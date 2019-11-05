Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP

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|2.4, Аноним (4), 07:44, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Намекает, что документация для проекта сгенерирована при помощи PzdcDoc.
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|2.5, Аноним (4), 07:46, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Тоже считаю, что промышленные системы должны писаться либо на Electron, либо на асме с синтаксисом Intel под 64-разрядные системы. Java здесь вообще не подходит, она не под промышленные системы заточена.
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|3.16, Онаним (?), 08:53, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Глупости. Все знают, что ERP должны писаться исключительно на COBOL. Все остальное - происки маркетолухов.
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|1.3, Аноним (3), 07:36, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Стоимость услуг
>Предоставляются следующие виды >услуг: консультации, доработки, >просмотр и принятие сторонних >изменений в исходный код, >конфигурирование, разбор нештатных >ситуаций.
Стоимость услуг
… принятие сторонних изменений в исходный код …
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|2.7, Аноним (7), 08:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открой для себя путь по которому код платиновых участников Linux Foundation попадает в ядро.
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|1.9, Аноним (9), 08:07, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запомните эти имена: Шамиль Вахитов и Кирилл Сергеев.
Несколько десятков внедрений, а добавления фото до сих пор нет... Ух, говнокодеры!
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|2.23, Pingvin235 (?), 09:38, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы полностью развязали ваши руки. Можете сделать форк и переделать его даже в фотоальбом.
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|1.12, В (?), 08:37, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажется, потому и открыли, что никому не нужно.
P.S. А существующие клиенты как относятся к тому, что их деньгами оплаченная система стала открытой?
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|3.18, ыы (?), 08:57, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это в спам-сетях доработки бесплатно прилетают... а в такого рода системах - любое изменение кода оборачивается нарушением работы. Такие системы дорабатываются только индивидуально.
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|4.24, Аноним (24), 09:38, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Индивидуальные доработки никто и не будет пихать в апстрим. Под конкретного индивидуального клиента доработку сделали, у этого конкретного индивидуального клиента развернули - всё. Клиент оплатил - клиент получил.
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|1.13, Аноним (13), 08:45, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ШГ
p.s. зачем старались замазывать "Уфанет", если один раз не замазали?
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