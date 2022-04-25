Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов

Разработчики фреймворка GNUnet, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей, не имеющих единой точки отказа и способных гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, представил первый выпуск библиотеки libgnunetchat 0.1.0. Библиотека позволяет упростить использование технологий GNUnet и сервиса GNUnet Messenger для создания защищённых приложений для чата. Libgnunetchat предоставляет отдельный уровень абстракции над GNUnet Messenger, включающий типовую функциональность, применяемую в мессенджерах. Разработчику остаётся сосредоточить внимание на создании графического интерфейса с использованием GUI-тулкита на свой выбор, и не заботиться о компонентах, связанных с организацией работы чата и взаимодействием между пользователями. Создаваемые на базе libgnunetchat реализации клиентов остаются совместимыми между собой и могут взаимодействовать друг с другом. Для обеспечения конфиденциальности и защиты от перехвата сообщений применяется протокол CADET (Confidential Ad-hoc Decentralized End-to-End Transport), позволяющий организовать полностью децентрализованное взаимодействие между группой пользователей с использованием сквозного шифрования передаваемых данных. Пользователям предоставляется возможность отправки сообщений и файлов. Доступ к сообщениям в файлам предоставляется только участникам группы. Для координации взаимодействия между участниками децентрализованной сети может применяться распределённая хэш таблица (DHT) или специальные точки входа. Кроме Messenger в libgnunetchat также применяются следующие сервисы GNUnet: GNS (GNU Name System, полностью децентрализованная и недоступная для цензуры замена DNS) для определения опубликованных записей в публичных страницах чатов (lobbie), открытия чата и обмена учётными данными.

ARM (Automatic Restart Manager) для автоматизации запуска всех сервисов GNUnet, необходимых для работы.

FS (File Sharing) для безопасной загрузки, отправки и организации совместного доступа к файлам (вся информация передаётся только в зашифрованном виде, а использование протокола GAP не позволяет отследить кто разместил и скачал файл).

IDENTITY для создания, удаления и управления учётными записями, а также для верификации параметров другого пользователя.

NAMESTORE для локального хранения адресной книги и информации о чатах и для публикации записей на страницах чатов, доступных через GNS.

REGEX для публикации информации об участниках, позволяющей быстро сформировать публичный групповой чат на определённую тему. Основные возможности первого выпуска libgnunetchat: Управление учётными записями (создание, просмотр, удаление) и возможность переключения между разными учётными записями во время работы.

Возможность переименование учётной записи и обновления ключа.

Обмен контактами через публичные страницы чатов (lobbie). Информация о пользователе может быть получена как в формате текстовой ссылки, так и в виде QR-кода.

Контакты и группы могут управляться отдельно, возможна привязка разных ников к разным группам.

Возможность запроса и открытия прямого чата с любым участником из адресной книги.

Абстрагирование представлений пользователя и чата для упрощения обёртки в желаемый интерфейс.

Поддержка отправки текстовых сообщений, файлов и организации совместного доступа к файлам.

Поддержка отправки подтверждения о прочтении сообщения и возможность проверка статуса получения сообщения.

Возможность автоматического удаления сообщения через заданное время.

Гибкие возможности по управлению файлами в чате, например, можно организовать отображение эскиза содержимого с оставлением самого содержимого в зашифрованном виде.

Возможность подключения обработчиков для отслеживания всех операцй (загрузка, отправка, удаление из индексов).

Поддержка приёма приглашений для подключения к новым чатам. Дополнительно можно отметить релиз готового мессенджера GNUnet Messenger 0.7, предлагающий интерфейс на базе GTK3. GNUnet Messenger продолжает развитие графического клиента cadet-gtk, переведённого на библиотеку libgnunetchat (функциональность cadet-gtk разделена на универсальную библиотеку и надстройку с GTK-интерфейсом). Программа поддерживает создание чатов и групп чатов, управление адресной книгой, рассылку приглашений на вступление в группы, отправку текстовых сообщений и голосовых записей, организацию совместного доступа к файлам, переключение между несколькими учётными записями. Для любителей адресной строки отдельно развивается консольный мессенджер на базе libgnunetchat, который пока находится на начальной стадии развития.



