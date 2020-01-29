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Критические уязвимости в платформе электронной коммерции Magento

29.01.2020 21:28

Компания Adobe выпустила обновление открытой платформы для организации электронной коммерции Magento (2.3.4, 2.3.3-p1 и 2.2.11), которая занимает около 10% рынка систем для создания интернет-магазинов (Adobe стал владельцем Magento в 2018 году). В обновлении устранено 6 уязвимостей, из которых трём присвоен критический уровень опасности (подробности пока не сообщаются):

  • CVE-2020-3716 - возможность выполнения кода атакующего при выполнении десериализации внешних данных;
  • CVE-2020-3718 - обход механизмов защиты, приводящих к выполнению произвольного кода на стороне сервера;
  • CVE-2020-3719 - возможность подстановки SQL-команд, позволяющая получить доступ к данным в БД.


  1. Главная ссылка к новости (https://magento.com/security/p...)
  2. OpenNews: В платформе электронной коммерции Magento устранено 75 уязвимостей
  3. OpenNews: Опасные уязвимости в платформе электронной коммерции Magento
  4. OpenNews: Более 5900 интернет-магазинов поражены вредоносным ПО для перехвата номеров кредитных карт
  5. OpenNews: Уязвимости в платформе электронной коммерции Magento
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в платформе электронной коммерции Magento
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: magento
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:41, 29/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     
     
  • 4, Аноним (4), 21:53, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он знали на что шли. и наверняка нехило сэкономили.
     

  • 2, commiethebeastie (ok), 21:45, 29/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кому кредитных карт с персональными данными?
     
  • 5, Adobe (?), 22:34, 29/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    бл... кто помнит как звали того Кумара который нам ЭТО купил и нахрена он это сделал?
     

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