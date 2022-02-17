Критическая уязвимость в платформе электронной коммерции Magento

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|2.3, Аноним (3), 11:28, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шел похапешник по $_REQUEST. Видит - eval() и include() простаивают без дела. Взял и выполнил пользовательские параметры как код.
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|3.10, пох. (?), 13:16, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фильтрация "ниправильных" символов - это именно костыль. Который выскальзывает и больно бьет по балде, причем каждый раз, проблема только что макаки - необучаемы.
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|2.23, userd (ok), 16:29, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по регулярному выражению какие-то сырые данные "протекают" в шаблонизатор и там могут выполняться как код. Template injection. Правильное исправление требует времени, поскольку нужно найти все проблемные места, а пока только простая затычка.
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|3.24, . (?), 17:17, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, не ограничивать же данные допустимыми символами сразу на входе. Это не по пацански!
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|1.2, InuYasha (??), 11:23, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>поступивших от пользователя параметров
Что, опять страдания по типизации? ) Или отрицательное количество посчитали? :D
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|2.19, пох. (?), 14:00, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зачем, когда можно просто попытаться их выполнить как код? Вдруг там что хорошее?!
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|1.6, Аноним (6), 12:01, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Подождите, я что-то не понял. Magento, Mageia, и Manjaro -- это разное?
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