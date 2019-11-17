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Уязвимости в видеодрайвере Intel i915

17.11.2019 10:09

В графическом драйвере Intel i915 выявлены две уязвимости. Первая уязвимость (CVE-2019-0155) затрагивает системы c GPU Intel Gen9 (Skylake) и позволяет из пространства пользователя изменить записи в таблице страниц памяти через манипуляции с MMIO (Memory Mapped Input Output). Проблема позволяет атакующему получить доступ к информации, хранящейся в памяти ядра, и потенциально повысить свои привилегии в системе.

Вторая проблема (CVE-2019-0154) проявляется на системах с GPU Intel Gen8 и Gen9 (Broadwell и Skylake), и может использоваться для инициировании отказа в обслуживании (зависание системы) через обращение к определённым регистрам GPU через MMIO, приводящее к переводу GPU в некорректное состояние.

Проблемы устранены в обновлениях ядра Linux 5.4-rc7, 5.3.11, 4.19.84, 4.14.154, 4.9.201, 4.4.201. Обновления пакетов уже выпущены для большинства дистрибутивов: Debian, Ubuntu, RHEL, Arch Linux, openSUSE/SUSE, Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/ubuntu...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в Linux-драйвере для чипов Realtek
  3. OpenNews: Уязвимость в драйвере v4l2, затрагивающая платформу Android
  4. OpenNews: Три уязвимости в wifi-драйвере marvell, входящем в состав ядра Linux
  5. OpenNews: В USB-драйверах из состава ядра Linux выявлено 15 уязвимостей
  6. OpenNews: Уязвимости в драйверах к WiFi-чипам Broadcom, позволяющие удалённо атаковать систему
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: intel, i915, gpu
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, X86 (ok), 10:32, 17/11/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Да что за ре-ше-то...
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:44, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шерето не шерето, а проблемы подобного рода всегда в дровах были. Главное, что исправляют и не скрывают. У меня есть некоторые подозрения, что в проприетарном драйвере о таких проблемах умолчали бы.
     

  • 3, Zenitur (ok), 11:11, 17/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Поддержка 3.16 уже прекращена?
     
     
  • 4, Anonim (??), 11:13, 17/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё нет, оно вроде одно осталось из ветки 3.x поддерживаемое мейнстримом
     

  • 5, InuYasha (?), 11:15, 17/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Уж как мы GMA не любили... и было за что. А теперь ещё и это.

    Мне лично теперь интересней - а что жа там у ATI/AMD? С трудом верится что у них всё прям чисто-красиво.

     
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