Компания Epic Games присоединилась к организации, развивающей открытый игровой движок Open 3D Engine

2.9 , Аноним ( 9 ), 22:42, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – странно вообще слышать про реальное время на нереальной ОС.

3.11 , Аноним ( 5 ), 22:49, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – какая из перечисленных ОС нереальна?

4.13 , topin89 ( ok ), 22:58, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Формально -- все. Они не дают гарантии, что зависший процесс можно грохнуть за X мс, а не как бог на душу положит. Ну и что паузы в процессе не превысят условные 10 минут из-за того, что USB-жёсткий решил подвиснуть. А уж как всё может висеть, если памяти мало при включенном SWAP -- это надо видеть.

5.16 , Аноним ( 5 ), 23:35, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный"

6.23 , Аноним ( 9 ), 00:32, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – гугли rtos

6.29 , topin89 ( ok ), 01:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный" Я и так давно знаю. Linux худо-бедно становиться софт-реалтайм с RT-патчем (там правда закрытые драйвера часто отваливаются). MacOS и Windows не становятся системами мягкого реального времени никогда. Ещё раз, системы сделаны так, чтобы задачи _более-менее_ не мешали друг другу. Планировщик _более-менее_ честно переключает задачи с одной до другой. Но никто никакими средствами не может _гарантировать_, что именно эта задача будет выполняться _не менее_ некоего фиксированного времени, прежде чем переключиться на другую. Даже если это некоторое время -- секунда или час или день. _Обычно_ до такого не доходит, но _гарантий_ нет. Из систем реального времени с графикой я знаю только QNX, но может есть ещё какие.

6.31 , topin89 ( ok ), 01:32, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гугли софт/хард риалтайм и значение слова "реальный" Я всё же погуглил. Я признаю, моё определение для Hard-реального времени неверным, большинство вариантов подразумевает именно "гарантированным до дедлайна", а не "ровно в дедлайн". Я признаю, что софт-реалтайм подразумевает некоторую вероятность превышения порога. С этой точки зрения вообще любая ОС становится реалтаймовой, если задать вероятность сбоя побольше и пороговое время подлиньше. Я всё ещё не признаю Windows/Mac/Linux реалтаймовыми. Поскольку по формальное определение нечёткое и бесполезное, перейдём к конкретному необходимому признаку: все аппаратные прерывания хотя бы пытаются быть обработанными за гарантированное время. Делается всё, чтобы система всегда откликалась за фиксированное время. По этому признаку только RT-патчи подходят, но с ними не всё железо работает.

7.33 , Я ( ?? ), 02:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – суть софтового реалтайма на самом деле просто в том что ты принципиально делишь выполняемые задачи на те что хочется выполнять в реальном времени и те которые выполнять в реальном времени вообще необязательно. и вот для первых и существует этот специальный реалтаймовый режим и их соответствующе называют.

вот к такому раскладу пришла практика разработки.

4.43 , Анонимомомом ( ? ), 08:18, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любая из существующих популярных менее rt чем подохшая (из за лицензии) qnx

5.48 , ыы ( ? ), 08:50, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вероятно трупик приносит неплохие деньги, раз не меняют лицензию :)

5.53 , Аноним ( 53 ), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – qnx живее всех живых, автомобилестроители например её активно используют

3.12 , topin89 ( ok ), 22:56, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внезапно у "реального времени" есть несколько значений. Жёсткое реальное время значит, что событие должно наступать ровно когда надо с некой точностью, часто ±такт. Такое нужно, например, в контроллере бесколлекторных двигателей. Мягкое реальное время -- что не позднее некоего порога. Все RTOS, которые я знаю, относятся к этой категории. Субъективное реальное время -- по ощущениям события должны происходить на наших глазах, а не спустя долгое время. При этом краткие просадки хоть и нежелательны, но вполне допустимы. Очевидно тут про последнее.

4.17 , Аноним ( 17 ), 23:56, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя каша в голове с определениями.

5.30 , topin89 ( ok ), 01:07, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У тебя каша в голове с определениями. Ну так поправь на что считаешь нужным.

4.32 , topin89 ( ok ), 01:36, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Править уже нельзя, так что пишу тут: ОК, погорячился, обычно под Хард-рт понимают систему с гарантией на отклик за какое-то время, а не прям точно в срок. А софт-реалтайм подразумевает возможность временами (не чаще стольки-то процентов от событий) выходить за этот порог. Правда с этой точки зрения любые ОС становятся реального времени, только сроки и процент сбоев подобрать получше.

5.44 , ыы ( ? ), 08:40, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Правда с этой точки зрения любые ОС становятся реального времени По этой причине, споры реалтайм или не реалтайм, на популярных форумах, возбуждают только тех кто ищет в инете аргументацию своим представления прямо в ходе написания постов. 5.62 , Аноним ( 17 ), 10:11, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Снова у тебя каша.

Объясняю коротко:

RTOS - выполнение ЛЮБОЙ задачи (отклик на событие, вычисления, и т.п.) за строгое время T (не больше, не меньше)

Soft real-time - время T порядка сотен миллисекунд

Hard real-time - время T порядка десятки и меньше миллисекунд "Обыкновенные" OS - время выполнения задачи не фиксировано никак. Хочешь 100ms, хочешь 10минут. Внутреннее квантование времени ядра (а-ля 18нс в винде) не об этом. И не все ОС являются системами реального времени.

5.63 , Аноним ( 17 ), 10:15, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И еще забыл - время не единственная характеристика RTOS.

Но это уже ищи сам.

3.20 , Аноним ( 20 ), 00:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Операционная система, которая может обеспечить требуемое время выполнения задачи реального времени даже в худших случаях, называется операционной системой жёсткого реального времени. Система, которая может обеспечить требуемое время выполнения задачи реального времени в среднем, называется операционной системой мягкого реального времени."

Линуксячий планировщик может обеспечить работу в режиме мягкого реального времени

4.24 , Аноним ( 9 ), 00:36, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > может обеспечить а может и не обеспечить. > в среднем ...по больнице.

