Обновление редактора векторной графики Inkscape 1.3.1

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.3.1. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows. Выпуск приурочен к 20-летию проекта и включает более 70 исправлений, из которых около 30 приводили к аварийному завершению или зависяниям, в основном при импорте файлов в формате PDF и применении динамических контурных эффектов (Live Path Effects, LPE). Среди новых возможностей: Добавлена поддержка отключения прилипания (snapping) к линиям сетки с сохранением прилипания к пересечениям линий сетки.

Реализована функция для разделения текста на отдельные буквы, сохраняя расстояние между символами.

В инструменте "Связанная фигура" (Shape Builder) обеспечено создание необходимого числа узлов.

В диалоге "Слои" добавлена возможность активации слоя без перехода к слою двойным щелчком мышью на холсте. Отключено автоматическое расширение слоёв при выполнении их активации. Улучшено поведение при перемещении и удалении слоёв.

Щелчок правой кнопкой мыши теперь приводит к применению изменений только к выделенному объекту, а не ко всей группе, в которую входит выбранный объект.

В инструменте "Страница" (Page) решена проблема с блокированием редактирования поля с размером.

Улучшена обработка видимости при использовании тёмных цветов на рабочем столе.

Улучшено преобразование текстовых объектов в контуры.

Решены проблемы с импортом некоторых видов PDF-файлов, которые невозможно было открыть в версии Inkscape 1.3.0.

Добавлена возможность поиска англоязычных терминов, связанных с динамическими контурными эффектами, при выборе локализованной версии интерфейса.

В macOS и многих дистрибутивах Linux обеспечена возможность использования дизеринга (dithering) в градиентах для симуляции цветов путём смешивания цветов, имеющихся в палитре.



