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Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов

25.04.2022 13:46

Разработчики фреймворка GNUnet, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей, не имеющих единой точки отказа и способных гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, представил первый выпуск библиотеки libgnunetchat 0.1.0. Библиотека позволяет упростить использование технологий GNUnet и сервиса GNUnet Messenger для создания защищённых приложений для чата.

Libgnunetchat предоставляет отдельный уровень абстракции над GNUnet Messenger, включающий типовую функциональность, применяемую в мессенджерах. Разработчику остаётся сосредоточить внимание на создании графического интерфейса с использованием GUI-тулкита на свой выбор, и не заботиться о компонентах, связанных с организацией работы чата и взаимодействием между пользователями. Создаваемые на базе libgnunetchat реализации клиентов остаются совместимыми между собой и могут взаимодействовать друг с другом.

Для обеспечения конфиденциальности и защиты от перехвата сообщений применяется протокол CADET (Confidential Ad-hoc Decentralized End-to-End Transport), позволяющий организовать полностью децентрализованное взаимодействие между группой пользователей с использованием сквозного шифрования передаваемых данных. Пользователям предоставляется возможность отправки сообщений и файлов. Доступ к сообщениям в файлам предоставляется только участникам группы. Для координации взаимодействия между участниками децентрализованной сети может применяться распределённая хэш таблица (DHT) или специальные точки входа.

Кроме Messenger в libgnunetchat также применяются следующие сервисы GNUnet:

  • GNS (GNU Name System, полностью децентрализованная и недоступная для цензуры замена DNS) для определения опубликованных записей в публичных страницах чатов (lobbie), открытия чата и обмена учётными данными.
  • ARM (Automatic Restart Manager) для автоматизации запуска всех сервисов GNUnet, необходимых для работы.
  • FS (File Sharing) для безопасной загрузки, отправки и организации совместного доступа к файлам (вся информация передаётся только в зашифрованном виде, а использование протокола GAP не позволяет отследить кто разместил и скачал файл).
  • IDENTITY для создания, удаления и управления учётными записями, а также для верификации параметров другого пользователя.
  • NAMESTORE для локального хранения адресной книги и информации о чатах и для публикации записей на страницах чатов, доступных через GNS.
  • REGEX для публикации информации об участниках, позволяющей быстро сформировать публичный групповой чат на определённую тему.

Основные возможности первого выпуска libgnunetchat:

  • Управление учётными записями (создание, просмотр, удаление) и возможность переключения между разными учётными записями во время работы.
  • Возможность переименование учётной записи и обновления ключа.
  • Обмен контактами через публичные страницы чатов (lobbie). Информация о пользователе может быть получена как в формате текстовой ссылки, так и в виде QR-кода.
  • Контакты и группы могут управляться отдельно, возможна привязка разных ников к разным группам.
  • Возможность запроса и открытия прямого чата с любым участником из адресной книги.
  • Абстрагирование представлений пользователя и чата для упрощения обёртки в желаемый интерфейс.
  • Поддержка отправки текстовых сообщений, файлов и организации совместного доступа к файлам.
  • Поддержка отправки подтверждения о прочтении сообщения и возможность проверка статуса получения сообщения.
  • Возможность автоматического удаления сообщения через заданное время.
  • Гибкие возможности по управлению файлами в чате, например, можно организовать отображение эскиза содержимого с оставлением самого содержимого в зашифрованном виде.
  • Возможность подключения обработчиков для отслеживания всех операцй (загрузка, отправка, удаление из индексов).
  • Поддержка приёма приглашений для подключения к новым чатам.

Дополнительно можно отметить релиз готового мессенджера GNUnet Messenger 0.7, предлагающий интерфейс на базе GTK3. GNUnet Messenger продолжает развитие графического клиента cadet-gtk, переведённого на библиотеку libgnunetchat (функциональность cadet-gtk разделена на универсальную библиотеку и надстройку с GTK-интерфейсом). Программа поддерживает создание чатов и групп чатов, управление адресной книгой, рассылку приглашений на вступление в группы, отправку текстовых сообщений и голосовых записей, организацию совместного доступа к файлам, переключение между несколькими учётными записями. Для любителей адресной строки отдельно развивается консольный мессенджер на базе libgnunetchat, который пока находится на начальной стадии развития.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnunet.org/en/news...)
  2. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.16.0
  3. OpenNews: Продвижение GNS (GNU Name System) в качестве интернет-стандарта
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  5. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  6. OpenNews: Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57080-gnunet
Ключевые слова: gnunet, chat
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:01, 25/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    И тут мы приходим к CAP теореме. Где надо выбирать два из трех.  
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:05, 25/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    > GAP не позволяет отследить кто разместил и скачал файл...

    "GIMP was here"?

     
  • 1.3, Аноним (3), 14:06, 25/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    А они собираются на эту либу свой GTK-мессенджер переводить?
    А то то объявляют его deprecated, то опять пилить начинают
    https://git.gnunet.org/messenger-gtk.git/tree/
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:10, 25/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто-ниубдь этим пользовался, существуют эти люди вообще, не миф?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 14:13, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю людей, которые пользуются ш2зв, джами, мешнеты.
    Но ни одного, кто хотя бы пробовал гнунет.
    ГнуНет? - Нет.
     
  • 2.7, Z (??), 14:24, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть даже те, кто пользуется IRC чатами (например – я) в век телеграма, воцапа, вайбера и прочих мессенджеров. Нет эмодзи и анимированных стикеров для малолеток? – Переживём.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 14:29, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользоваться допустим ты можешь. Но там же кроме тебя никто не сидит. Или всегда приятно поговорить с умным человеком т.е. с самим собой?
     

  • 1.6, Z (??), 14:19, 25/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Библиотеки не нужны, нужно писать всё самому. На библиотеках будет всё тормозить и занимать мегабайты, а написанное с нуля – пару килобайт.
     
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