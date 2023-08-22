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Следы вредоносной активности на сервере загрузки Inkscape

22.08.2023 21:24

Разработчики дистрибутива NixOS обратили внимание на появление следов вредоносной активности на хосте media.inkscape.org, используемом для загрузки свободного векторного графического редактора Inkscape. В каталоге "/dl/resources/file/", из которого организована загрузка официальных выпусков Inkscape (/dl/resources/file/inkscape-1.3.tar.xz), появился индексный файл с формой регистрации в Online-казино, отправляющей данные на WhatsApp-номер 855717520276. Потенциально в ходе атаки могли быть скомпрометированы отдаваемые для загрузки файлы с Inkscape. Комментариев об инциденте от представителей проекта Inkscape пока нет.

При этом текст на появившейся странице написан на индонезийском языке, что может свидетельствовать о том, что проект стал жертвой типовой автоматизированной атаки на уязвимые версии программного обеспечения, обеспечивающего работу сайта "media.inkscape.org". На основном сайте www.inkscape.org используется CMS Django 2.2, но хост "media.inkscape.org" размещён на другом сервере. Последнее обновление ветки Django 2.2 (2.2.28) сформировано в апреле 2022 года и включало исправление критической уязвимости, позволявшей осуществить подстановку SQL-кода.



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Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59642-inkscape
Ключевые слова: inkscape, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:33, 22/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:38, 22/08/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:53, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять диды промахнулись с уязвимостями.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:01, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает - не трогай
    Обновляются только смузихипстеры.
    Стабильность превыше всего.

    ... и другие мудрости трушных юниксовых админов.

     

  • 1.12, Гашпшпщм (?), 22:22, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Казино всегда в плюсе
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:28, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    джанго в своем репертуаре
     
  • 1.17, Аноним (-), 23:42, 22/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноньимъ (ok), 01:14, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На основном сайте www.inkscape.org используется CMS

    Это какой-то позор.

     
  • 1.20, Аноним (20), 01:37, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Азино три топора — платиновый спонсор Inkscape
     

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