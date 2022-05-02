Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine

2.8 , йцу ( ? ), 09:19, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Это есть суть детьми воспеваемой "швободы" в контексте капитализма. Никто не понимает как все это устроено но зато "опенсурс".

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:04, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Дети на вас обиделись. :D

4.13 , qwe ( ?? ), 10:07, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зато мы получим статистику, посчитаем их. А потом (как и большие со своим опенсорсем) дадим соску и в их кухонной галактике снова воцарится мир.

Вон люди есть старше 15, уже и плюсуют, пади даже разделяя наше с вами негодование )

3.50 , Placeholder ( ok ), 13:21, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, строить отдельный коммунизм в интернетах без построения его в реальном мире заранее было обречено на провал, чего бы там Столлман не говорил. В мире, где главенствует товарное производство, товаром рано или поздно становится все.

4.61 , йцу ( ? ), 14:27, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Достаточно взять в кулак яйца, даже если нет своих и выкинуть всё своё зумутнённое лицензиатами видение кода. Брать лучшее и собирать в систему, получая продукт с кодом которому позавидует и гугл.

До тех пор - мы обречены жрать обноски и обглодыши корпораций, называя это истиной свободой софта.

Стары бородач сделал своё дело и спасибо ему большое. Но кардинально чего-то конечно не изменил, т.к. это проблематика системная: либо играешь в детсткую игру для отсталых в карточки с лицензиями, либо отказываешься в пользу свободы реальной. BSD - по определелению истиная свобода, да вот только правила пишет не она и сама остаётся не у дел (все берут и не делятся в ответ), остальное создано чтобы либо частично защищать обычных как мы с вами, либо в зародыше уже начинает мешать единству нашего движения. А фрагментация в таких делах на пользу никогда не шла. Реальный нео в таких делах х положит и откроет в даркнете гит БЕЗ лицензий. Всё остальное - демагогия

5.67 , ммнюмнюмус ( ? ), 15:31, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опенсорсникам нужна особая адаптация масленицы, с киданием яиц в костёр.

3.55 , Я ( ?? ), 14:03, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы так возмущаетесь как буд-то ваш код в существенном количестве добавили в этот движок и используют а вы отк кода движка профита не получили. когда уже люди научатся как работает вин-вин кооперация и перестанут грызться за уменьшение пирога?

4.57 , qwe ( ?? ), 14:15, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возмущаетесь здесь только вы. Мы же выразили очевидноую ситуацию реального мира в отдельно взятом айти. Неясно вообще к кому вы обращаетесь, к моим словам это отношения ниакого не имеет.

5.60 , Я ( ?? ), 14:24, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Возмущаетесь здесь только вы. Мы же выразили очевидноую ситуацию реального мира в

> отдельно взятом айти. Неясно вообще к кому вы обращаетесь, к моим

> словам это отношения ниакого не имеет. наверное не очевидно, но у вас с товарищем\ами там выстроилась цепочка из последовательных утверждений вытекающих из схожего паттерна мышления, поэтому я обращаюсь ко всем вам.

6.62 , йцу ( ? ), 14:29, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возмущений, как-то находящих вашему на них комменту места, там всё же нет. Так что, вполне возможно, до сих пор для меня неочевидно )

2.9 , kusb ( ? ), 09:38, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это не так уж и не честно. Никто тебя не заставляет помогать и тестировать, никто не запрещает тебе так же распоряжаться движком, никто не скрывает, что зарабатывает на нём.

Это просто сотрудничество где кто-то один зарабатывает много денег.

3.16 , КО ( ? ), 10:11, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сотрудничество "по контракту с мелким шрифтом", где за каждый косяк найденный тобой кто-то получает премию.

3.17 , йуц ( ? ), 10:12, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы конечно же правы. Но.. это крайне плоское представление о мире.

Кто-то откроет наработки из черновика идей, вы доработаете. Это подтолкнёт на новые идеи и более отшлифованый код на основе ваших стараний. И... уйдёт в клозед соурс проект-конкурент который _Реально_ из 21 ека, функционален и релаьно удобен и полезен. А этот.. ну макаки так и будут думать что что-то меняют и двигают в мир. Модель "мы выбираем нас выбирают" тут так же пашет "мы что-то там делаем ради свободы, но вообще-то бесплатно работаем".

2.20 , Аноним ( 10 ), 10:20, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лярды за использование потом гребем мы На этом месте может быть любой свободный негр, ой, то есть, человек.

