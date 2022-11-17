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Уязвимость в реализации протокола MCTP для Linux, позволяющая повысить свои привилегии

17.11.2022 13:23

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2022-3977), которая потенциально может использоваться локальным пользователем для повышения своих привилегии в системе. Уязвимость проявляется начиная с ядра 5.18 и устранена в ветке 6.1. Появление исправления в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch.

Уязвимость присутствует в реализации протокола MCTP (Management Component Transport Protocol), применяемого для взаимодействия управляющих контроллеров и связанных с ними устройств. Уязвимость вызвана состоянием гонки в функции mctp_sk_unhash(), которое приводит к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free) при отправке ioctl-запроса DROPTAG одновременно с закрытием сокета.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе
  3. OpenNews: Уязвимости в беспроводном стеке ядра Linux, допускающие удалённое выполнение кода
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая изменить содержимое tmpfs и разделяемой памяти
  5. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в POSIX CPU timer, cls_route и nf_tables
  6. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения режима Lockdown
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58136-linux
Ключевые слова: linux, kernel, mctp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:29, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таким протоколом наверно пользуются 3,5 анонима. Не опасно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:33, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Таким протоколом наверно пользуются 3,5 анонима. Не опасно.

    А им и не обязательно пользоваться, для атаки достаточно чтобы модулем было собрано, который сам подгрузится при обращении.

     

  • 1.2, Герострат (?), 13:30, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очередное сишное ситечко
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:49, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили день уязвимостей.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:51, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > [bullseye] - linux <not-affected> (Vulnerable code not present)
    > [buster] - linux <not-affected> (Vulnerable code not present)

    ¯\_(ツ)_/¯

     
  • 1.6, ИмяХ (?), 13:54, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В ядро уже воткнули целый десяток растовских патчей, но до сих пор вылазят ошибки "use-after-free". Значит раст ничем не помогает от этих ошибок. Значит все мантры про его безопасность полное враньё.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:04, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом вся суть растоманов, в постоянном враньё
     

  • 1.7, Шарп (ok), 14:00, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free)

    Rust.

     
  • 1.8, iPony129412 (?), 14:00, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже всех сейчас отпенетрируют на линуксах с таким Мега паком уязвимостей.
     
     
  • 2.10, ryoken (ok), 14:05, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаете съезжать на Опёнок?
     

  • 1.11, Анонн (?), 14:24, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха, т.е мяу.
    Автор новости, пожалей местных анонов, запости следующую новость хотя бы завтра!
     
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