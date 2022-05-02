Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine

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|1.1, Аноним (1), 09:01, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хорош, ещё одна компания которая поможет в развитии современного и свободного движка для игр
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|2.15, КО (?), 10:10, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потихоньку разрабов сместит и захочет свой процент с продаж.
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|3.58, Аноним (-), 14:22, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Потихоньку разрабов сместит и захочет свой процент с продаж.
Что значит "сместит", что за механизм "смещения" разрабов Амазона, Адоби и Интела?)
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|2.40, Аноним (40), 12:11, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Microsoft член AOM. При этом в браузере MS Edge, по крайне мере для Windows, удалена или заблокирована поддержка AV1, которая идет вместе с Chromium (т.е. она уже там есть, ничего делать не надо). А для Windows сделано расширение AV1 Video Extension, основанное на устаревшем dav1d 7.0.0. Оно возвращает в Edge поддержку AV1, но не возвращает AVIF. Вот такой Microsoft член.
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|3.41, X86 (ok), 12:17, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все на костылях. Когда режу дистрибутив винды от мусора, порой не могу понять, какой мусор вырежешь и все навернётся)
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|1.2, DEF (?), 09:06, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так, формирую команду по переписыванию всех игр на этот движок.
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|3.10, Аноним (10), 09:52, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кстати, хорошая цель, чтобы показать состоятельность языка и завоевать мир, вместо того, чтобы лезть в ядро ОС с "отсутствующим" неявным рантаймом и неявными паниками.
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|3.45, Аноним (44), 12:46, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> переписать этот движок на Rust
У них даже браузер в редохе - и тот на Си. Свой растамановскмй (на ~10%) FF, видать, не смогли запустить.
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|3.69, Аноним (69), 16:40, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда в формировании команды по переписыванию всех игр на этот движок нет необходимости.
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|3.71, Аноним (71), 17:39, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust - это же вроде замена C, а не C++? Это область для ООП, а не для процедурных языков. Движок на C выглядел бы абсолютно чудовищно, такое писать мог бы только сумасшедший (навроде почившего автора TempleOS).
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|1.4, Аноним (4), 09:09, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Unreal - достаточно независимый и конкуренции у него тупо нет и инкогда не было со времён крайя. Такой себе самобытный стандарт индустрии в чистом поле. Тем не менее, в самом анриле 50% легаси на уровне архитектуры.
Работал в рф и много за бугром - всем, кто сталкивался с необходимостью пилить большой и даже огромный проект (не только игры), приходится переделывать то сеть, то еще какую подсистему, и даже в систему классов залазят порой.
Нужен свежий взгляд на вещи и, при этих минусах, конечно же с нуля.
Может кто-то работал с OGRE, почему такой наимощнейший граф движ не пользует никто из больших? Открытая лицензия, вроде как и отчислений не требуют - карт-бланш.
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|3.25, qwe (??), 11:19, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жуть какая-то. Это всё равно что использовать сегодня движок от квейка. Не те гены для этого времени, соответственно не те возможности и перспективы как следствие.
Большим - Анрил, мелким и средним - Годот, инопланетянам - Юнити.
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|2.27, Tita_M (ok), 11:35, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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OpenMW в ранних версиях его вроде использовал. Я смотрел на своей системе и там 3D-производительность не ахти какая была. После перехода на OSG производительность значительно выросла и продолжает расти.
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|3.29, йуц (?), 11:42, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Использовать можно по разному! Torchlight обе части смогли приготовить его правильно.
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|2.54, Я (??), 14:00, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а специалистов на огре толком и нету на рынке, особенно таких что смогут воспитывать джунов. вот потому никто из крупных и не использует.
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|2.6, йцу (?), 09:11, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такой же вопрос созрел, но применительно к новости - тут про комплексные движки а не конкретно графические. Может быть этот абсолютно глупый апофеоз вороха открытых лицензий которые несовместимы друг с другом мешает..
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|1.7, Аноним (7), 09:13, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Опять это стандартное опенсурцное разводилово в стиле "вы разрабатываете и тестите бесплатно, а лярды за использование потом гребем мы".
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|2.8, йцу (?), 09:19, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это есть суть детьми воспеваемой "швободы" в контексте капитализма. Никто не понимает как все это устроено но зато "опенсурс".
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|4.13, qwe (??), 10:07, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зато мы получим статистику, посчитаем их. А потом (как и большие со своим опенсорсем) дадим соску и в их кухонной галактике снова воцарится мир.
Вон люди есть старше 15, уже и плюсуют, пади даже разделяя наше с вами негодование )
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|3.50, Placeholder (ok), 13:21, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, строить отдельный коммунизм в интернетах без построения его в реальном мире заранее было обречено на провал, чего бы там Столлман не говорил. В мире, где главенствует товарное производство, товаром рано или поздно становится все.
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|4.61, йцу (?), 14:27, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно взять в кулак яйца, даже если нет своих и выкинуть всё своё зумутнённое лицензиатами видение кода. Брать лучшее и собирать в систему, получая продукт с кодом которому позавидует и гугл.
До тех пор - мы обречены жрать обноски и обглодыши корпораций, называя это истиной свободой софта.
Стары бородач сделал своё дело и спасибо ему большое. Но кардинально чего-то конечно не изменил, т.к. это проблематика системная: либо играешь в детсткую игру для отсталых в карточки с лицензиями, либо отказываешься в пользу свободы реальной. BSD - по определелению истиная свобода, да вот только правила пишет не она и сама остаётся не у дел (все берут и не делятся в ответ), остальное создано чтобы либо частично защищать обычных как мы с вами, либо в зародыше уже начинает мешать единству нашего движения. А фрагментация в таких делах на пользу никогда не шла.
Реальный нео в таких делах х положит и откроет в даркнете гит БЕЗ лицензий. Всё остальное - демагогия
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|3.55, Я (??), 14:03, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы так возмущаетесь как буд-то ваш код в существенном количестве добавили в этот движок и используют а вы отк кода движка профита не получили. когда уже люди научатся как работает вин-вин кооперация и перестанут грызться за уменьшение пирога?
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|4.57, qwe (??), 14:15, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возмущаетесь здесь только вы. Мы же выразили очевидноую ситуацию реального мира в отдельно взятом айти. Неясно вообще к кому вы обращаетесь, к моим словам это отношения ниакого не имеет.
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|5.60, Я (??), 14:24, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Возмущаетесь здесь только вы. Мы же выразили очевидноую ситуацию реального мира в
> отдельно взятом айти. Неясно вообще к кому вы обращаетесь, к моим
> словам это отношения ниакого не имеет.
наверное не очевидно, но у вас с товарищем\ами там выстроилась цепочка из последовательных утверждений вытекающих из схожего паттерна мышления, поэтому я обращаюсь ко всем вам.
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|6.62, йцу (?), 14:29, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возмущений, как-то находящих вашему на них комменту места, там всё же нет. Так что, вполне возможно, до сих пор для меня неочевидно )
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|2.9, kusb (?), 09:38, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не так уж и не честно. Никто тебя не заставляет помогать и тестировать, никто не запрещает тебе так же распоряжаться движком, никто не скрывает, что зарабатывает на нём.
Это просто сотрудничество где кто-то один зарабатывает много денег.
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|3.16, КО (?), 10:11, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сотрудничество "по контракту с мелким шрифтом", где за каждый косяк найденный тобой кто-то получает премию.
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|3.17, йуц (?), 10:12, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы конечно же правы. Но.. это крайне плоское представление о мире.
Кто-то откроет наработки из черновика идей, вы доработаете. Это подтолкнёт на новые идеи и более отшлифованый код на основе ваших стараний. И... уйдёт в клозед соурс проект-конкурент который _Реально_ из 21 ека, функционален и релаьно удобен и полезен. А этот.. ну макаки так и будут думать что что-то меняют и двигают в мир.
Модель "мы выбираем нас выбирают" тут так же пашет "мы что-то там делаем ради свободы, но вообще-то бесплатно работаем".
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|2.20, Аноним (10), 10:20, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лярды за использование потом гребем мы
На этом месте может быть любой свободный негр, ой, то есть, человек.
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|1.11, Козявка (?), 10:02, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объясните по лицензиям. CryEngine был проприетарным, его лицензировала Amazon и на его основе сделала Lumberyard. Как вот так они открыли Lumberyard, переписав его на Open?
И не будет ли проблем с CryTech? Не придут ли они и не скажут потом - вот вы используете наш движок в своих играх и мол, платите нам теперь?
Похоже на лицензионный бардак
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|2.18, йуц (?), 10:16, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты, владея чем-то, можешь держать это в секрете, а затем по своему желания сделать публичным достоянием. Никаких противоречий.
Потом он может достигнуть высот сегодняшнего Unreal и исходники закроют с определенной версии. Но зачем, если люди как над анрилом будут работать дальше на гитхабе?
Это актуальная, достаточно давно вошедшая в моду, парадигма разработки ПО.
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|2.24, Анонус (?), 11:12, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы не знаем условий соглашения между Амазон и Крайтек. Возможно они получили больше прав, чем обычные лицензиаты – игровые студии.
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|2.63, Я (??), 14:29, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объясните по лицензиям. CryEngine был проприетарным, его лицензировала Amazon и на его
> основе сделала Lumberyard. Как вот так они открыли Lumberyard, переписав его
> на Open?
> И не будет ли проблем с CryTech? Не придут ли они и
> не скажут потом - вот вы используете наш движок в своих
> играх и мол, платите нам теперь?
> Похоже на лицензионный бардак
они же крайтек с потрохами выкупили. а потом поняли что делать движок в собственном вакууме в наш век безумие лишённое комерческой перспективы и открыли ту его часть в которой есть пространство для новых идей и решений, оставив со своей комерческой стороны возмоэность невероятно удобной интеграции этого движка со своими платными сервисами стараясь сделать своё предложение выгоднее чем предложения конкурентов, так работает рынок.
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|1.21, Nicho (ok), 10:46, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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До сих пор не понятно, почему загнулся CryEngine, который многие мморпг использовали
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|2.23, qwe (??), 11:08, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спорные технические решения. Как не то технические проблемы у самих разрабтчиков движка (чоэ?)), то ли, как думает вся планета, проплаченное железячниками уменьшение производительности. На реддите кажется был уже разбор полётов.
Экономическая неповоротливость. Эпики имели куда больше предложений и оперативных интересных новшеств. Сразу, как подул ветер бабла и лихих годов опенсорса, открыли исходники и изменили модель продаж.
А этот эго мудень с прищуром как сидел себе на уме таки продолжал.
В итоге, капитан уходит с кораблём )
Попытки реанимировать хладное тело предпринимались не раз, но их характер скорее напоминал визги на похоронах, нежели действительно продуманную компанию. Влили бабла то одни то другие, вот и амазон пытался ламбердьярд запустить на орбиту. Ничета не вышло.
В итоге все всё поняли - у UE5 системыне глубинные исторически сложившиеся проблемы архитектурного плана, а железки тоже изменились. Всем известна история квейка 3 летавшего раньше в сотнях фпс и ползавшего одно время на новейших архитектурах целившихся на вулкан, без которого и жить уже не сможет никогда.
Ну и... просто напишут с нуля адекватное времени решение. По крайней мере таков их "блюпринт" )
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|1.22, Аноним (22), 10:56, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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MS в крайней степени запоганила Windows: была одной из дружелюбных систем, а стала антитехнологической, зато в относительно подражающей всей прелести капитализма корпорация внедрила зонды слежки и сломала пользовательское окружение.
Таким образом раздутость этой компании даёт понять, что руки дошли и до открытого ПО: меньше кпд, больше кода, использование большей ресурсной мощности.
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|2.26, йцу (?), 11:30, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сложно делать хорошо или хотя бы удобно, когда создан (изначально вообще) делать лишь какахи с подмогой военных. Ну как гугл. Слежка, развал уникальных корпораций(нокиа тут песчинка в море). Кстати с нокиа смешно вышло. Взяли чела, заслали развалил разорил, купили. И обкакались. В итоге ни нокии ни телефонов нормальных )))
Был скайп произведение искусства на то время, в итоге ни скайпа.. ну в общем поняли.
И добрались до нашего "Эдема" гитхаба. Туда же. Сейчас на нём что-то начинать, это как переезжать на ПМЖ в Северную Корею )
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|3.32, Владимир (??), 11:50, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Винить Элопа в крахе Nokia это как винить Обаму в том, что в Жмеринке подъезды обоссаны. Там был совет директоров, толпа акционеров и тысячи неглупых инженеров. До 2013-2014 было совсем неочевидно, что Windows Phone не взлетит. Большинство выпущенных Люмий - прекрасные аппараты. И да, ничто не вечно, легендарной Motorola и Android не помог, и Элопа там не было.
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|4.36, йцу (?), 12:00, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто его не винил. Общение с иллюзиями выходит какое-то.
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|5.38, йуц (?), 12:02, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это конечно же глупость. Ничто не вечно.
Нокиа как и многие другие убитые компании делали крутые вещи и всегда могли удивить новейшими своими взглядами. В отличие от эпла они РЕАЛЬНО что-то самостоятельно придумывали и выдавали в виде готового продукта. На это микрософт и позарилась как на лакомый кусочек.
Это очевидно.
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|6.53, Владимир (??), 13:49, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нокиа как и многие другие убитые
Так кто Моторолу убил? Эппл? Майкрософт? Рептилоиды? Есть идеи? Американская компания, между прочим. С американцами внутре. Не с финнами, которых можно элоповским башмаком размазывать.
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|5.52, Владимир (??), 13:43, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Взяли чела
> развалил
> разорил
> Никто его не винил.
Японел.
P.S. Жаль, что в "Карточном домике" вам не рассказали, как не противоречить себе в двух написанных подряд комментариях.
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|6.65, йцу (?), 14:35, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я не психиатр и не педагог. Давайте не тратить наше время.
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|4.43, йуц (?), 12:27, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Непонимание фигуры Элопа и общего плана игры микрософта в судьбе Нокии, это непонимание как работает вся эта система и как и где и кто может дёргать за ниточки и вести нужные результаты на их сборищах. Политикой я так понимаю вы тем более не сильно интересуетесь. Можно посмотреть фильм "хвост виляет собакой" или сериал "карточный домик". Да, по детски, но они дают хоть какое-то представление о реальности происходищего.
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|3.34, Аноним (22), 11:55, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Взять тот же молоток... он и через века молотком остаётся(в состоянии нормы): не обрастет двумя ручками и т.д.
Проблема корпораций очевидна - прикручивать лишние ручки к молоту и говорить, что это необходимо... без какой либо технического обоснования, ради извлечения максимальной прибыли.
В ту же сторону смотрят джаваскриптеры и современные веб-браузеры.
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|4.51, Placeholder (ok), 13:28, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Или сдавать ручку в аренду по подписке. Отдельно от ударной части. Вместе чтобы было можно взять какой-нибудь Professional Edition где тебе еще дадут три гвоздя в месяц.
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|2.66, Я (??), 14:37, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> MS в крайней степени запоганила Windows: была одной из дружелюбных систем, а
> стала антитехнологической, зато в относительно подражающей всей прелести капитализма
> корпорация внедрила зонды слежки и сломала пользовательское окружение.
> Таким образом раздутость этой компании даёт понять, что руки дошли и до
> открытого ПО: меньше кпд, больше кода, использование большей ресурсной мощности.
хотите секрет? причина по которой сейчас все компании лопают пользовательский опыт в том что подрастает новая аудитория которая пользуется миром иначе и для них нужно придумывать новый пользовательский опыт. это может быть нелепо сейчас но такова инертность. не то чтобы у всех получалось лучшее решение потому что одновременно с поиском решений пытаются найти подходы к поиску решений. очевидно что такая ситуация не может оставаться устойчивой пока специалисты понимающие в этом не подрастут.. но насколько они закрепятсяи как скоро появится потребность в новом опыте и насколько оперативно мы научимся отвечать на запросы предсказать невозможно.
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|1.30, Tita_M (ok), 11:43, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто что скажет за VulkanSceneGraph? Его автор делал тесты и он бывает опережает его прошлый проект OpenSceneGraph до 20 и более раз.
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|2.31, йуц (?), 11:49, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Был древнючий довольно наколенный, на наши дни, OpenGL, написаный на нём движок.
Железо заточено сегодня на вулкан и получает интереснейшие новейшие решения на Vulkan.
Предлагаю сравнить истребитель и дерижабль.
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|3.37, Tita_M (ok), 12:00, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>интереснейшие новейшие решения на Vulkan
Я наслышан, что те движки которые изначально были заточены под OpenGL или Direct3D до 12 версии очень трудно оптимизируются до Вулкана и проще переписать и перепроектировать заново под эти новые АПИ. Поэтому у меня сомнения, что какой-нибудь Godot, который изначально использовал устаревшие АПИ сможет предложить хорошую производительность в новых версиях.
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|4.39, йцу (?), 12:06, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Игровой движок это кучка подсистем. Графическая подсистема меняется практически безболезненно при хорошей архитектуре.
Сейчас они выкатывают 4 версию которая реализует Vulkan и довольно решительно переходят в стадию прощания с опенгл, который останется на 3 версии.
Физический движок не устроит, bullet например, заменят на другой, нет проблем.
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|2.35, qwe (??), 11:58, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Многие игрушки выдают на опенгл сегодня меньше фпс чем раньше на старых опенгл-картах. А новые уже как вегетарианцы какие-то "это не ем но так и быть пожую". На вулкане они будут летать.
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|4.48, йцу (?), 12:56, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кривизна рук? Конечно, не спорю.
В остальном, к счастью, объективная реальность не вынуждает меня её защищать. История с вулканом вполне очевидна - впервые в истории глобально, с чистого листа железячники и софт сели и сделали как надо совместно.
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|1.68, anonymous (??), 15:49, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Идеалисты какиме то в рассуждении. Примите раельность уже, красивые картинки рисует железо а не программы, программы это как бы часть железа. Делать надо память микропроцессоры светочувствительные матрицы светоизлучающие панели и только потом программы. Нет железа нет игр.
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