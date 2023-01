Наиболее важные события 2022 года, связанные с открытыми проектами

3.14 , Аноним ( 13 ), 11:48, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Учитывая, что россиянам теперь другие государства не рады (а с какой стати им радоваться лицам, не желающим подчиняться законам своего государства и дезертирующим от этих законов в другие?), а лиц мобилизационного возраста просто не выпустят, у вас остаётся только одна опция. Resistance is futile, you will be assimilated.

4.24 , Lib ( ? ), 12:07, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я ещё жду, когда не только гос-ва начнут их принижать, но ещё и граждане этих самых стран начнут над ними издеваться и высмеивать

5.26 , Аноним ( 26 ), 12:13, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так уже. Неадекватов пока-что, слава Богу, меньшинство.