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Обновление редактора векторной графики Inkscape 1.3.1

19.11.2023 09:55

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.3.1. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

Выпуск приурочен к 20-летию проекта и включает более 70 исправлений, из которых около 30 приводили к аварийному завершению или зависяниям, в основном при импорте файлов в формате PDF и применении динамических контурных эффектов (Live Path Effects, LPE). Среди новых возможностей:

  • Добавлена поддержка отключения прилипания (snapping) к линиям сетки с сохранением прилипания к пересечениям линий сетки.
  • Реализована функция для разделения текста на отдельные буквы, сохраняя расстояние между символами.
  • В инструменте "Связанная фигура" (Shape Builder) обеспечено создание необходимого числа узлов.
  • В диалоге "Слои" добавлена возможность активации слоя без перехода к слою двойным щелчком мышью на холсте. Отключено автоматическое расширение слоёв при выполнении их активации. Улучшено поведение при перемещении и удалении слоёв.
  • Щелчок правой кнопкой мыши теперь приводит к применению изменений только к выделенному объекту, а не ко всей группе, в которую входит выбранный объект.
  • В инструменте "Страница" (Page) решена проблема с блокированием редактирования поля с размером.
  • Улучшена обработка видимости при использовании тёмных цветов на рабочем столе.
  • Улучшено преобразование текстовых объектов в контуры.
  • Решены проблемы с импортом некоторых видов PDF-файлов, которые невозможно было открыть в версии Inkscape 1.3.0.
  • Добавлена возможность поиска англоязычных терминов, связанных с динамическими контурными эффектами, при выборе локализованной версии интерфейса.
  • В macOS и многих дистрибутивах Linux обеспечена возможность использования дизеринга (dithering) в градиентах для симуляции цветов путём смешивания цветов, имеющихся в палитре.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2023...)
  2. OpenNews: Следы вредоносной активности на сервере загрузки Inkscape
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.3
  4. OpenNews: Объявлено о скором открытии кода векторного графического редактора Gravit
  5. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  6. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60141-inkscape
Ключевые слова: inkscape
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    >70 исправлений, из которых около 30 приводили к аварийному завершению или зависяниям

    А я просто напоминаю, что версия 1.0 считается стабильной, не говоря уже о 1.3
    Вот вам и штабильность.

     
     
  • 2.2, 11111001010 (?), 10:07, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Дед, ну не ворчи, а сделай что-то.
     
     
  • 3.22, не родной носитель (?), 11:32, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что он сделает? Качественно переродит опенсорс?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 12:09, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Станет столлманом проекта.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:07, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Inkscape довольно таки глюкавое поделие, CorelDraw просто на голову выше.
     
     
  • 3.24, nox. (?), 11:38, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    За что же Вы так CoralDraw приложили? Типа как сказать, что авто Ferrari ездит по шоссе гораздо лучше деревенской лошади.
     
  • 3.42, тоже Аноним (ok), 14:10, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Небольшая историческая справка.
    Когда в программы от Corel и Adobe было вложено столько же человеко-часов, как в Inkscape - они тупо "текли" и валились просто рандомно, а не из-за багов совместимости.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:48, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > валились просто рандомно

    А что, CorelDraw уже перестал это делать? Как минимум лет 12 назад это была его главная фича от версии к версии :)

     
  • 4.49, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:20, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первые выерсии CD были вполне норм, это где-то 90-ые. Ломать его уже начали когда к проекту подтянулись эффективные менеджеры и разработчики.
     
  • 3.54, Аноньимъ (ok), 16:36, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто это Франкенштейн из сотни другой сторонних либ включая питоновские.

    Забавно что опенжл отрисовка тормозит жутко, не раз вижу такое в опенсорс. Могли опцию просто не делать.

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:25, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня ни разу не падал
     
  • 2.17, llolik (ok), 10:46, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стабильностью, в semver-е, называют не наличие отстствия ошибок (в проекте сложней ПриветМира они будут - это данность), а обратная совместимость публичного API. Сейчас это справедливо, разве что, для библиотек.
    Крупные проекты меняют мажорку хорошо если в случае глобальных обновлений (как сабж), которые что-то сильно меняют в пользовательском опыте/сборке/рабочем процессе и т.д. А то и как kernel - просто "время пришло, у Линуса было настроение и поменяли". Или вообще номерные релизы, как у браузеров.
     
     
  • 3.63, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:17, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё один фантазёр. Что подразумевают под стабильностью зависит от конктеста, в релизе обычно уточняют что это конкретно такое. Но почти всегда это сведение известных ошибок до минимума чтобы продуктом можно было пользоваться. С обратной совместимостью и API это никак не связано. Конкретно переход с 0.x на 1 часто означает что разработчики наигрались с экспериментами и определились как дальше будут развивать продукт.

     
  • 2.19, Аноним (31), 11:05, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Фотошоп падает прикинь.
     
  • 2.32, AlexYeCu (ok), 12:34, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А я просто напоминаю, что версия 1.0 считается стабильной, не говоря уже о 1.3

    Просто посмотри на типичный список исправлений своей любимой Винды и успокойся уже.

     
  • 2.48, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:11, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь им давно, никогда не было значимых проблем со стабильностью
     

  • 1.14, ОнанВарвар (?), 10:37, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отличный векторный редактор.

     
     
  • 2.44, plmn (?), 15:41, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отличный от чего?
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 17:28, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.18, Аноним (31), 11:03, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая поддержка SVG среди всех редакторов, элюстро в SVG выдвёт какой-то мусор.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:08, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Библиотека рендерига eps, кажется та же, что и в Libre Office, ущербная. Некоторые файлы рендерит так, что результат никуда не годится, сразу в мусор такие библиотеки.
     
     
  • 3.28, Аноним (31), 11:53, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К счастью SVG всегда можно открыть хоть в браузере и отрендерить самой дорогой проприетарный рендерилкой eps в природе.
     
     
  • 4.52, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:32, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но что ты увидишь в Inkscape, в барузере и в других либах, будет более-менее совпадать только на совсем простых картинках. У всех слишком альтернтаивная поддержка SVG в мелочах. И выбор SVG, как формата хранения вектора для редактора, было большой ошибкой. Ну или не очень если считать Inkscape только редактором SVG, а не векторным редактором
     
  • 3.41, тоже Аноним (ok), 14:07, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это смотря какой EPS. Если иллюстраторовский, предназначенный для работы только в нем же - так "ради нее все и писалось" (с).
     

  • 1.26, DEF (?), 11:43, 19/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.29, llolik (ok), 12:05, 19/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.30, Аноним (31), 12:07, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати странного что в заголовке подсвечена версия, а не то что проекту 20 лет. Поздравлямба!
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:51, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не поддерживает webp в тегах image. Вроде 2к23 год заканчивается...
     
     
  • 2.66, penetrator (?), 17:31, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webp нафиг ненужон, жмет он не лучше jpeg (если пользовать лучшие энкодеры)
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:58, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошее, качественное обновление ;)

    «Не удалось продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила libsigc-2.0-0» T_T

     
     
  • 2.35, Аноним (34), 13:04, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью, полное удаление и переустановка заново, решило проблему.
     
  • 2.53, Аноньимъ (ok), 16:33, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установил этот инкскейп через флатпак, потому как из реп он тянет с собой тонну какой-то дичи включая либы питона.
     
     
  • 3.58, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:56, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь поставить себе Gentoo и не ставить что хочешь
     
     
  • 4.62, Аноньимъ (ok), 17:15, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можешь поставить себе Gentoo и не ставить что хочешь

    А толку? Оно ему для работы нужно.
    Флатпак меня устраивает. Не хочу в систему питоновские ли бы тянуть.

     
     
  • 5.65, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:29, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу, не сообразил ... В твоём случае лучше вернуться в уютную винду и там попробовать Inkscape
     

  • 1.40, Пригожин (?), 13:47, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > к аварийному завершению или зависяниям

    у меня всегда все ЗАВИСЯЕТ 😎

     
  • 1.45, Аноним (45), 15:53, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не могу себя к нему приучить. По ощущениям дедовский корел, только из коричневого пластилина. Всё тупое, невнятное, из коробки всякие ненужные штуки сразу. Даже монстр вроде иллюстратора и то понятнее выглядит.
    Есть ли какая-нибудь открытая альтернатива почившему Expression Design?
     
     
  • 2.47, Аноним (-), 16:11, 19/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.56, Советский инженер и пенсионер (?), 16:42, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Адобе миллиарды вбухивают на свои продукты не просто так, а тут какая-то поделка на коленке.
     
  • 2.68, penetrator (?), 17:34, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что делать, LibreOffice Draw не подойдет под задачи?
     

  • 1.67, Чоткий пацык (?), 17:33, 19/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.69, Я узкий я иду на куй (?), 17:40, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и кому это надо? Назовите где оно использовалось бы по назначению, кроме пары-тройки дистрохоперов, которые ставят это поделие чисто посмотреть.
     

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