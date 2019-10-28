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10 уязвимостей в гипервизоре Xen

28.10.2019 08:51

Опубликованы сведения о 10 уязвимостях в гипервизоре Xen, из которых пять (CVE-2019-17341, CVE-2019-17342, CVE-2019-17340, CVE-2019-17346, CVE-2019-17343) потенциально позволяют выйти за пределы текущего гостевого окружения и повысить свои привилегии, одна уязвимость (CVE-2019-17347) даёт возможность непривилегированному процессу получить контроль над процессами других пользователей в той же гостевой системе, оставшиеся четыре (CVE-2019-17344, CVE-2019-17345, CVE-2019-17348, CVE-2019-17351) уязвимости позволяют вызвать отказ в обслуживании (крах хост-окружения). Проблемы устранены в выпусках Xen 4.12.1, 4.11.2 и 4.10.4.

  • CVE-2019-17341 - возможность из подконтрольной атакующему гостевой системы получить доступ на уровне гипервизора. Проблема проявляется только на системах x86 и может быть совершена из гостевых систем, работающих в режиме паравиротуализации (PV), при пробросе в работающую гостевую систему нового PCI-устройства. В гостевых системах, работающих в режимах HVM и PVH, уязвимость не проявляется;
  • CVE-2019-17340 - утечка памяти, потенциально позволяющая повысить свои привилегии или получить доступ к данным других гостевых систем. Проблема проявляется только на хостах с более чем 16 Тб ОЗУ в 64-разрядных системах и 168 Гб в 32-разрядных. Уязвимость может быть эксплуатирована только из гостевых систем в режиме PV (в режимах HVM и PVH при работе через libxl уязвимость не проявляется);
  • CVE-2019-17346 - уязвимость при использовании PCID (Process Context Identifiers) для повышения производительности защиты от атак Meltdown, позволяет получить доступ к данным других гостевых систем и потенциально повысить свои привилегии. Уязвимость может быть эксплуатирована только из гостевых систем в режиме PV на системах x86 (проблема не проявляется в режимах HVM и PVH, а также в конфигурациях, в которых нет гостевых систем со включенным PCID (PCID активируется по умолчанию));
  • CVE-2019-17342 - проблема в реализации гипервызова XENMEM_exchange позволяет повысить свои привилегии в окружениях с только одной гостевой системой. Уязвимость может быть эксплуатирована только из гостевых систем в режиме PV (в режимах HVM и PVH уязвимость не проявляется);
  • CVE-2019-17343 - некорректный маппинг в IOMMU даёт возможность при наличии досупа из гостевой системы к физическому устройству использовать DMA для изменения собственной таблицы страниц памяти и получения доступа на уровне хоста. Уязвимость проявляется только в гостевых системах в режиме PV при наличии прав для проброса PCI-устройств.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.12
  3. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.0, свободного варианта Citrix XenServer
  4. OpenNews: Для гипервизора KVM реализована возможность запуска гостевых систем Xen
  5. OpenNews: Уязвимости в гипервизоре Xen
  6. OpenNews: Очередная порция критических уязвимостей в Xen
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: xen
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 28/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, pin (??), 10:18, 28/10/2019 Скрыто модератором
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  • 3.6, A.Stahl (ok), 10:39, 28/10/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 10:22, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне так кажется, что каждую уязвимость хрен выловишь из этих. Они все имеют слишком уж жёсткие условия и маловероятно, что именно вот у вас такая конфигурация, в которой что-то из этого подходит.
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 10:42, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так никто руками эти уязвимости и не проверяет. Боты себе потихоньку возятся, а потом -- пух-х-х -- вот тебе список из некоторого количества удобновзламываемых машин.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:52, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть вероятность что те кому нужны такие настройки и такие конфигурации представляют наибольший интерес для взлома. Поэтому эти дырки в них и вставили.
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:44, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как оптимистично! Накачу 100 грамм, и тоже будет все ОК
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:26, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В этих режимах работы ксена без поллитра не разберёшься. Ничего удивительного, что в одних есть дырки, а в других нет.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:28, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Т.е., эти уязвимости оправдывают новость https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51762
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 10:50, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Усугубляют Заказуха от VMWare.
     

  • 1.11, ryoken (ok), 11:40, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> работающих в режиме паравиротуализации (PV)
    >> при наличии досупа

    угу

     

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