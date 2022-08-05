Уязвимость в HTTP-сервере muhttpd, открываяющая доступ к файлам вне рабочего каталога

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|1.1, Аноним (1), 17:52, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не уязвимость, а канал доступа. Красиво, вряд ли только сейчас нашли. Это примерно как у многих сайтов ластик в интернет вывешен или VNC без пароля, только лучше.
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|2.3, Аноним (3), 17:58, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А писали бы на единственной безопасном и быстром языке Carbon, то уязвимость они бы все равно нашил куда вставить.
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|3.9, Аноним (-), 18:36, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что-то подсказывает что лажаться с обработкой путей кодеры будут одинаково, хоть на брейнфаке.
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|4.16, Аноним (16), 18:55, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы не лажаться с обработкой путей, нужна capability-based security model. Но unix-way - это продолжать жрать кактус.
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|1.2, anonym13 (?), 17:57, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ох уж эти писатели на js. Смузихлёбы. Бу-бу-бу. А хотя подождите. Неужели богоподобный с++ такое позволил. Неуто программист еа сверхязыке на такое способен?
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|2.4, Аноним (3), 17:59, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твой мир сейчас перевернетсяс ног на голову, но уязвимость можно оставлять даже специально, решительно на любом языке.
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|2.7, Аноним (7), 18:23, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти писатели на js. Смузихлёбы. Бу-бу-бу. А хотя подождите-ка, смузихлёбы даже C++ от C не отличают.
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|3.15, Аноним (15), 18:48, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ох уж эти писатели на js. Смузихлёбы. Бу-бу-бу. А хотя подождите-ка, смузихлёбы даже C++ от C не отличают.
А разве находился хоть раз защитник сишки, способный отличить java от javascript?
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|4.27, Аноним (27), 19:33, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут большинство умеющих в Си, умеют и в js и в java и во много ещё что.
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|5.31, Аноним (31), 20:04, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но не умеют в корректный hello world на Сишке;)))
Это мы уже проверяли в прошлых комментариях. Undefined Behaviour в printf :)
Приблизительно также они умеют и во всё остальное.
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|2.12, Аноним (-), 18:41, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вон то можно влепить на любом ЯПе.
Ну а если ты думаешь что офигенно умный, можешь попробовать накодить свой HTTP 1.1 сервер, хоть на жыэсе. Вместе поржом сколько вулнов будет у тебя. А их там будет, почти наверняка, и вероятно - сильно поболее чем у какого-то малоизвестного сервачка с сайтом еще аж на сорсфорже.
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|2.18, Аноним (22), 18:56, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В отличии от недоделанных расто-веб-макак смузихлебов, программисты на си пишут без уязвимостей.
Если в программе есть уязвимость, это отправленный специально бэкдур
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|1.8, Аноним (8), 18:30, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> разработчики подразумевали, что первый символ всегда "/"
Взоржал.
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