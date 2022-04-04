Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности

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|1.2, Жироватт (ok), 12:12, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А владелец у него - Speek App.
Без конкретных имен и фамилий. Угу, щаз, аж два раза.
Херрмайор, сэр, хорошая попытка, но нет. Я, как образцовый законопослушный гражданин, на вас лучше жалобу товарищмайору накатаю. А дальше вы сами уже друг с дружкой боритесь.
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|2.4, Аноним (4), 12:22, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Херру майору, сэру майору, мистеру майору и иже с ними доверия всяко больше, чем майору с префиксом "товарищ".
Но вообще вы смотрели исходники и нашли там проковырянные для майоров дырочки или заранее "стреляете в кусты", ведь там может кто-то прятаться?
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|2.5, Аноним (5), 12:23, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конкретные имена и фамилии это замечательный такой рычаг воздействия и проведения необходимой политики (в любой стране). Ну и потом, настоящие бэкдоры от гэбни распространяются среди преступников на платной основе: те то прекрасно понимают ситуацию, какой дурак будет доверять опенсорсным поделкам?
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|2.18, Аноним (18), 13:35, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходники же есть - можно подробно изучить что как делается, разобраться насколько всё безопасно.
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|1.3, IZh. (?), 12:19, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Использовать мессенджер через Tor, но поставить свою фотку на аватарку и назваться своим именем -- вот, именно так использовать и будут. ;-)
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|2.7, pda (ok), 12:28, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, смешно. С другой стороны может имя вымышленное, а фотки нейросеть генерит? ;-)
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|1.8, Аноним (9), 12:29, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ещё один мессенджер, но пользоваться им я конечно же не буду, продолжу рабочую переписку в вацапе.
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|1.10, rvs2016 (ok), 12:31, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Код проекта написан ... распространяется под лицензией BSD
Лицензия BSD, а для BSD ни пакадж, ни даже порт не наваяли.
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|2.16, Аноним (14), 13:15, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В BSD только лицензия хороша. Единственное преимущество перед линуксом. Подчеркиваю: единственное.
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|3.17, Аноним (5), 13:20, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лицензия бсд преимущество только для всевозможных капиталошпюх и просто фарисеев. ГПЛ это инструмент в современном мироустройстве, прекратите её очернять бездумно.
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|4.19, Аноним (14), 13:36, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только для всевозможных капиталошпюх
Как правило именно они двигают опенсорс. Следовательно, нужно быть к ним дружелюбнее. Линукс пилят корпы, браузеры пилят корпы, тензорфлоу, докер, базы данных, а уж про редхат и вовсе молчу: притронулись почти к каждому компоненту десктоп/сервер-линукса.
> ГПЛ это инструмент в современном мироустройстве
В современном мироустройстве ГПЛ потерял популярность, и большинство опенсорсного кода - под пермиссивом. А то, что есть под ГПЛ, легко переписать.
Единственный известный мне софт под ГПЛ, который так просто не перепишешь и за который не стыдно -- это Linux-ядро и Blender. Все остальное имперманентно и преходяще.
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|1.11, Аноним (11), 12:38, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну во-первых стыбзили интерфейс у телеграма, а во-вторых развивайте идею дальше, нужны чаты с неограниченным количеством участников в p2р, а в личку во-первых нам, одиноким анонимам, никто не пишет, а во-вторых p2p с личными чатами один-на-один уже есть в Tox и я подозреваю в других сетях. Что по-настоящему нужно - pinecone-подобный мешнет или оверлейная сеть, который на уровне сетевой архитектуры будет ориентирован на сообщения и чаты
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|2.21, Аноним (21), 13:44, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По настоящему всем нужен ватсапп и инстаграм. А вот это все оверлейное кроме трех инвалидов никому не нужно.
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|1.22, Аноним (-), 14:09, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему в горячо любимом нами альтлинуксе, Российском ПО, на минуточку, один из представителей которого, не покладая крыльев, денно и нощно печётся о нравственности, висит пакет Tor? Непорядок.
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