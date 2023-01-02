Наиболее важные события 2022 года, связанные с открытыми проектами

По численности, это смотря как считать. В настоящее время, "численность" включает в себя всех причастных, вплоть до уборщиц

Ранее - обычно считали чисто оперативников( и то, не всех, там распределение сложнее гораздо было )

Советское МВД и российское - совершенно разные и практически не сравнимые > Позволяет, но я натурал. Кто о чём, а вшивый - о бане

Ты чуть ли не под каждой новостью всё о каких зондах плачешься и каких-то майоров опасаешься, которым ты даром не нужен со своей латентной педерастией и манией преследования.

Они бы тебе рецепт на галоперидол выписали - да только чернил в ручке жалко. Сам сдохнешь с очередного припадка мании преследования, попытавшись удрать от товмайора в форточку 9-го этажа, хотя это просто сосед зонд вернуть пришёл