация как раз отражает суть подхода к разработке. Нет там стабильных веток, совместимость между релизами тоже не гарантируется. А если багфиксы захотел получить, то бегом в гит, выковыривать патчи.

3.24 , Аноним ( 24 ), 12:34, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – или платить шапке.

4.39 , Аноним ( 39 ), 13:03, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, хорошая бизнес-модель. Вопрос только зачем остальные кинулись помогать шапке зарабатывать деньги.

5.42 , Аноним ( 41 ), 13:17, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Им прросто заплатили и они стали партнерами. М - многоходовочка.