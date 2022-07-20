The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Epic Games присоединилась к организации, развивающей открытый игровой движок Open 3D Engine

20.07.2022 22:04

Организация Linux Foundation объявила о присоединении компании Epic Games к фонду Open 3D Foundation (O3DF), созданному для продолжения совместной разработки игрового движка Open 3D Engine (O3DE), после его открытия компанией Amazon. Компания Epic Games, разрабатывающая игровой движок Unreal Engine, вошла в число главных участников, в одном ряду с Adobe, AWS, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic. Представитель Epic Games войдёт в состав управляющего совета (Governing Board) O3DF.

Главной целью проекта Open 3D Engine называется предоставление открытого высококачественного 3D-движка для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечить качество кинематографического уровня. В составе организации Open 3D Foundation компания Epic Games намерена сосредоточить усилия на обеспечении переносимости игровых ресурсов и сопутствующего мультимедийных данных, для того, чтобы избавить художников и создателей контента от привязки к определённым инструментам.

Open 3D Engine представляет собой переработанный и улучшенный вариант ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, основанного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Движок уже применяется в Amazon, нескольких игровых и анимационных студиях, а также в компаниях, занимающихся созданием робототехники. Из созданных на базе движка игр можно отметить New World и Deadhaus Sonata. Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine
  3. OpenNews: Первый выпуск игрового движка Open 3D Engine, открытого компанией Amazon
  4. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57530-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:19, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Лучше бы открыли код Unreal Engine
     
     
  • 2.3, Копетан О (?), 22:23, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ты не поверишь...
    https://github.com/EpicGames/UnrealEngine
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:26, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Он открыт, там приватная репа, можно зарегаться у них на сайте и получить доступ, лет пять назад собирал его из исх на линуксе.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:02, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да, причём для некоммерческих проектов можно использовать бесплатно, вот если уже зочешь продавать - будь добр платить 5% свыше некой суммы. Плюс Epic Games зарабатывают деньги в т.ч. техническими консультациями по технологии.
     
     
  • 4.65, pfg21 (ok), 10:23, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хочешь получать бабла - плати бабло. всё нормально я щетаю.
     
  • 3.50, Аноним (50), 08:58, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, Остап оценил бы: свободная, но надо регистрироваться.?
     
     
  • 4.60, torvn77 (ok), 10:01, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом как раз ничего странного.  
    Но лицензия явно не свободная, так как позволяет ставить условия с оплатой.
     
  • 2.41, КО (?), 07:11, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Source-available commercial software with royalty model for commercial use"
    Свободка, которую вы заслужили.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:20, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    гном 50: начало.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:28, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    > процессов в реальном режиме времени

    а что не в "чётком" или "конкретном"? как этот позорный перевод риалтайма попал на технический ресурс?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:42, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    странно вообще слышать про реальное время на нереальной ОС.
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 22:49, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какая из перечисленных ОС нереальна?
     
     
  • 4.13, topin89 (ok), 22:58, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Формально -- все. Они не дают гарантии, что зависший процесс можно грохнуть за X мс, а не как бог на душу положит. Ну и что паузы в процессе не превысят условные 10 минут из-за того, что USB-жёсткий решил подвиснуть.

    А уж как всё может висеть, если памяти мало при включенном SWAP -- это надо видеть.

     
     
  • 5.16, Аноним (5), 23:35, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный"
     
     
  • 6.23, Аноним (9), 00:32, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугли rtos
     
  • 6.29, topin89 (ok), 01:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный"

    Я и так давно знаю. Linux худо-бедно становиться софт-реалтайм с RT-патчем (там правда закрытые драйвера часто отваливаются). MacOS и Windows не становятся системами мягкого реального времени никогда.

    Ещё раз, системы сделаны так, чтобы задачи _более-менее_ не мешали друг другу. Планировщик _более-менее_ честно переключает задачи с одной до другой. Но никто никакими средствами не может _гарантировать_, что именно эта задача будет выполняться _не менее_ некоего фиксированного времени, прежде чем переключиться на другую. Даже если это некоторое время -- секунда или час или день. _Обычно_ до такого не доходит, но _гарантий_ нет. Из систем реального времени с графикой я знаю только QNX, но может есть ещё какие.

     
  • 6.31, topin89 (ok), 01:32, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный"

    Я всё же погуглил. Я признаю, моё определение для Hard-реального времени неверным, большинство вариантов подразумевает именно "гарантированным до дедлайна", а не "ровно в дедлайн". Я признаю, что софт-реалтайм подразумевает некоторую вероятность превышения порога.

    С этой точки зрения вообще любая ОС становится реалтаймовой, если задать вероятность сбоя побольше и пороговое время подлиньше.

    Я всё ещё не признаю Windows/Mac/Linux реалтаймовыми. Поскольку по формальное определение нечёткое и бесполезное, перейдём к конкретному необходимому признаку: все аппаратные прерывания хотя бы пытаются быть обработанными за гарантированное время. Делается всё, чтобы система всегда откликалась за фиксированное время. По этому признаку только RT-патчи подходят, но с ними не всё железо работает.

     
     
  • 7.33, Я (??), 02:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    суть софтового реалтайма на самом деле просто в том что ты принципиально делишь выполняемые задачи на те что хочется выполнять в реальном времени и те которые выполнять в реальном времени вообще необязательно. и вот для первых и существует этот специальный реалтаймовый режим и их соответствующе называют.
    вот к такому раскладу пришла практика разработки.
     
  • 4.43, Анонимомомом (?), 08:18, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая из существующих популярных менее rt чем подохшая (из за лицензии) qnx
     
     
  • 5.48, ыы (?), 08:50, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно трупик приносит неплохие деньги, раз не меняют лицензию :)
     
  • 5.53, Аноним (53), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qnx живее всех живых, автомобилестроители например её активно используют
     
  • 3.12, topin89 (ok), 22:56, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно у "реального времени" есть несколько значений.

    Жёсткое реальное время значит, что событие должно наступать ровно когда надо с некой точностью, часто ±такт. Такое нужно, например, в контроллере бесколлекторных двигателей.

    Мягкое реальное время -- что не позднее некоего порога. Все RTOS, которые я знаю, относятся к этой категории.

    Субъективное реальное время -- по ощущениям события должны происходить на наших глазах, а не спустя долгое время. При этом краткие просадки хоть и нежелательны, но вполне допустимы.

    Очевидно тут про последнее.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 23:56, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя каша в голове с определениями.
     
     
  • 5.30, topin89 (ok), 01:07, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У тебя каша в голове с определениями.

    Ну так поправь на что считаешь нужным.

     
  • 4.32, topin89 (ok), 01:36, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Править уже нельзя, так что пишу тут:

    ОК, погорячился, обычно под Хард-рт понимают систему с гарантией на отклик за какое-то время, а не прям точно в срок. А софт-реалтайм подразумевает возможность временами (не чаще стольки-то процентов от событий) выходить за этот порог.

    Правда с этой точки зрения любые ОС становятся реального времени, только сроки и процент сбоев подобрать получше.

     
     
  • 5.44, ыы (?), 08:40, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Правда с этой точки зрения любые ОС становятся реального времени

    По этой причине, споры реалтайм или не реалтайм, на популярных форумах, возбуждают только тех кто ищет в инете аргументацию своим представления прямо в ходе написания постов.

     
  • 5.62, Аноним (17), 10:11, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снова у тебя каша.
    Объясняю коротко:
    RTOS - выполнение ЛЮБОЙ задачи (отклик на событие, вычисления, и т.п.) за строгое время T (не больше, не меньше)
        Soft real-time - время T порядка сотен миллисекунд
        Hard real-time - время T порядка десятки и меньше миллисекунд

    "Обыкновенные" OS - время выполнения задачи не фиксировано никак. Хочешь 100ms, хочешь 10минут. Внутреннее квантование времени ядра (а-ля 18нс в винде) не об этом.

    И не все ОС являются системами реального времени.

     
  • 5.63, Аноним (17), 10:15, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще забыл - время не единственная характеристика RTOS.
    Но это уже ищи сам.
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Операционная система, которая может обеспечить требуемое время выполнения задачи реального времени даже в худших случаях, называется операционной системой жёсткого реального времени. Система, которая может обеспечить требуемое время выполнения задачи реального времени в среднем, называется операционной системой мягкого реального времени."
    Линуксячий планировщик может обеспечить работу в режиме мягкого реального времени
     
     
  • 4.24, Аноним (9), 00:36, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > может обеспечить

    а может и не обеспечить.

    > в среднем

    ...по больнице.

     

  • 1.6, Аноним (9), 22:33, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для разработки современных игр класса AAA

    Это он и модели с текстурами за меня делать сам будет? И сценарий тоже?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:08, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нейронки уже сейчас это умеют, скоро их вкрутят во многие инструменты, в том числе и в этот движок потенциально могут
     
     
  • 3.25, Аноним (9), 00:37, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и писать под них надо на гуглопитоне для квантовых компов будущего.
     
  • 2.59, YetAnotherOnanym (ok), 09:53, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это он на мизинчиковых батарейках работает.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:36, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если пройти по ссылке из статьи на википедию, то выяснится, что игра Deadhaus Sonata сделана на движке Unity, а не на сабже. Где правда?
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 22:39, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запусти и увидишь. если комп взлетает - значит, на unity3d
     
  • 2.10, Аноним (5), 22:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в википедии. мало того, что опеннетовский редактор логопеда пропускает, так ещё из новости в новость копипастит своё "напомним", чтобы было больше переходов по ссылкам и показов рекламы.
     
  • 2.15, topin89 (ok), 23:04, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Википедии. А она ссылается на: https://blog.unity.com/games/apocalypse-studios-defines-a-new-approach-to-narr

    Цитата: "The team tried both Lumberyard and Open3D but essentially decided that Unity offered the most established toolset to help them scale rapidly."

     
  • 2.49, awoland (ok), 08:53, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если пройти по ссылке из статьи на википедию, то выяснится, что игра
    > Deadhaus Sonata сделана на движке Unity, а не на сабже. Где
    > правда?

    На Википедии. Кроме того, Deadhaus Sonata всё ещё не "создана" ... Дата выхода: Coming Soon.

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:01, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там UNIGINE поживает?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:13, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    униженно
     
  • 2.34, Я (??), 02:51, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    конкурирует с участниками на рынке виртуальных музеев, ощутимо опережает участников на рынке сложных промышленных симуляторов. практически не суётся в игры.
     

  • 1.19, анон (?), 00:04, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И слава аллаху. Анрил и юнити абсолютно убогие движки и все игры на них сделаны по единому шаблону как конвейер какой-то. Думаю, дешевизна разработки приводит не к улучшению качества, а к ухудшению, ибо лень человека + простой фарм бабла за счёт готовых ассетов (игра под названием The Search for Fran 2 тупо демка матрицы, которую запихнули в стим и продают за бабки) это рак игровой индустрии. Край энжин это единственный движок, на котором можно сделать нормалью игру и которая не будет смотреться убого при любом бюджете.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 03:37, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бредятина. UE5 - это самый продвинутый движок на рынке с просто космическим уровнем технологий. На Unity дофига хороших игр, многие из которых выпущены под Linux (Battletech, например). А вот CryEngine находится в почти мёртвом состоянии, игры на нём часто глюкавые и тормозные, с отстойным графоном, и которые вообще не идут ни на чём кроме винды и соснолей (Mechwarrior Online как анти-пример).
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 08:44, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры на Unity тоже не блещут производительностью, что уж.
     

  • 1.26, Аноним (9), 00:40, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какое-то бесконечное изобретение велосипедов... Где игры?
     
     
  • 2.35, Я (??), 02:55, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каждый день в мире релизится более 60 игр..
     
     
  • 3.46, ыы (?), 08:46, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если это происходит как с фильмами или сериалами - то какое же Г.ВНО выпускают на рынок...
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 09:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В игровой индустрии денег больше чем в кино.
     
  • 4.52, Аноним (51), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в основном сейчас indie мусор всякий.
     

  • 1.38, Аноним (37), 03:42, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas)

    Это прикольно.

    > а также языки Lua

    Это нормально.

    > и Python.

    Это идиотизм (в качестве встраиваемого языка).

     
     
  • 2.39, ДаНуНафиг (?), 04:21, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это идиотизм (в качестве встраиваемого языка).

    Если на нем чисто логика написана, то в чем проблема? Наоборот, отличные возможности зато как для разработки, так и для отладки.

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 09:38, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, может, это моя личная психологическая проблема, но Я НЕ ПОНИМАЮ, как можно писать или читать код на питоне и не испытывать рвотных позывов. Невозможно же работать, когда постоянно бегаешь к унитазу.
     
  • 3.67, Отражение луны (ok), 11:19, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том, что интерпретаторы питона самые медленные среди всех некомпилируемых языков. А еще в том, что он не умеет в async, что в ингрх невероятно важно.
    В общем - будет лагать.
     
  • 2.40, Аноним (40), 07:07, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди, которые не освоили ни одного языка резко кидаются оценивать все - вот это идиотизм
     
  • 2.55, Аноним (53), 09:17, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это идиотизм

    1. Питонистов тупо проще нанять  Когда рекрутеры пишут про вакансии с Lua, обычно идут фразы про "освоение в процессе", а с питониста можно требовать не просто знание, но и стаж работы

    2. Если на скриптухе писать большую часть игры, а не только самый высокий уровень или интерфейсы для моддеров, то питон может быть удобнее из-за большего выбора библиотек и средств разработки

     

  • 1.42, Аноним (42), 07:45, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12

    А opengl или directx < 12 нету? Тогда моя видеокарта не потянет.

     
     
  • 2.56, Аноним (53), 09:19, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на твоём железе всё равно ААА игры 2022 года не пойдут
     
  • 2.66, torvn77 (ok), 10:25, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница если и то и другое будет работать через вайн, а он в свою очередь со свободными драйверами, которые в часности то немногое что может не уметь видеокарта будут перекладывать на CPU.
     

  • 1.47, awoland (ok), 08:47, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    [DEL]
     
  • 1.54, Аноним (51), 09:07, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эпики спонсируют O3DE  только чтобы насолить Unity.
     
     
  • 2.61, Попандопала (?), 10:04, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём соль? Денег на всех хватит если игори будут достойные покупки.
     

  • 1.58, rshadow (ok), 09:52, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора. Как и ядро Linux, пилить движок всем миром. Хорошо если пойдет в русло полного опенсорса, без проприетарных модулей, хотя и так тоже норм. Пускай лучше конкурируют создавая качественный контент и интересные игры. При этом уменьшая затраты студий на разработку.
     
     
  • 2.64, Попандопала (?), 10:18, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Странный мир где реальный вклад сообщества остался в 80 годах, но от тех понтов и в 2022 ещё тень как вижу мелькает.  По фану пилятся только вечные беты вроде героев меча и орала. Сегодняшние быдлокодеры это пародия тех олдов. Лан нечего йух с пальцем сравнивать и так понятно, что прилизываетесь к заслуженным пердунам поднимая самоценку. гг.  Одуваны перенесли Сэма на Вулкан и им достаточно. Сообщество,мир опенсорс. Ржу не могу. D Всем миром ля,вот ведь выдумают...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру