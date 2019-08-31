Очередные 4 уязвимости в Ghostscript

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|2.2, Аноним (2), 10:30, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Может стюардессу пора всё-таки закопать?
Это в первый раз, или уже откапывали?
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|5.20, Аноним (20), 14:10, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погуглил и теперь испытываю странное чувство, похожее на некрофилию.
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|1.4, Аноним (4), 12:35, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как выковеркать ЭТО* из системы?
* произносить брезгливой интонацией
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|3.6, Аноним (6), 13:02, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поможет, в комплекте с тем же CorelDRAW тоже идёт Ghostscript, например
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|4.13, Айнаниммм (?), 02:21, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читай внимательно первый пост в ветке "... из системы" - корел это часть системы?
Если будете так невнимательны, то не то что ЕГЭ, ГЕА не сдадите :)
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|1.10, user90 (?), 17:49, 31/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При обработке специально оформленных документов атакующий может получить доступ к содержимому ФС и добиться выполнения произвольного кода в системе (например, через добавление команд в ~/.bashrc или ~/.profile).
= доступ к содержимому ФС НА ЗАПИСЬ! Какого хрена опеннетовские новости нужно дополнительно переводить на русский?
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|1.17, Аноним (17), 05:14, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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нахрена вообще в графических скриптах какие-то системные команды? может, в ps сразу встроить sh, bat, vbs, xml??
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