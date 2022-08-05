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Уязвимость в HTTP-сервере muhttpd, открываяющая доступ к файлам вне рабочего каталога

05.08.2022 16:37

В HTTP-сервере muhttpd, применяемом преимущественно в маршрутизаторах и точках доступа, выявлена уязвимость (CVE-2022-31793), позволяющая неаутентифицированному атакующему через отправку специально оформленного HTTP-запроса загрузить произвольные файлы, насколько это позволяют права доступа, под которыми выполняется HTTP-сервер (во многих устройствах muhttpd запускается с правами root). Например, атакующий может получить доступа к файлам с паролями, настройками беспроводного доступа, параметрами подключения к провайдеру и закрытыми ключами.

Проблема вызвана ошибкой при обработке пути в запросе, что позволяет обратиться к файлам, вне корневного каталога web-сервера. Атака сводится к указанию вначале пути любого дополнительного символа, отличного от точки, слеша и вопроса. Например, для загрузки файла /etc/hosts достаточно отправить запрос "GET a/etc/hosts" или "GET a/etc/hosts" (printf "GET b/etc/hosts\n\n" | nc server port).

Причина указанного поведения в том, что открытие запрошенного файла производится командой "open(&req->filename[1], O_RDONLY)" с предварительным выполнением функции chdir() для перехода в корень web-сервера. Указание &req->filename[1] приводит к игнорированию первого символа пути (разработчики подразумевали, что первый символ всегда "/"). Таким образом, при запросе "GET /etc/hosts" сервер попытается открыть файл по относительному пути "etc/hosts", но если указать вначале любой дополнительный символ ("GET a/etc/hosts") - последующий путь будет обработан полностью.

Проблема присутствует начиная с самой первой версии muhttpd и устранена в выпуске 1.1.7. Из устройств, использующих muhttpd, наличие проблемы подтверждено в маршрутизаторах SaskTel и Arris. Потенциально проблема также может проявляться в устройствах, выпускаемых компаниями AT&T, Frontier и Windstream. При ограничении доступа к порту HTTP только для внутренней сети атака может быть совершена из внешней сети при помощи техники "DNS rebinding", позволяющую при открытии пользователем определённой страницы в браузере отправить HTTP-запрос на сетевой порт, недоступный для прямого обращения через интернет.

  1. Главная ссылка к новости (https://kb.cert.org/vuls/id/49...)
  2. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости в реализации DNS-over-HTTPS
  3. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Ещё одна уязвимость в Apache httpd, позволяющая обратиться за пределы корневого каталога сайта
  5. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Apache 2.4.49, позволяющая получить файлы вне корня сайта
  6. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Nostromo, приводящая к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57601-muhttpd
Ключевые слова: muhttpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:52, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не уязвимость, а канал доступа. Красиво, вряд ли только сейчас нашли. Это примерно как у многих сайтов ластик в интернет вывешен или VNC без пароля, только лучше.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:58, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А писали бы на единственной безопасном и быстром языке Carbon, то уязвимость они бы все равно нашил куда вставить.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 18:36, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что-то подсказывает что лажаться с обработкой путей кодеры будут одинаково, хоть на брейнфаке.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:55, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы не лажаться с обработкой путей, нужна capability-based security model. Но unix-way - это продолжать жрать кактус.
     

  • 1.2, anonym13 (?), 17:57, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти писатели на js. Смузихлёбы. Бу-бу-бу. А хотя подождите. Неужели богоподобный с++ такое позволил. Неуто программист еа сверхязыке на такое способен?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 17:59, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой мир сейчас перевернетсяс ног  на голову, но уязвимость можно оставлять даже специально, решительно на любом языке.  
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:14, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где ты там C++ нашёл?
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:23, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти писатели на js. Смузихлёбы. Бу-бу-бу. А хотя подождите-ка, смузихлёбы даже C++ от C не отличают.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:48, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ох уж эти писатели на js. Смузихлёбы. Бу-бу-бу. А хотя подождите-ка, смузихлёбы даже C++ от C не отличают.

    А разве находился хоть раз защитник сишки, способный отличить java от javascript?

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 18:56, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всегда тут был, но ты в это не поверишь.  
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 19:02, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем эти 2 интерпретируемые смузиязычка отличаются?
     
     
  • 6.24, Аноним (19), 19:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там что джава рулит, а джаваскрипт сосёт.  
     
  • 4.27, Аноним (27), 19:33, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут большинство умеющих в Си, умеют и в js и в java и во много ещё что.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 20:04, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не умеют в корректный hello world на Сишке;)))

    Это мы уже проверяли в прошлых комментариях. Undefined Behaviour в printf :)

    Приблизительно также они умеют и во всё остальное.

     
  • 2.12, Аноним (-), 18:41, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон то можно влепить на любом ЯПе.

    Ну а если ты думаешь что офигенно умный, можешь попробовать накодить свой HTTP 1.1 сервер, хоть на жыэсе. Вместе поржом сколько вулнов будет у тебя. А их там будет, почти наверняка, и вероятно - сильно поболее чем у какого-то малоизвестного сервачка с сайтом еще аж на сорсфорже.

     
  • 2.18, Аноним (22), 18:56, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В отличии от недоделанных расто-веб-макак смузихлебов, программисты на си пишут без уязвимостей.
    Если в программе есть уязвимость, это отправленный специально бэкдур
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 19:35, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирнота)
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:30, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > разработчики подразумевали, что первый символ всегда "/"

    Взоржал.

     
  • 1.21, Аноним (-), 19:02, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ужас какой! Вы прикрывайте дырки, а то имеет все кто хочит!
     
  • 1.25, Аноним (-), 19:12, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и дырыще!
     
  • 1.30, Аноним (-), 19:43, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот тебе и дебиан!
     
  • 1.32, BrainFucker (ok), 20:16, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже и не знал что такой сервер вообще есть.
     

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