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Выпуск DentOS 2.0, сетевой операционной системы для коммутаторов

08.03.2022 08:43

Доступен выпуск сетевой операционной системы DentOS 2.0, основанной на ядре Linux и предназначенной для оснащения коммутаторов, маршрутизаторов и специализированного сетевого оборудования. Разработка ведётся при участии компаний Amazon, Delta Electronics, Marvell, NVIDIA, Edgecore Networks и Wistron NeWeb (WNC). Изначально проект был основан компанией Amazon для оснащения сетевого оборудования в своей инфраструктуре. Код DentOS написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Eclipse Public License.

Для управления коммутацией пакетов в DentOS задействована подсистема ядра Linux SwitchDev, позволяющая создавать драйверы для коммутаторов Ethernet, способные делегировать операции по перенаправлению кадров и обработке сетевых пакетов специализированным аппаратным чипам. Программная начинка базируется на штатном сетевом стеке Linux, подсистеме NetLink и таких инструментах, как IPRoute2, tc (Traffic Control), brctl (Bridge Control) и FRRouting, а также протоколах VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).

Системное окружение основано на дистрибутиве ONL (Open Network Linux), который, в свою очередь, использует пакетную базу Debian GNU/Linux и предоставляет инсталлятор, настройки и драйверы для запуска на коммутаторах. ONL развивается проектом Open Compute и представляет собой платформу для создания специализированных сетевых устройств, поддерживающую установку на более ста разных моделей коммутаторов. В состав входят драйверы для взаимодействия с применяемыми в коммутаторах индикаторами, датчиками температуры, кулерами, шинами I2C, GPIO и SFP-трансиверами. Для управления можно использовать инструментарии IpRoute2 и ifupdown2, а также gNMI (gRPC Network Management Interface). Для определения конфигурации применяются модели данных YANG (Yet Another Next Generation, RFC-6020).

Система доступна для коммутаторов на базе ASIC Marvell и Mellanox, насчитывающих до 48 10-гигабитных портов. Поддерживается работа с различными ASIC и чипами обработки сетевых данных, включая ASIC-чипы Mellanox Spectrum, Marvell Aldrin 2 и Marvell AC3X с реализацией таблиц аппаратного перенаправления пакетов. Готовые для установки образы DentOS подготовлены для архитектур ARM64 (257 МБ) и AMD64 (523 МБ).

В новом выпуске добавлены следующие улучшения:

  • Поддержка NAT-44 и NA(P)T для трансляции адресов (NAT) из внутреннего диапазона в публичные адреса на уровне обычных (Layer-3, network layer) и VLAN портов (сетевые мосты) в коммутаторе.
  • Предоставлены возможности для настройки сетевых интерфейсов 802.1Q (VLAN) и маршрутизации трафика через них. Для настройки используются пакеты IpRoute2 и Ifupdown2.
  • Добавлена поддержка контроллеров PoE (Power over Ethernet) для управления питанием через Ethernet.
  • Внесены изменения, направленные на повышение производительности и масштабируемости конфигураций межсетевого экрана.
  • Улучшено управление ресурсами на базе ACL. Добавлена поддержка флагов для распознавания локальных (интранет) IP-адресов.
  • Предоставлена возможность подключения пользовательских обработчиков для настройки изоляции портов.
  • На базе "devlink", API для получения информации и изменения параметров устройств, реализована поддержка счётчиков локальных trap-ов и отброшенных пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dentproject...)
  2. OpenNews: Facebook открыл программные стеки для BMC-контроллеров и сетевых коммутаторов
  3. OpenNews: Почему Juniper помогает сообществу FreeBSD
  4. OpenNews: Представлен Ethernet-коммутатор, укомплектованный Ubuntu Linux
  5. OpenNews: Facebook представил открытую платформу для создания сетевых коммутаторов
  6. OpenNews: Представлен виртуальный коммутатор Open vSwitch 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56819-dentos
Ключевые слова: dentos, switch
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Разработка ведётся при участии компаний

    Cisco не участвует?

     
     
  • 2.3, Аноним12345 (?), 09:35, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ее там в принципе быть не должно
     
     
  • 3.21, onanim (?), 13:09, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как тут два плюса поставить?
     

  • 1.2, Роман (??), 09:29, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Зачем выбрали линукс, а не FreeBSD, специалистов не хватило для надежного решения?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:45, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeBSD используется в сетевом оборудовании Juniper, в том числе в коммутаторах.
     
  • 2.9, EuPhobos (ok), 10:11, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    к Cisco такой же вопрос задашь?
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 13:07, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз специалистов по ней достаточно обучили. Только кому они сейчас нужны?
     
  • 2.15, bOOster (ok), 12:15, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, бюджеты надо пилить. Зачем им надежное решение - которое работать будет? Нерационально...
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:05, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > при участии компаний Amazon, Delta Electronics, Marvell, NVIDIA

    Ууу, значит зонд на зонде и бэкдором погоняет...

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:32, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А при чьём участии делают хорошие ОС?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:52, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При участии анонима, а разработку на дваче ведут. Кстати, это не шутка.
     
     
  • 4.22, onanim (?), 13:10, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бугуRToS?
     
     
  • 5.23, onanim (?), 13:10, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *O
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:13, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а можно пример оборудования на котором работает?
     

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