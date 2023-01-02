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Наиболее важные события 2022 года, связанные с открытыми проектами

02.01.2023 10:58

Итоговая подборка наиболее важных и заметных событий 2022 года, связанных с открытыми проектами и информационной безопасностью:

За год на OpenNET было опубликовано 1566 новостей, на которые было оставлено 156213 комментариев. Осенью 2022 года проекту OpenNET исполнилось 26 лет.

  1. OpenNews: Наиболее важные события 2021 года
  2. OpenNews: Наиболее важные события 2020 года
  3. OpenNews: Наиболее важные события 2019 года
  4. OpenNews: Наиболее важные события 2018 года
  5. OpenNews: Наиболее важные события 2017 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58392-summary
Ключевые слова: summary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:10, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Наконец-то первоапрельские розыгрыши подъехали.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:12, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коротко о главном раст не нужен. Опеннет нужен.
     
     
  • 2.6, annonn (?), 11:17, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен пенек без линукса, в котором уже есть раст?)
     
  • 2.7, myhand (ok), 11:18, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оба нужны вместо Петросяна, который не нужен.
     
     
  • 3.38, КО (?), 13:27, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утверждение неверное так как клонирование обычно подразумевает результат, идентичный оригиналу.
     
  • 3.59, Аноним (5), 15:00, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петросян сейчас самый нужный потому что он несет радость.
     
  • 2.51, Аноним (51), 14:23, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты перепутал.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:22, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Список сишный дырений впечатляет, богатый был год.
     
     
  • 2.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:00, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверняка ты уже пишешь модули ядра на свеженьком расте и готов показать всем как надо.
     
     
  • 3.55, Dzen Python (ok), 14:27, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У него panic, он уже почти написал тысячестраничный талмуд про то, что у ядра линукса есть ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК...
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:23, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Шикарный итоговый пост, спасибо за труды!
     
     
  • 2.36, Xo (?), 13:21, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +++
     

  • 1.10, myhand (ok), 11:23, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Создание национального репозитория открытого кода

    Т-щ майор, слишком толсто.  Госдура таких "созданиев" наделала уже ух...

    Делов-то - новая указивка.

    > государственного удостоверяющего центра со своим корневым TLS-сертификатом

    Не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров.

    Я тоже так могу, кстати.  Каждый может, страшно сказать!

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:43, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Решается просто - конкуренты просто блочатся, и вам приходится либо переезжать из РФ, либо пользоваться тем, чем предписывают.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 11:48, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Учитывая, что россиянам теперь другие государства не рады (а с какой стати им радоваться лицам, не желающим подчиняться законам своего государства и дезертирующим от этих законов в другие?), а лиц мобилизационного возраста просто не выпустят, у вас остаётся только одна опция. Resistance is futile, you will be assimilated.
     
     
  • 4.24, Lib (?), 12:07, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я ещё жду, когда не только гос-ва начнут их принижать, но ещё и граждане этих самых стран начнут над ними издеваться и высмеивать
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 12:13, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так уже. Неадекватов пока-что, слава Богу, меньшинство.
     
  • 2.17, pashev.ru (?), 11:53, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров.

    Ну так включи. Я включил. Или твоя операционная система не позволяет? Тогда на не твоя.

     
     
  • 3.27, Аноним (26), 12:15, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты бы ещё зонд предложил засунуть.
     
     
  • 4.31, myhand (ok), 12:33, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты бы ещё зонд предложил засунуть.

    Он и предложил.

     
     
  • 5.37, Аноним (37), 13:27, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е., предустановленный в трусах, зондом не является, а засунутый позже - является? :-)

    Двоемыслие как оно есть, не так-ли?

     
     
  • 6.44, Аноним (44), 14:07, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первоисточники мема днать надо. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0197458082900185 почти перманентно носимый ректальный зонд измерял температуру и привёл к открытию циркадных ритмов
     
     
  • 7.47, Аноним (37), 14:14, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходя из поста чуть ниже, афтар выдавленного и откомментированного имел в виду именно тот смысл, что меня повеселил.
    Люди, читайте Оруэла. Вдумчиво. :-)
     
  • 3.30, myhand (ok), 12:33, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >> Не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров.
    > Ну так включи. Я включил.

    Молодец.  Паяльник сам вставишь?  У т-щ майора вон сколько дел - МВД без всяких "Росгвардий"
    уже в два раза обгоняет СССР по численности.

    > Или твоя операционная система не позволяет?

    Позволяет, но я натурал.


     
     
  • 4.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:06, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > МВД без всяких "Росгвардий"

    уже в два раза обгоняет СССР по численности.

    Численность населения рф меньше чем ссср, так что это просто ложь.

     
  • 4.49, Бывалый смузихлёб (?), 14:22, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По численности, это смотря как считать. В настоящее время, "численность" включает в себя всех причастных, вплоть до уборщиц
    Ранее - обычно считали чисто оперативников( и то, не всех, там распределение сложнее гораздо было )
    Советское МВД и российское - совершенно разные и практически не сравнимые

    > Позволяет, но я натурал.

    Кто о чём, а вшивый - о бане
    Ты чуть ли не под каждой новостью всё о каких зондах плачешься и каких-то майоров опасаешься, которым ты даром не нужен со своей латентной педерастией и манией преследования.
    Они бы тебе рецепт на галоперидол выписали - да только чернил в ручке жалко. Сам сдохнешь с очередного припадка мании преследования, попытавшись удрать от товмайора в форточку 9-го этажа, хотя это просто сосед зонд вернуть пришёл

     
  • 2.19, cleaner (ok), 11:55, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сделай, пусть Госуслуги и Сбербанк пользуются твоим хранилищем корневых сертификатов)
     
     
  • 3.32, myhand (ok), 12:34, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Я не разрешаю ворам вроде Сбербанка пользоваться моими сертификатами.
     
     
  • 4.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:11, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Российские Компании решили выпустить свои сертификаты - аааа, это просто ужас, ни за что не буду ставить, лучше удавлюсь.

    Американские компании решили выпустить свои сертификаты - вот это круто, обязательно поставлю.

    Говоришь, что ты натурал? Не похоже.

     
     
  • 5.50, Dzen Python (ok), 14:23, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычный порридж же. Овсянку с вареньем есть не хочет и демонстративно отворачивается, но порридж с джемом жрать будет за обе щёки, даже если они объективно на порядок хуже.  
     
  • 4.53, Dzen Python (ok), 14:24, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://pritchi.ru/id_5495?cookie_control=1

    ...
    Мы знаем, есть ещё семейки,
    Где наше хают и бранят,
    Где с умилением глядят
    На заграничные наклейки…
    А сало… русское едят!

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:24, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо за подборку, было интересно вспомнить события минувшего года!
     
  • 1.12, Аноним (13), 11:41, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://web.archive.org/ не открывается. Приходят RST-пакеты. В публичных списках не значится.
     
     
  • 2.18, Анонимно (ok), 11:54, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://web.archive.org/ не открывается

    Напишите в РКН

     

  • 1.15, iPony129412 (?), 11:50, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где про выкидывание устаревших технологий? 🤨
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:03, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе так хочется, то выкинь свой мак и напиши об этом новость.
     
     
  • 3.54, Dzen Python (ok), 14:25, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чего? Он же если выкинет, то ровно через пять минут умрет от амфибиотрофной асфиксии
     

  • 1.16, chernov (?), 11:51, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а где ChatGPT в секции "Машинное обучение"?
     
     
  • 2.20, Аноним (23), 11:56, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там открытого?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:57, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него же модели и код закрытые.
     

  • 1.22, Анонн (?), 12:03, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новый год, если повезет, будет еще более интересным. Жду 6.2 и новых драйверов. А если не повезет - буем искать water chip.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:10, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, если повезёт.
     
  • 2.28, Товарищ Майор. (?), 12:15, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый год будет ещё более интересным, я вам гарантирую! Ждите повестку.
     
     
  • 3.33, myhand (ok), 12:35, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно - "Господин Майор".
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:52, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это вы ждите приказ от начальства на формирование оперативного штаба. Такие как я на передовой бесполезны. А вот вы - намного более полезны, вы - кадровый силовик.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:31, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Феномен ProtestWare. Внесение деструктивных изменений в NPM-пакеты colors и faker.

    Лично для меня это было поводом полностью пересесть на Docker при запуске разработческих инструментов

     
     
  • 2.35, Аноним (34), 12:53, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "S" in "Docker" stands for "security".
     
  • 2.39, iPony129412 (?), 13:35, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А страшно 😮

    ipony@MacBook-Air-Stable ~ % brew list | wc -l  
          53

     
  • 2.57, Dzen Python (ok), 14:31, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хы. Ты в принципе пользуешься NPM-помойкой?
     

  • 1.40, InuYasha (??), 13:36, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что ссылки по-разному окрашены - сразу видно пропущенное ) Спасибо за подборку!
     
  • 1.46, Аноним (46), 14:13, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо!
     
  • 1.48, Аноним (51), 14:22, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся статья ради упоминания форка Angie.
     
  • 1.56, Аноним (56), 14:30, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LeanQt - это важное событие? Серьезно?!

    Это поделие пилит какое-то школоло. Там аж целых 66 (!!!) коммитов, причем у многих многозначительное описание "fix". Под какими веществами нужно быть, чтобы это вообще заметить?

     
  • 1.58, Аноним (58), 14:56, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > системный вызов futex_waitv для повышения производительности Windows-игр в Wine

    Линуксоиды, что с лицом?

     
     
  • 2.60, пох. (?), 15:24, 02/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че не так?! Повысили ж, не понизили! Скоро будет быстрее чем в вендепроклятой! (помнящим digger на 386 привет)
     

  • 1.61, Аноним (61), 15:29, 02/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же миниатюры в файлпикере GNOME?
     

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