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Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.16.0

26.02.2022 22:46

Представлен выпуск фреймворка GNUnet 0.16, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб и администраторов, имеющих доступ к узлам сети.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей. Для выборочного предоставления и отзыва прав доступа применяется сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption).

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются гибкие средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет API для языка Си и биндинги для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

На базе технологий GNUnet развивается несколько готовых приложений:

  • Система доменных имён GNS (GNU Name System), выступающая в качестве полностью децентрализованной и недоступной для цензуры замены DNS. GNS может применяться бок о бок с DNS и использоваться в традиционных приложениях, таких как web-браузеры. В отличие от DNS в GNS вместо древовидной иерархии серверов применяется направленный граф. Преобразование имён сходно с DNS, но запросы и ответы выполняются с сохранением конфиденциальности - обрабатывающий запрос узел не знает кому отдаётся ответ, а транзитные узлы и сторонние наблюдатели не могут расшифровать запросы и ответы. Целостность и неизменность записей обеспечивается за счёт использования криптографических механизмов. DNS-зона в GNS определяется при помощи связки из открытого и закрытого ключей ECDSA на основе эллиптических кривых Curve25519.
  • Сервис для анонимного обмена файлами, не позволяющий проанализировать информацию за счёт передачи данных только в зашифрованном виде и не дающий отследить кто разместил, искал и скачал файлы благодаря использованию протокола GAP.
  • Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu" и проброса туннелей IPv4 и IPv6 поверх P2P-сети. Дополнительно поддерживаются схемы трансляции IPv4-в-IPv6 и IPv6-в-IPv4, а также создание туннелей IPv4-поверх-IPv6 и IPv6-поверх-IPv4.
  • Сервис GNUnet Conversation для совершения голосовых вызовов поверх GNUnet. Для идентификации пользователей используется GNS, содержимое голосового трафика передаётся в зашифрованном виде. Анонимность пока не предоставляется - другие пиры могут отследить соединение между двумя пользователями и определить их IP-адреса.
  • Платформа для построения децентрализованных социальных сетей Secushare, использующая протокол PSYC и поддерживающая распространение уведомлений в режиме multicast с применением end-to-end шифрования для того, чтобы доступ к сообщениям, файлам, чатам и обсуждениям могли получить только авторизированные пользователи (те кому сообщения не адресованы, включая администраторов узлов, не смогут их прочитать);
  • Система для организации шифрованной электронной почты pretty Easy privacy, применяющая GNUnet для защиты метаданных и поддерживающая различные криптографические протоколы для верификации ключей;
  • Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности. Поддерживается работа с различными существующими валютами и электронными деньгами, в том числе с долларами, евро и биткоинами.

Основные новшества GNUnet 0.16:

  • Обновлена спецификация децентрализованной системы доменных имён GNS (GNU Name System). Предложен новый тип записей REDIRECT, который пришёл на смену записям CNAME. Добавлен новый флаг записей - CRITICAL, которым могут помечаться особо важные записи, невозможность обработки которых должна приводить к возвращению ошибки определения имени. Операции установки VPN-туннеля вынесены из резолвера в приложения, такие как сервис DNS2GNS.
  • В распределённой хэш таблице (DHT) реализована возможность заверения маршрутов цифровой подписью. Метрики о длине маршрута переведены на использование традиционной операции XOR. Обновлена спецификация структур данных, криптографических функций и ресурсных записей DHT.
  • В сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации (RECLAIM) добавлена поддержка децентрализованных идентификаторов (DID, Decentralized Identifier) и верифицируемых учётных данных (VC, Verifiable Credentials).
  • Для платёжной системы GNU Taler реализована поддержка слепых цифровых подписей Клауса Шнорра (подписывающий не может получить доступ к содержимому).
  • В системе сборки обеспечена генерация актуальных заголовочных файлов из GANA (GNUnet Assigned Numbers Authority). При сборке из git теперь требуется наличие recutils.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.15.0
  3. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
  4. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  5. OpenNews: Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.16
  6. OpenNews: Выпуск Nebula 1.5, системы для создания оверлейных P2P-сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56767-gnunet
Ключевые слова: gnunet, p2p
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Ддд (?), 23:01, 26/02/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Этим невозможно пользоваться. Документации нет нормальной. Якобы API это  куча сишных функций с которыми хз что делать. Короче привет из 90х для тех у кого полно свободного времени. Напоминает остальные бестолковые гнушные поделки
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:04, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этим невозможно пользоваться потому, что его нет в репозитории Fedora.
     
  • 3, Dzen Python (ok), 23:09, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толсто. Хотя, с другой стороны, вот оно - поколение смуззи. Которое не застало WinAPI.

    Интересно, как скоро "прохраммисты" выродятся в помесь шамано-волшебников, умеющих лишь дёргать в каком-нибудь сверхновом rust++.net (язык представляет безопасные: работу с памятью, ввод-вывод, взаимодействие с пользователем и средства обеспечения антипригорания code monkey после ревью на базе ИИ) спеллы для интерпертатора? Ну типа "Прошу тебя, о великий HTTPSSClient, сын HTTPSGeneric, дай же мне информацию о порте, который ты слушаешь! Прошу тебя, о великий HTTPSSClient, сын HTTPSGeneric, выполни остановку процесса, заклинаю тебя святым GCC и лично Пророком Наши Сатьей Нутеллой! Аминь!"

     

  • 4, Аноним (4), 23:39, 26/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Проект исключительно исследовательский, гиковский. Его пилят уже лет 15-20, а ничего практически ценного так и не сделали. Товарищ Гротофф успешно пилит научные гранты и эксплуатирует студентов.
     
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