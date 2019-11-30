Выпуск системного менеджера systemd 244

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|2.16, Супернуб (?), 12:13, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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раку пожелания не нужны - он сам отвоёвывает себе жизненное пространство. Пока не угробит весь организм.
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|2.35, Аноним (35), 12:58, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зарыли бы этого деятеля уже, а то приличные и полезные люди для общества уничтожаются, а этот цветёт и пахнет.
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|1.4, Сергей (??), 11:36, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а вся документация по systemd сколько весит, это я по сравнению с документацией по bash, т.е. что легче знать: bash, чтобы читать bash-портянки, либо все возможности systemd. Годлова то у меня не резиновая...
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|2.5, A.Stahl (ok), 11:45, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Годлова то у меня не резиновая...
Это ещё нужно доказать... :)
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|2.14, Аноним (14), 12:10, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы получить полную документацию с обновлениями на год надо закончить полный курс системд и сдать платный экзамен, получить сертификат. При этом на сертификат надо пройти курс по каждой возможности systemd. Один курс 1000 долларов. Сдача экзамена после прохождения курса не гарантирована. Пройти курсы можно только в авторизированных центрах IBM или центрах партнеров.
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|2.20, user90 (?), 12:21, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для начала неплохо бы не быть нубом)) Bash - это язык программирования, со своими оговорками конечно.
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|3.27, Аноним (27), 12:49, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кагбэ, речь именно об этом - язык конфигурацими сабжа как-то не получаентся назвать более простым, чем баш. А ведь именно это простотой в своё время Леннарт купил преданность своих фанбоев.
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|2.25, Аноним (25), 12:42, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KolibriOS, разумеется. Графоний, куча прог, возможность выхода в инет, и - самое главное - умещается на дискете! Дискету с KolibriOS можно добавлять в опенсорсный БИОС coreboot одной командой
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|2.12, Аноним (3), 12:06, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как всегда, не хватает хлеба и зрелитщЪ ;)
А может быть просто устал народ :(
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|3.37, Аноним (35), 13:01, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Иди к логопету наведайся, не-hater. А лучше топай сразу к зубному, чтобы обрезком трубы тебе зубы подправили: глядишь, и говороть по-человечески начнёшь.
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|2.36, Аноним (35), 12:59, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У утру субботы мы, комментаторы, ещё не достаточно выпили, чтобы блистать остротой своего ума во всей его красоте и мощи.
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|1.17, user90 (?), 12:15, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что самое забавное тут - так это "244". Не 0.244, не 2.44, нэт! Типа клали мы болт на общепринятую нумерацию релизов и на прочие ваши правила. Так что не нужно про "хейтеров", и не нужно удивляться, что кто-то точно так же кладет болт на сабж. Который в общем-то рядовая поделка Шапки и имеет сейчас далеко не одну альтернативу.
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|2.18, Аноним (18), 12:19, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая-такая общепринятая нумерация?
less 487 (GNU regular expressions)
Copyright (C) 1984-2016 Mark Nudelman
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|3.22, A.Stahl (ok), 12:25, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ein нумерация версий, ein ещё какая-то фигня и ещё что-то или кто-то там ein.
Ты что, ребёнком не был?
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|3.23, user90 (?), 12:26, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А эти пожалуй могут себе позволить, оно постарше тебя будет скорее всего))
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|2.19, Аноним (19), 12:20, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нумерация как раз отражает суть подхода к разработке. Нет там стабильных веток, совместимость между релизами тоже не гарантируется. А если багфиксы захотел получить, то бегом в гит, выковыривать патчи.
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|4.39, Аноним (39), 13:03, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, хорошая бизнес-модель. Вопрос только зачем остальные кинулись помогать шапке зарабатывать деньги.
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|5.42, Аноним (41), 13:17, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им прросто заплатили и они стали партнерами. М - многоходовочка.
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|1.21, Аноним (21), 12:25, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть центось, на которой OpenVPN упорно не хотел запускаться из-под сервиса системды. И вроде бы все права проставлены, везде рут прописан, даже с селинуксом отмахался - но нет же, так прав и не хватает.
И зачем тогда система инициализации, которая не может инициализировать себя из-под рута?
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|2.26, Аноним (26), 12:46, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И зачем тогда система инициализации, которая не может инициализировать себя из-под рута?
Начнём с того, что systemd - это не система инициализации. На этом и закончим.
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|2.30, Аноним (30), 12:51, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> центось, на которой OpenVPN упорно не хотел запускаться из-под сервиса системды
Казалось бы, при чём тут системд? Если что, УМВР но не под центосью.
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|1.33, Аноним (3), 12:56, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно еще пока само взлетает? Или уже без помощи красно-голубой шляпы не взлетает?
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|1.38, X4asd (ok), 13:01, 30/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка загрузки настроек из EFI-переменной SystemdOptions для конфигурации systemd, что позволяет настраивать поведение systemd в ситуации, когда проблематично изменить параметры командной строки ядра, а конфигурация с диска читается слишком поздно
о! круто-то-как! (сарказм). теперь можно будет испортить операционную систему сломав настройки.. а потом переустановка НЕ починит это (а возможно даже и просто не запустится переустановка, так как systemd работает в том числе и на установочном накопителе :))
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