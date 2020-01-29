Критические уязвимости в платформе электронной коммерции Magento

Компания Adobe выпустила обновление открытой платформы для организации электронной коммерции Magento (2.3.4, 2.3.3-p1 и 2.2.11), которая занимает около 10% рынка систем для создания интернет-магазинов (Adobe стал владельцем Magento в 2018 году). В обновлении устранено 6 уязвимостей, из которых трём присвоен критический уровень опасности (подробности пока не сообщаются): CVE-2020-3716 - возможность выполнения кода атакующего при выполнении десериализации внешних данных;

CVE-2020-3718 - обход механизмов защиты, приводящих к выполнению произвольного кода на стороне сервера;

CVE-2020-3719 - возможность подстановки SQL-команд, позволяющая получить доступ к данным в БД.



