Обновление редактора векторной графики Inkscape 1.3.1

2.35 , Аноним ( 34 ), 13:04, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К счастью, полное удаление и переустановка заново, решило проблему.

2.53 , Аноньимъ ( ok ), 16:33, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Установил этот инкскейп через флатпак, потому как из реп он тянет с собой тонну какой-то дичи включая либы питона.

3.58 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 16:56, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можешь поставить себе Gentoo и не ставить что хочешь

4.62 , Аноньимъ ( ok ), 17:15, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можешь поставить себе Gentoo и не ставить что хочешь А толку? Оно ему для работы нужно.

Флатпак меня устраивает. Не хочу в систему питоновские ли бы тянуть.

5.65 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 17:29, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сразу, не сообразил ... В твоём случае лучше вернуться в уютную винду и там попробовать Inkscape