Критическая уязвимость в IMAP-сервере Dovecot

5.42 , пох. ( ? ), 12:56, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / –

> 128 ГИГ БЛ@#$!!! да. современная почта - она такая. А что, стесняюсь спросить - для СЕРВЕРА подвальной конторы с аж 50k прикованных рабов - это ахренеть какая ниипаца недоступная технология? > Dovecot 50k+ спокойно жуёт на 4 нодах по 8 гиг каждая. И почтовый ящик у каждого пользователя - способен вместить целое одно письмо, или два, если не оба сразу "в корпоративном дизайне почтовых рассылок", а одно от древнючего робота в плейнтексте ? И открывается всего лишь за половину его рабочего дня?

6.44 , Онаним ( ? ), 13:02, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лимит 2Gb/user (процентов 75 вписываются в этот объём), расширяемый.

Угу, это терабайты. 4 шарда мейлбоксов, 8 шардов аттачментов. По числу сообщений лимитов нет.

OCFS2.

7.49 , пох. ( ? ), 16:22, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лимит 2Gb/user (процентов 75 вписываются в этот объём), расширяемый.

> Угу, это терабайты. 4 шарда мейлбоксов, 8 шардов аттачментов. По числу сообщений дублирование не предусмотрено?

> лимитов нет.

> OCFS2. и сколько времени открывается почтовый ящик на этом, из дерьма и палок? О том, как несчастному юзеру настроить в нем хотя бы элементарную фильтрацию, уже и не спрашиваю...

(или во что обходится тот, кто за него будет все настраивать - и насколько это "дешевле" нормального exchange. И что "сэкономили" в результате. Особенно, если вдруг самоучку без мотора завтра случайно переедут асфальтовым катком.)

8.66 , _ ( ?? ), 20:00, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты в которой команде по переезду автобусом Линуса А то там тоже нешуточная б... 8.112 , имя ( ok ), 08:56, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я, конечно, понимаю, что простым смертным не дано ни постичь синтаксиса Sieve, н... 9.113 , пох. ( ? ), 09:46, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать ты абсолютно прав - я не собираюсь ни бухгалтеру Мане, ни даже девелоперу на мод... 10.115 , имя ( ok ), 10:13, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для персонажей, которых ты описал, Outlook будет той самой тратой времени, потом... 11.117 , пох. ( ? ), 10:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать это у тебя какие-то неместные особенности проявляются тут каждая мариванна умее... 6.45 , Онаним ( ? ), 13:04, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это не современная почта, это современный мелкософт. Тяжёлый, бессмысленный и беспощадный.

Почта же сама по себе легковесна, просто говноорганизация говнобаз говноэксченджа феерична до задницы.

7.50 , пох. ( ? ), 16:25, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Почта же сама по себе легковесна, угу, действительно. И чего это ее у меня православнейший mutt заметное количество секунд парсит? > просто говноорганизация говнобаз говноэксченджа феерична до задницы. просто она для быстрого открытия и быстрого поиска, а вовсе не для экономии копеек на фоне сорока терабайт стораджа (с redundancy, multipath и всей херней). И да, меня каждый раз не перестает удивлять то, что искомое оно находит, и быстро.

При том что я давно уже, разумеется, выклянчил себе квоту далеко за пределами положенных 2G.

(в которые наши юзеры, кстати, регулярно упираются. Но они не могут, в отличие от меня, просто попросить.) 8.59 , Онаним ( ? ), 17:37, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Exchange-то Посмешил, спс ... 8.67 , _ ( ?? ), 20:11, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать У нас 20G - база Даже студентам которые практиковаться приходят, нарезают двадц... 9.81 , пох. ( ? ), 01:42, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать вы что туда - с ете, что-ли страдайте а вот не швырялись бы гигабайтами - гл... 10.89 , _ ( ?? ), 06:02, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Мы туда делаем всё тоже, чем ты троллил Онанима, но только толще Ты точно р... 11.100 , пох. ( ? ), 17:38, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну значит ты лично ловко отмазался, а крайним назначат кого-то другого Так чтоб... 8.96 , Michael Shigorin ( ok ), 15:35, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну у меня mutt обычно штуки три работает под screen прямо на MTA, а действи... 9.101 , пох. ( ? ), 17:41, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну вот он-то у меня и тормозит- причем, понятен, ни на каких ни гигабайтах А по... 6.65 , _ ( ?? ), 19:56, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> 128 ГИГ БЛ@#$!!!

>да. современная почта - она такая. Для похов специально медленно и с особым цЫнизмом объясняю (внимай!):

Это НЕ современная почта такая. Это современный мелкософт такой! Для поха\наха\пЫщъша и прочего мусора - если бы у тебя и в правду была пара сольдо - съездил бы уже на пару мелкомягких конференций ...

А там преГкрасДтное! :) Они там не стесняясь говорят что Ыгсчёнч переходит в категорию продуктов для крупных корпораций. Ну типа как SAP/3. Остальные - В САД!!! В смысле в *оно*365, в облачко. Так что попрут тебя похик, больше не нужен :)

7.82 , пох. ( ? ), 01:46, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для поха\наха\пЫщъша и прочего мусора - если бы у тебя и в правду была пара сольдо - съездил бы

> уже на пару мелкомягких конференций ... нахрена?

> Они там не стесняясь говорят что Ыгсчёнч переходит в категорию продуктов для крупных корпораций. эти прекрасные новости нам они приносят непосредственно на места.

Мы вполне себе достаточно крупные, чтобы по этому поводу я мог не париться. Пара знакомых sap-разработчиков тоже вполне безоблачным видят свое будущее, если что. А пятидолларовые все равно без пяти минут банкроты. 5.54 , iFRAME ( ok ), 17:29, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По моему, это не то, о чем сейчас можно/нужно беспокоиться. Просто покупаете как сервис почту у того же микрософта (Outlook 365) и у вас не болит больше ни о чем голова :)

6.58 , Онаним ( ? ), 17:35, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот у нас и покупают :)

6.68 , _ ( ?? ), 20:15, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Просто покупаете как сервис почту у того же микрософта (Outlook 365) и у вас не болит больше ни о чем голова :) Крымским тоже? А МВД\МО\Медицина\Банк твой - тоже там почту пусть хостят? фэйспалм.жЫпЫгЫ

7.69 , iFRAME ( ok ), 20:20, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>Просто покупаете как сервис почту у того же микрософта (Outlook 365) и у вас не болит больше ни о чем голова :)

> Крымским тоже?

> А МВД\МО\Медицина\Банк твой - тоже там почту пусть хостят?

> фэйспалм.жЫпЫгЫ Медицина и банк - почему нет? С госструктурами сложнее, да.

8.73 , _ ( ?? ), 20:54, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты реально не понимаешь или так - лужу пучишь Насколько я не в курсе, тут амери... 9.102 , пох. ( ? ), 17:43, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать гитхаб-то свой, я вижу, уже построили Логично, да, почта нахрен не нужна, XXI в...