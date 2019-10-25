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Netflix открыл код интерактивной среды вычислений Polynote

25.10.2019 11:24

Компания Netflix представила новую интерактивную среду вычислений Polynote, предназначенную для сопровождения процесса научных исследований, обработки и визуализации данных (позволяет сочетать код с научными выкладками и материалами для публикации). Код Polynote написан на языке Scala и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Документы в Polynote представляют собой упорядоченный набор ячеек, которые могут содержать код или текст. Каждая ячейка редактируется и исполняется по отдельности. Допускается перегруппировка, удаление и добавление ячеек, но при этом состояние данных для каждой ячейки зависит от вычислений в прошлых ячейках (выполнение сверху-вниз). Подобный подход гарантирует повторяемость определённых в документе вычислений (повторное выполнение документа на любых системах приведёт к тому же результату). Информация о зависимостях и конфигурация сохраняются непосредственно в документе, а не в отдельных файлах.

В отличие от похожих проектов Jupyter и Zeppelin, новая среда позволяет смешивать в одном документе код на нескольких языках программирования, обеспечивая совместный доступ к данным из кода на нескольких языках (определяется общая схема данных). Например, в одном документе можно совмещать код на языке Scala с применением популярных библиотеки машинного обучения и визуализации для языка Python. На текущем этапе развития реализована поддержка языков Scala, Python, SQL и Vega.

Из других особенностей Polynote выделяются расширенные средства для редактирования кода и текста, близкие к возможностям интегрированных сред разработки и текстовых процессоров. При редактировании кода поддерживается автодополнение, подсветка мест возникновения ошибок, вывод подсказок для параметров функций и методов. В планах возможность перехода на определения переменных/функций из мест их вызова (jump-to-definition).

Что касается подготовки документации и отчётов, процесс редактирования теста осуществляется в режиме WYSIWYG, позволяющем сразу наблюдать конечный отформатированный результат. При этом для определения формул предусмотрена возможность вставки выражений в формате LaTeX.

Среда позволяет полностью контролировать процесс выполнения - в области задач показывается какой код сейчас выполняется, и на какой стадии находятся вычисления. Через таблицу символов можно просмотреть все определённые функции и переменные, а также проинспектировать их значение или выполнить визуализацию изменений. Все сбои при выполнении и исключительные ситуации сразу подсвечиваются в редакторе кода. В редакторе в режиме реального времени выделяется выполняемая в текущий момент строка кода.

Обрабатываемые данные отображаются в наглядном виде с разбивкой по типам или в табличном представлении. Поддерживается интеграция с Apache Spark для просмотра, анализа и визуализации больших объёмов данных. Для упрощения визуализации предлагается встроенных редактор графиков и диаграмм. В качестве опции предусмотрена возможность применения для визуализации Vega и Matplotlib.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/netflix-tec...)
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  4. OpenNews: Евросоюз выплатит 2.3 миллиона евро на развитие языка программирования Scala
  5. OpenNews: В Google провели сравнение производительности C++, Java, Go и Scala
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: polynote, scala, python
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 25/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, выложили потому, что Netflix прекратил использовать Scala во внутренней разработке и теперь некому поддерживать?.....
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:58, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кругом заговор.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:22, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, кстати, интересный график коммитов. Не ровные, а пиками. Начали весной. Сейчас заканчивается третий всплеск. Вполне возможно, что какой-то студенческий/стажерский проект. Практической пользы нет, но потренировались.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:05, 25/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо. Можно будет не накручивать поверх Jupyter интеграции со Spark.

    Интересно, как оно в сравнении с Zeppelin?..

     
  • 1.4, Аноним (4), 14:07, 25/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ещё Beaker Notebook в этой категории.
    В нём как раз можно миксовать разные языки
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 14:24, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Julia поддерживает?
     
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