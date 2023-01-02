Наиболее важные события 2022 года, связанные с открытыми проектами

|
|
|
|
|
|3.38, КО (?), 13:27, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Утверждение неверное так как клонирование обычно подразумевает результат, идентичный оригиналу.
|
|
|
|
|
|3.55, Dzen Python (ok), 14:27, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У него panic, он уже почти написал тысячестраничный талмуд про то, что у ядра линукса есть ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК...
|
|1.10, myhand (ok), 11:23, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
> Создание национального репозитория открытого кода
Т-щ майор, слишком толсто. Госдура таких "созданиев" наделала уже ух...
Делов-то - новая указивка.
> государственного удостоверяющего центра со своим корневым TLS-сертификатом
Не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров.
Я тоже так могу, кстати. Каждый может, страшно сказать!
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 11:43, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Решается просто - конкуренты просто блочатся, и вам приходится либо переезжать из РФ, либо пользоваться тем, чем предписывают.
|
|
|
|3.14, Аноним (13), 11:48, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Учитывая, что россиянам теперь другие государства не рады (а с какой стати им радоваться лицам, не желающим подчиняться законам своего государства и дезертирующим от этих законов в другие?), а лиц мобилизационного возраста просто не выпустят, у вас остаётся только одна опция. Resistance is futile, you will be assimilated.
|
|
|
|4.24, Lib (?), 12:07, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Я ещё жду, когда не только гос-ва начнут их принижать, но ещё и граждане этих самых стран начнут над ними издеваться и высмеивать
|
|2.17, pashev.ru (?), 11:53, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров.
Ну так включи. Я включил. Или твоя операционная система не позволяет? Тогда на не твоя.
|
|
|
|
|
|
|
|5.37, Аноним (37), 13:27, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Т.е., предустановленный в трусах, зондом не является, а засунутый позже - является? :-)
Двоемыслие как оно есть, не так-ли?
|
|
|
|
|
|7.47, Аноним (37), 14:14, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Исходя из поста чуть ниже, афтар выдавленного и откомментированного имел в виду именно тот смысл, что меня повеселил.
Люди, читайте Оруэла. Вдумчиво. :-)
|
|3.30, myhand (ok), 12:33, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
>> Не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров.
> Ну так включи. Я включил.
Молодец. Паяльник сам вставишь? У т-щ майора вон сколько дел - МВД без всяких "Росгвардий"
уже в два раза обгоняет СССР по численности.
> Или твоя операционная система не позволяет?
Позволяет, но я натурал.
|
|
|
|4.49, Бывалый смузихлёб (?), 14:22, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
По численности, это смотря как считать. В настоящее время, "численность" включает в себя всех причастных, вплоть до уборщиц
Ранее - обычно считали чисто оперативников( и то, не всех, там распределение сложнее гораздо было )
Советское МВД и российское - совершенно разные и практически не сравнимые
> Позволяет, но я натурал.
Кто о чём, а вшивый - о бане
Ты чуть ли не под каждой новостью всё о каких зондах плачешься и каких-то майоров опасаешься, которым ты даром не нужен со своей латентной педерастией и манией преследования.
Они бы тебе рецепт на галоперидол выписали - да только чернил в ручке жалко. Сам сдохнешь с очередного припадка мании преследования, попытавшись удрать от товмайора в форточку 9-го этажа, хотя это просто сосед зонд вернуть пришёл
|
|2.19, cleaner (ok), 11:55, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так сделай, пусть Госуслуги и Сбербанк пользуются твоим хранилищем корневых сертификатов)
|
|
|
|3.32, myhand (ok), 12:34, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Я не разрешаю ворам вроде Сбербанка пользоваться моими сертификатами.
|
|
|
|4.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:11, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Российские Компании решили выпустить свои сертификаты - аааа, это просто ужас, ни за что не буду ставить, лучше удавлюсь.
Американские компании решили выпустить свои сертификаты - вот это круто, обязательно поставлю.
Говоришь, что ты натурал? Не похоже.
|
|
|
|5.50, Dzen Python (ok), 14:23, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Обычный порридж же. Овсянку с вареньем есть не хочет и демонстративно отворачивается, но порридж с джемом жрать будет за обе щёки, даже если они объективно на порядок хуже.
|
|1.11, Аноним (11), 11:24, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Спасибо за подборку, было интересно вспомнить события минувшего года!
|
|
|
|2.23, Аноним (23), 12:03, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если тебе так хочется, то выкинь свой мак и напиши об этом новость.
|
|
|
|3.54, Dzen Python (ok), 14:25, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты чего? Он же если выкинет, то ровно через пять минут умрет от амфибиотрофной асфиксии
|
|1.22, Анонн (?), 12:03, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Новый год, если повезет, будет еще более интересным. Жду 6.2 и новых драйверов. А если не повезет - буем искать water chip.
|
|
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 12:52, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, это вы ждите приказ от начальства на формирование оперативного штаба. Такие как я на передовой бесполезны. А вот вы - намного более полезны, вы - кадровый силовик.
|
|1.29, Аноним (29), 12:31, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Феномен ProtestWare. Внесение деструктивных изменений в NPM-пакеты colors и faker.
Лично для меня это было поводом полностью пересесть на Docker при запуске разработческих инструментов
|
|1.40, InuYasha (??), 13:36, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошо что ссылки по-разному окрашены - сразу видно пропущенное ) Спасибо за подборку!
|
|1.56, Аноним (56), 14:30, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
LeanQt - это важное событие? Серьезно?!
Это поделие пилит какое-то школоло. Там аж целых 66 (!!!) коммитов, причем у многих многозначительное описание "fix". Под какими веществами нужно быть, чтобы это вообще заметить?
|
|1.58, Аноним (58), 14:56, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> системный вызов futex_waitv для повышения производительности Windows-игр в Wine
Линуксоиды, что с лицом?
|
|
|
|2.60, пох. (?), 15:24, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Че не так?! Повысили ж, не понизили! Скоро будет быстрее чем в вендепроклятой! (помнящим digger на 386 привет)
|