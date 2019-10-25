Netflix открыл код интерактивной среды вычислений Polynote

Компания Netflix представила новую интерактивную среду вычислений Polynote, предназначенную для сопровождения процесса научных исследований, обработки и визуализации данных (позволяет сочетать код с научными выкладками и материалами для публикации). Код Polynote написан на языке Scala и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Документы в Polynote представляют собой упорядоченный набор ячеек, которые могут содержать код или текст. Каждая ячейка редактируется и исполняется по отдельности. Допускается перегруппировка, удаление и добавление ячеек, но при этом состояние данных для каждой ячейки зависит от вычислений в прошлых ячейках (выполнение сверху-вниз). Подобный подход гарантирует повторяемость определённых в документе вычислений (повторное выполнение документа на любых системах приведёт к тому же результату). Информация о зависимостях и конфигурация сохраняются непосредственно в документе, а не в отдельных файлах.

В отличие от похожих проектов Jupyter и Zeppelin, новая среда позволяет смешивать в одном документе код на нескольких языках программирования, обеспечивая совместный доступ к данным из кода на нескольких языках (определяется общая схема данных). Например, в одном документе можно совмещать код на языке Scala с применением популярных библиотеки машинного обучения и визуализации для языка Python. На текущем этапе развития реализована поддержка языков Scala, Python, SQL и Vega.

Из других особенностей Polynote выделяются расширенные средства для редактирования кода и текста, близкие к возможностям интегрированных сред разработки и текстовых процессоров. При редактировании кода поддерживается автодополнение, подсветка мест возникновения ошибок, вывод подсказок для параметров функций и методов. В планах возможность перехода на определения переменных/функций из мест их вызова (jump-to-definition).

Что касается подготовки документации и отчётов, процесс редактирования теста осуществляется в режиме WYSIWYG, позволяющем сразу наблюдать конечный отформатированный результат. При этом для определения формул предусмотрена возможность вставки выражений в формате LaTeX.

Среда позволяет полностью контролировать процесс выполнения - в области задач показывается какой код сейчас выполняется, и на какой стадии находятся вычисления. Через таблицу символов можно просмотреть все определённые функции и переменные, а также проинспектировать их значение или выполнить визуализацию изменений. Все сбои при выполнении и исключительные ситуации сразу подсвечиваются в редакторе кода. В редакторе в режиме реального времени выделяется выполняемая в текущий момент строка кода.

Обрабатываемые данные отображаются в наглядном виде с разбивкой по типам или в табличном представлении. Поддерживается интеграция с Apache Spark для просмотра, анализа и визуализации больших объёмов данных. Для упрощения визуализации предлагается встроенных редактор графиков и диаграмм. В качестве опции предусмотрена возможность применения для визуализации Vega и Matplotlib.