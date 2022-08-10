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|1.2, Kuromi (ok), 22:54, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"А как дышал, а как дышал" - Intel так рекламировал свой SGX, и безопасно, и для DRM просто шикарно. Но - упс, причем уже не первый раз ломают.
Впрочем, не волнуйтесь, они уже придумали новых аналогов. Тоже самых безопасных в мире.
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|1.3, Аноним (-), 23:01, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В чем смысл использовать современные процессоры, если со всеми исправлениями для безопасности они работают медленнее, чем старые?
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|2.9, Аноним (9), 23:43, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>они работают медленнее
Ну всё же нет, не медленнее.
Погуглите тесты текущего 12-го поколения.
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|3.11, Аноним (9), 00:06, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у i3-12100 в данный момент нет конкурентов (цена/производительность).
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|1.5, Шарп (ok), 23:05, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ох уж эти анклавы. Кто-нибудь вообще ими в продакшене пользуется с таким то послужным списком уязвимостей?
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|2.13, Neon (??), 01:57, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он всегда виноват.))) Он же виноват у украинцев, что плохо живут. Создал, понимаешь ли, гад, им отдельную республику.))) Вот с той поры плохо они и живут)))
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|1.8, keydon (ok), 23:42, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Участь всех закрытых "безопасностей".
Но интелу норм: сначала продадут старые процы, а потом и новые, потому что старые уязвимы...
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|1.12, Аноним (12), 00:22, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Изя и Сара укладываются спать.
- Изя, микроархитектурные буферы очищены?
- Да, Сара, очищены.
- Изя, в буфере заполнения ничего не осело?
- Да, Сара, не осело.
- Изя, время выполнения не зависело от данных?
- Да, Сара, не зависело.
- Изя, в спекулятивном режиме ничего не выполнялось?
- Да, Сара, не выполнялось.
- Изя, в коде гаджетов не было?
- Да, Сара, не было.
- Изя, ты Hyper Threading отключил?
- Да, Сара, отключил.
- Изя, интерфейсы для управления частотой и напряжением отключены?
- Да, Сара, отключены.
- Изя, ты с APIC работал через MSR-регистры?!
- Нет, Сара...
- Ну вот, заходи в анклав и бери что хочешь!
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