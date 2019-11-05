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Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP

05.11.2019 00:50

В разряд свободного ПО переведена система планирования ресурсов предприятия, управление бизнес-процессами и организации взаимодействия с клиентами BGERP. Код написан на Java и распространяется под лицензией GPLv3. Открытие кода призвано упростить распространение решений, а также взаимодействие заказчиков с исполнителями работ. В ближайшем будущем основной разработчик проекта будет работать над ним на полный рабочий день.

Проект изначально разрабатывался для крупных предприятий, с фокусом на высокую производительность, гибкость и расширяемость. BGERP имеет несколько десятков внедрений, крупнейшие из которых обрабатывают базы в миллионы процессов и сотни тысяч контрагентов. Приложение построено по трёхзвенной схеме: Web интерфейс (HTML + CSS + JS), сервер (Java + JSP) и СУБД MySQL. Языки конфигураций: Java + JEXL.

Схема разработки основана на ветках GIT, переносимых по окончанию цикла реализации, документирования и тестирования в виде патчей в основную ветку. Релизы с основной ветки публикуются непрерывно по мере поступления патчей. Для обсуждений и вопросов открыта группа Telegram.

Текущая функциональность:

  • Разграничение прав доступа: группы, наборы, индивидуальные разрешения, опции в некоторых разрешениях;
  • Процессы с настраиваемыми статусами, матрицами переходов между ними, параметрами, зависимостями;
  • Механизм обмена различными типами сообщений: E-Mail, звонки, Slack, Telegram;
  • Учёт контрагентов;
  • График работ, табель учёта рабочего времени; - планирование проектов с использованием оригинальной методологии Blow;
  • Интеграция с биллинговой системой BGBilling;
  • Мобильный Android-клиент (бесплатный, но его код пока не открыт).

Дальнейшие планы:

  • Функциональность корпоративного сайта: база сотрудников, организационная структура;
  • Выставление счетов;
  • Личный кабинет контрагента;
  • Интеграция с GitLab;
  • Учёт ТМЦ;
  • Полный Blow-график разработки программы.


  1. Главная ссылка к новости (https://bgerp.ru...)
  2. OpenNews: Новая версия SalesPlatform Vtiger CRM 7.1 интегрирована с тринадцатью облачными АТС
  3. OpenNews: Выпуск CRM-системы SuiteCRM 7.10
  4. OpenNews: SugarCRM становится проприетарным продуктом
  5. OpenNews: Обновление системы автоматизации для малого бизнеса NORD POS 3.0.3CE
  6. OpenNews: Релиз открытой системы управления ресурсами предприятия OpenERP 6.1
Автор новости: Pingvin235
Тип: Программы
Ключевые слова: bgerp, crm, erp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, KonstantinB (ok), 07:24, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > git.pzdc.de

    Доменное имя на что-то явно намекает. Качество кода?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:44, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намекает, что документация для проекта сгенерирована при помощи PzdcDoc.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:27, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    >Код написан на Java

    Not needed.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 07:46, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Тоже считаю, что промышленные системы должны писаться либо на Electron, либо на асме с синтаксисом Intel под 64-разрядные системы. Java здесь вообще не подходит, она не под промышленные системы заточена.
     
     
  • 3.10, Anonymou (?), 08:17, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Node.js? Вы уверены в адекватности идеи?
     
     
  • 4.21, Аноним (2), 09:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно.
     
  • 3.16, Онаним (?), 08:53, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Глупости. Все знают, что ERP должны писаться исключительно на COBOL. Все остальное - происки маркетолухов.
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:36, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Стоимость услуг
    >Предоставляются следующие виды >услуг: консультации, доработки, >просмотр и принятие сторонних >изменений в исходный код, >конфигурирование, разбор нештатных >ситуаций.

    Стоимость услуг
    … принятие сторонних изменений в исходный код …

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя путь по которому код платиновых участников Linux Foundation попадает в ядро.
     

  • 1.6, Аноним (6), 07:59, 05/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 08:02, 05/11/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:07, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запомните эти имена: Шамиль Вахитов и Кирилл Сергеев.
    Несколько десятков внедрений, а добавления фото до сих пор нет... Ух, говнокодеры!
     
     
  • 2.23, Pingvin235 (?), 09:38, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы полностью развязали ваши руки. Можете сделать форк и переделать его даже в фотоальбом.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:21, 05/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.14, вейланд (?), 08:48, 05/11/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.17, ыы (?), 08:54, 05/11/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.19, тоже Аноним (ok), 08:59, 05/11/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.20, ыы (?), 09:09, 05/11/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.12, В (?), 08:37, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется, потому и открыли, что никому не нужно.

    P.S. А существующие клиенты как относятся к тому, что их деньгами оплаченная система стала открытой?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:52, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Радоваться надо, теперь бесплатно будут доработки прилетать.
     
     
  • 3.18, ыы (?), 08:57, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это в спам-сетях доработки бесплатно прилетают... а в такого рода системах - любое изменение кода оборачивается нарушением работы. Такие системы дорабатываются только индивидуально.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 09:38, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индивидуальные доработки никто и не будет пихать в апстрим. Под конкретного индивидуального клиента доработку сделали, у этого конкретного индивидуального клиента развернули - всё. Клиент оплатил - клиент получил.
     
  • 2.22, Pingvin235 (?), 09:34, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существующие не против. Спрашивали.
     

  • 1.13, Аноним (13), 08:45, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ШГ

    p.s. зачем старались замазывать "Уфанет", если один раз не замазали?

     
  • 1.25, Аноним (24), 09:41, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как оно против сахара/тигра?
     

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