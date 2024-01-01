Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.6.0

После 12 лет разработки сформирована новая стабильная ветка свободного пакета для верстки документов Scribus 1.6.0, которая вобрала в себя изменения, разработанные в рамках экспериментальной ветки 1.5.x. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает гибкие инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. Среди ключевых улучшений в новой ветке можно отметить новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полную поддержку таблиц, расширенные средства обработки текста и расширение поддерживаемых форматов импорта и экспорта. После выпуска Scribus 1.6.0 разработчики приступили к развитию экспериментальной ветки 1.7, в которой будет осуществлён переход на Qt 6, выполнен переход на формат SVG для пиктограмм, предложена новая реализация палитры и новая система закрепляемых панелей. Основные изменения: Переработан интерфейс пользователя. Осуществлён переход с Qt4 на Qt5. Улучшена отрисовка холста на экранах высокого разрешения (Hi-DPI). Предложен новый набор пиктограмм, оформленный преимущественно в серых тонах. Реализована возможность использования тёмной цветовой схемы оформления.

Существенно изменён файловый формат.

Реализована функция "Symbol" как в Adobe Illustrator (при изменении первичного объекта автоматически изменяются и все его клоны).

Реализована функция "Weld", позволяющая комбинировать объекты между собой и перемещать разом без создания группы, т.е. каждый объект остаётся доступен для отдельного редактирования.

Расширены возможности по обработке текста: появилось вертикальное масштабирование, перекрёстные ссылки, текстовые переменные, сноски и редактирование объектов, встроенных в текстовые блоки.

Добавлена поддержка полноценных таблиц.

Добавлен плагин Picture Browser для управления коллекцией графических файлов, в том числе поддерживающий установку тегов.

Добавлена поддержка всех расширенных типов градиентов, доступных в Adobe Illustrator и XARA Designer, включая mesh-градиенты.

Предложена функция добавления теней.

Предоставлена возможность поддержания отдельного дискового кэша изображений, позволяющего сократить потребление ОЗУ при работе с документами, содержащими большое число графических вставок.

Представлено большое число новых фильтров импорта, переписаны многие старые фильтры. Добавлены фильтры для MS Visio, CorelDraw, Computer Graphics Metafile (CGM), Photoshop Custom Shapes (CSH), Micrografx Draw (DRW), Enhanced Metafile (EMF), StarView Metafile (SVM), WordPerfect Graphics (WPG), Xara Designer (XAR). С нуля переписаны фильтры импорта для Adobe Illustrator и OpenDocument.

Добавлена возможность работы с многослойными файлами SVG.

Добавлена поддержка подключения GraphicsMagick для импорта файлов XCF, созданных в GIMP, а также подключения OpenSceneGraph для импорта 3D-объектов и использования UniConvertor для импорта различных векторных форматов.

Добавлена поддержка открытия и импорта файлов в DTP-форматах, в том числе Adobe InDesign XML (IDML), Adobe InDesign Snippets (IDMS), Adobe PageMaker (P65, PMD), Apple iWorks PAGES, Microsoft Publisher (PUB), QuarkXPress Tags (XTG), VIVA Designer XML, и Xara Page & Layout Designer (XAR).

Добавлен фильтр импорта для XPress Tags, поддерживающий чтение файлов в формате XPress Tags, созданных в различных версиях XPress.

Добавлены фильтры импорта текста из документов в форматах RTF и DOCX. Полностью переписан фильтр импорта из файлов ODT. В новом фильтре расширено число поддерживаемых возможностей формата OpenDocument и улучшена поддержка ODT-файлов, созданных в программах, отличных от LibreOffice и OpenOffice.

Добавлены фильтры импорта для векторных рисунков ZonerDraw и документов QuarkXPress.

Добавлен фильтр для векторной графики Adobe FreeHand.

Добавлен фильтр для импорта изображений в формате KRA (Krita).

Реализована поддержка экспорта в форматах PDF/X-4, PDF 1.6 и Microsoft XPS. Значительно улучшен импорт файлов в формате PDF.

Добавлена возможность подключения палитр в форматах Adobe Color Swatch (ACO), AutoCAD ColorBook (ACB), GIMP Gradients (GGR) и GIMP Patterns (PAT).

Обеспечена поддержка цветовых пространств CIE L*a*b* и CIE HLC, которые также доступны в режиме редактирования цветов.

Добавлена поддержка формата файлов SBZ, используемого в цветовом редакторе SwatchBooker. Поддержка SBZ позволяет использовать в Scribus все палитры цветов из коллекции Open Colour Systems Collection с сохранением оригинального цветового пространства. Кроме того, в Scribus также можно использовать файлы ACO (Adobe Color Book) и ASE (Adobe Swatch Exchange).

Предоставлена возможность изменения фонового цвета для выделенного текста.

Полностью переписан движок компоновки текста. Переработка движка позволила увеличить стабильность и расширить возможности некоторых функций обработки текста. Реализована возможность использования расширенных возможностей OpenType таких как лигатуры и альтернативные глифы, а также добавлена поддержка хинди, иврита, арабского и китайского языков. В сумме Scribus теперь поддерживает около 500 языков и видов письменности.

Полностью переписан код встраивания шрифтов и переделаны связанные с ним компоненты интерфейса пользователя.

Значительно ускорена работа функций набора на холсте и отрисовки текста.

В меню выбора шрифта обеспечен предпросмотр отображения каждого шрифта.

Вкладка "Text" выделена из общих свойств в отдельный блок настроек.

Предложены новые палитры цветов CIE LAB и CIE HLC, использующие параметры цветового пространства CIE L*a*b.

Заметно увеличена производительность операции копирования и вставки объектов из файлов с большими палитрами.

Обновлена палитра "Wikipedia RAL Classic".

Добавлена возможность работы с палитрами в новом ISO-стандарте CxF3. Файлы CxF3 могут сохранять не только палитры для различных цветовых моделей (RGB, CMYK, LAB), но и включать сведения о спектральных цветах, обеспечивающих более точную цветопередачу.

Глубина цвета при заливке расширена до 64-битного значения с плавающей запятой.

В существующих фильтрах импорта реализована поддержка цветовой модели LAB.

Значительно улучшена работа функций автосохранения и восстановления файла после сбоя, добавлены дополнительные настройки.

Существенно расширены менеджер и каталог ресурсов. Предоставлен прямой доступ к более чем 300 цветовым палитрам в цветовом пространстве LAB из коллекции Open Colour Systems Collection. Модернизирован интерфейс менеджера ресурсов. Добавлена проверка загружаемых с внешних серверов ресурсов с использованием контрольных сумм SHA256. Добавлено отображение лицензии перед загрузкой ресурсов из online-сервисов.

Добавлен скрипт "Caption", добавляющий кадр с текстом в кадр с изображением c соблюдением заданных пропорций.

Обновлён и расширен плагин для формирования штрих-кодов (Barcode).

В скриптовый движок добавлено несколько новых команд, упрощающих автоматическое создание документов из скриптов.

Проведена большая работа по рефакторингу кодовой базы для упрощения сопровождения проекта, улучшения читаемости кода и увеличения производительности.

Добавлен интерфейс для поиска функций, подобный тому, что предоставляется в GIMP, G'MIC и Photoshop. В диалоге с результатами поиска по возможности также выводятся ссылки на элементы меню, через которые можно вызвать найденные функции.

В настройках Document Setup / Preferences добавлена отдельная вкладка для шрифтов, которые установлены в системе, но не могут быть использованы в Scribus. В форме выбора шрифта реализованы всплывающие подсказки, позволяющие быстро определить имя шрифта.

Хранение конфигурационных файлов приведено к соответствию стандарту XDG (вместо ~/.scribus/ настройки теперь размещаются в ~/.config/scribus/).



