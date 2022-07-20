Компания Epic Games присоединилась к организации, развивающей открытый игровой движок Open 3D Engine

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 22:26, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Он открыт, там приватная репа, можно зарегаться у них на сайте и получить доступ, лет пять назад собирал его из исх на линуксе.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 00:02, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Да, причём для некоммерческих проектов можно использовать бесплатно, вот если уже зочешь продавать - будь добр платить 5% свыше некой суммы. Плюс Epic Games зарабатывают деньги в т.ч. техническими консультациями по технологии.
|
|
|
|4.65, pfg21 (ok), 10:23, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хочешь получать бабла - плати бабло. всё нормально я щетаю.
|
|3.50, Аноним (50), 08:58, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, Остап оценил бы: свободная, но надо регистрироваться.?
|
|
|
|4.60, torvn77 (ok), 10:01, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В этом как раз ничего странного.
Но лицензия явно не свободная, так как позволяет ставить условия с оплатой.
|
|2.41, КО (?), 07:11, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
"Source-available commercial software with royalty model for commercial use"
Свободка, которую вы заслужили.
|
|1.5, Аноним (5), 22:28, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
> процессов в реальном режиме времени
а что не в "чётком" или "конкретном"? как этот позорный перевод риалтайма попал на технический ресурс?
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 22:42, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
странно вообще слышать про реальное время на нереальной ОС.
|
|
|
|
|
|4.13, topin89 (ok), 22:58, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Формально -- все. Они не дают гарантии, что зависший процесс можно грохнуть за X мс, а не как бог на душу положит. Ну и что паузы в процессе не превысят условные 10 минут из-за того, что USB-жёсткий решил подвиснуть.
А уж как всё может висеть, если памяти мало при включенном SWAP -- это надо видеть.
|
|
|
|
|
|6.29, topin89 (ok), 01:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный"
Я и так давно знаю. Linux худо-бедно становиться софт-реалтайм с RT-патчем (там правда закрытые драйвера часто отваливаются). MacOS и Windows не становятся системами мягкого реального времени никогда.
Ещё раз, системы сделаны так, чтобы задачи _более-менее_ не мешали друг другу. Планировщик _более-менее_ честно переключает задачи с одной до другой. Но никто никакими средствами не может _гарантировать_, что именно эта задача будет выполняться _не менее_ некоего фиксированного времени, прежде чем переключиться на другую. Даже если это некоторое время -- секунда или час или день. _Обычно_ до такого не доходит, но _гарантий_ нет. Из систем реального времени с графикой я знаю только QNX, но может есть ещё какие.
|
|6.31, topin89 (ok), 01:32, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный"
Я всё же погуглил. Я признаю, моё определение для Hard-реального времени неверным, большинство вариантов подразумевает именно "гарантированным до дедлайна", а не "ровно в дедлайн". Я признаю, что софт-реалтайм подразумевает некоторую вероятность превышения порога.
С этой точки зрения вообще любая ОС становится реалтаймовой, если задать вероятность сбоя побольше и пороговое время подлиньше.
Я всё ещё не признаю Windows/Mac/Linux реалтаймовыми. Поскольку по формальное определение нечёткое и бесполезное, перейдём к конкретному необходимому признаку: все аппаратные прерывания хотя бы пытаются быть обработанными за гарантированное время. Делается всё, чтобы система всегда откликалась за фиксированное время. По этому признаку только RT-патчи подходят, но с ними не всё железо работает.
|
|
|
|7.33, Я (??), 02:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
суть софтового реалтайма на самом деле просто в том что ты принципиально делишь выполняемые задачи на те что хочется выполнять в реальном времени и те которые выполнять в реальном времени вообще необязательно. и вот для первых и существует этот специальный реалтаймовый режим и их соответствующе называют.
вот к такому раскладу пришла практика разработки.
|
|
|
|5.48, ыы (?), 08:50, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вероятно трупик приносит неплохие деньги, раз не меняют лицензию :)
|
|5.53, Аноним (53), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
qnx живее всех живых, автомобилестроители например её активно используют
|
|3.12, topin89 (ok), 22:56, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Внезапно у "реального времени" есть несколько значений.
Жёсткое реальное время значит, что событие должно наступать ровно когда надо с некой точностью, часто ±такт. Такое нужно, например, в контроллере бесколлекторных двигателей.
Мягкое реальное время -- что не позднее некоего порога. Все RTOS, которые я знаю, относятся к этой категории.
Субъективное реальное время -- по ощущениям события должны происходить на наших глазах, а не спустя долгое время. При этом краткие просадки хоть и нежелательны, но вполне допустимы.
Очевидно тут про последнее.
|
|
|
|
|
|5.30, topin89 (ok), 01:07, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У тебя каша в голове с определениями.
Ну так поправь на что считаешь нужным.
|
|4.32, topin89 (ok), 01:36, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Править уже нельзя, так что пишу тут:
ОК, погорячился, обычно под Хард-рт понимают систему с гарантией на отклик за какое-то время, а не прям точно в срок. А софт-реалтайм подразумевает возможность временами (не чаще стольки-то процентов от событий) выходить за этот порог.
Правда с этой точки зрения любые ОС становятся реального времени, только сроки и процент сбоев подобрать получше.
|
|
|
|5.44, ыы (?), 08:40, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Правда с этой точки зрения любые ОС становятся реального времени
По этой причине, споры реалтайм или не реалтайм, на популярных форумах, возбуждают только тех кто ищет в инете аргументацию своим представления прямо в ходе написания постов.
|
|5.62, Аноним (17), 10:11, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Снова у тебя каша.
Объясняю коротко:
RTOS - выполнение ЛЮБОЙ задачи (отклик на событие, вычисления, и т.п.) за строгое время T (не больше, не меньше)
Soft real-time - время T порядка сотен миллисекунд
Hard real-time - время T порядка десятки и меньше миллисекунд
"Обыкновенные" OS - время выполнения задачи не фиксировано никак. Хочешь 100ms, хочешь 10минут. Внутреннее квантование времени ядра (а-ля 18нс в винде) не об этом.
И не все ОС являются системами реального времени.
|
|5.63, Аноним (17), 10:15, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И еще забыл - время не единственная характеристика RTOS.
Но это уже ищи сам.
|
|3.20, Аноним (20), 00:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Операционная система, которая может обеспечить требуемое время выполнения задачи реального времени даже в худших случаях, называется операционной системой жёсткого реального времени. Система, которая может обеспечить требуемое время выполнения задачи реального времени в среднем, называется операционной системой мягкого реального времени."
Линуксячий планировщик может обеспечить работу в режиме мягкого реального времени
|
|
|
|4.24, Аноним (9), 00:36, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> может обеспечить
а может и не обеспечить.
> в среднем
...по больнице.
|
|1.6, Аноним (9), 22:33, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> для разработки современных игр класса AAA
Это он и модели с текстурами за меня делать сам будет? И сценарий тоже?
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 00:08, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нейронки уже сейчас это умеют, скоро их вкрутят во многие инструменты, в том числе и в этот движок потенциально могут
|
|
|
|3.25, Аноним (9), 00:37, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
и писать под них надо на гуглопитоне для квантовых компов будущего.
|
|1.7, Аноним (7), 22:36, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если пройти по ссылке из статьи на википедию, то выяснится, что игра Deadhaus Sonata сделана на движке Unity, а не на сабже. Где правда?
|
|
|
|2.10, Аноним (5), 22:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в википедии. мало того, что опеннетовский редактор логопеда пропускает, так ещё из новости в новость копипастит своё "напомним", чтобы было больше переходов по ссылкам и показов рекламы.
|
|2.49, awoland (ok), 08:53, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если пройти по ссылке из статьи на википедию, то выяснится, что игра
> Deadhaus Sonata сделана на движке Unity, а не на сабже. Где
> правда?
На Википедии. Кроме того, Deadhaus Sonata всё ещё не "создана" ... Дата выхода: Coming Soon.
|
|
|
|2.34, Я (??), 02:51, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
конкурирует с участниками на рынке виртуальных музеев, ощутимо опережает участников на рынке сложных промышленных симуляторов. практически не суётся в игры.
|
|1.19, анон (?), 00:04, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И слава аллаху. Анрил и юнити абсолютно убогие движки и все игры на них сделаны по единому шаблону как конвейер какой-то. Думаю, дешевизна разработки приводит не к улучшению качества, а к ухудшению, ибо лень человека + простой фарм бабла за счёт готовых ассетов (игра под названием The Search for Fran 2 тупо демка матрицы, которую запихнули в стим и продают за бабки) это рак игровой индустрии. Край энжин это единственный движок, на котором можно сделать нормалью игру и которая не будет смотреться убого при любом бюджете.
|
|
|
|2.37, Аноним (37), 03:37, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бредятина. UE5 - это самый продвинутый движок на рынке с просто космическим уровнем технологий. На Unity дофига хороших игр, многие из которых выпущены под Linux (Battletech, например). А вот CryEngine находится в почти мёртвом состоянии, игры на нём часто глюкавые и тормозные, с отстойным графоном, и которые вообще не идут ни на чём кроме винды и соснолей (Mechwarrior Online как анти-пример).
|
|
|
|2.35, Я (??), 02:55, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
каждый день в мире релизится более 60 игр..
|
|
|
|3.46, ыы (?), 08:46, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если это происходит как с фильмами или сериалами - то какое же Г.ВНО выпускают на рынок...
|
|1.38, Аноним (37), 03:42, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas)
Это прикольно.
> а также языки Lua
Это нормально.
> и Python.
Это идиотизм (в качестве встраиваемого языка).
|
|
|
|2.39, ДаНуНафиг (?), 04:21, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это идиотизм (в качестве встраиваемого языка).
Если на нем чисто логика написана, то в чем проблема? Наоборот, отличные возможности зато как для разработки, так и для отладки.
|
|
|
|3.57, Аноним (57), 09:38, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, может, это моя личная психологическая проблема, но Я НЕ ПОНИМАЮ, как можно писать или читать код на питоне и не испытывать рвотных позывов. Невозможно же работать, когда постоянно бегаешь к унитазу.
|
|3.67, Отражение луны (ok), 11:19, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В том, что интерпретаторы питона самые медленные среди всех некомпилируемых языков. А еще в том, что он не умеет в async, что в ингрх невероятно важно.
В общем - будет лагать.
|
|2.40, Аноним (40), 07:07, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Люди, которые не освоили ни одного языка резко кидаются оценивать все - вот это идиотизм
|
|2.55, Аноним (53), 09:17, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это идиотизм
1. Питонистов тупо проще нанять Когда рекрутеры пишут про вакансии с Lua, обычно идут фразы про "освоение в процессе", а с питониста можно требовать не просто знание, но и стаж работы
2. Если на скриптухе писать большую часть игры, а не только самый высокий уровень или интерфейсы для моддеров, то питон может быть удобнее из-за большего выбора библиотек и средств разработки
|
|1.42, Аноним (42), 07:45, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12
А opengl или directx < 12 нету? Тогда моя видеокарта не потянет.
|
|
|
|2.66, torvn77 (ok), 10:25, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А какая разница если и то и другое будет работать через вайн, а он в свою очередь со свободными драйверами, которые в часности то немногое что может не уметь видеокарта будут перекладывать на CPU.
|
|1.58, rshadow (ok), 09:52, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давно пора. Как и ядро Linux, пилить движок всем миром. Хорошо если пойдет в русло полного опенсорса, без проприетарных модулей, хотя и так тоже норм. Пускай лучше конкурируют создавая качественный контент и интересные игры. При этом уменьшая затраты студий на разработку.
|
|
|
|2.64, Попандопала (?), 10:18, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Странный мир где реальный вклад сообщества остался в 80 годах, но от тех понтов и в 2022 ещё тень как вижу мелькает. По фану пилятся только вечные беты вроде героев меча и орала. Сегодняшние быдлокодеры это пародия тех олдов. Лан нечего йух с пальцем сравнивать и так понятно, что прилизываетесь к заслуженным пердунам поднимая самоценку. гг. Одуваны перенесли Сэма на Вулкан и им достаточно. Сообщество,мир опенсорс. Ржу не могу. D Всем миром ля,вот ведь выдумают...
|