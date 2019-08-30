Критическая уязвимость в IMAP-сервере Dovecot

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|1.1, Аноним (1), 22:04, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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> По мнению инженеров из компании Red Hat
А что думают по этому поводу инженеры ООО «Базальт СПО»?
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|2.4, glebfm (ok), 22:38, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> По мнению инженеров из компании Red Hat
> А что думают по этому поводу инженеры ООО «Базальт СПО»?
Думают, что у Кутузова был один глаз^W^W^W^Wодно другому не противоречит. Да, затруднено, да можно много раз пробовать.
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|2.15, Онаним (?), 00:55, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Судя по одинаковой заминусованности наших постов, весь заинтересованный в наличии этой дыры контингент отметился :)
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|1.2, Онаним (?), 22:05, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Учитывая с какой тщательностью в плане безопасности пилится dovecot, очень похоже на сознательно внесённый бэкдор.
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|2.8, Аноним (8), 23:15, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычная ошибка согласования, парсер кавычек писал один человек, а парсер протокола — другой и первый упустил момент что от второго могут приходить нули.
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|3.14, Онаним (?), 00:53, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да. Совсем ж неучи пишут, один из самых популярных мылбокс-серверов то, да, про возможность наличия NUL в строках знать не знали, и слыхом не слыхивали.
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|5.63, _ (??), 19:42, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Твой бородатый мама?
Есть (по большому счёту) только два способа работы со строками. У каждого свой ... аромат. Ты только выбираешь что тебя раздражает меньше.
На самом деле проблема не в терминированных да хоть хреном лысым строках. Проблема в том что они мутабельные. Но сделать по другому ... это уже не С будет. (А Go :)
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|6.74, Sw00p aka Jerom (?), 21:38, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Проблема в том что они мутабельные. Но сделать по другому ... это уже не С будет. (А Go :)
превосходно, а как "не мутабельность" позволяет отличить одну строку от другой в "плоской" модели памяти? Нулл терминирующий скорее придумали для этого отличия, но замечу что, в тоже время в том же Си у любой функции со строками (выделением памяти и т.д.) всегда необходимо указывать "длину" этой самой строки.
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|5.70, xm (ok), 20:31, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Терменирующий нулл в строках вообще идиотизм, какой дурак додумался до этого?
Это преданье старины глубокой когда C работал на только на DEC PDP-11.
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|7.80, пох. (?), 01:38, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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очередная жертва эгеге? Что даже древнерусские тексты (которые не особенно-то и древние) написаны без всяких точек, заглавных букв и вообще без межсловных промежутков, для этих детей, воспитанных мобилкой, видимо, откровение...
Впрочем, в (современном, что характерно) иврите не то что нет ни заглавных букв в принципе, ни точек на конце (точнее, отдельно-болтающаяся точка на конце слова будет прочитана как 'и') а и гласных-то нифига нет - ничего, как-то читают.
проблема только в том, что оперирующая строками программа использующая неестественный интеллект для автоугадава что тут считать строкой и где у него конец, будет, самую малость, того, неэффективна.
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|9.116, PnDx (ok), 10:55, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Вы с запятыми и прочими тире не путаете Или читали этого графомана в виде ауд... текст свёрнут, показать
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|9.118, пох. (?), 11:27, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
как раз та, которая была в камне изначально - пишется с огласовками А современн... текст свёрнут, показать
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|7.88, Аноним (87), 05:24, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ничего что точка используется не только в конце предложения?
В 2019 г. число неграмотных школьников вырасло на 0.5%, комментарий мин. культуры: "ч. я. д. н. т.?"
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|7.94, xm (ok), 14:02, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да очень просто. В процессорах семейства PDP-11 есть команда TST которая проверяет операнд. Если он нулевой, выставляется соответствующий бит в слове состояния процессора. Принимая конец строки за 0 становится очень удобно компилировать строковые функции высокоуровневого Cи в машинный код затрачивая на проверку всего одно слово.
Оттуда же, кстати, растут ноги у Си-шных автоинкре/декрементов.
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|9.110, xm (ok), 22:44, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Я с Ричи спорить не буду, но, по факту, получается складно и логично, что перехо... текст свёрнут, показать
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|10.119, пох. (?), 11:31, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
для этого не надо помнить как транслировалось, для этого надо вспомнить что тако... текст свёрнут, показать
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|11.121, xm (ok), 12:08, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну я об этом и написал, собственно Про интеловскую систему команд давайте не бу... текст свёрнут, показать
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|4.62, _ (??), 19:38, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>знать не знали, и слыхом не слыхивали.
Уж ты то написал бы лучше? Тогда показывай код или GFY!
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|3.107, Аноним (107), 20:55, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> упустил момент что от второго могут приходить нули.
В кровавом энтерпрайзе это даже хороший тон - не париться над обработкой проблемных мест.
Может и не упустил, а обученный раздолбай.
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|2.29, пох. (?), 09:56, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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вся эта "тщательность", как и нормальные разработчики, умерла вместе с dovecot версии 1.
Сейчас там такие же точно кодошлепы, как и везде, а на одной priv separation (оставшейся в наследство) далеко не уедешь.
Сдавайтесь, у темной стороны есть печеньки и даже ваша хромоптица уже поддерживает mapi.
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|3.34, Онаним (?), 11:42, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сдавайтесь, у темной стороны есть печеньки и даже ваша хромоптица уже поддерживает
> mapi.
Што блджад? Какие печеньки, там 50к+ пользователей, и мы не мелкософт, чтобы себе позволять по 1 железке на каждые 500.
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|4.36, Онаним (?), 11:47, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А вот это вообще ездец
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/system-requirements?
Memory Varies by Exchange server role:
• Mailbox: 128 GB *minimum* recommended
• Edge Transport: 64 GB minimum recommended. Exchange 2019 has large memory support (up to 256 GB).
minimum recommended
MINIMUM RECOMMENDED, БЛ@#&!!!
128 ГИГ БЛ@#$!!!
Dovecot 50k+ спокойно жуёт на 4 нодах по 8 гиг каждая. И это они ещё кластерные, там накладных расходов на DLM жесть жуткая.
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|5.42, пох. (?), 12:56, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> 128 ГИГ БЛ@#$!!!
да. современная почта - она такая. А что, стесняюсь спросить - для СЕРВЕРА подвальной конторы с аж 50k прикованных рабов - это ахренеть какая ниипаца недоступная технология?
> Dovecot 50k+ спокойно жуёт на 4 нодах по 8 гиг каждая. И
почтовый ящик у каждого пользователя - способен вместить целое одно письмо, или два, если не оба сразу "в корпоративном дизайне почтовых рассылок", а одно от древнючего робота в плейнтексте ?
И открывается всего лишь за половину его рабочего дня?
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|6.44, Онаним (?), 13:02, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лимит 2Gb/user (процентов 75 вписываются в этот объём), расширяемый.
Угу, это терабайты. 4 шарда мейлбоксов, 8 шардов аттачментов. По числу сообщений лимитов нет.
OCFS2.
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|7.49, пох. (?), 16:22, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лимит 2Gb/user (процентов 75 вписываются в этот объём), расширяемый.
> Угу, это терабайты. 4 шарда мейлбоксов, 8 шардов аттачментов. По числу сообщений
дублирование не предусмотрено?
> лимитов нет.
> OCFS2.
и сколько времени открывается почтовый ящик на этом, из дерьма и палок?
О том, как несчастному юзеру настроить в нем хотя бы элементарную фильтрацию, уже и не спрашиваю...
(или во что обходится тот, кто за него будет все настраивать - и насколько это "дешевле" нормального exchange. И что "сэкономили" в результате. Особенно, если вдруг самоучку без мотора завтра случайно переедут асфальтовым катком.)
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|8.66, _ (??), 20:00, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты в которой команде по переезду автобусом Линуса А то там тоже нешуточная б... текст свёрнут, показать
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|8.112, имя (ok), 08:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я, конечно, понимаю, что простым смертным не дано ни постичь синтаксиса Sieve, н... текст свёрнут, показать
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|9.113, пох. (?), 09:46, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
ты абсолютно прав - я не собираюсь ни бухгалтеру Мане, ни даже девелоперу на мод... текст свёрнут, показать
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|10.115, имя (ok), 10:13, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Для персонажей, которых ты описал, Outlook будет той самой тратой времени, потом... текст свёрнут, показать
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|11.117, пох. (?), 10:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это у тебя какие-то неместные особенности проявляются тут каждая мариванна умее... текст свёрнут, показать
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|6.45, Онаним (?), 13:04, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не современная почта, это современный мелкософт. Тяжёлый, бессмысленный и беспощадный.
Почта же сама по себе легковесна, просто говноорганизация говнобаз говноэксченджа феерична до задницы.
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|7.50, пох. (?), 16:25, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Почта же сама по себе легковесна,
угу, действительно. И чего это ее у меня православнейший mutt заметное количество секунд парсит?
> просто говноорганизация говнобаз говноэксченджа феерична до задницы.
просто она для быстрого открытия и быстрого поиска, а вовсе не для экономии копеек на фоне сорока терабайт стораджа (с redundancy, multipath и всей херней).
И да, меня каждый раз не перестает удивлять то, что искомое оно находит, и быстро.
При том что я давно уже, разумеется, выклянчил себе квоту далеко за пределами положенных 2G.
(в которые наши юзеры, кстати, регулярно упираются. Но они не могут, в отличие от меня, просто попросить.)
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|8.67, _ (??), 20:11, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
У нас 20G - база Даже студентам которые практиковаться приходят, нарезают двадц... текст свёрнут, показать
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|9.81, пох. (?), 01:42, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
вы что туда - с ете, что-ли страдайте а вот не швырялись бы гигабайтами - гл... текст свёрнут, показать
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|10.89, _ (??), 06:02, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Мы туда делаем всё тоже, чем ты троллил Онанима, но только толще Ты точно р... текст свёрнут, показать
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|11.100, пох. (?), 17:38, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну значит ты лично ловко отмазался, а крайним назначат кого-то другого Так чтоб... текст свёрнут, показать
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|9.101, пох. (?), 17:41, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну вот он-то у меня и тормозит- причем, понятен, ни на каких ни гигабайтах А по... текст свёрнут, показать
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|6.65, _ (??), 19:56, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> 128 ГИГ БЛ@#$!!!
>да. современная почта - она такая.
Для похов специально медленно и с особым цЫнизмом объясняю (внимай!):
Это НЕ современная почта такая. Это современный мелкософт такой!
Для поха\наха\пЫщъша и прочего мусора - если бы у тебя и в правду была пара сольдо - съездил бы уже на пару мелкомягких конференций ...
А там преГкрасДтное! :) Они там не стесняясь говорят что Ыгсчёнч переходит в категорию продуктов для крупных корпораций. Ну типа как SAP/3. Остальные - В САД!!! В смысле в *оно*365, в облачко.
Так что попрут тебя похик, больше не нужен :)
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|7.82, пох. (?), 01:46, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для поха\наха\пЫщъша и прочего мусора - если бы у тебя и в правду была пара сольдо - съездил бы
> уже на пару мелкомягких конференций ...
нахрена?
> Они там не стесняясь говорят что Ыгсчёнч переходит в категорию продуктов для крупных корпораций.
эти прекрасные новости нам они приносят непосредственно на места.
Мы вполне себе достаточно крупные, чтобы по этому поводу я мог не париться. Пара знакомых sap-разработчиков тоже вполне безоблачным видят свое будущее, если что.
А пятидолларовые все равно без пяти минут банкроты.
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|5.54, iFRAME (ok), 17:29, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По моему, это не то, о чем сейчас можно/нужно беспокоиться.
Просто покупаете как сервис почту у того же микрософта (Outlook 365) и у вас не болит больше ни о чем голова :)
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|6.68, _ (??), 20:15, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Просто покупаете как сервис почту у того же микрософта (Outlook 365) и у вас не болит больше ни о чем голова :)
Крымским тоже?
А МВД\МО\Медицина\Банк твой - тоже там почту пусть хостят?
фэйспалм.жЫпЫгЫ
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|7.69, iFRAME (ok), 20:20, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Просто покупаете как сервис почту у того же микрософта (Outlook 365) и у вас не болит больше ни о чем голова :)
> Крымским тоже?
> А МВД\МО\Медицина\Банк твой - тоже там почту пусть хостят?
> фэйспалм.жЫпЫгЫ
Медицина и банк - почему нет?
С госструктурами сложнее, да.
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|8.73, _ (??), 20:54, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты реально не понимаешь или так - лужу пучишь Насколько я не в курсе, тут амери... текст свёрнут, показать
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|9.102, пох. (?), 17:43, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
гитхаб-то свой, я вижу, уже построили Логично, да, почта нахрен не нужна, XXI в... текст свёрнут, показать
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|4.39, пох. (?), 12:47, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
и дерьмокот способен обеспечить почтой хотя бы ту 1 10, которая почту умеет чита... текст свёрнут, показать
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|6.51, пох. (?), 16:35, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
бл я уже плакал, теперь рыдаю А ЧТО, НЕЛЬЗЯ БЫЛО Паблик - это никто не пож... текст свёрнут, показать
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|7.53, Онаним (?), 17:28, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бл... я уже плакал, теперь рыдаю. А ЧТО, НЕЛЬЗЯ БЫЛО?
Копроративному пользователю ты можешь настучать по голове, если он с твоими сексченджами творит мелкие непотребства. А с пабликом это не катит.
> Паблик - это "никто не пожалуется", вот оно чо, Михалыч.
КОММЕРЧЕСКИЙ паблик. Платный.
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|8.60, пох. (?), 19:02, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
не могу у их отдела начальник - в ранге зама генерального директора c Не раб... текст свёрнут, показать
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|9.71, _ (??), 20:33, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И чо 8- У нас нагибаторные письма вообще робот пишет, ему на мешки с мясом - ... текст свёрнут, показать
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|10.79, пох. (?), 01:03, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
придет носитель желтых штанов и повелит заткнуть робота и самим заткнуться, наме... текст свёрнут, показать
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|11.90, _ (??), 06:08, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да И пошлют кого то из саппорта ему всё почистить и причесать Но вот в позици... текст свёрнут, показать
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|12.103, пох. (?), 17:45, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
дык зачем ложить, когда можно пожаловаться, причем через высшие инстанции, чтобы... текст свёрнут, показать
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|13.111, _ (??), 02:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну танцы под ковром оно конечно такое технопиплы в этом обычно проигрывают, ... текст свёрнут, показать
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|7.56, Онаним (?), 17:33, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Представляешь? Во времена гмейликов и прочих мейлрушечек люди у нас ящики покупают, целые домены к ним биндят, и т.п. Саппорт и т.п. Это вам не сексченджик в подвальчике гонять для себя любимого :)
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|8.61, пох. (?), 19:04, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
у гмэйла, если ты еще не в курсе, бесплатные корпоративные акаунты кончились дес... текст свёрнут, показать
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|9.72, _ (??), 20:41, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
у гмэйла, если ты еще не в курсе - Ыксчёнджа как есть - нет , от слова напрочь ... текст свёрнут, показать
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|10.78, пох. (?), 00:58, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
и как корпоративный сервис - он полнейшее, фееричное УГ Но - жрут-с, да - выбо... текст свёрнут, показать
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|11.91, _ (??), 06:38, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
С экчем - был бы ещё хуже Да и не надо заливать не такое уж совсем УГ Ну та... текст свёрнут, показать
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|5.86, Sw00p aka Jerom (?), 03:01, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на всех 50k пользователей.
50К это тупо юзеров? лучше по онлайн расскажите, вот 10К онлайна 8Гб ОЗУ довкот - осилит, с условием "быстрых дисков".
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|4.48, nekto (?), 14:52, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За "пользователя", на все ящики, кa3нить, принципиально... дeбил*, не могли нормальную архитектуру сервака разработать...
Искрене,
Пациент Абонентыч
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|5.57, Онаним (?), 17:35, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какого пользователя на все ящики? Голубятня, она это, может в сколько хочешь пользователей для разделения привилегий, было бы желание.
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|3.64, _ (??), 19:47, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Сейчас там такие же точно кодошлепы, как и везде
И только пох\пЫх\пЫщЪ стоит в белом пальте, весь такой красивый!
А свой код не покажет, потому что такое злато только под NDA ...
Ты случайно не внематочный сын Новодворской? Уж больно похож ... :)
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|4.83, пох. (?), 01:48, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, только шеф-повар высокой кухни может ведь отличить дерьмо от шоколада.
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|5.92, _ (??), 06:40, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не понял - ты застеснялся или загордился? :)
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|1.9, Анонимище (?), 23:47, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я только хотел с hmailserver перелезть... Посижу пока... Про него не знает никто, експлойтов не пишут :)
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|2.13, Онаним (?), 00:51, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кому надо - пишут, и эксплоитят себе потихоньку. А вот то, что дыры в нём всерьёз никто не ищет - это да.
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|2.12, бублички (?), 00:18, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты тёплое с мягким путаешь, да и новость наверное читал по диагонали. fail2ban реагирует лишь на неудачные попытки аутентификации, что не требуется (желательно для упрощения, но не требуется) для эксплуатации данной уязвимости
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|3.25, Аноним (25), 08:56, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> fail2ban реагирует лишь на неудачные попытки аутентификации
А что, если с какого-то IP сыпятся команды без прохождения аутентификации - на такую ситуацию его настроить нельзя?
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|4.28, anonymous (??), 09:37, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тот кто мне отвечал не много не в теме.
1. Я писал не про эксплуатацию дыры а про многократно.
Т.е. с юзать ее много кратно смогут только те у кого есть логин и пароль.
А это в конце концов имап а не смтп тут кол-во ограничено, это всякому гуглу нужно заботиться о такой дыре хотя наверное сейчас скорее всего даже гугл на каждый аккаунт прибил телефон и как следствие паспорт.
2. Хотя если подумать я спутал, это же действительно не смптп и у всех нормальных корпоративщиков ЭТО(ИМАП) за впн сидит так что пофиг на фаил2бан и пусть об этом заботятся интернет гиганты.
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|5.120, suffix (ok), 11:51, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если на всех портах IMAP стоит обязательный TLS - тогда попытки взлома fail2ban-ом можно будет отследить (ну например по куче установленных tls соединений без попыток дальнейшей авторизации с одного IP) ?
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|2.16, Онаним (?), 00:57, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В логах не детектится, аутентификации не требует. Немножко рандомно - то есть реальная эксплуатация скрипткидди сильно сомнительна, но выстрелить может.
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|3.122, suffix (ok), 13:33, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А по установлению tls соединения разве не детектится (если разрешеы только tls к imap)?
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|2.24, Аноним (24), 08:46, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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сам факт использование этого инструмента выдает локалхост с головой.
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|3.35, Онаним (?), 11:44, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сам факт использование этого инструмента выдает локалхост с головой.
Почему? Нормальный инструмент, если с головой применять, а не по интернет-гайдам.
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|4.77, Аноним (77), 00:42, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть масса доводов против него. Приведу лишь один, доступный для понимания широкому кругу людей. Ну, кроме минусаторов, конечно. Эффективность фильтрации и блэкхолинга повышается по мере приближения к источнику атаки и снижается по мере приближения к её цели. В случае целевой атаки не кулхакером, из чего и стоит всегда исходить, это означает, что ваш канал уже забит, а ваши клиенты полны сожаления.
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|4.41, пох. (?), 12:52, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> А можно список нелокохолстовых инструментов?
google: commercial ids/ips systems
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|1.17, Аноним (17), 00:57, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в новости написано что патчи уже выпущены для RHEL и Fedora , может кто то подскажет как CentOS пропатчить ?
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|2.21, Онаним (?), 01:02, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно переживать-то. Завтра будет в центоси. Новость кстати протухла три дня назад, апстрим выкатил .2 28 августа, так-то.
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|2.30, пох. (?), 10:00, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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просто Максим не дождался твоего бабла, и вынужден постить новости в свободное от стояния с протянутой шляпой время, а не круглые сутки.
бешплатный, как ты любишь, апдейт от б-жественной бубунточки (на деньги запрещенного на опеннете персонажа) прихромал еще позавчера.
Вместе с апдейтом гнусьскрипта, ждем еще через неделю и об этом новость на опеннете (да, там все как всегда, ничего не меняется), а об альтернативно-одаренных, один чорт, уже позаботился unattended-upgrade
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|4.40, пох. (?), 12:51, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> (на деньги запрещенного на опеннете персонажа)
> это что за персонажи интересно ?
у тутошнего робота богатый список за упоминание кого именно он банит. Начиная от носителей красных треугольных галстуков и барабанов и заканчивая космическим туристом.
отчасти и по этой причине денежных поступлений поступает недостаточно жырно.
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|5.76, Аноним (76), 22:46, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у тутошнего робота богатый список за упоминание кого именно он банит
Вроде бы, отродясь не банил. А с некоторых пор даже постить не запрещает, только модерам стучит.
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|3.52, б.б. (?), 17:03, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenBSD
Revision 1.282 / (download) - annotate - [select for diffs], Wed Aug 28 22:02:07 2019 UTC (2 days, 16 hours ago) by sthen
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.281: +2 -2 lines
Diff to previous 1.281 (colored)
update to Dovecot 2.3.7.2 / Dovecot Pigeonhole 0.5.7.2, from Brad
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|4.114, пох. (?), 09:53, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> что делать тем, кто живет на CentOS 6?
роснадзор запрещает мне указать вам направление к ближайшему обрыву, к сожалению.
опенсос, такой опенсос.
ЗАТО ХАЛЯЯЯЯВАААА.
А мы тут про сравнения с эксченжем :-(
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