Обновление редактора векторной графики Inkscape 1.3.1

|
|1.1, Аноним (1), 10:01, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
>70 исправлений, из которых около 30 приводили к аварийному завершению или зависяниям
А я просто напоминаю, что версия 1.0 считается стабильной, не говоря уже о 1.3
Вот вам и штабильность.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 10:07, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
|
Inkscape довольно таки глюкавое поделие, CorelDraw просто на голову выше.
|
|
|
|3.24, nox. (?), 11:38, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
За что же Вы так CoralDraw приложили? Типа как сказать, что авто Ferrari ездит по шоссе гораздо лучше деревенской лошади.
|
|3.42, тоже Аноним (ok), 14:10, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Небольшая историческая справка.
Когда в программы от Corel и Adobe было вложено столько же человеко-часов, как в Inkscape - они тупо "текли" и валились просто рандомно, а не из-за багов совместимости.
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 14:48, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> валились просто рандомно
А что, CorelDraw уже перестал это делать? Как минимум лет 12 назад это была его главная фича от версии к версии :)
|
|3.54, Аноньимъ (ok), 16:36, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Просто это Франкенштейн из сотни другой сторонних либ включая питоновские.
Забавно что опенжл отрисовка тормозит жутко, не раз вижу такое в опенсорс. Могли опцию просто не делать.
|
|2.17, llolik (ok), 10:46, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Стабильностью, в semver-е, называют не наличие отстствия ошибок (в проекте сложней ПриветМира они будут - это данность), а обратная совместимость публичного API. Сейчас это справедливо, разве что, для библиотек.
Крупные проекты меняют мажорку хорошо если в случае глобальных обновлений (как сабж), которые что-то сильно меняют в пользовательском опыте/сборке/рабочем процессе и т.д. А то и как kernel - просто "время пришло, у Линуса было настроение и поменяли". Или вообще номерные релизы, как у браузеров.
|
|
|
|3.63, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:17, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ещё один фантазёр. Что подразумевают под стабильностью зависит от конктеста, в релизе обычно уточняют что это конкретно такое. Но почти всегда это сведение известных ошибок до минимума чтобы продуктом можно было пользоваться. С обратной совместимостью и API это никак не связано. Конкретно переход с 0.x на 1 часто означает что разработчики наигрались с экспериментами и определились как дальше будут развивать продукт.
|
|2.32, AlexYeCu (ok), 12:34, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>А я просто напоминаю, что версия 1.0 считается стабильной, не говоря уже о 1.3
Просто посмотри на типичный список исправлений своей любимой Винды и успокойся уже.
|
|1.18, Аноним (31), 11:03, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Лучшая поддержка SVG среди всех редакторов, элюстро в SVG выдвёт какой-то мусор.
|
|
|
|2.20, Аноним (20), 11:08, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Библиотека рендерига eps, кажется та же, что и в Libre Office, ущербная. Некоторые файлы рендерит так, что результат никуда не годится, сразу в мусор такие библиотеки.
|
|
|
|3.28, Аноним (31), 11:53, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
К счастью SVG всегда можно открыть хоть в браузере и отрендерить самой дорогой проприетарный рендерилкой eps в природе.
|
|
|
|4.52, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:32, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но что ты увидишь в Inkscape, в барузере и в других либах, будет более-менее совпадать только на совсем простых картинках. У всех слишком альтернтаивная поддержка SVG в мелочах. И выбор SVG, как формата хранения вектора для редактора, было большой ошибкой. Ну или не очень если считать Inkscape только редактором SVG, а не векторным редактором
|
|3.41, тоже Аноним (ok), 14:07, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это смотря какой EPS. Если иллюстраторовский, предназначенный для работы только в нем же - так "ради нее все и писалось" (с).
|
|1.30, Аноним (31), 12:07, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати странного что в заголовке подсвечена версия, а не то что проекту 20 лет. Поздравлямба!
|
|1.34, Аноним (34), 12:58, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Хорошее, качественное обновление ;)
«Не удалось продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила libsigc-2.0-0» T_T
|
|
|
|2.35, Аноним (34), 13:04, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К счастью, полное удаление и переустановка заново, решило проблему.
|
|2.53, Аноньимъ (ok), 16:33, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Установил этот инкскейп через флатпак, потому как из реп он тянет с собой тонну какой-то дичи включая либы питона.
|
|
|
|
|
|4.62, Аноньимъ (ok), 17:15, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Можешь поставить себе Gentoo и не ставить что хочешь
А толку? Оно ему для работы нужно.
Флатпак меня устраивает. Не хочу в систему питоновские ли бы тянуть.
|
|1.45, Аноним (45), 15:53, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Не могу себя к нему приучить. По ощущениям дедовский корел, только из коричневого пластилина. Всё тупое, невнятное, из коробки всякие ненужные штуки сразу. Даже монстр вроде иллюстратора и то понятнее выглядит.
Есть ли какая-нибудь открытая альтернатива почившему Expression Design?
|
|1.69, Я узкий я иду на куй (?), 17:40, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну и кому это надо? Назовите где оно использовалось бы по назначению, кроме пары-тройки дистрохоперов, которые ставят это поделие чисто посмотреть.
|