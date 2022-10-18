The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск игрового движка Open 3D Engine 22.10, открытого компанией Amazon

18.10.2022 10:00

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила выпуск открытого игрового 3D-движка Open 3D Engine 22.10 (O3DE), пригодного для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.

Исходные тексты движка O3DE были открыты в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation, Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.

Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.

Среди изменений в новой версии:

  • Предложены новые возможности для упрощения вовлечения в работу новых участников и взаимодействия между членами команды разработчиков. Добавлена поддержка: внешних проектов для загрузки и совместного доступа к проектам по URL; шаблонов для упрощения создания типовых проектов; сетевого кэша ресурсов для организации совместного доступа к обработанным ресурсам; мастера для быстрого создания Gem-расширений.
  • Улучшены средства для создания многопользовательских игр. Предоставлены готовые функции для организации соединения между сервером и клиентом, отладки и создания сетей.
  • Упрощены процессы по добавлению анимации. Добавлена встроенная поддержка извлечения корневого движения (Root Motion, движение персонажа, основанное на анимации корневой кости скелета). Улучшен процесс импорта анимации.
  • Расширены возможности интерфейса для навигации по ресурсам. Добавлена поддержка горячей перезагрузки ресурсов.
  • Повышено удобство работы с портом просмотра (Viewport), улучшено выделение элементов и редактирование префабов (prefab).
  • Система построения ландшафта переведена из категории экспериментальных возможностей в состояние предварительной готовности (preview). Значительно повышена производительность отрисовки и редактирования ландшафтов. Добавлена поддержка масштабирования до областей размером 16 на 16 километров.
  • Реализованы новые возможности рендеринга, такие как дополнения для генерации неба и звезд.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.o3de.org/blog/post...)
  2. OpenNews: Компания Epic Games присоединилась к организации, развивающей открытый игровой движок Open 3D Engine
  3. OpenNews: Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine
  4. OpenNews: Первый выпуск игрового движка Open 3D Engine, открытого компанией Amazon
  5. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57932-o3de
Ключевые слова: o3de, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:47, 18/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    А кукурузис ещё живой? Емнип, после того, как они поспонсировали провалившийся госпереворот в Турции, им сделали атата. В таком случае, у сабжа при всей трешовости есть все возможности догнать по технологиям. Кстати, а что-либо помимо донатных китайских ммо на сабже делали?
     
  • 2, Аноним (2), 11:00, 18/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Хоть один нормальный не Юнити движок.
     
  • 3, kitoboec (??), 11:30, 18/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кодеры, а правда что есть проекты по метавселенной , есть такая версия конспирологическая - вирутальная земля, аватары и прочее прочее и тп. оболванивание населения вплоть до нежелания жить обычной человеческой жизнью ...? что об этом думаете... ?
    p.s. AMAZON вон чего-то замутить хочет на виртуальных сотках земли, собирауют юнитов строителей ...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру