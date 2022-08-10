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AEPIC Leak - атака, приводящая к утечке ключей из анклавов Intel SGX

10.08.2022 21:41

Раскрыты сведения о новой атаке на процессоры Intel - AEPIC Leak (CVE-2022-21233), приводящей к утечке конфиденциальных данных из изолированных анклавов Intel SGX (Software Guard eXtensions). Проблема затрагивает 10, 11 и 12 поколения CPU Intel (включая новые серии Ice Lake и Alder Lake) и вызвана архитектурной недоработкой, позволяющей получить доступ неинициализированным данным, оставшимся в регистрах APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) после выполнения прошлых операций.

В отличие от атак класса Spectre, утечка в AEPIC Leak происходит без применения методов восстановления по сторонним каналам - сведения о конфиденциальных данных передаются напрямую через получение содержимого регистров, отражённых в странице памяти MMIO (memory-mapped I/O). В общем виде атака позволяет определить данные, передаваемые между кэшами второго и последнего уровней, включая содержимое регистров и результаты операций чтения из памяти, которые до этого обрабатывались на том же ядре CPU.

Так как для осуществления атаки необходимо наличие доступа к физическим страницам APIC MMIO, т.е. требуются привилегии администратора, метод ограничен атакой на анклавы SGX, к которым администратор не имеет прямого доступа. Исследователями разработан инструментарий, позволяющий в течение нескольких секунд определить хранимые в SGX ключи AES-NI и RSA, а также аттестационные ключи Intel SGX и параметры генератора псевдослучайных чисел. Код для проведения атаки опубликован на GitHub.

Компания Intel заявила о подготовке исправления в форме обновления микрокода, в котором реализована поддержка чистки буферов и добавлены дополнительные меры для защиты данных анклавов. Также подготовлен новый выпуск SDK для Intel SGX с изменениями, предотвращающими утечки данных. Разработчикам операционных систем и гипервизоров рекомендовано использовать вместо устаревшего режима xAPIC, режим x2APIC, в котором для доступа к регистрам APIC вместо MMIO используются MSR-регистры.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.intel.com/content/...)
  2. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
  3. OpenNews: Hertzbleed - новое семейство атак по сторонним каналам, затрагивающее современные CPU
  4. OpenNews: Компания AMD подтвердила потенциальную подверженность CPU AMD Zen 3 атаке Spectre-STL
  5. OpenNews: Атака по извлечению данных из кэша CPU, реализуемая в web-браузере без JavaScript
  6. OpenNews: Новая атака на микроархитектурные структуры процессоров Intel и AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57623-cpu
Ключевые слова: cpu, amd, intel, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Kuromi (ok), 22:54, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "А как дышал, а как дышал" - Intel так рекламировал свой SGX, и безопасно, и для DRM просто шикарно. Но - упс, причем уже не первый раз ломают.
    Впрочем, не волнуйтесь, они уже придумали новых аналогов. Тоже самых безопасных в мире.
     
  • 1.3, Аноним (-), 23:01, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В чем смысл использовать современные процессоры, если со всеми исправлениями для безопасности они работают медленнее, чем старые?
     
     
  • 2.4, Kuromi (ok), 23:03, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Нужно больше денег, Милорд!"
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:43, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >они работают медленнее

    Ну всё же нет, не медленнее.
    Погуглите тесты текущего 12-го поколения.

     
     
  • 3.10, Аноним (9), 23:49, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://valid.x86.fr/bench/1
     
  • 3.11, Аноним (9), 00:06, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у i3-12100 в данный момент нет конкурентов (цена/производительность).
     

  • 1.5, Шарп (ok), 23:05, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти анклавы. Кто-нибудь вообще ими в продакшене пользуется с таким то послужным списком уязвимостей?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:05, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Там ещё и у AMD нашли уязвимость в планировщике.

    https://stefangast.eu/papers/squip.pdf

    https://www.amd.com/en/corporate/product-security/bulletin/amd-sb-1039

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:08, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот продают лохам бракованную хрень, а виноват Ленин )
     
     
  • 2.13, Neon (??), 01:57, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он всегда виноват.))) Он же виноват у украинцев, что плохо живут. Создал, понимаешь ли, гад, им отдельную республику.))) Вот с той поры плохо они и живут)))
     

  • 1.8, keydon (ok), 23:42, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Участь всех закрытых "безопасностей".
    Но интелу норм: сначала продадут старые процы, а потом и новые, потому что старые уязвимы...
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:22, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Изя и Сара укладываются спать.
    - Изя, микроархитектурные буферы очищены?
    - Да, Сара, очищены.
    - Изя, в буфере заполнения ничего не осело?
    - Да, Сара, не осело.
    - Изя, время выполнения не зависело от данных?
    - Да, Сара, не зависело.
    - Изя, в спекулятивном режиме ничего не выполнялось?
    - Да, Сара, не выполнялось.
    - Изя, в коде гаджетов не было?
    - Да, Сара, не было.
    - Изя, ты Hyper Threading отключил?
    - Да, Сара, отключил.
    - Изя, интерфейсы для управления частотой и напряжением отключены?
    - Да, Сара, отключены.
    - Изя, ты с APIC работал через MSR-регистры?!
    - Нет, Сара...
    - Ну вот, заходи в анклав и бери что хочешь!
     
  • 1.14, Аноним (14), 02:53, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, зачем покупателям продукции Intel нужна эта технология SGX?
     
  • 1.15, Аноним (15), 03:21, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять рут для эксплуатации нужен. Ну что ж такое!
     

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