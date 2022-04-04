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Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности

04.04.2022 11:57

Опубликован выпуск децентрализованной программы для обмена сообщениями Speek 1.6, нацеленной на предоставление максимальной конфиденциальности, анонимности и защиты от отслеживания. Идентификаторы пользователя в Speek основаны на применении открытых ключей и не привязываются в номерам телефона или адресам электронной почти. В инфраструктуре не применяется централизованных серверов и весь обмен данными производится только в режиме P2P через установку прямых соединений между пользователями поверх сети Tor. Код проекта написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией BSD. Сборки формируются для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Основная идея проекта в использовании анонимной сети Tor для обмена данными. Для каждого пользователя создаётся отдельный скрытый сервис Tor, идентификатор которого применяется для определения абонента (логин пользователя совпадает с onion-адресом скрытого сервиса). Применение Tor позволяет обеспечить анонимность пользователя и защитить его IP-адрес и местоположение от раскрытия. Для защиты переписки от перехвата и анализа в случае получения доступа к системе пользователя применяется шифрование по открытым ключам и удаление всех сообщений после завершения сеанса, без оставлении следов как после обычного живого общения. Метаданные и тексты сообщений на диске не сохраняются.

Перед началом общения производится обмен ключами и добавление пользователя и его открытого ключа в адресную книгу. Добавить другого пользователя можно только после отправки запроса на общение и получения согласия получать сообщения. После запуска приложение создаёт свой скрытый сервис и проверяет наличие скрытых сервисов для пользователей из адресной книги, если их скрытые сервисы запущены пользователи помечаются как находящиеся в online. Поддерживается предоставления совместного доступа к файлам, для передачи которых также используется шифрование и P2P-режим.

Изменения в новом выпуске:

  • Добавлен отдельных диалог со списком всех поступивших запросов на общение, который заменил собой диалог подтверждения, всплывавшим при получении каждого запроса.
  • Добавлено информирование о поступлении запросов на общение в области уведомлений на системном лотке.
  • Добавлена и применена по умолчанию новая тема оформления в тёмно-синем стиле.
  • Предоставлена возможность подключения собственных тем оформления.
  • Реализована возможность изменения размера области с адресной книгой.
  • Добавлены всплывающие подсказки.
  • Улучшена проверка ввода.
  • Внесены разнообразные мелки улучшения в интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Speek-App/S...)
  2. OpenNews: Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов
  3. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.22
  4. OpenNews: Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту
  5. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  6. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56961-speek
Ключевые слова: speek, messenger
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Жироватт (ok), 12:12, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А владелец у него - Speek App.
    Без конкретных имен и фамилий. Угу, щаз, аж два раза.
    Херрмайор, сэр, хорошая попытка, но нет. Я, как образцовый законопослушный гражданин, на вас лучше жалобу товарищмайору накатаю. А дальше вы сами уже друг с дружкой боритесь.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:22, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Херру майору, сэру майору, мистеру майору и иже с ними доверия всяко больше, чем майору с префиксом "товарищ".
    Но вообще вы смотрели исходники и нашли там проковырянные для майоров дырочки или заранее "стреляете в кусты", ведь там может кто-то прятаться?
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:23, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конкретные имена и фамилии это замечательный такой рычаг воздействия и проведения необходимой политики (в любой стране). Ну и потом, настоящие бэкдоры от гэбни распространяются среди преступников на платной основе: те то прекрасно понимают ситуацию, какой дурак будет доверять опенсорсным поделкам?
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:35, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники же есть - можно подробно изучить что как делается, разобраться насколько всё безопасно.
     

  • 1.3, IZh. (?), 12:19, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Использовать мессенджер через Tor, но поставить свою фотку на аватарку и назваться своим именем -- вот, именно так использовать и будут. ;-)
     
     
  • 2.6, Alice Mayer (?), 12:27, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    What's wrong with you, people?
     
  • 2.7, pda (ok), 12:28, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, смешно. С другой стороны может имя вымышленное, а фотки нейросеть генерит? ;-)
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:31, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуда конечно же с анонимами общаться гораздо удобнее.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:06, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удобно же! https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Qipmain.png
     
     
  • 4.15, Аноним (9), 13:07, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аня и Вика, вот ты и спалился!
     

  • 1.8, Аноним (9), 12:29, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё один мессенджер, но пользоваться им я конечно же не буду, продолжу рабочую переписку в вацапе.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:40, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С майором?
     
     
  • 3.20, Майор (??), 13:39, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, со мной. А что?
     

  • 1.10, rvs2016 (ok), 12:31, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код проекта написан ... распространяется под лицензией BSD

    Лицензия BSD, а для BSD ни пакадж, ни даже порт не наваяли.

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 13:15, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В BSD только лицензия хороша. Единственное преимущество перед линуксом. Подчеркиваю: единственное.
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 13:20, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия бсд преимущество только для всевозможных капиталошпюх и просто фарисеев. ГПЛ это инструмент в современном мироустройстве, прекратите её очернять бездумно.
     
     
  • 4.19, Аноним (14), 13:36, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только для всевозможных капиталошпюх

    Как правило именно они двигают опенсорс. Следовательно, нужно быть к ним дружелюбнее. Линукс пилят корпы, браузеры пилят корпы, тензорфлоу, докер, базы данных, а уж про редхат и вовсе молчу: притронулись почти к каждому компоненту десктоп/сервер-линукса.

    > ГПЛ это инструмент в современном мироустройстве

    В современном мироустройстве ГПЛ потерял популярность, и большинство опенсорсного кода - под пермиссивом. А то, что есть под ГПЛ, легко переписать.

    Единственный известный мне софт под ГПЛ, который так просто не перепишешь и за который не стыдно -- это Linux-ядро и Blender. Все остальное имперманентно и преходяще.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:38, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну во-первых стыбзили интерфейс у телеграма, а во-вторых развивайте идею дальше, нужны чаты с неограниченным количеством участников в p2р, а в личку во-первых нам, одиноким анонимам, никто не пишет, а во-вторых p2p с личными чатами один-на-один уже есть в Tox и я подозреваю в других сетях. Что по-настоящему нужно - pinecone-подобный мешнет или оверлейная сеть, который на уровне сетевой архитектуры будет ориентирован на сообщения и чаты
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:44, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По настоящему всем нужен ватсапп и инстаграм. А вот это все оверлейное кроме трех инвалидов никому не нужно.
     

  • 1.22, Аноним (-), 14:09, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в горячо любимом нами альтлинуксе, Российском ПО, на минуточку, один из представителей которого, не покладая крыльев, денно и нощно печётся о нравственности, висит пакет Tor? Непорядок.
     

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