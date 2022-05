Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine

2.3 , Fracta1L ( ok ), 09:07, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сначала надо переписать этот движок на Rust

3.10 , Аноним ( 10 ), 09:52, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кстати, хорошая цель, чтобы показать состоятельность языка и завоевать мир, вместо того, чтобы лезть в ядро ОС с "отсутствующим" неявным рантаймом и неявными паниками.

3.45 , Аноним ( 44 ), 12:46, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > переписать этот движок на Rust У них даже браузер в редохе - и тот на Си. Свой растамановскмй (на ~10%) FF, видать, не смогли запустить.

3.69 , Аноним ( 69 ), 16:40, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тогда в формировании команды по переписыванию всех игр на этот движок нет необходимости.

3.71 , Аноним ( 71 ), 17:39, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rust - это же вроде замена C, а не C++? Это область для ООП, а не для процедурных языков. Движок на C выглядел бы абсолютно чудовищно, такое писать мог бы только сумасшедший (навроде почившего автора TempleOS).

2.42 , X86 ( ok ), 12:18, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мой запрос на Supreme Commander Forget Alliance.