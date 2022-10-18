Выпуск игрового движка Open 3D Engine 22.10, открытого компанией Amazon

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Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила выпуск открытого игрового 3D-движка Open 3D Engine 22.10 (O3DE), пригодного для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.
Исходные тексты движка O3DE были открыты в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation, Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.
Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.
Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.
Среди изменений в новой версии:
- Предложены новые возможности для упрощения вовлечения в работу новых участников и взаимодействия между членами команды разработчиков. Добавлена поддержка: внешних проектов для загрузки и совместного доступа к проектам по URL; шаблонов для упрощения создания типовых проектов; сетевого кэша ресурсов для организации совместного доступа к обработанным ресурсам; мастера для быстрого создания Gem-расширений.
- Улучшены средства для создания многопользовательских игр. Предоставлены готовые функции для организации соединения между сервером и клиентом, отладки и создания сетей.
- Упрощены процессы по добавлению анимации. Добавлена встроенная поддержка извлечения корневого движения (Root Motion, движение персонажа, основанное на анимации корневой кости скелета). Улучшен процесс импорта анимации.
- Расширены возможности интерфейса для навигации по ресурсам. Добавлена поддержка горячей перезагрузки ресурсов.
- Повышено удобство работы с портом просмотра (Viewport), улучшено выделение элементов и редактирование префабов (prefab).
- Система построения ландшафта переведена из категории экспериментальных возможностей в состояние предварительной готовности (preview). Значительно повышена производительность отрисовки и редактирования ландшафтов. Добавлена поддержка масштабирования до областей размером 16 на 16 километров.
- Реализованы новые возможности рендеринга, такие как дополнения для генерации неба и звезд.