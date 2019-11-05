Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP

В разряд свободного ПО переведена система планирования ресурсов предприятия, управление бизнес-процессами и организации взаимодействия с клиентами BGERP. Код написан на Java и распространяется под лицензией GPLv3. Открытие кода призвано упростить распространение решений, а также взаимодействие заказчиков с исполнителями работ. В ближайшем будущем основной разработчик проекта будет работать над ним на полный рабочий день.

Проект изначально разрабатывался для крупных предприятий, с фокусом на высокую производительность, гибкость и расширяемость. BGERP имеет несколько десятков внедрений, крупнейшие из которых обрабатывают базы в миллионы процессов и сотни тысяч контрагентов. Приложение построено по трёхзвенной схеме: Web интерфейс (HTML + CSS + JS), сервер (Java + JSP) и СУБД MySQL. Языки конфигураций: Java + JEXL.

Схема разработки основана на ветках GIT, переносимых по окончанию цикла реализации, документирования и тестирования в виде патчей в основную ветку. Релизы с основной ветки публикуются непрерывно по мере поступления патчей. Для обсуждений и вопросов открыта группа Telegram.

Текущая функциональность:

Разграничение прав доступа: группы, наборы, индивидуальные разрешения, опции в некоторых разрешениях;

Процессы с настраиваемыми статусами, матрицами переходов между ними, параметрами, зависимостями;

Механизм обмена различными типами сообщений: E-Mail, звонки, Slack, Telegram;

Учёт контрагентов;

График работ, табель учёта рабочего времени; - планирование проектов с использованием оригинальной методологии Blow;

Интеграция с биллинговой системой BGBilling;

Мобильный Android-клиент (бесплатный, но его код пока не открыт).

Дальнейшие планы: