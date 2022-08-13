Уязвимость в ядре Linux, позволяющая изменить содержимое tmpfs и разделяемой памяти

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|1.4, Аноним (4), 07:44, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Постоянно слышу:
-надо постоянно обновляться!
-новое ядро - лучшее ядро!
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|5.20, ma3x (?), 11:20, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно сравнивать мягкое с белым!
А лучше почитайте литературу:
Внутреннее устройство Windows. (7-е издание 2018)
Linux API. Исчерпывающее руководство (2019)
Ядро Linux. Описание процесса разработки. (3-е издание 2013)
Современные операционные системы (4-е издание 2015)
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|6.29, Аноним (29), 12:37, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Linux API. Исчерпывающее руководство (2019)
Уже устарело. Stable API is nonsense.
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|6.31, Аноним (31), 12:52, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реально доисторические книги, не актуально. Н-ное издание означает, что уже миллион раз устаревшую (первые 1000 раз ещё в процессе написания) информацию впаривают по н-ному кругу, вместо того, чтобы написать более актуальную.
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|2.8, Аноним (9), 08:40, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Постоянно слышу:
- сделай что-нибудь!
- что ты сидишь как пень всю жизнь!
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|3.16, Аноним (16), 10:30, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Постоянно вижу:
- чувак делать «что-нибудь» с шилом в попе, но получается полная хрень, которая всех бесит.
- чувак ну что ты творишь всякую хрень, лучше ничего не делай!
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|5.28, Аноним (28), 12:17, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ко всему относится. Вообще. Но копия всегда хуже оригинала. Так что у землян пути кроме как в тупик нет )
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|3.32, Аноним (32), 13:11, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ней даже меню Пуск выскакивает с заметной задержкой, не говоря уже о скорости запуска Калькулятора. С SSD.
Думаю снести к хренам и полностью перейти на Арч, но пока не готов
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|1.17, Аноним (16), 10:32, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Именно поэтому в Убунте 20.04 ЛТС используется 5.15 ахахах они знали что туда спецом засунут эксплоит для торопыг арчеводов. И других любителей свежатинки.
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|2.24, Аноним (24), 12:10, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда в арче уже и нет никакой уязвимости раз в последней версии ядра починили.
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|2.30, Аноним (15), 12:51, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полигамные ядра(которые не LTSC) всегда тестируются на роллинг релизах.. чтобы потом превратиться в стабильные. Закон природы!
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|1.21, Аноним (21), 11:33, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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grep CONFIG_USERFAULTFD /boot/config-5.10.0-16-amd64
CONFIG_USERFAULTFD=y
Стоковое ядро в Дебиане.
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