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Уязвимость в ядре Linux, позволяющая изменить содержимое tmpfs и разделяемой памяти

13.08.2022 06:57

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2022-2590), позволяющая непривилегированному пользователю изменить отражённые в память файлы (mmap) и файлы в tmpfs, не имея прав на запись в них, и поднять свои привилегии в системе. По своему типу выявленная проблема напоминает уязвимость Dirty COW, но отличается тем, что ограничивается только воздействием на данные в разделяемой памяти (shmem / tmpfs). Проблема в том числе может применяться для модификации запущенных исполняемых файлов, использующих разделяемую память.

Проблема вызвана состоянием гонки в подсистеме управления памятью, возникающем при обработке исключения (fault), генерируемого при попытке доступа на запись к доступным только на чтение областям в разделяемой памяти, отражённым в режиме COW (copy-on-write mapping). Проблема проявляется начиная с ядра 5.16 на системах с архитектурой x86-64 и aarch64 при сборке ядра с опцией CONFIG_USERFAULTFD=y. Уязвимость устранена в выпуске 5.19. Пример эксплоита планируют опубликовать 15 августа.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая исказить файлы, доступные только для чтения
  3. OpenNews: В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками
  5. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux perf, позволяющая поднять привилегии
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57630-kernel
Ключевые слова: kernel
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 07:44, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Постоянно слышу:
    -надо постоянно обновляться!
    -новое ядро - лучшее ядро!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:54, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Так и есть, в 5.19 нет уязвимости
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:01, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не мешайте человеку оправдывать свою лень.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:03, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самое лучшее ядро у Windows 11
     
     
  • 5.20, ma3x (?), 11:20, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно сравнивать мягкое с белым!
    А лучше почитайте литературу:
    Внутреннее устройство Windows. (7-е издание 2018)
    Linux API. Исчерпывающее руководство (2019)
    Ядро Linux. Описание процесса разработки. (3-е издание 2013)
    Современные операционные системы (4-е издание 2015)
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 12:37, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Linux API. Исчерпывающее руководство (2019)

    Уже устарело. Stable API is nonsense.

     
  • 6.31, Аноним (31), 12:52, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально доисторические книги, не актуально. Н-ное издание означает, что уже миллион раз устаревшую (первые 1000 раз ещё в процессе написания) информацию впаривают по н-ному кругу, вместо того, чтобы написать более актуальную.
     
  • 2.8, Аноним (9), 08:40, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Постоянно слышу:
    - сделай что-нибудь!
    - что ты сидишь как пень всю жизнь!
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:30, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянно вижу:
    - чувак делать «что-нибудь» с шилом в попе, но получается полная хрень, которая всех бесит.
    - чувак ну что ты творишь всякую хрень, лучше ничего не делай!
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:14, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С первого раза всегда будет хрень.
     
     
  • 5.26, Да ну нахер (?), 12:16, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом как в первый раз.
     
  • 5.28, Аноним (28), 12:17, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ко всему относится. Вообще. Но копия всегда хуже оригинала. Так что у землян пути кроме как в тупик нет )
     

  • 1.6, birdie (ok), 08:15, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    /proc/config.gz

    # CONFIG_USERFAULTFD is not set

     
  • 1.7, john_erohin (?), 08:16, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    5.10.х пронесло ? останусь на нем до начала следующего LTS.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:08, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Старые ядра дырявые, новые ядра дырявые...
    Куда бежать??
     
     
  • 2.11, YetAnotherOnanym (ok), 09:34, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Багет на комдиве.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:55, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто понял жизнь, тот больше не бежит
     
  • 2.13, EuPhobos (ok), 09:56, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Белка в колесе такими вопросами не интересуется!
     
  • 2.14, Аноним (15), 10:02, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 11
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:11, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ней даже меню Пуск выскакивает с заметной задержкой, не говоря уже о скорости запуска Калькулятора. С SSD.

    Думаю снести к хренам и полностью перейти на Арч, но пока не готов

     
  • 2.18, Terry A. Davis (?), 11:09, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TempleOS
     

  • 1.17, Аноним (16), 10:32, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Именно поэтому в Убунте 20.04 ЛТС используется 5.15 ахахах они знали что туда спецом засунут эксплоит для торопыг арчеводов. И других любителей свежатинки.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:10, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда в арче уже и нет никакой уязвимости раз в последней версии ядра починили.
     
  • 2.30, Аноним (15), 12:51, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полигамные ядра(которые не LTSC) всегда тестируются на роллинг релизах.. чтобы потом превратиться в стабильные. Закон природы!
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:33, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    grep CONFIG_USERFAULTFD /boot/config-5.10.0-16-amd64
    CONFIG_USERFAULTFD=y

    Стоковое ядро в Дебиане.

     
     
  • 2.22, Аноним (15), 11:34, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас тебе выскажутся, что это старьё никому ненужно
     
  • 2.27, Admino (ok), 12:16, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема проявляется начиная с ядра 5.16
     

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